TRỰC TIẾP Trực tiếp Grimsby vs Blackpool: Đội hình xuất phát Grimsby chạm trán Blackpool tại Blundell Park trong khuôn khổ EFL Cup với thể thức loại trực tiếp. Tấm vé đi tiếp sẽ dành cho đội bóng bản lĩnh hơn.

Grimsby vs Blackpool SẮP BẮT ĐẦU • 21:00 21:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Grimsby và Blackpool đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

Đội hình chính thức Grimsby Sơ đồ · HLV David Artell Blackpool Sơ đồ · HLV Ian Evatt Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Cuộc đối đầu giữa Grimsby và Blackpool vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Blundell Park hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính tại EFL Cup. Đây là trận đấu sở hữu tính chất vô cùng khắc nghiệt, nơi hai đội phải vắt cạn sức lực để tranh giành tấm vé bước tiếp vào vòng trong.

Thể thức sinh tử tại Blundell Park

Trận đấu giữa Grimsby và Blackpool diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc không có không gian cho những sai lầm hay tính toán đường dài như ở các giải đấu vòng bảng. Đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng tiếp theo, trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng cuộc chơi tại EFL Cup mùa này.

Bên cạnh đó, áp lực phải thắng bằng mọi giá buộc cả hai huấn luyện viên phải đưa ra những phương án chiến thuật tối ưu nhất ngay từ tiếng còi khai cuộc. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Blundell Park sẽ đem lại điểm tựa tinh thần không nhỏ cho các cầu thủ Grimsby.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Grimsby

Xét về lịch sử đụng độ gần đây, Grimsby đang nắm giữ lợi thế tâm lý nhất định trước đối thủ. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Grimsby đã duy trì thành tích bất bại với 1 trận thắng và 1 trận hòa, trong khi Blackpool chưa từng thắng.

Tuy nhiên, trong một trận đấu cúp loại trực tiếp, những con số thống kê quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo. Blackpool chắc chắn sẽ nỗ lực tìm kiếm cơ hội để xóa xớp bất lợi đối đầu và tạo nên bất ngờ ngay trên sân khách.

Nhận định chung

Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong quá khứ, Grimsby được đánh giá có đôi chút ưu thế trước giờ bóng lăn. Mặc dù vậy, tính chất một mất một còn của thể thức knock-out tại EFL Cup sẽ khiến màn đọ sức này trở nên vô cùng khó lường cho tới những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Grimsby · 1 thắng 1 hòa Blackpool · 0 thắng Blackpool 1 - 3 Grimsby GRI Grimsby 0 - 0 Blackpool Hòa

Grimsby 5 trận gần nhất T T H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Blackpool 5 trận gần nhất B B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới