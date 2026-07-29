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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Hapoel Beer Sheva vs Vikingur Reykjavik: Hapoel Beer Sheva mở tỷ số

    Đại Ngàn29/07/2026 23:34

    Hapoel Beer Sheva đối mặt thử thách từ Vikingur Reykjavik sau kết quả gần nhất không thuận lợi và bất lợi trong lần đối đầu được ghi nhận

    Hapoel Beer Sheva1 - 0Vikingur ReykjavikHiệp 2 — phút 79'
    • 79'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Hapoel Beer Sheva 1 - 0 Vikingur Reykjavik.

    • 75'Hapoel Beer Sheva thay người phút 75

      Phút 75, O. Davidzada vào sân thay M. Baltaxa bên phía Hapoel Beer Sheva. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế 1-0 trước Vikingur Reykjavik.

    • 75'Hapoel Beer Sheva thay người ở phút 75

      Phút 75, Hapoel Beer Sheva đưa A. C. Ganah vào sân thay J. East. Trong thế dẫn 1-0, đây là sự điều chỉnh đáng chú ý ở thời điểm trận đấu bước vào giai đoạn quyết định.

    • 74'Vikingur Reykjavik thay người ở phút 74

      Phút 74', V. Andrason vào sân thay A. Thrandarson bên phía Vikingur Reykjavik. Đội khách có thêm sự điều chỉnh khi đang bị Hapoel Beer Sheva dẫn 1-0.

    • 74'Vikingur Reykjavik thay người ở phút 74

      Phút 74, Vikingur Reykjavik đưa D. Jonsson vào sân thay V. Ingimundarson, trong bối cảnh đội đang bị Hapoel Beer Sheva dẫn 1-0. Sự điều chỉnh này có thể giúp Vikingur Reykjavik làm mới thế trận trong phần còn lại.

    • 74'Vikingur Reykjavik thay người ở phút 74

      Phút 74, S. Thorkelsson được tung vào sân thay D. Hafsteinsson bên phía Vikingur Reykjavik. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối trận.

    • 69'E. Peretz nhận thẻ vàng ở phút 69

      Phút 69, E. Peretz của Hapoel Beer Sheva nhận thẻ vàng sau lỗi ngáng chân. Các pha phạm lỗi đang khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn.

    • 65'Z. Ahmed đưa Hapoel Beer Sheva vượt lên

      Phút 65, Z. Ahmed ghi bàn sau đường kiến tạo của G. Mizrahi, đưa Hapoel Beer Sheva dẫn Vikingur Reykjavik 1-0. Đội chủ nhà đã có lợi thế đáng kể sau khoảnh khắc khai thông thế bế tắc.

    • 63'D. Hafsteinsson nhận thẻ vàng

      Phút 63', D. Hafsteinsson của Vikingur Reykjavik nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Đây là thêm một lời cảnh báo cho Vikingur Reykjavik trong trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

    • 61'A. Fridriksson nhận thẻ vàng vì câu giờ

      Phút 61', A. Fridriksson của Vikingur Reykjavik nhận thẻ vàng vì hành vi câu giờ. Đây là thẻ vàng thứ hai của Vikingur Reykjavik trong trận đấu đang có tỷ số 0-0.

    • 58'Hapoel Beer Sheva thay đổi nhân sự

      Phút 58', Hapoel Beer Sheva đưa E. Peretz vào sân thay N. Yehoshua. Sự điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh trận đấu vẫn có tỷ số 0-0.

    • 58'Lucas Ventura nhận thẻ vàng

      Phút 58, Lucas Ventura của Hapoel Beer Sheva nhận thẻ vàng vì lỗi ngáng chân. Đây là thẻ vàng thứ hai được rút ra trong trận đấu đang có tỷ số 0-0.

