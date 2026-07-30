TRỰC TIẾP Trực tiếp Hradec Králové vs Tromso: Hradec Králové nới rộng cách biệt 3-1 Hradec Králové bước vào cuộc đối đầu với Tromso sau chiến thắng gần nhất, trong khi đội khách vừa nhận thất bại và từng thua ở lần gặp nhau gần đây.

Hradec Králové 3 - 1 Tromso Hiệp 2 — phút 65' 65' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Hradec Králové 3 - 1 Tromso.

62' Hradec Králové điều chỉnh nhân sự Phút 62', Hradec Králové đưa A. Vlkanova vào sân thay M. van Buren. Đội bóng này đang dẫn Tromso 3-1 và tiếp tục làm mới đội hình.

62' Tromso thay người ở phút 62 Phút 62, Tromso đưa T. Nyhammer vào sân thay Ieltsin Camoes. Đây là sự điều chỉnh của Tromso trong bối cảnh đội đang bị dẫn 3-1.

61' Tromso nhỉnh bóng, Hradec giữ lợi thế Phút 61', Tromso nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 47%-53%, nhưng Hradec Králové vẫn đang giữ thế chủ động nhờ lợi thế 3-1. Số phạt góc 3-3 cho thấy thế trận chưa hoàn toàn nghiêng về đội khách.

53' O. Mihalik giúp Hradec Králové bứt lên 3-1 Phút 53, O. Mihalik lập công sau đường kiến tạo của D. Horak, giúp Hradec Králové nới rộng cách biệt lên 3-1 trước Tromso. Đội chủ nhà đang tạo ra bước ngoặt rõ rệt sau khi liên tiếp ghi bàn.

50' T. Sloncik nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 50, T. Sloncik của Hradec Králové bị phạt thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo cho đội chủ nhà khi trận đấu vừa trở lại sau giờ nghỉ.

49' Tromso nhỉnh bóng, Hradec giữ lợi thế Phút 49, Tromso đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 46% - 54%, nhưng Hradec Králové vẫn giữ lợi thế dẫn bàn. Thế trận nhìn chung cân bằng khi số phạt góc là 3 - 3, cho thấy đội chủ nhà đang ưu tiên bảo toàn cách biệt trước sức ép của đối thủ.

48' T. Sloncik đưa Hradec Králové vượt lên Phút 48', T. Sloncik lập công cho Hradec Králové sau đường kiến tạo của M. van Buren, đưa đội bóng vượt lên dẫn 2-1 trước Tromso.

46' Tromso điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46, Tromso thay người: I. Dahlqvist vào sân thay A. Thongla-Iad Warneryd. Sự điều chỉnh đầu hiệp hai được thực hiện khi trận đấu đang ở thế cân bằng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

37' Tromso nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Phút 37', Tromso nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 45% - 55%, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng. Ưu thế của đội khách chưa tạo ra sức ép quá rõ, thể hiện qua số phạt góc chỉ là 0 - 1.

30' M. van Buren giúp Hradec Králové gỡ hòa Phút 30', M. van Buren ghi bàn cho Hradec Králové sau đường kiến tạo của J. Kucera, đưa tỷ số lên 1-1. Bàn thắng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng sau khi Tromso mở tỷ số.

25' Thế trận cân bằng sau 25 phút Sau 25 phút, Hradec Králové và Tromso duy trì thế trận cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng là 50% - 50% . Hai đội chưa tạo được sức ép rõ rệt, thể hiện qua số phạt góc 0 - 0 và nhịp độ giằng co từ đầu trận.

25' H. Larsen đưa Tromso vượt lên Phút 25, H. Larsen lập công cho Tromso sau đường kiến tạo của S. Innvaer, mở tỷ số 0-1 trước Hradec Králové. Tromso tận dụng tốt cơ hội để tạo lợi thế trong thế trận cân bằng.

14' J. Uhrincat nhận thẻ vàng Phút 14, J. Uhrincat của Hradec Králové nhận thẻ vàng sau pha kéo người. Đây là dấu mốc đáng chú ý đầu tiên của trận đấu tại FINEP Arena.

13' Thế trận giằng co sau 13 phút Sau 13 phút, chưa bên nào tạo được ưu thế rõ rệt khi tỷ lệ cầm bóng là 0% - 0% và phạt góc 0 - 0. Hradec Králové có 1 lần việt vị, trong khi Tromso là 0, cho thấy thế trận vẫn khá thận trọng.

0' Trận đấu bắt đầu Hradec Králové tiếp đón Tromso.

