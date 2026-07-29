TRỰC TIẾP Trực tiếp Hapoel Be'er Sheva vs Víkingur Reykjavík: Hapoel Be'er Sheva mở tỷ số Hapoel Be'er Sheva gặp Víkingur Reykjavík tại Haladás Sportkomplexum, với lợi thế đối đầu nghiêng về đội bóng Iceland sau lần chạm trán gần nhất

Hapoel Be'er Sheva 1 - 0 Víkingur Reykjavík Hiệp 2 — phút 78' 78' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Hapoel Be'er Sheva 1 - 0 Víkingur Reykjavík.

75' Hapoel Be'er Sheva thay người phút 75 Phút 75, Ofir Davidzada vào sân thay Matan Baltaxa. Hapoel Be'er Sheva thực hiện điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn trước Víkingur Reykjavík.

75' Amir Ganah vào sân tăng cường cho Hapoel Be'er Sheva Phút 75, Amir Ganah được tung vào sân thay Javon East. Hapoel Be'er Sheva đang dẫn 1-0, và sự thay đổi này có thể giúp đội chủ nhà duy trì lợi thế trong những phút cuối.

74' Andrason vào sân, Thrándarson rời trận Phút 74, Viktor Örlygur Andrason vào sân thay Aron Elís Thrándarson. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

74' Dadi Berg Jónsson vào sân Phút 74', Dadi Berg Jónsson được tung vào sân thay Valdimar Thór Ingimundarson. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một phương án nhân sự cho đội bóng trong thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

74' Sveinn Gísli Thorkelsson vào sân Phút 74, Sveinn Gísli Thorkelsson vào sân thay Daníel Hafsteinsson. Đây là sự điều chỉnh diễn ra không lâu sau bàn mở tỷ số của Hapoel Be'er Sheva.

72' Hapoel Be'er Sheva vẫn ép sân Sau phút 72, Hapoel Be'er Sheva vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62 - 38 và dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà duy trì sức ép qua 8 - 2 pha dứt điểm, trong khi Víkingur Reykjavík chủ yếu lui về phòng ngự.

69' Eliel Peretz nhận thẻ vàng Phút 69, Eliel Peretz nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu đang trở nên căng thẳng với liên tiếp những tình huống bị xử phạt.

65' Zahi Ahmed mở tỷ số cho Hapoel Be'er Sheva Phút 65', Zahi Ahmed lập công, đưa Hapoel Be'er Sheva vượt lên dẫn Víkingur Reykjavík 1-0. Bàn thắng là phần thưởng cho thế trận lấn lướt của Hapoel Be'er Sheva.

63' Daníel Hafsteinsson nhận thẻ vàng Phút 63', trọng tài rút thẻ vàng cho Daníel Hafsteinsson.

61' Aron Snaer Fridriksson nhận thẻ vàng Phút 61, Aron Snaer Fridriksson nhận thẻ vàng, thêm một dấu hiệu cho thấy trận đấu đang diễn ra quyết liệt.

60' Hapoel Be'er Sheva chiếm thế chủ động Sau 60 phút, Hapoel Be'er Sheva đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62-38 và nhỉnh hơn về phạt góc 6-4. Víkingur Reykjavík phải lùi sâu chịu sức ép, khi mới có 2 pha dứt điểm so với 5 của đối thủ.

58' Lucas Ventura nhận thẻ vàng Phút 58, Lucas Ventura nhận thẻ vàng trong thế trận vẫn giằng co khi Hapoel Be'er Sheva hòa Víkingur Reykjavík 0-0.

57' Eliel Peretz vào sân phút 57 Phút 57, Eliel Peretz vào sân thay Niv Yehoshua.

55' Gunnar Vatnhamar nhận thẻ vàng Phút 55, Gunnar Vatnhamar nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn đang giằng co khi chưa có bàn thắng nào được ghi.

