TRỰC TIẾP Trực tiếp GKS Katowice vs Hapoel Tel Aviv: GKS Katowice áp đặt thế trận sớm, chưa có bàn thắng Hapoel Tel Aviv nỗ lực duy trì chuỗi trận bất bại khi đến làm khách trên sân của GKS Katowice tại cuộc đối đầu thuộc giải UEFA Europa Conference League.

GKS Katowice 0 - 0 Hapoel Tel Aviv Hiệp 1 — phút 19' 19' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

13' GKS Katowice áp đặt thế trận sớm Nhập cuộc chủ động trong 13 phút đầu tiên, GKS Katowice chiếm ưu thế kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 65% - 35% trước Hapoel Tel Aviv. Dù áp đặt được nhịp độ chơi bóng, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi khi tỷ số giữ nguyên 0-0 và chỉ số phạt góc tạm thời là 0 - 0 .

0' Trận đấu bắt đầu GKS Katowice tiếp đón Hapoel Tel Aviv.

Cập nhật lúc 23:21 12/08/2026

Đội hình chính thức GKS Katowice Sơ đồ 3-4-3 · HLV Rafal Gorak Hapoel Tel Aviv Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Elyaniv Barda 87 Gabriel Kobylak 30 Alan Czerwiński 4 Arkadiusz Jędrych 6 Lukas Klemenz 23 Marcin Wasielewski 77 Mateusz Kowalczyk 68 Bartosz Wolski 8 Borja Galán 10 Marcel Wędrychowski 17 Ilia Shkurin 27 Bartosz Nowak 22 Assaf Tzur 97 Marcus Coco 5 Fernand Mayembo 4 Chico 16 Doron Leidner 98 Falcão 6 Andrian Kraev 11 Stav Torial 9 Emmanuel Boateng 15 Roee Alkokin 51 Omri Altman Dự bị GKS Katowice 1 Maciej Kikolski 14 Marius Olsen 55 Pau Resta 7 Mateusz Wdowiak 19 Kacper Łukasiak 22 Sebastian Milewski 31 Szymon Bartlewicz 97 Erik Jirka 15 Eman Marković Hapoel Tel Aviv 1 Dor Benyamini 18 Tal Archel 20 Or Israelov 21 Shahar Piven 8 Yonatan Ferber 14 El Yam Kancepolsky 23 Amit Lemkin 35 Douglas Owusu 7 Roy Korine Cập nhật đội hình lúc 22:36 12/08/2026

GKS Katowice Thống kê Hapoel Tel Aviv 65% Kiểm soát bóng 35% 0 Trúng đích 0 0 Phạt góc 0 0 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 0

23h00 ngày 12/08/2026 - Arena Katowice - UEFA Europa Conference League

GKS Katowice sẽ đối đầu với Hapoel Tel Aviv trên sân nhà Arena Katowice trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League vào lúc 23h00 ngày 12/08/2026. Đây là cuộc so tài hứa hẹn nhiều kịch tính khi đại diện chủ nhà quyết tâm lấy lại phong độ, trong khi đội khách Hapoel Tel Aviv đang duy trì nhịp độ thi đấu vô cùng ấn tượng.

Phong độ gần đây và lịch sử đối đầu

GKS Katowice bước vào trận đấu này với phong độ chưa thực sự ổn định. Trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng này phải nhận 2 thất bại và chỉ giành được 1 chiến thắng. Việc thiếu nhất quán trong kết quả thi đấu đang tạo ra thách thức lớn cho đại diện chủ nhà trước thềm cuộc chạm trán quan trọng.

Ở chiều ngược lại, Hapoel Tel Aviv thể hiện màn trình diễn tích cực hơn hẳn. Đội khách sở hữu chuỗi 3 trận gần nhất duy trì thành tích bất bại, bao gồm 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Sự tự tin cùng sự gắn kết trong lối chơi đang là điểm tựa lớn giúp Hapoel Tel Aviv hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách lần này.

Lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ ghi nhận cuộc chạm trán duy nhất gần đây nghiêng hoàn toàn về phía Hapoel Tel Aviv. Ở lần đối đầu đó, GKS Katowice đã phải nhận thất bại trước đại diện đến từ Tel Aviv. Yếu tố tâm lý từ quá khứ có thể sẽ tiếp tục tạo lợi thế cho đội khách trong lần tái đấu trên sân Arena Katowice.

Đánh giá cục diện trận đấu

Với lợi thế sân nhà Arena Katowice, GKS Katowice chắc chắn muốn tận dụng sự cổ vũ của khán giả để vực dậy tinh thần. Tuy nhiên, thử thách dành cho họ không hề dễ dàng khi đối thủ sở hữu phong độ nhỉnh hơn ở thời điểm hiện tại.

Hapoel Tel Aviv nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ nhờ sự hưng phấn từ chuỗi trận bất bại. Cuộc so tài tại UEFA Europa Conference League giữa hai đội dự kiến sẽ diễn ra chặt chẽ và giằng co, nơi bản lĩnh cùng khả năng tận dụng thời cơ sẽ quyết định cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất GKS Katowice · 0 thắng 0 hòa Hapoel Tel Aviv · 1 thắng Hapoel Tel Aviv 2 - 0 GKS Katowice HTA

GKS Katowice 5 trận gần nhất B T T B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới Hapoel Tel Aviv 5 trận gần nhất T H T H H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới