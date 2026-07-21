TRỰC TIẾP Trực tiếp IFK Goteborg vs FC Levadia Tallinn: Trận đấu đang diễn ra FC Levadia Tallinn bước vào trận gặp IFK Goteborg với hai chiến thắng ở gần nhất, trong khi Gamla Ullevi là sân khấu cho cuộc đấu tại UEFA Europa Conference League.

IFK Goteborg 0 - 0 FC Levadia Tallinn Hiệp 1 — phút 29' 29' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

21' I. Seidu nhận thẻ vàng ở phút 21 Phút 21', I. Seidu của IFK Goteborg nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của trận đấu, khi trước đó M. Roosnupp cũng đã bị cảnh cáo.

17' M. Roosnupp nhận thẻ vàng ở phút 17 Phút 17, M. Roosnupp của FC Levadia Tallinn nhận thẻ vàng. Trận đấu tại Gamla Ullevi vẫn chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu IFK Goteborg tiếp đón FC Levadia Tallinn.

Cập nhật lúc 00:29 22/07/2026

Đội hình chính thức IFK Goteborg Sơ đồ 4-3-3 · HLV Stefan Billborn FC Levadia Tallinn Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Vjatseslav Zahovaiko 25 Elis Bishesari 18 Felix Eriksson 4 Rockson Yeboah 5 Jonas Bager 28 Issaka Seidu 3 August Erlingmark 15 David Kruse 14 Tobias Heintz 29 Adam Bergmark Wiberg 9 Max Fenger 7 Sebastian Clemmensen 99 Karl Andre Vallner 23 Frank Liivak 35 Victory Iboro 20 Abraham Nwankwo 29 Joseph Saliste 5 Mark Oliver Roosnupp 6 Rasmus Peetson 11 Mihkel Ainsalu 36 João Pedro 10 Wendell Gabriel 9 Bubacarr Tambedou Dự bị IFK Goteborg 1 Jonathan Rasheed 12 Viktor Andersson 6 Hjörtur Hermannsson 17 Alexander Jallow 22 Noah Tolf 8 Sam Larsson 11 Saidou Alioum Moubarak 16 Filip Ottosson 23 Kolbeinn Thordarson FC Levadia Tallinn 1 Oliver Ani 4 Tanel Tammik 30 Hubert Liiv 71 Kauã Davi 21 Maksimilian Skvortsov 33 Enock Otoo 7 Gregor Lehtmets 17 Robert Kirss 19 Moussa Sambe Cập nhật đội hình lúc 23:33 21/07/2026

Thông tin trận đấu

IFK Goteborg sẽ đối đầu FC Levadia Tallinn tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 22/07/2026 trên sân vận động Gamla Ullevi.

Đây là cuộc chạm trán mà mỗi đội cần duy trì sự tập trung ngay từ đầu. Với dữ liệu hiện có, điểm nhấn rõ nhất nằm ở trạng thái phong độ của FC Levadia Tallinn trước giờ bóng lăn.

FC Levadia Tallinn có tín hiệu tích cực

FC Levadia Tallinn thắng cả 2 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này tạo nền tảng thuận lợi về tinh thần, đồng thời cho thấy đội bóng Estonia đang bước vào trận đấu với sự ổn định nhất định.

Tuy nhiên, hai chiến thắng gần nhất không cung cấp thêm thông tin về cách FC Levadia Tallinn đạt được kết quả đó. Vì vậy, chưa thể kết luận đội sẽ tiếp cận trận đấu bằng lối chơi kiểm soát bóng, phòng ngự phản công hay gây sức ép cao. Điều có thể khẳng định là đội khách đang có sự tự tin cần thiết trước cuộc đối đầu tại Gamla Ullevi.

IFK Goteborg cần tận dụng bối cảnh sân nhà

IFK Goteborg có lợi thế được thi đấu tại Gamla Ullevi, nhưng dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hay sơ đồ chiến thuật của đội. Do đó, mọi đánh giá về mức độ vượt trội của IFK Goteborg đều cần được cân nhắc thận trọng.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ quan trọng của IFK Goteborg là đưa trận đấu về nhịp độ phù hợp với mình. Việc hạn chế để FC Levadia Tallinn phát huy sự tự tin sau hai chiến thắng gần nhất sẽ là một trong những điểm đáng chú ý của cuộc đấu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển trạng thái. FC Levadia Tallinn nhiều khả năng sẽ muốn duy trì sự chủ động về tâm lý sau chuỗi kết quả tích cực, trong khi IFK Goteborg cần biến ưu thế sân đấu thành sức ép thực tế trên sân.

Dù vậy, dữ liệu hiện tại không đủ để xác định sơ đồ xuất phát, những vị trí tạo ảnh hưởng lớn nhất hay các phương án thay người của hai đội. Vì thế, nhận định phù hợp nhất là theo dõi cách trận đấu hình thành trong những phút đầu, đặc biệt ở khả năng kiểm soát không gian và duy trì cự ly đội hình.

Nhận định trận đấu

FC Levadia Tallinn bước vào cuộc đối đầu với tín hiệu tích cực từ hai trận thắng gần nhất. IFK Goteborg lại có điểm tựa Gamla Ullevi, nhưng chưa có đủ dữ liệu để đánh giá đầy đủ phong độ và sức mạnh hiện tại của đội bóng này.

Nhìn chung, đây là trận đấu có thế cân bằng về thông tin trước giờ bóng lăn. FC Levadia Tallinn sở hữu lợi thế về đà tâm lý, còn IFK Goteborg cần tận dụng sân đấu của mình để tạo khác biệt. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát thế trận và mức độ hiệu quả trong các thời điểm quyết định.

IFK Goteborg 5 trận gần nhất T B B B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FC Levadia Tallinn 5 trận gần nhất T T T B H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 10 Ghi (TB 5.0) 0 Thủng lưới