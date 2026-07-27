TRỰC TIẾP Trực tiếp Indonesia vs Campuchia: Hết hiệp 1, Indonesia dẫn 3-0 Indonesia hướng đến lợi thế đối đầu khi gặp Campuchia tại ASEAN Cup, trong trận đấu giữa hai đội đang cùng chưa có điểm và cần cải thiện thế trận.

Indonesia 3 - 0 Campuchia Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

36' Indonesia kiểm soát thế trận áp đảo Phút 36', Indonesia vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 69-31 và đang dẫn 3-0. Campuchia chịu trận khi không có cú dứt điểm trúng đích, trong khi Indonesia đạt hiệu suất 5-0 ở chỉ số này.

24' Indonesia áp đảo, Campuchia chịu trận Qua phút 24, Indonesia hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 74 - 26 và dứt điểm 5 - 0 . Campuchia gần như chỉ tập trung phòng ngự trước sức ép liên tục của đối thủ đang dẫn 3 - 0.

24' Sandy Walsh giúp Indonesia nới rộng cách biệt Phút 24, Sandy Walsh lập công sau đường kiến tạo của T. Haye, đưa Indonesia vượt lên dẫn Campuchia 3-0. Indonesia tiếp tục cho thấy sức ép rõ rệt và đang tạm nắm lợi thế lớn.

15' Indonesia nhân đôi cách biệt nhờ Mathew Baker Phút 15', Mathew Baker lập công, giúp Indonesia nhân đôi cách biệt trước Campuchia. Indonesia đang dẫn 2-0 và nếu giữ tỷ số này, đội vẫn tạm đứng trước Campuchia trên bảng xếp hạng, nhưng suất đi tiếp vẫn phải chờ.

12' Indonesia kiểm soát thế trận Sau 12 phút, Indonesia đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 60 - 40 và dẫn 1-0. Campuchia lùi sâu chịu sức ép, trong khi Indonesia vẫn chưa tạo ra quá nhiều cơ hội rõ rệt khi dứt điểm 1 - 0.

6' Mathew Baker đưa Indonesia vượt lên Phút 6', Mathew Baker lập công sau đường kiến tạo của Thom Haye, đưa Indonesia dẫn Campuchia 1-0. Indonesia mở tỷ số từ khá sớm và tạm nắm lợi thế trong trận đấu.

5' Yudai Ogawa nhận thẻ vàng sớm Phút 5, Yudai Ogawa nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

0' Trận đấu bắt đầu Indonesia tiếp đón Campuchia.

Cập nhật lúc 21:18 27/07/2026

Đội hình chính thức Indonesia Sơ đồ 4-4-2 Campuchia Sơ đồ 4-4-2 1 Nadeo Argawinata 5 Rizky Ridho 13 Beckham Putra Nugraha 14 Eliano Reijnders 6 Sandy Walsh 16 Dony Tri Pamungkas 9 Mathew Baker 18 Ivar Jenner 23 Marc Klok 20 Shayne Pattynama 19 T. Haye 22 Kimhuy Hul 18 Ouk Sovann 5 Hikaru Mizuno 26 Sokmeng Chea 16 Devit Yem 12 Suhana Sos 4 Alisher Mirzaev 6 Yudai Ogawa 8 Samuel Bong 9 Chanthea Sieng 17 Ty Sa Dự bị Indonesia 2 Brian Fatari 3 Wahyu Prasetyo 4 Jordi Amat 8 I Kadek Agung Widnyana 10 Egy Maulana Vikri 11 Ragnar Oratmangoen 12 Cahya Supriadi 15 Saddil Ramdani 17 Rizky Eka Pratama Campuchia 1 Koy Salim 7 Iago 10 Mat Noron 11 Mon Rado 13 Chenmakara Nu 14 Hav Soknet 15 Tum Makara 19 Phat Sokha 21 Ly Heng Reth Cập nhật đội hình lúc 19:50 27/07/2026

Indonesia Thống kê Campuchia 69% Kiểm soát bóng 31% 5 Dứt điểm 2 5 Trúng đích 0 3 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 3

Thông tin trận đấu

Indonesia sẽ đối đầu Campuchia tại ASEAN Cup vào lúc 20:30 ngày 27/07/2026 trên sân The National Stadium. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội đang đứng ở nhóm cuối bảng, khi Indonesia xếp hạng 3 và Campuchia xếp hạng 4, cả hai cùng chưa có điểm.