    • 55'G. Vatnhamar nhận thẻ vàng

      Phút 55, G. Vatnhamar của Vikingur Reykjavik nhận thẻ vàng vì lỗi Holding. Trận đấu giữa Hapoel Beer Sheva và Vikingur Reykjavik vẫn đang có tỷ số 0-0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 36'I. Rotman vào sân thay D. T. Diop

      Phút 36, Hapoel Beer Sheva đưa I. Rotman vào sân thay D. T. Diop. Sự điều chỉnh diễn ra khi tỷ số vẫn là 0-0 trước Vikingur Reykjavik.

    • 15'Vikingur Reykjavik thay người phút 15

      Phút 15, Vikingur Reykjavik đưa S. Thordarson vào sân thay O. Borgthorsson. Trận đấu vẫn đang ở thế cân bằng với tỷ số 0-0.

    • 9'Vikingur Reykjavik thay người ở phút 9

      Phút 9, Vikingur Reykjavik thay người sớm khi S. Hauksson vào sân thay T. Ibrahimagic.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Hapoel Beer Sheva tiếp đón Vikingur Reykjavik.

    Cập nhật lúc 02:10 30/07/2026

    Đội hình chính thức
    Hapoel Beer Sheva
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ran Kozuch
    Vikingur Reykjavik
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Solvi Ottesen
    1
    Ofir Marciano
    2
    Guy Mizrahi
    44
    Djibril Diop
    4
    Miguel Vítor
    3
    Matan Baltaxa
    28
    Niv Yehoshua
    25
    Lucas Ventura
    17
    Kings Kangwa
    20
    Javon East
    66
    Igor Zlatanović
    9
    Zahi Ahmed
    29
    Aron Snær Friðriksson
    22
    Karl Friðleifur Gunnarsson
    4
    Oliver Ekroth
    6
    Gunnar Vatnhamar
    9
    Helgi Guðjónsson
    10
    Gylfi Sigurðsson
    11
    Daniel Hafsteinsson
    20
    Tarik Ibrahimagić
    19
    Óskar Borgthórsson
    21
    Aron Elís Þrándarson
    25
    Valdimar Þór Ingimundarson
    Dự bị
    Hapoel Beer Sheva
    34 Marco Wolff12 Itay Rotman13 Ofir Davidzada7 Eliel Peretz18 Roy Levy27 Yoni Stoyanov23 Itay Hazut8 Hamode Kanaan11 Amir Chaim Ganah
    Vikingur Reykjavik
    47 Ögmundur Kristinsson99 Uggi Johann Audunsson2 Sveinn Gísli Þorkelsson24 Davíð Örn Atlason7 Erlingur Agnarsson8 Viktor Örlygur Andrason18 Dadi Jónsson30 Sveinn Margeir Hauksson69 Armann Ingi Finnbogason
    Cập nhật đội hình lúc 00:03 30/07/2026

    Hapoel Beer Sheva sẽ gặp Vikingur Reykjavik tại UEFA Champions League lúc 00h30 ngày 30/07/2026 trên sân Toto Turner Stadium. Đây là trận đấu mà Hapoel Beer Sheva cần phản ứng sau kết quả gần nhất, trong khi Vikingur Reykjavik bước vào cuộc so tài với chuỗi phong độ tích cực hơn.

    Bối cảnh trận đấu

    Điểm đáng chú ý nhất nằm ở sự tương phản trong dữ liệu phong độ được cung cấp. Hapoel Beer Sheva chỉ có một kết quả gần nhất là thất bại. Ngược lại, Vikingur Reykjavik trải qua ba trận gần nhất với hai chiến thắng và một trận hòa.

    Khoảng cách về nhịp thi đấu này có thể ảnh hưởng đến cách hai đội nhập cuộc. Hapoel Beer Sheva nhiều khả năng phải tập trung vào việc giữ sự ổn định trong những phút đầu, tránh để kết quả bất lợi gần nhất tạo thêm áp lực. Với Vikingur Reykjavik, chuỗi trận không thua mang lại nền tảng tốt hơn về sự tự tin, dù đội khách vẫn phải thích nghi với việc thi đấu trên sân của đối thủ.