48' Hapoel Be’er Sheva nhỉnh hơn đầu hiệp hai Phút 48, Hapoel Be'er Sheva đang nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 59 - 41, nhưng thế trận chưa thực sự áp đảo khi tổng số pha dứt điểm chỉ là 3 - 2. Víkingur Reykjavík vẫn phòng ngự khá kín và có nhiều phạt góc hơn, 4 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Hapoel Be'er Sheva kiểm soát, Vikingur rình rập Phút 36, Hapoel Be'er Sheva đang kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 59-41, nhưng thế trận chưa tạo ra sức ép rõ rệt khi số pha dứt điểm chỉ là 1-2. Víkingur Reykjavík tỏ ra nguy hiểm hơn ở các tình huống cố định, thể hiện qua 4-1 quả phạt góc.

36' Itay Rotman vào sân ở phút 36 Phút 36', Itay Rotman vào sân thay Djibril Diop. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận đang giằng co.

24' Víkingur nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Phút 24', Víkingur Reykjavík đang nhỉnh hơn đôi chút khi kiểm soát bóng 49 - 51 và có 3 quả phạt góc, trong khi Hapoel Be'er Sheva chưa tạo được sức ép đáng kể. Thế trận vẫn diễn ra giằng co, với số lần dứt điểm là 1 - 2.

15' Stígur Thórdarson vào sân từ phút 15 Phút 15', Stígur Thórdarson vào sân thay Óskar Borgthórsson. Víkingur Reykjavík có sự điều chỉnh nhân sự khi trận đấu vẫn đang giằng co.

12' Thế trận cân bằng sau 12 phút Sau 12' , Hapoel Be'er Sheva nhỉnh hơn đôi chút về kiểm soát bóng với 51 - 49 , nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi Víkingur Reykjavík có lợi thế phạt góc 0 - 1 . Chưa bên nào tạo được sức ép đủ lớn để phá vỡ thế quân bình.

9' Sveinn Hauksson vào sân từ phút 9 Phút 9', Sveinn Hauksson được tung vào sân thay Tarik Ibrahimagić. Hapoel Be'er Sheva và Víkingur Reykjavík vẫn đang giằng co trong thế trận cân bằng.

0' Trận đấu bắt đầu Hapoel Be'er Sheva tiếp đón Víkingur Reykjavík.

Cập nhật lúc 02:10 30/07/2026

Đội hình chính thức Hapoel Be'er Sheva Sơ đồ 4-3-3 Víkingur Reykjavík Sơ đồ 4-3-3 1 Ofir Marciano 2 Guy Mizrahi 44 Djibril Diop 4 Miguel Vítor 3 Matan Baltaxa 28 Niv Yehoshua 25 Lucas Ventura 17 Kings Kangwa 20 Javon East 66 Igor Zlatanovic 9 Zahi Ahmed 29 Aron Snaer Fridriksson 22 Karl Fridleifur Gunnarsson 4 Oliver Ekroth 6 Gunnar Vatnhamar 9 Helgi Gudjónsson 10 Gylfi Sigurdsson 11 Daníel Hafsteinsson 20 Tarik Ibrahimagić 19 Óskar Borgthórsson 21 Aron Elís Thrándarson 25 Valdimar Thór Ingimundarson Dự bị Hapoel Be'er Sheva 7 Eliel Peretz 8 Hamode Kanaan 11 Amir Ganah 12 Itay Rotman 13 Ofir Davidzada 18 Roy Levy 19 Amit Ohana 21 Yoav Koren 23 Itay Hazut Víkingur Reykjavík 2 Sveinn Gísli Thorkelsson 7 Erlingur Agnarsson 8 Viktor Örlygur Andrason 18 Dadi Berg Jónsson 23 Nikolaj Hansen 24 Davíd Örn Atlason 30 Sveinn Hauksson 47 Ögmundur Kristinsson 69 Ármann Ingi Finnbogason Cập nhật đội hình lúc 23:53 29/07/2026

