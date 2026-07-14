TRỰC TIẾP Trực tiếp Inter Club d'Escaldes vs Lincoln Red Imps FC: Trận đấu đang diễn ra Inter Club d'Escaldes chỉ có thất bại ở trận gần nhất, trong khi Lincoln Red Imps FC giành chiến thắng; lịch sử đối đầu cũng nghiêng về đội khách.

Inter Club d'Escaldes 0 - 0 Lincoln Red Imps FC Hiệp 1 — phút 43' 43' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

31' A. Sanchez nhận thẻ vàng Phút 31, A. Sanchez của Inter Club d'Escaldes phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

0' Trận đấu bắt đầu Inter Club d'Escaldes tiếp đón Lincoln Red Imps FC.

Cập nhật lúc 23:42 14/07/2026

Đội hình chính thức Inter Club d'Escaldes Sơ đồ 4-3-3 · HLV Felip Ortiz Lincoln Red Imps FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Juan Bezares 13 Javier Díaz 24 Maurizio Pochettino 2 Anwar Hernández 4 Álex Sánchez 3 Jilmar Torres 14 Antonio Otegui 6 Víctor Alonso 8 David López 7 Juan Camara 70 Borja Arellano 11 Domi Berlanga 13 Jaylan Hankins 21 Nano 66 Julliani Eersteling 6 Bernardo Lopes 3 Christian Rutjens 8 Mandi 10 Álex Mula 23 Joe 18 Toni 32 Facundo Alvarez 44 Manuel Toledano Dự bị Inter Club d'Escaldes 1 Juanda Terrádez 27 Rodrigo Rosária 5 Jaouad Erraji 21 Marc Rodríguez 17 Adrian Da Cunha 23 Mamadou Diaby 19 Pablo Molina 9 Faysal Chouaib 22 Toni Paredes Lincoln Red Imps FC 27 Mark Hamm 1 Nauzet Garcia 2 Ethan Jolley 20 Ethan Britto 5 Gabri Garcia 4 Nico Pinto 22 Graeme Torrilla 7 Lee Casciaro 9 Kike Gómez Cập nhật đội hình lúc 22:32 14/07/2026

Thông tin trận đấu

Inter Club d'Escaldes sẽ đối đầu Lincoln Red Imps FC tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 14/07/2026 trên sân Estadi Comunal.

Những dữ liệu hiện có cho thấy Lincoln Red Imps FC bước vào trận đấu với tín hiệu tích cực hơn về kết quả gần nhất. Trong khi đó, Inter Club d'Escaldes cần phản ứng sau thất bại ở lần ra sân gần đây.

Phong độ gần nhất tạo khác biệt

Inter Club d'Escaldes có kết quả gần nhất là thất bại. Vì chỉ có một kết quả được cung cấp, chưa đủ cơ sở để kết luận về một chuỗi phong độ dài hoặc đánh giá toàn diện khả năng duy trì màn trình diễn của đội bóng.

Ở chiều ngược lại, Lincoln Red Imps FC giành chiến thắng trong trận gần nhất. Kết quả này mang lại sự tự tin nhất định trước chuyến làm khách, dù dữ liệu hiện có chưa cho phép mở rộng nhận định thành một xu hướng phong độ dài hạn.

Lincoln Red Imps FC chiếm ưu thế đối đầu

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Lincoln Red Imps FC giành chiến thắng, còn Inter Club d'Escaldes không có trận thắng hay trận hòa nào trong lần đối đầu này.

Thống kê trên tạo ra lợi thế tâm lý cho Lincoln Red Imps FC, nhưng quy mô mẫu chỉ dừng ở một trận. Vì vậy, yếu tố đối đầu nên được xem là một tham chiếu thay vì căn cứ duy nhất để đánh giá cục diện.

Điểm then chốt trước trận

Với dữ liệu phong độ và đối đầu hiện có, Lincoln Red Imps FC đang sở hữu hai tín hiệu thuận lợi: chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả tốt hơn trong lần chạm trán trước đó. Inter Club d'Escaldes, ngược lại, cần cải thiện phản ứng thi đấu sau thất bại gần nhất.

Chưa có thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Do đó, chưa thể xác định cụ thể cách mỗi bên tổ chức pressing, triển khai bóng hay bố trí nhân sự ở các khu vực trọng yếu.

Nhận định trận đấu

Lincoln Red Imps FC có nền tảng kết quả thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn, nhưng Inter Club d'Escaldes vẫn có cơ hội thay đổi mạch nhận định nếu tận dụng tốt lợi thế thi đấu tại Estadi Comunal. Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát tâm lý và chuyển hóa những thời điểm nguy hiểm.

Nhìn chung, ưu thế trước trận đang nghiêng về Lincoln Red Imps FC dựa trên kết quả gần nhất và lịch sử đối đầu được cung cấp. Tuy nhiên, dữ liệu chưa đủ để khẳng định một kết quả cụ thể hay dự đoán chính xác diễn biến trận đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Inter Club d'Escaldes · 0 thắng 0 hòa Lincoln Red Imps FC · 1 thắng Lincoln Red Imps FC 3 - 1 Inter Club d'Escaldes LRI

Inter Club d'Escaldes 5 trận gần nhất B B T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Lincoln Red Imps FC 5 trận gần nhất T T T H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới

Inter Club d'Escaldes 0% Hòa 50% Lincoln Red Imps FC 50% 0% 50% 50% Khuyến nghị: Combo Winner : Lincoln Red Imps FC and +1.5 goals · dự đoán tỷ số -1.5--3.5