TRỰC TIẾP Trực tiếp HNK Hajduk Split vs Žilina: HNK Hajduk Split mở tỷ số HNK Hajduk Split tiếp đón Žilina trên sân nhà Stadion Poljud trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa League, hứa hẹn một cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện của Croatia và Slovakia.

HNK Hajduk Split 1 - 0 Žilina Hiệp 1 — phút 39' 39' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: HNK Hajduk Split 1 - 0 Žilina.

28' Hajduk Split áp đảo, Žilina lùi sâu phòng ngự Sau bàn mở tỷ số, Hajduk Split tiếp tục làm chủ thế trận với 62% thời lượng cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về phạt góc 4-1. Dù dứt điểm hai bên đang hòa 2-2, chỉ có đội chủ nhà đưa bóng trúng đích với tỷ số 2-0, cho thấy Žilina đang phải co cụm chống đỡ trước sức ép liên tục.

22' Brajkovic mở tỷ số cho Hajduk Split Phút 22, R. Brajkovic đưa HNK Hajduk Split vượt lên dẫn trước trên sân nhà Stadion Poljud. Bàn thắng mở tỷ số giúp chủ nhà tạm thời nắm lợi thế 1-0 trước Žilina ở lượt đi vòng sơ loại thứ nhất Europa League.

0' Trận đấu bắt đầu HNK Hajduk Split tiếp đón Žilina.

Cập nhật lúc 01:38 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 00:32 10/07/2026

Đội hình chính thức

HNK Hajduk Split

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Gonzalo Garcia

Đội hình xuất phát:

33. Toni Silić (G)

22. Mathieu Acapandié (D)

15. Dario Marešić (D)

5. Alec Van Hoorenbeeck (D)

32. Šimun Hrgović (D)

21. Rokas Pukštas (M)

4. Adrion Pajaziti (M)

28. Roko Brajković (M)

9. Dalisson de Almeida (M)

17. Dario Melnjak (D)

11. Michele Šego (F)

Dự bị:

1. Ivica Ivušić

44. Dante Stipica

14. Ron Raçi

29. Fran Karačić

36. Marino Skelin

38. Luka Hodak

20. Alberto del Moral

37. Noa Skoko

6. Mihael Žaper

19. Etnik Brruti

10. Marko Livaja

26. Adam Huram

Žilina

Sơ đồ: 3-4-3

HLV: Pavol Stano

Đội hình xuất phát:

1. Jakub Badzgon (G)

33. Tobias Paliscak (D)

25. Filip Kaša (D)

28. Aleksandre Narimanidze (D)

21. Timotej Hranica (D)

66. Miroslav Káčer (M)

11. Fabian Bzdyl (M)

20. Krisztián Bari (M)

7. Frantisek Kosa (M)

95. Marko Roginić (F)

23. Michal Faško (F)

Dự bị:

26. Tamás Tarcsi

1. Dávid Sípoš

2. Marek Okal

17. Ján Minárik

6. Xavier Adang

9. Patrik Baleja

10. Andrei Florea

24. Samuel Ďatko

16. Patrik Iľko

34. Lukas Prokop

HNK Hajduk Split sẽ có cơ hội thi đấu trên sân nhà Stadion Poljud khi tiếp đón Žilina trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra vào lúc 1h00 ngày 10/7, hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn ngay từ vòng đầu của giải đấu.

Lợi thế sân nhà cho Hajduk Split

Được thi đấu tại Stadion Poljud, HNK Hajduk Split nắm trong tay lợi thế lớn về mặt tâm lý và sự cổ vũ từ khán giả nhà. Đây luôn là yếu tố quan trọng ở các trận đấu cúp châu Âu, đặc biệt tại vòng loại khi cả hai đội đều cần một kết quả thuận lợi để tạo đà tâm lý cho lượt về.

Thử thách từ đại diện Slovakia

Žilina bước vào trận đấu với vai trò đội khách, buộc phải thích nghi nhanh với không khí cuồng nhiệt tại Croatia. Đại diện Slovakia sẽ cần xây dựng một chiến lược phòng ngự chắc chắn nhằm hạn chế sức ép từ đối thủ, đồng thời tận dụng tối đa các cơ hội phản công để tìm kiếm bàn thắng quan trọng trên sân khách.

Ý nghĩa của trận lượt đi

Với tính chất là lượt đi của vòng loại UEFA Europa League, kết quả tại Stadion Poljud sẽ đóng vai trò định hình cục diện cho trận lượt về. Một chiến thắng đậm hoặc một bàn thắng sân khách quý giá đều có thể tạo ra lợi thế đáng kể trước khi hai đội bước vào lượt trận quyết định.

Nhận định

Cuộc đối đầu giữa HNK Hajduk Split và Žilina được dự báo sẽ diễn ra kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình để tận dụng sự ủng hộ từ khán đài, trong khi Žilina buộc phải cân bằng giữa nhiệm vụ phòng ngự và tìm kiếm cơ hội ghi bàn xa nhà. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho cả hai đội trước khi bước vào giai đoạn tiếp theo của giải đấu.

Phong độ gần đây của HNK Hajduk Split

01/07/2026: Celje 0-1 HNK Hajduk Split (Thắng)

27/06/2026: LNZ Cherkasy 0-1 HNK Hajduk Split (Thắng)

23/06/2026: Shkendija 0-4 HNK Hajduk Split (Thắng)

22/05/2026: HNK Hajduk Split 6-3 Vukovar (Thắng)

16/05/2026: NK Lokomotiva Zagreb 1-1 HNK Hajduk Split (Hòa)

Phong độ gần đây của Žilina

01/07/2026: Pardubice 2-2 Žilina (Hòa)

28/06/2026: Odra Opole 0-0 Žilina (Hòa)

24/06/2026: Dynamo Kyiv 2-0 Žilina (Thua)

20/06/2026: Žilina 1-1 Opava (Hòa)

16/05/2026: Žilina 0-2 Podbrezová (Thua)

Phong độ và thống kê đội

HNK Hajduk Split (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Žilina (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

HNK Hajduk Split: Không có thông tin chấn thương

Žilina: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

HNK Hajduk Split thắng: 33%

Hòa: 33%

Žilina thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

HNK Hajduk Split: bàn

Žilina: bàn

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