Trong bối cảnh đó, trận đấu có ý nghĩa quan trọng với khả năng tạo đà cho chặng đường tiếp theo. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cho phép kết luận về cơ hội đi tiếp hay những thay đổi cụ thể trên bảng xếp hạng sau trận đấu.

Indonesia có lợi thế rõ rệt về đối đầu

Indonesia chiếm ưu thế tuyệt đối trong 3 lần đối đầu gần nhất với Campuchia, khi giành chiến thắng cả 3 trận. Campuchia chưa có trận hòa hay chiến thắng nào trước đối thủ trong chuỗi thống kê này.

Lợi thế đối đầu không đảm bảo cho một trận đấu dễ dàng, nhưng có thể tạo thêm sự tự tin cho Indonesia khi bước vào cuộc so tài. Ngược lại, Campuchia cần tìm cách phá vỡ xu hướng bất lợi này bằng một cách tiếp cận chặt chẽ và kỷ luật hơn.

Campuchia cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Trận gần nhất của Campuchia kết thúc với thất bại. Đây là tín hiệu cho thấy đội bóng này cần nhanh chóng điều chỉnh cách nhập cuộc, đặc biệt trong việc duy trì sự ổn định xuyên suốt trận đấu.

Trước một Indonesia đang có ưu thế về lịch sử đối đầu, Campuchia khó chỉ dựa vào khả năng phòng ngự bị động. Đội bóng cần giữ cự ly đội hình hợp lý, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tận dụng tốt những thời điểm chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Thế trận được quyết định bởi khả năng kiểm soát

Indonesia nhiều khả năng sẽ cố gắng kiểm soát nhịp độ và gây sức ép từ sớm, bởi vị trí hạng 3 cùng việc chưa có điểm khiến đội bóng này không có nhiều dư địa cho một màn trình diễn thiếu chủ động. Dù vậy, khi dữ liệu không cung cấp sơ đồ hoặc danh sách cầu thủ, chưa thể khẳng định cách bố trí đội hình cụ thể của Indonesia.

Ở phía đối diện, Campuchia có thể ưu tiên sự an toàn trong giai đoạn đầu trận. Mục tiêu trước mắt của họ là tránh để đối thủ tạo ra thế áp đảo, đồng thời chờ cơ hội khai thác những khoảng trống xuất hiện khi Indonesia dâng cao.

Điểm then chốt sẽ nằm ở khả năng duy trì cự ly giữa hàng phòng ngự và tuyến giữa. Nếu Campuchia giữ được cấu trúc phòng ngự, trận đấu có thể trở nên giằng co hơn. Trong khi đó, Indonesia cần biến ưu thế đối đầu thành sức ép thực tế thay vì chỉ trông chờ vào yếu tố lịch sử.

Nhận định Indonesia vs Campuchia

Indonesia bước vào trận đấu với lợi thế lớn về đối đầu, còn Campuchia chịu sức ép sau thất bại gần nhất. Vị trí hạng 3 và hạng 4 cùng số điểm bằng nhau cho thấy khoảng cách hiện tại trên bảng xếp hạng chưa tạo ra sự khác biệt về điểm số.

Nhìn chung, Indonesia được đánh giá cao hơn nhờ chuỗi 3 chiến thắng trong 3 lần chạm trán gần nhất. Tuy nhiên, Campuchia vẫn có thể gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ, giảm sai sót và tận dụng hiệu quả các tình huống chuyển trạng thái. Trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn không gian ở khu vực giữa sân.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Indonesia · 3 thắng 0 hòa Campuchia · 0 thắng Indonesia 2 - 1 Campuchia IND Indonesia 4 - 2 Campuchia IND Campuchia 0 - 4 Indonesia IND

Indonesia 5 trận gần nhất T T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Campuchia 5 trận gần nhất B T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Việt Nam 1 1 0 0 +7 3 T 2 Singapore 1 1 0 0 +1 3 T 3 Indonesia 0 0 0 0 0 0 4 Campuchia 1 0 0 1 -1 0 B 5 Đông Timor 1 0 0 1 -7 0 B 5 TBC 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Indonesia ✚ Kevin Diks (Foot Bruise) Campuchia ✚ Sor Rotana (Calf Injury) ✚ Sokyuth Kim (Ankle Injury) ✚ Kakada Sin (Ankle Sprain)