TRỰC TIẾP Trực tiếp Jeju United vs FC Bayern München: Jeju United gỡ hòa 1-1 Jeju United chạm trán FC Bayern München tại Jeju World Cup Stadium trong trận giao hữu CLB diễn ra lúc 18:00 ngày 04/08/2026.

Jeju United 1 - 1 FC Bayern München Hiệp 1 — phút 29' 29' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Jeju United 1 - 1 FC Bayern München.

25' Bayern München áp đảo thế trận Sau 25 phút, Bayern München đang chiếm ưu thế rõ rệt với tỷ lệ cầm bóng 40-60 và vượt trội về dứt điểm 2-7 . Jeju United chủ yếu chịu sức ép, khi Bayern cũng đã hưởng 0-3 quả phạt góc, nhưng tỷ số vẫn là 1-1.

15' Jeju United gỡ hòa sau bàn thắng của Chang-min Lee Phút 15', Chang-min Lee lập công sau đường kiến tạo của Matheus Aiás, đưa Jeju United gỡ hòa 1-1. Trận đấu trở lại vạch xuất phát chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số của FC Bayern München.

11' Felipe Chávez mở tỷ số cho FC Bayern München Phút 11', Felipe Chávez lập công sau đường kiến tạo của Guido Della Rovere, giúp FC Bayern München mở tỷ số 0-1. Bàn thắng đến sớm tạo lợi thế đáng kể cho FC Bayern München.

0' Trận đấu bắt đầu Jeju United tiếp đón FC Bayern München.

Cập nhật lúc 18:29 04/08/2026

Đội hình chính thức Jeju United Sơ đồ 4-4-2 FC Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 31 Ja-ung Heo 47 Min-jae Park 6 Gi-min Kwon 41 Jae-woo Kim 13 Woon Jeong 24 Byung-wook Choi 20 Min-gyu Jang 8 Chang-min Lee 88 In-jung Jo 9 Matheus Aiás 22 Eraldo Cinari 26 Sven Ulreich 23 Sacha Boey 46 Filip Pavic 3 Min-jae Kim 35 Maycon Cardozo 16 João Palhinha 41 Vincent Manuba 32 Felipe Chávez 8 Tom Bischof 20 Arijon Ibrahimovic 30 Armindo Sieb Cập nhật đội hình lúc 17:29 04/08/2026

Jeju United Thống kê FC Bayern München 40% Kiểm soát bóng 60% 2 Dứt điểm 7 1 Trúng đích 1 0 Phạt góc 3 1 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 1

Thông tin trận đấu

Jeju United sẽ đối đầu FC Bayern München trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 18:00 ngày 04/08/2026 tại Jeju World Cup Stadium.

Đây là cuộc so tài giữa Jeju United và một trong những đội bóng giàu sức hút nhất của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, do không có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến hoặc thành tích đối đầu, những đánh giá cụ thể về tương quan chuyên môn và cách tiếp cận của hai đội cần được thận trọng.

Những điểm đáng chờ đợi

Trận giao hữu tại Jeju World Cup Stadium trước hết mang đến cơ hội để người hâm mộ theo dõi màn chạm trán giữa hai đội đến từ những môi trường bóng đá khác nhau. Jeju United có lợi thế sân nhà, trong khi FC Bayern München tạo ra sự chú ý lớn nhờ tên tuổi của đội bóng.

Ở góc độ chiến thuật, chưa có thông tin đủ để xác định sơ đồ, đội hình xuất phát hay những cá nhân sẽ đóng vai trò then chốt. Vì vậy, diễn biến trận đấu sẽ phụ thuộc nhiều vào lựa chọn nhân sự và mức độ ưu tiên của mỗi đội trong một cuộc so tài mang tính giao hữu.

Nhận định trước trận

Jeju United vs FC Bayern München là trận đấu đáng chú ý trong lịch thi đấu Giao hữu CLB, với địa điểm tổ chức tại Jeju World Cup Stadium. Sân nhà có thể giúp Jeju United nhận được sự cổ vũ trực tiếp, còn FC Bayern München được kỳ vọng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Không có cơ sở để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể. Điều có thể khẳng định là trận đấu sẽ mở ra cơ hội quan sát cách hai đội vận hành trong bối cảnh giao hữu, từ tổ chức lối chơi đến khả năng thích ứng trước đối thủ có phong cách và nền tảng khác biệt.

FC Bayern München 5 trận gần nhất T B T T H

Tình hình lực lượng Jeju United ✚ Tobias Figueiredo (Unknown Injury) ✚ Chang-min Lee (Unknown Injury) FC Bayern München ✚ Lennart Karl (Muscle Tear) ✚ Tarek Buchmann (Syndesmotic Ligament Tear)