Hapoel Be'er Sheva Thống kê Víkingur Reykjavík 60% Kiểm soát bóng 40% 9 Dứt điểm 2 3 Trúng đích 1 7 Phạt góc 4 13 Phạm lỗi 19 3 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Hapoel Be'er Sheva sẽ đối đầu Víkingur Reykjavík lúc 00:30 ngày 30/07/2026 tại Haladás Sportkomplexum trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, đặc biệt khi lần chạm trán gần nhất giữa họ đã chứng kiến Víkingur Reykjavík giành chiến thắng.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc so tài tại Haladás Sportkomplexum thu hút sự chú ý bởi hai đội đã có một lần đối đầu gần nhất. Hapoel Be'er Sheva bước vào trận đấu với mục tiêu tạo ra màn trình diễn khác biệt so với kết quả trước đó, trong khi Víkingur Reykjavík có thể dựa vào sự tự tin từ lợi thế đối đầu.

Thời gian thi đấu được ấn định vào 00:30 ngày 30/07/2026. Với tính chất của một trận đấu thuộc UEFA Champions League, khả năng duy trì sự tập trung và hạn chế sai sót sẽ có vai trò lớn trong việc định hình thế trận.

Thế đối đầu nghiêng về Víkingur Reykjavík

Hai đội mới có một lần chạm trán gần nhất. Ở cuộc đối đầu đó, Hapoel Be'er Sheva chưa giành chiến thắng hay có trận hòa nào, còn Víkingur Reykjavík là đội sở hữu kết quả tốt hơn với một chiến thắng.

Con số này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đại diện Iceland. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu chỉ phản ánh xu hướng trong phạm vi hẹp và không thể thay thế màn trình diễn thực tế của hai đội ở trận đấu sắp tới. Hapoel Be'er Sheva sẽ cần nhanh chóng tạo ra thế trận chủ động để không tiếp tục bị cuốn theo lợi thế tinh thần của đối thủ.

Những điểm then chốt trong thế trận

Không có thông tin cụ thể về phong độ gần đây, vị trí trên bảng đấu, lực lượng vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào sẽ chiếm ưu thế về kiểm soát bóng, lựa chọn cách tiếp cận trực diện hay ưu tiên sự an toàn trong phòng ngự.

Điểm đáng chú ý nhất vẫn nằm ở cách Hapoel Be'er Sheva phản ứng trước lợi thế đối đầu của Víkingur Reykjavík. Nếu đội bóng này nhập cuộc thận trọng nhưng duy trì được cự ly đội hình hợp lý, họ có thể hạn chế ảnh hưởng từ yếu tố tâm lý. Ngược lại, Víkingur Reykjavík có cơ sở để tiếp tục phát huy sự tự tin, song vẫn cần tránh phụ thuộc quá nhiều vào kết quả của lần chạm trán trước.

Nhận định trước trận

Víkingur Reykjavík bước vào trận đấu với ưu thế rõ ràng hơn về lịch sử đối đầu, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để khẳng định một bên sẽ áp đảo. Hapoel Be'er Sheva cần cải thiện cách tiếp cận so với lần gặp gần nhất, còn Víkingur Reykjavík phải chứng minh lợi thế tâm lý có thể chuyển hóa thành màn trình diễn hiệu quả trên sân.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó dự đoán về cục diện khi chưa có thêm thông tin về phong độ, lực lượng và chiến thuật. Sự khác biệt nhiều khả năng sẽ đến từ khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng, mức độ kỷ luật trong phòng ngự và cách mỗi đội xử lý áp lực tại Haladás Sportkomplexum.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hapoel Be'er Sheva · 0 thắng 0 hòa Víkingur Reykjavík · 1 thắng Víkingur Reykjavík 2 - 1 Hapoel Be'er Sheva VR

Hapoel Be'er Sheva 5 trận gần nhất B B H T Víkingur Reykjavík 5 trận gần nhất T H T

Tình hình lực lượng Hapoel Be'er Sheva ✚ Dan Biton (Heart Problems) Víkingur Reykjavík Không có thông tin