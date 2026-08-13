TRỰC TIẾP Trực tiếp Inter Miami vs Leon: Hết hiệp 1, Inter Miami dẫn 1-0 Trận đấu giữa Inter Miami và Leon tại giải Leagues Cup hứa hẹn kịch tính khi đại diện bóng đá Mỹ đụng độ đối thủ Mexico đang sở hữu phong độ toàn thắng.

Inter Miami 1 - 0 Leon Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

42' D. Pinter lập công mở tỷ số cho Inter Miami Phút 42, từ đường kiến tạo của I. Fray, D. Pinter lập công mở tỷ số 1-0 cho Inter Miami. Bàn thắng là phần thưởng xứng đáng cho thế trận lấn lướt của đại diện MLS khi họ sở hữu thống kê dứt điểm 8-0 vượt trội so với Leon.

37' Inter Miami áp đảo toàn diện nhưng chưa thể ghi bàn Tính đến phút 37, Inter Miami hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và liên tục dồn ép Leon dù tỷ số vẫn đang là 0 - 0. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng giữ bóng với 56% - 44% và áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 2 - 0), trong khi đối thủ vẫn chưa có bất kỳ cú sút nào.

33' T. Segovia nhận thẻ vàng ở phút 33 Phút 33, trọng tài rút thẻ vàng dành cho T. Segovia bên phía Inter Miami. Dù đang kiểm soát thế trận nhỉnh hơn và vượt trội về chỉ số dứt điểm 6 - 0, đại diện MLS vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành Leon khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

33' Inter Miami có sự thay đổi người sớm ở phút 33 Phút 33, Inter Miami thực hiện sự thay đổi nhân sự khi F. Caicedo được tung vào sân để thay cho Micael . Ban huấn luyện Inter Miami đưa ra quyết định điều chỉnh sớm nhằm tạo đột phá trong thế trận vẫn đang hòa 0-0 với Leon.

25' Inter Miami lấn lướt sau 25 phút đầu Trải qua 25 phút thi đấu, Inter Miami đang nắm thế chủ động trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng 56% - 44% . Đại diện MLS liên tục vây hãm khung thành đối phương và sở hữu 5 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 2 - 0 ), trong khi Leon vẫn hoàn toàn chịu trận và chưa thể có bất kỳ pha bắn phá nào.

13' Inter Miami áp đảo Leon trong những phút đầu Nhập cuộc chủ động sau 13 phút bóng lăn, Inter Miami nhanh chóng áp đặt thế trận và đẩy Leon vào thế phòng ngự co cụm. Đội chủ nhà vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng với 63% - 37% , đồng thời cụ thể hóa sức ép bằng 2 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 0) trong khi đại diện Mexico chưa có cơ hội hãm thành nào.

0' Trận đấu bắt đầu Inter Miami tiếp đón Leon.

Cập nhật lúc 07:29 13/08/2026

Đội hình chính thức Inter Miami Sơ đồ 4-4-2 · HLV Guillermo Hoyos Angel Leon Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Javier Gandolfi 34 Rocco Ríos Novo 17 Ian Fray 2 Gonzalo Luján 16 Micael 32 Noah Allen 7 Rodrigo De Paul 42 Yannick Bright 5 Casemiro 8 Telasco Segovia 56 Daniel Pinter 54 Lovens Delinois 23 Oscar García 7 Iván Moreno 14 Jhohan Romaña 3 Juan Guevara 5 Sebastián Vegas 29 José Rodríguez 16 Jordi Cortizo 20 Rodrigo Echeverría 6 Fernando Beltrán 22 Sebastián Santos 13 Daniel Arcila Dự bị Inter Miami 97 Dayne St. Clair 13 Luis Barraza 4 Facundo Mura 37 Maximiliano Falcón 3 Sergio Reguilón 76 Ezequiel Abadia-Reda 70 Daniel Sumalla 15 Fricio Caicedo 22 David Ayala Leon 185 Christopher Mora 25 Paul Bellón 4 Bryan Colula 26 Salvador Reyes 35 Luis Valadez 8 Juan Dominguez 203 Jesús Lara 15 Sebastian Fierro 27 Diber Cambindo Cập nhật đội hình lúc 06:11 13/08/2026

Inter Miami Thống kê Leon 56% Kiểm soát bóng 44% 8 Dứt điểm 0 2 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 2

Cuộc đọ sức giữa Inter Miami và Leon trong khuôn khổ giải Leagues Cup diễn ra vào lúc 06:30 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Nu Stadium. Đây là màn đọ sức đáng chú ý giữa hai nền bóng đá Mỹ và Mexico, nơi cả hai đội bóng đều quyết tâm khẳng định vị thế tại sân chơi khu vực.

Phong độ thi đấu gần đây của hai đội bóng

Bước vào trận đấu này, Inter Miami thể hiện phong độ chưa thực sự ổn định. Trong 2 trận đấu gần nhất, đại diện của bóng đá Mỹ giành được 1 trận thắng nhưng cũng để thua 1 trận. Sự chệch choạc này đòi hỏi đội bóng phải nhanh chóng điều chỉnh nhằm tìm lại nhịp thi đấu tốt nhất.

Trái ngược với đối thủ, Leon lại đang sở hữu phong độ thi đấu rất ấn tượng. Đội bóng đến từ Mexico đã duy trì thành tích ấn tượng khi giành thắng lợi trong cả 2 trận đấu gần nhất. Sự hưng phấn cùng sự hiệu quả trong lối chơi mang lại lợi thế tinh thần không nhỏ cho Leon.

Nhận định cục diện trận đấu

Xét về phong độ thi đấu gần đây, Leon tỏ ra nhỉnh hơn nhờ sự ổn định cùng mạch chiến thắng liên tiếp. Trong khi đó, Inter Miami cần tận dụng lợi thế thi đấu trên sân Nu Stadium để sớm xóc lại tinh thần sau trận thua vừa qua.

Màn so tài giữa hai đại diện của bóng đá Mỹ và Mexico được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ và giằng co. Sự chủ động cùng sự tự tin từ chuỗi trận thắng của Leon chắc chắn sẽ mang đến bài kiểm tra chất lượng cho hệ thống phòng ngự của Inter Miami.

Inter Miami 5 trận gần nhất B T H T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 4 Thủng lưới Leon 5 trận gần nhất T T T B B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới