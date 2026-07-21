Trực tiếp IFK Goteborg vs FC Levadia Tallinn: Trận đấu đang diễn ra

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp IFK Goteborg vs FC Levadia Tallinn: Trận đấu đang diễn ra

    Tuệ Nhân21/07/2026 19:11

    FC Levadia Tallinn bước vào trận gặp IFK Goteborg với hai chiến thắng ở gần nhất, trong khi Gamla Ullevi là sân khấu cho cuộc đấu tại UEFA Europa Conference League.

    IFK Goteborg0 - 0FC Levadia TallinnHiệp 1 — phút 29'
    • 29'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 21'I. Seidu nhận thẻ vàng ở phút 21

      Phút 21', I. Seidu của IFK Goteborg nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của trận đấu, khi trước đó M. Roosnupp cũng đã bị cảnh cáo.

    • 17'M. Roosnupp nhận thẻ vàng ở phút 17

      Phút 17, M. Roosnupp của FC Levadia Tallinn nhận thẻ vàng. Trận đấu tại Gamla Ullevi vẫn chưa có bàn thắng.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      IFK Goteborg tiếp đón FC Levadia Tallinn.

    Cập nhật lúc 00:29 22/07/2026

    Đội hình chính thức
    IFK Goteborg
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Stefan Billborn
    FC Levadia Tallinn
    Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Vjatseslav Zahovaiko
    25
    Elis Bishesari
    18
    Felix Eriksson
    4
    Rockson Yeboah
    5
    Jonas Bager
    28
    Issaka Seidu
    3
    August Erlingmark
    15
    David Kruse
    14
    Tobias Heintz
    29
    Adam Bergmark Wiberg
    9
    Max Fenger
    7
    Sebastian Clemmensen
    99
    Karl Andre Vallner
    23
    Frank Liivak
    35
    Victory Iboro
    20
    Abraham Nwankwo
    29
    Joseph Saliste
    5
    Mark Oliver Roosnupp
    6
    Rasmus Peetson
    11
    Mihkel Ainsalu
    36
    João Pedro
    10
    Wendell Gabriel
    9
    Bubacarr Tambedou
    Dự bị
    IFK Goteborg
    1 Jonathan Rasheed12 Viktor Andersson6 Hjörtur Hermannsson17 Alexander Jallow22 Noah Tolf8 Sam Larsson11 Saidou Alioum Moubarak16 Filip Ottosson23 Kolbeinn Thordarson
    FC Levadia Tallinn
    1 Oliver Ani4 Tanel Tammik30 Hubert Liiv71 Kauã Davi21 Maksimilian Skvortsov33 Enock Otoo7 Gregor Lehtmets17 Robert Kirss19 Moussa Sambe
    Cập nhật đội hình lúc 23:33 21/07/2026

    Thông tin trận đấu

    IFK Goteborg sẽ đối đầu FC Levadia Tallinn tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 22/07/2026 trên sân vận động Gamla Ullevi.

    Đây là cuộc chạm trán mà mỗi đội cần duy trì sự tập trung ngay từ đầu. Với dữ liệu hiện có, điểm nhấn rõ nhất nằm ở trạng thái phong độ của FC Levadia Tallinn trước giờ bóng lăn.

    FC Levadia Tallinn có tín hiệu tích cực

    FC Levadia Tallinn thắng cả 2 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này tạo nền tảng thuận lợi về tinh thần, đồng thời cho thấy đội bóng Estonia đang bước vào trận đấu với sự ổn định nhất định.

    Tuy nhiên, hai chiến thắng gần nhất không cung cấp thêm thông tin về cách FC Levadia Tallinn đạt được kết quả đó. Vì vậy, chưa thể kết luận đội sẽ tiếp cận trận đấu bằng lối chơi kiểm soát bóng, phòng ngự phản công hay gây sức ép cao. Điều có thể khẳng định là đội khách đang có sự tự tin cần thiết trước cuộc đối đầu tại Gamla Ullevi.

    IFK Goteborg cần tận dụng bối cảnh sân nhà

    IFK Goteborg có lợi thế được thi đấu tại Gamla Ullevi, nhưng dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hay sơ đồ chiến thuật của đội. Do đó, mọi đánh giá về mức độ vượt trội của IFK Goteborg đều cần được cân nhắc thận trọng.

    Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ quan trọng của IFK Goteborg là đưa trận đấu về nhịp độ phù hợp với mình. Việc hạn chế để FC Levadia Tallinn phát huy sự tự tin sau hai chiến thắng gần nhất sẽ là một trong những điểm đáng chú ý của cuộc đấu.

    Điểm then chốt về chiến thuật

    Trận đấu có thể được quyết định bởi cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển trạng thái. FC Levadia Tallinn nhiều khả năng sẽ muốn duy trì sự chủ động về tâm lý sau chuỗi kết quả tích cực, trong khi IFK Goteborg cần biến ưu thế sân đấu thành sức ép thực tế trên sân.

    Dù vậy, dữ liệu hiện tại không đủ để xác định sơ đồ xuất phát, những vị trí tạo ảnh hưởng lớn nhất hay các phương án thay người của hai đội. Vì thế, nhận định phù hợp nhất là theo dõi cách trận đấu hình thành trong những phút đầu, đặc biệt ở khả năng kiểm soát không gian và duy trì cự ly đội hình.

    Nhận định trận đấu

    FC Levadia Tallinn bước vào cuộc đối đầu với tín hiệu tích cực từ hai trận thắng gần nhất. IFK Goteborg lại có điểm tựa Gamla Ullevi, nhưng chưa có đủ dữ liệu để đánh giá đầy đủ phong độ và sức mạnh hiện tại của đội bóng này.

    Nhìn chung, đây là trận đấu có thế cân bằng về thông tin trước giờ bóng lăn. FC Levadia Tallinn sở hữu lợi thế về đà tâm lý, còn IFK Goteborg cần tận dụng sân đấu của mình để tạo khác biệt. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát thế trận và mức độ hiệu quả trong các thời điểm quyết định.

    IFK Goteborg
    5 trận gần nhất
    TBBBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    FC Levadia Tallinn
    5 trận gần nhất
    TTTBH
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    10
    Ghi (TB 5.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp IFK Goteborg vs FC Levadia Tallinn: Trận đấu đang diễn ra
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