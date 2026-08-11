TRỰC TIẾP Trực tiếp Iberia 1999 vs Larne: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Iberia 1999 chạm trán Larne tại UEFA Europa League trên sân Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni. Cả hai đội quyết tâm bứt phá sau trận hòa ở lượt đi.

Iberia 1999 0 - 0 Larne Hiệp 2 — phút 53' 53' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

49' Iberia 1999 gia tăng áp lực đầu hiệp hai Bước sang phút 49, Iberia 1999 tiếp tục gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn thắng khi kiểm soát bóng 69-31 so với Larne. Sự áp đảo của đội chủ nhà được cụ thể hóa qua chỉ số dứt điểm 5-1 (trúng đích 2-0) cùng 6-1 quả phạt góc, buộc đối thủ phải lùi sâu phòng ngự.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Iberia 1999 ép sân nhưng chưa có bàn thắng Tính đến phút 37, Iberia 1999 hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 68 - 32 % cùng số lần phạt góc vượt trội 6 - 1 trước Larne. Dù đã tạo ra 2 - 0 cú dứt điểm trúng đích, đại diện chủ nhà vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc và tỷ số hiện tại là 0 - 0 .

25' Iberia 1999 áp đảo thế trận nhưng chưa thể ghi bàn Trôi qua 25 phút đầu tiên, Iberia 1999 là đội chủ động hơn khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 64 - 36 cùng sự vượt trội về số quả phạt góc 4 - 1 . Dù vậy, Larne vẫn phòng ngự kiên cường và mới là đội có cú dứt điểm duy nhất tính đến lúc này (chỉ số dứt điểm 0 - 1 ), duy trì tỷ số hòa 0 - 0.

13' Iberia 1999 kiểm soát bóng 66-34 trước Larne Trải qua 13 phút đầu tiên, Iberia 1999 đang hoàn toàn chủ động thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 66-34 trước Larne. Sức ép liên tục giúp đội nhà chiếm ưu thế ở chỉ số phạt góc 3-1 , dù tỷ số vẫn chưa được mở với kết quả hòa 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu Iberia 1999 tiếp đón Larne.

Cập nhật lúc 00:09 12/08/2026

Đội hình chính thức Iberia 1999 Sơ đồ 4-3-3 Larne Sơ đồ 4-3-3 31 Giorgi Makaridze 4 Vahid Selimovic 40 Giorgi Kobuladze 25 Aleksandre Amisulashvili 5 Jemali-Giorgi Jinjolava 6 Nikoloz Dadiani 27 Giorgi Kutsia 8 Bakar Kardava 19 Nika Sikharulashvili 10 Zviad Natchkebia 24 Vakho Bedoshvili 1 Rohan Ferguson 23 Tomas Cosgrove 3 Matt Ridley 26 Dan Bent 4 Aaron Donnelly 15 Ronan Doherty 6 Chris Gallagher 11 Sean Graham 25 Dylan Sloan 45 Montel Gibson 30 Matthew Lusty Dự bị Iberia 1999 1 Tornike Megrelishvili 9 Amiran Dzagania 11 Andria Bartishvili 14 Ibrahim Alhassan 16 Revaz Kurtanidze 17 Stephen Ende 23 Eldar Kuliyev 29 Lado Chikhradze 30 Nikoloz Botchorishvili Larne 2 Logan Wallace 7 Conor McKendry 8 Mark Randall 9 Paul O'Neill 14 Benji Magee 16 Jacob Carney 17 Josh Ukek 19 Kevin O'Hara 22 Jordan McEneff Cập nhật đội hình lúc 22:21 11/08/2026

Iberia 1999 Thống kê Larne 69% Kiểm soát bóng 31% 5 Dứt điểm 1 2 Trúng đích 0 6 Phạt góc 1 7 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 2

Căng thẳng cuộc đối đầu tại UEFA Europa League

Trận chạm trán giữa Iberia 1999 và Larne trong khuôn khổ UEFA Europa League diễn ra lúc 23:00 ngày 11/08/2026 trên sân vận động Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni hứa hẹn mang đến những diễn biến vô cùng hấp dẫn. Mọi ánh nhìn đang đổ dồn về cuộc đọ sức này khi cả hai câu lạc bộ đều mong muốn tạo ra lợi thế rõ ràng để khẳng định vị thế.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

Lịch sử ghi nhận Iberia 1999 và Larne mới chỉ chạm trán nhau đúng 1 lần trong quá khứ. Trận đấu đó đã khép lại với kết quả hòa, khi không câu lạc bộ nào giành được chiến thắng. Kết quả này phản ánh sự tương đồng về trình độ cũng như sự thận trọng mà hai bên dành cho nhau trong lần đầu đụng độ.

Bên cạnh yếu tố lịch sử, việc được thi đấu tại thánh địa Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni sẽ mang đến lợi thế tinh thần đáng kể cho đại diện Georgia là Iberia 1999. Tuy nhiên, Larne cũng cho thấy họ là một đối thủ đầy ngổn ngáo và không dễ bị khuất phục nhờ lối chơi kỷ luật.

Cục diện chiến thuật và kỳ vọng

Đứng trước cuộc tái đấu có tính chất quan trọng tại đấu trường châu lục, cả hai HLV chắc chắn sẽ áp dụng những phương án chiến thuật cẩn trọng. Lối chơi chặt chẽ kết hợp với khả năng tận dụng các tình huống cố định có thể trở thành chìa khóa để giải quyết thế bế tắc.

Nhìn chung, sự cân bằng từ trận hòa duy nhất trong quá khứ dự báo một thế trận giằng co và đầy tính tính toán. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội hiếm hoi xuất hiện trên sân nhiều khả năng sẽ chiếm trọn lợi thế.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Iberia 1999 · 0 thắng 1 hòa Larne · 0 thắng Larne 0 - 0 Iberia 1999 Hòa

Iberia 1999 5 trận gần nhất H H B H T Larne 5 trận gần nhất H B B T T

Tình hình lực lượng Iberia 1999 ✚ Vakho Bedoshvili (Unknown Injury) ✚ Lucas Café (Unknown Injury) ✚ Sebastián Figueredo (No Eligibility) Larne ✚ Conor McKendry (Red Card Suspension) ✚ Paul O'Neill (Red Card Suspension) ✚ Aaron Donnelly (Red Card Suspension)