    Thế đối đầu nghiêng về Vikingur Reykjavik

    Hai đội mới được ghi nhận một lần đối đầu gần nhất. Kết quả tổng hợp cho thấy Hapoel Beer Sheva chưa giành chiến thắng hay hòa, còn Vikingur Reykjavik có một chiến thắng.

    Con số này không đủ để mô tả toàn bộ tương quan hiện tại giữa hai đội, nhưng vẫn tạo ra một chi tiết đáng lưu ý trước trận. Vikingur Reykjavik có thể bước vào cuộc so tài với sự tự tin nhất định từ kết quả đối đầu trước đó, trong khi Hapoel Beer Sheva cần tạo ra một màn trình diễn khác biệt để thay đổi xu hướng này.

    Cuộc đấu về sự chủ động

    Với lợi thế sân nhà, Hapoel Beer Sheva có cơ sở để hướng tới một thế trận chủ động hơn. Tuy nhiên, việc kiểm soát bóng không đồng nghĩa với khả năng tạo ra cơ hội rõ ràng. Đội chủ nhà cần duy trì cự ly hợp lý giữa các tuyến, triển khai bóng đủ kiên nhẫn và hạn chế những pha xử lý vội vàng khi Vikingur Reykjavik gây sức ép.

    Ở chiều ngược lại, Vikingur Reykjavik có thể tận dụng sự tự tin từ chuỗi phong độ gần nhất để chơi chắc chắn và chờ thời điểm chuyển trạng thái. Nếu đội khách giữ được cấu trúc phòng ngự, những pha phản công sẽ là hướng tiếp cận đáng chú ý. Dù vậy, việc quá thiên về phòng thủ cũng có thể khiến Vikingur Reykjavik đánh mất khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

    Do dữ liệu được cung cấp không nêu sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định cách bố trí nhân sự cụ thể của hai bên. Vì thế, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở khả năng điều chỉnh trong trận, đặc biệt là cách mỗi đội phản ứng sau những thời điểm bước ngoặt.

    Nhận định trước trận

    Hapoel Beer Sheva có lợi thế sân nhà nhưng bước vào trận với tín hiệu phong độ gần nhất kém thuận lợi hơn. Vikingur Reykjavik sở hữu chuỗi ba trận không thua và đang có ưu thế trong lần đối đầu được ghi nhận, qua đó tạo ra nền tảng tâm lý tích cực hơn.

    Tuy nhiên, lợi thế của đội khách không đồng nghĩa trận đấu sẽ diễn ra một chiều. Hapoel Beer Sheva vẫn có thể đưa cuộc so tài về thế cân bằng nếu kiểm soát tốt cảm xúc, bảo đảm sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng hiệu quả các thời điểm có bóng.

    Nhìn chung, đây là trận đấu mà Vikingur Reykjavik có ưu thế về phong độ và lịch sử đối đầu gần nhất, còn Hapoel Beer Sheva trông cậy vào sân nhà cùng khả năng phản ứng sau thất bại. Sự thận trọng trong giai đoạn đầu và chất lượng xử lý ở các tình huống chuyển trạng thái sẽ là những điểm cần theo dõi tại Toto Turner Stadium.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Hapoel Beer Sheva · 0 thắng0 hòaVikingur Reykjavik · 1 thắng
    22/07/2026
    Vikingur Reykjavik
    2 - 1
    Hapoel Beer Sheva
    VR
    Hapoel Beer Sheva
    5 trận gần nhất
    BBBH
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
    Vikingur Reykjavik
    5 trận gần nhất
    TTBHT
    3
    Trận
    2-1-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.7)
    3
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Hapoel Beer Sheva vs Vikingur Reykjavik: Hapoel Beer Sheva mở tỷ số
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