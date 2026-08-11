Trực tiếp Iberia 1999 vs Larne: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Iberia 1999 vs Larne: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

    Đại Ngàn11/08/2026 18:03

    Iberia 1999 chạm trán Larne tại UEFA Europa League trên sân Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni. Cả hai đội quyết tâm bứt phá sau trận hòa ở lượt đi.

    Iberia 19990 - 0LarneHiệp 2 — phút 53'
    • 53'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 49'Iberia 1999 gia tăng áp lực đầu hiệp hai

      Bước sang phút 49, Iberia 1999 tiếp tục gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn thắng khi kiểm soát bóng 69-31 so với Larne. Sự áp đảo của đội chủ nhà được cụ thể hóa qua chỉ số dứt điểm 5-1 (trúng đích 2-0) cùng 6-1 quả phạt góc, buộc đối thủ phải lùi sâu phòng ngự.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 37'Iberia 1999 ép sân nhưng chưa có bàn thắng

      Tính đến phút 37, Iberia 1999 hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 68 - 32% cùng số lần phạt góc vượt trội 6 - 1 trước Larne. Dù đã tạo ra 2 - 0 cú dứt điểm trúng đích, đại diện chủ nhà vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc và tỷ số hiện tại là 0 - 0.

    • 25'Iberia 1999 áp đảo thế trận nhưng chưa thể ghi bàn

      Trôi qua 25 phút đầu tiên, Iberia 1999 là đội chủ động hơn khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 64 - 36 cùng sự vượt trội về số quả phạt góc 4 - 1. Dù vậy, Larne vẫn phòng ngự kiên cường và mới là đội có cú dứt điểm duy nhất tính đến lúc này (chỉ số dứt điểm 0 - 1), duy trì tỷ số hòa 0 - 0.

    • 13'Iberia 1999 kiểm soát bóng 66-34 trước Larne

      Trải qua 13 phút đầu tiên, Iberia 1999 đang hoàn toàn chủ động thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 66-34 trước Larne. Sức ép liên tục giúp đội nhà chiếm ưu thế ở chỉ số phạt góc 3-1, dù tỷ số vẫn chưa được mở với kết quả hòa 0-0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Iberia 1999 tiếp đón Larne.

    Cập nhật lúc 00:09 12/08/2026

    Đội hình chính thức
    Iberia 1999
    Sơ đồ 4-3-3
    Larne
    Sơ đồ 4-3-3
    31
    Giorgi Makaridze
    4
    Vahid Selimovic
    40
    Giorgi Kobuladze
    25
    Aleksandre Amisulashvili
    5
    Jemali-Giorgi Jinjolava
    6
    Nikoloz Dadiani
    27
    Giorgi Kutsia
    8
    Bakar Kardava
    19
    Nika Sikharulashvili
    10
    Zviad Natchkebia
    24
    Vakho Bedoshvili
    1
    Rohan Ferguson
    23
    Tomas Cosgrove
    3
    Matt Ridley
    26
    Dan Bent
    4
    Aaron Donnelly
    15
    Ronan Doherty
    6
    Chris Gallagher
    11
    Sean Graham
    25
    Dylan Sloan
    45
    Montel Gibson
    30
    Matthew Lusty
    Dự bị
    Iberia 1999
    1 Tornike Megrelishvili9 Amiran Dzagania11 Andria Bartishvili14 Ibrahim Alhassan16 Revaz Kurtanidze17 Stephen Ende23 Eldar Kuliyev29 Lado Chikhradze30 Nikoloz Botchorishvili
    Larne
    2 Logan Wallace7 Conor McKendry8 Mark Randall9 Paul O'Neill14 Benji Magee16 Jacob Carney17 Josh Ukek19 Kevin O'Hara22 Jordan McEneff
    Cập nhật đội hình lúc 22:21 11/08/2026
    Iberia 1999Thống kêLarne
    69%
    Kiểm soát bóng
    31%
    5
    Dứt điểm
    1
    2
    Trúng đích
    0
    6
    Phạt góc
    1
    7
    Phạm lỗi
    12
    0
    Việt vị
    2
    0
    Thủ môn cứu thua
    2

    Căng thẳng cuộc đối đầu tại UEFA Europa League

    Trận chạm trán giữa Iberia 1999 và Larne trong khuôn khổ UEFA Europa League diễn ra lúc 23:00 ngày 11/08/2026 trên sân vận động Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni hứa hẹn mang đến những diễn biến vô cùng hấp dẫn. Mọi ánh nhìn đang đổ dồn về cuộc đọ sức này khi cả hai câu lạc bộ đều mong muốn tạo ra lợi thế rõ ràng để khẳng định vị thế.

    Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

    Lịch sử ghi nhận Iberia 1999 và Larne mới chỉ chạm trán nhau đúng 1 lần trong quá khứ. Trận đấu đó đã khép lại với kết quả hòa, khi không câu lạc bộ nào giành được chiến thắng. Kết quả này phản ánh sự tương đồng về trình độ cũng như sự thận trọng mà hai bên dành cho nhau trong lần đầu đụng độ.

    Bên cạnh yếu tố lịch sử, việc được thi đấu tại thánh địa Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni sẽ mang đến lợi thế tinh thần đáng kể cho đại diện Georgia là Iberia 1999. Tuy nhiên, Larne cũng cho thấy họ là một đối thủ đầy ngổn ngáo và không dễ bị khuất phục nhờ lối chơi kỷ luật.

    Cục diện chiến thuật và kỳ vọng

    Đứng trước cuộc tái đấu có tính chất quan trọng tại đấu trường châu lục, cả hai HLV chắc chắn sẽ áp dụng những phương án chiến thuật cẩn trọng. Lối chơi chặt chẽ kết hợp với khả năng tận dụng các tình huống cố định có thể trở thành chìa khóa để giải quyết thế bế tắc.

    Nhìn chung, sự cân bằng từ trận hòa duy nhất trong quá khứ dự báo một thế trận giằng co và đầy tính tính toán. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội hiếm hoi xuất hiện trên sân nhiều khả năng sẽ chiếm trọn lợi thế.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Iberia 1999 · 0 thắng1 hòaLarne · 0 thắng
    05/08/2026
    Larne
    0 - 0
    Iberia 1999
    Hòa
    Iberia 1999
    5 trận gần nhất
    HHBHT
    Larne
    5 trận gần nhất
    HBBTT
    Tình hình lực lượng
    Iberia 1999
    Vakho Bedoshvili (Unknown Injury)
    Lucas Café (Unknown Injury)
    Sebastián Figueredo (No Eligibility)
    Larne
    Conor McKendry (Red Card Suspension)
    Paul O'Neill (Red Card Suspension)
    Aaron Donnelly (Red Card Suspension)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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