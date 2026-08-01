TRỰC TIẾP Trực tiếp Heart Of Midlothian vs Rapid Vienna: Rapid Vienna mở tỷ số Heart Of Midlothian tiếp đón Rapid Vienna ở trận loại trực tiếp UEFA Europa Conference League tại Tynecastle Park, cuộc chiến một mất một còn để giành vé đi tiếp.

Heart Of Midlothian 0 - 1 Rapid Vienna Hiệp 1 — phút 37' 37' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Heart Of Midlothian 0 - 1 Rapid Vienna.

37' Heart Of Midlothian nỗ lực tìm bàn gỡ Tính đến phút 37, Heart Of Midlothian nỗ lực dâng cao đội hình khi bị dẫn 0 - 1 và nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 55% - 45%. Dù vậy, nhịp độ trận đấu diễn ra rất chặt chẽ khi hai bên mới sở hữu tổng cộng dứt điểm 2 - 1, với số lần trúng đích 1 - 1 chia đều cho mỗi đội.

31' S. Raux-Yao mở tỷ số cho Rapid Vienna Phút 31, S. Raux-Yao ghi bàn mở tỷ số cho Rapid Vienna ngay trên sân Tynecastle Park. Bàn thắng quan trọng giúp đại diện nước Áo vượt lên dẫn 0-1 trước Heart Of Midlothian trong trận đấu thuộc vòng play-off.

25' Heart Of Midlothian nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Bước sang phút 25, thế trận vẫn diễn ra giằng co khi hai đội đang hòa 0 - 0. Heart Of Midlothian nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng 55% - 45%, tuy nhiên cơ hội nguy hiểm chưa xuất hiện nhiều khi tổng số dứt điểm mới dừng ở mức 2 - 1 (trúng đích 1 - 1).

13' Heart Of Midlothian nhỉnh hơn đầu trận Phút 13, Heart Of Midlothian kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 55% - 45% và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm 2 - 1. Rapid Vienna vẫn rình rập hiệu quả khi hai đội cùng có 1 - 1 cú sút trúng đích.

0' Trận đấu bắt đầu Heart Of Midlothian tiếp đón Rapid Vienna.

Cập nhật lúc 02:23 21/08/2026

Heart Of Midlothian Thống kê Rapid Vienna 55% Kiểm soát bóng 45% 2 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 1 1 Phạm lỗi 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Lúc 01:45 ngày 21/08/2026, sân vận động Tynecastle Park sẽ trở thành tâm điểm với cuộc đối đầu nảy lửa giữa Heart Of Midlothian và Rapid Vienna trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu mang ý nghĩa sống còn khi hai đại diện của bóng đá Scotland và Áo bước vào cuộc chiến loại trực tiếp để giành quyền đi tiếp.

Tính chất sinh tử của thể thức loại trực tiếp

Khác với các trận đấu thuộc giai đoạn vòng bảng thông thường, cuộc chạm trán này áp dụng thể thức loại trực tiếp khốc liệt. Điều đó đồng nghĩa với việc không có cơ hội cho sự sửa sai: đội chiến thắng sẽ giành tấm vé đi tiếp, trong khi kẻ thất bại sẽ lập tức bị loại khỏi giải đấu.

Bên cạnh đó, áp lực tâm lý trong các trận knock-out luôn là thách thức lớn đối với bất kỳ đội bóng nào. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung hoặc một quyết định sai lầm về mặt chiến thuật đều có thể dẫn đến cái giá rất đắt. Cả Heart Of Midlothian lẫn Rapid Vienna chắc chắn sẽ nhập cuộc với sự thận trọng cao độ nhằm bảo đảm sự an toàn cho khung thành trước khi tính đến chuyện tìm kiếm bàn thắng.

Điểm tựa Tynecastle Park và bài toán chiến thuật

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Tynecastle Park là một lợi thế không nhỏ dành cho Heart Of Midlothian. Khán đài cuồng nhiệt cùng bầu không khí đặc trưng của bóng đá Scotland luôn tạo ra sức ép tinh thần cực lớn lên các đội khách. Lối chơi giàu thể lực, ưu tiên tốc độ và những tình huống tranh chấp mạnh mẽ thường là điểm tựa để đại diện Scotland áp đặt thế trận.

Tuy nhiên, Rapid Vienna chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt trên đấu trường châu Âu. Đại diện đến từ Áo sở hữu triết lý bóng đá tổ chức chặt chẽ, kỷ luật và khả năng chuyển trạng thái vô cùng sắc bén. Việc phải làm khách tại Tynecastle Park sẽ buộc Rapid Vienna duy trì khối đội hình thấp, rình rập cơ hội phản công từ các khoảng trống mà đội chủ nhà có thể để lộ.

Kỳ vọng diễn biến và cục diện trận đấu

Với tính chất "một mất một còn", thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co ở khu vực giữa sân. Sự lấn lướt về mặt thế trận có thể thuộc về Heart Of Midlothian nhờ lợi thế sân nhà, nhưng Rapid Vienna lại sở hữu bản lĩnh cùng khả năng trừng phạt sai lầm đối phương rất đáng gờm.

Nhiều khả năng trận đấu sẽ được phân định bằng những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc các tình huống cố định. Cả hai đội bóng đều hiểu rằng một chiến thuật hợp lý và sự tập trung suốt 90 phút sẽ là chìa khóa then chốt mở ra cánh cửa đi tiếp tại UEFA Europa Conference League năm nay.

Heart Of Midlothian 5 trận gần nhất T H T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Rapid Vienna 5 trận gần nhất T T T T T