Cập nhật lúc 01:25 31/07/2026

Đội hình chính thức Hradec Králové Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV David Horejs Tromso Sơ đồ 5-3-2 · HLV Jorgen Vik 12 Adam Zadražil 7 Jakub Uhrinčať 5 Filip Čihák 25 František Čech 28 Jakub Kucera 16 Vladimír Darida 11 Samuel Dancák 26 Daniel Horák 10 Mick van Buren 19 Tom Slončík 17 Ondřej Mihálik 1 Jakob Haugaard 29 Alexander Warneryd 4 Vetle Skjaervik 21 Tobias Kvalvagnes Guddal 30 Isak Vadebu 37 Sander Innvær 6 Jens Hjertø-Dahl 5 David Edvardsson 11 Ruben Jenssen 20 Ieltsin Camões 22 Heine Asen Larsen Dự bị Hradec Králové 1 Patrik Vízek 20 Matyas Vagner 2 David Ludvicek 4 Tomáš Petrášek 6 Elione Fernandes Neto 22 Stepan Ponikelsky 27 Daniel Trubač 77 Lucas Kubr 14 Jakub Hodek Tromso 12 Ole Lauvli 32 Abderrahmane Sarr 3 Mathias Tonnessen 25 Casper Öyvann 27 Mads Mikkelsen 8 Jesper Andreas Grundt 10 Troy Nyhammer 16 Benjamin Myrvold 17 Isak Dahlqvist Cập nhật đội hình lúc 23:32 30/07/2026

Hradec Králové Thống kê Tromso 47% Kiểm soát bóng 53% 3 Trúng đích 1 3 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 2

Thông tin trận đấu

Hradec Králové đối đầu Tromso tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026 trên sân FINEP Arena.

Đây là cuộc so tài mà sự khác biệt về trạng thái tinh thần có thể đóng vai trò đáng kể. Hradec Králové vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, còn Tromso bước vào trận đấu sau một thất bại. Bên cạnh đó, Hradec Králové cũng là đội giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai bên.

Hradec Králové có điểm tựa từ phong độ và đối đầu

Hradec Králové chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất, nhưng đó là chiến thắng. Chi tiết này mang lại cho đội chủ nhà nền tảng tích cực trước giờ bóng lăn, đặc biệt trong một trận đấu mà sự tự tin có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhập cuộc.

Không chỉ có phong độ gần nhất thuận lợi, Hradec Králové còn sở hữu kết quả tốt trong lần chạm trán gần đây với Tromso. Đội bóng này thắng một, hòa không và không thua trong lần đối đầu được ghi nhận. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ để khẳng định trận đấu sắp tới sẽ diễn ra theo cùng một kịch bản. Hradec Králové vẫn cần biến lợi thế tinh thần thành thế chủ động trên sân.

Tromso cần phản ứng sau thất bại

Tromso có kết quả thua trong trận gần nhất. Vì vậy, ưu tiên đầu tiên của đội khách nhiều khả năng là duy trì sự chắc chắn và tránh để Hradec Králové tạo đà từ sớm.

Thất bại trước đó có thể khiến Tromso phải thận trọng hơn trong những phút đầu. Dù vậy, một màn trình diễn kỷ luật sẽ giúp đội khách giảm ảnh hưởng từ kết quả gần nhất và đưa trận đấu về thế cân bằng. Khả năng phản ứng trước áp lực, đặc biệt khi phải thi đấu trên sân của Hradec Králové, sẽ là một trong những điểm đáng chú ý.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Với Hradec Králové, cách tiếp cận hợp lý là tận dụng sự hưng phấn từ chiến thắng gần nhất để gây sức ép có kiểm soát. Đội chủ nhà không chỉ cần tìm cách tạo ra cơ hội mà còn phải duy trì cự ly đội hình đủ chặt để hạn chế khả năng Tromso khai thác khoảng trống khi chuyển trạng thái.

Ở chiều ngược lại, Tromso có thể hướng đến một thế trận an toàn hơn trong giai đoạn đầu, sau đó tìm cơ hội đẩy cao đội hình khi áp lực giảm xuống. Điều quan trọng với đội khách là không để lần đối đầu gần nhất trở thành yếu tố chi phối tâm lý. Nếu giữ được sự bình tĩnh, Tromso vẫn có thể tạo ra một cuộc so tài cân bằng hơn.

Trận đấu cũng có thể được quyết định bởi khả năng xử lý những thời điểm chuyển tiếp. Hradec Králové có lợi thế về kết quả gần nhất và địa điểm thi đấu, trong khi Tromso cần chứng minh rằng thất bại trước đó không ảnh hưởng đến tính tổ chức của đội.

Nhận định Hradec Králové vs Tromso

Hradec Králové đang có những điểm tựa rõ ràng hơn trước trận đấu: chiến thắng gần nhất, lợi thế sân FINEP Arena và kết quả tích cực trong lần gặp Tromso gần đây. Tuy nhiên, trận đấu vẫn cần được nhìn nhận thận trọng bởi dữ liệu hiện có không cho thấy khoảng cách quá lớn giữa hai đội.

Tromso sẽ phải cải thiện khả năng kiểm soát thế trận sau thất bại gần nhất, còn Hradec Králové cần duy trì sự tập trung để không đánh mất lợi thế tinh thần. Nhìn chung, đội chủ nhà có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn, nhưng kết quả sẽ phụ thuộc vào cách mỗi bên xử lý sức ép và những thời điểm quan trọng trên sân.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hradec Králové · 1 thắng 0 hòa Tromso · 0 thắng Tromso 0 - 1 Hradec Králové HK

Hradec Králové 5 trận gần nhất T T H H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Tromso 5 trận gần nhất B T T T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới