Tin mới

    TRỰC TIẾPTrực tiếp Inter Club d'Escaldes vs Lincoln Red Imps FC: Trận đấu đang diễn ra

    Tuệ Nhân14/07/2026 21:55

    Inter Club d'Escaldes chỉ có thất bại ở trận gần nhất, trong khi Lincoln Red Imps FC giành chiến thắng; lịch sử đối đầu cũng nghiêng về đội khách.

    Inter Club d'Escaldes0 - 0Lincoln Red Imps FCHiệp 1 — phút 43'
    • 43'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 31'A. Sanchez nhận thẻ vàng

      Phút 31, A. Sanchez của Inter Club d'Escaldes phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Inter Club d'Escaldes tiếp đón Lincoln Red Imps FC.

    Cập nhật lúc 23:42 14/07/2026

    Đội hình chính thức
    Inter Club d'Escaldes
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Felip Ortiz
    Lincoln Red Imps FC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Juan Bezares
    13
    Javier Díaz
    24
    Maurizio Pochettino
    2
    Anwar Hernández
    4
    Álex Sánchez
    3
    Jilmar Torres
    14
    Antonio Otegui
    6
    Víctor Alonso
    8
    David López
    7
    Juan Camara
    70
    Borja Arellano
    11
    Domi Berlanga
    13
    Jaylan Hankins
    21
    Nano
    66
    Julliani Eersteling
    6
    Bernardo Lopes
    3
    Christian Rutjens
    8
    Mandi
    10
    Álex Mula
    23
    Joe
    18
    Toni
    32
    Facundo Alvarez
    44
    Manuel Toledano
    Dự bị
    Inter Club d'Escaldes
    1 Juanda Terrádez27 Rodrigo Rosária5 Jaouad Erraji21 Marc Rodríguez17 Adrian Da Cunha23 Mamadou Diaby19 Pablo Molina9 Faysal Chouaib22 Toni Paredes
    Lincoln Red Imps FC
    27 Mark Hamm1 Nauzet Garcia2 Ethan Jolley20 Ethan Britto5 Gabri Garcia4 Nico Pinto22 Graeme Torrilla7 Lee Casciaro9 Kike Gómez
    Cập nhật đội hình lúc 22:32 14/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Inter Club d'Escaldes sẽ đối đầu Lincoln Red Imps FC tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 14/07/2026 trên sân Estadi Comunal.

    Những dữ liệu hiện có cho thấy Lincoln Red Imps FC bước vào trận đấu với tín hiệu tích cực hơn về kết quả gần nhất. Trong khi đó, Inter Club d'Escaldes cần phản ứng sau thất bại ở lần ra sân gần đây.

    Phong độ gần nhất tạo khác biệt

    Inter Club d'Escaldes có kết quả gần nhất là thất bại. Vì chỉ có một kết quả được cung cấp, chưa đủ cơ sở để kết luận về một chuỗi phong độ dài hoặc đánh giá toàn diện khả năng duy trì màn trình diễn của đội bóng.

    Ở chiều ngược lại, Lincoln Red Imps FC giành chiến thắng trong trận gần nhất. Kết quả này mang lại sự tự tin nhất định trước chuyến làm khách, dù dữ liệu hiện có chưa cho phép mở rộng nhận định thành một xu hướng phong độ dài hạn.

    Lincoln Red Imps FC chiếm ưu thế đối đầu

    Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Lincoln Red Imps FC giành chiến thắng, còn Inter Club d'Escaldes không có trận thắng hay trận hòa nào trong lần đối đầu này.

    Thống kê trên tạo ra lợi thế tâm lý cho Lincoln Red Imps FC, nhưng quy mô mẫu chỉ dừng ở một trận. Vì vậy, yếu tố đối đầu nên được xem là một tham chiếu thay vì căn cứ duy nhất để đánh giá cục diện.

    Điểm then chốt trước trận

    Với dữ liệu phong độ và đối đầu hiện có, Lincoln Red Imps FC đang sở hữu hai tín hiệu thuận lợi: chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả tốt hơn trong lần chạm trán trước đó. Inter Club d'Escaldes, ngược lại, cần cải thiện phản ứng thi đấu sau thất bại gần nhất.

    Chưa có thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Do đó, chưa thể xác định cụ thể cách mỗi bên tổ chức pressing, triển khai bóng hay bố trí nhân sự ở các khu vực trọng yếu.

    Nhận định trận đấu

    Lincoln Red Imps FC có nền tảng kết quả thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn, nhưng Inter Club d'Escaldes vẫn có cơ hội thay đổi mạch nhận định nếu tận dụng tốt lợi thế thi đấu tại Estadi Comunal. Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát tâm lý và chuyển hóa những thời điểm nguy hiểm.

    Nhìn chung, ưu thế trước trận đang nghiêng về Lincoln Red Imps FC dựa trên kết quả gần nhất và lịch sử đối đầu được cung cấp. Tuy nhiên, dữ liệu chưa đủ để khẳng định một kết quả cụ thể hay dự đoán chính xác diễn biến trận đấu.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Inter Club d'Escaldes · 0 thắng0 hòaLincoln Red Imps FC · 1 thắng
    07/07/2026
    Lincoln Red Imps FC
    3 - 1
    Inter Club d'Escaldes
    LRI
    Inter Club d'Escaldes
    5 trận gần nhất
    BBTBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    3
    Thủng lưới
    Lincoln Red Imps FC
    5 trận gần nhất
    TTTHT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    1
    Thủng lưới
    Inter Club d'Escaldes 0%Hòa 50%Lincoln Red Imps FC 50%
    0%
    50%
    50%
    Khuyến nghị: Combo Winner : Lincoln Red Imps FC and +1.5 goals · dự đoán tỷ số -1.5--3.5

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Trực tiếp Inter Club d'Escaldes vs Lincoln Red Imps FC: Trận đấu đang diễn ra
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO