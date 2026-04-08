Tin mới

    TRỰC TIẾPTrực tiếp Jeju United vs FC Bayern München: Jeju United gỡ hòa 1-1

    Đại Ngàn04/08/2026 13:08

    Jeju United chạm trán FC Bayern München tại Jeju World Cup Stadium trong trận giao hữu CLB diễn ra lúc 18:00 ngày 04/08/2026.

    Jeju United1 - 1FC Bayern MünchenHiệp 1 — phút 29'
    • 29'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Jeju United 1 - 1 FC Bayern München.

    • 25'Bayern München áp đảo thế trận

      Sau 25 phút, Bayern München đang chiếm ưu thế rõ rệt với tỷ lệ cầm bóng 40-60 và vượt trội về dứt điểm 2-7. Jeju United chủ yếu chịu sức ép, khi Bayern cũng đã hưởng 0-3 quả phạt góc, nhưng tỷ số vẫn là 1-1.

    • 15'Jeju United gỡ hòa sau bàn thắng của Chang-min Lee

      Phút 15', Chang-min Lee lập công sau đường kiến tạo của Matheus Aiás, đưa Jeju United gỡ hòa 1-1. Trận đấu trở lại vạch xuất phát chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số của FC Bayern München.

    • 11'Felipe Chávez mở tỷ số cho FC Bayern München

      Phút 11', Felipe Chávez lập công sau đường kiến tạo của Guido Della Rovere, giúp FC Bayern München mở tỷ số 0-1. Bàn thắng đến sớm tạo lợi thế đáng kể cho FC Bayern München.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Jeju United tiếp đón FC Bayern München.

    Cập nhật lúc 18:29 04/08/2026

    Đội hình chính thức
    Jeju United
    Sơ đồ 4-4-2
    FC Bayern München
    Sơ đồ 4-2-3-1
    31
    Ja-ung Heo
    47
    Min-jae Park
    6
    Gi-min Kwon
    41
    Jae-woo Kim
    13
    Woon Jeong
    24
    Byung-wook Choi
    20
    Min-gyu Jang
    8
    Chang-min Lee
    88
    In-jung Jo
    9
    Matheus Aiás
    22
    Eraldo Cinari
    26
    Sven Ulreich
    23
    Sacha Boey
    46
    Filip Pavic
    3
    Min-jae Kim
    35
    Maycon Cardozo
    16
    João Palhinha
    41
    Vincent Manuba
    32
    Felipe Chávez
    8
    Tom Bischof
    20
    Arijon Ibrahimovic
    30
    Armindo Sieb
    Cập nhật đội hình lúc 17:29 04/08/2026
    Jeju UnitedThống kêFC Bayern München
    40%
    Kiểm soát bóng
    60%
    2
    Dứt điểm
    7
    1
    Trúng đích
    1
    0
    Phạt góc
    3
    1
    Phạm lỗi
    2
    0
    Việt vị
    1

    Thông tin trận đấu

    Jeju United sẽ đối đầu FC Bayern München trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 18:00 ngày 04/08/2026 tại Jeju World Cup Stadium.

    Đây là cuộc so tài giữa Jeju United và một trong những đội bóng giàu sức hút nhất của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, do không có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến hoặc thành tích đối đầu, những đánh giá cụ thể về tương quan chuyên môn và cách tiếp cận của hai đội cần được thận trọng.

    Những điểm đáng chờ đợi

    Trận giao hữu tại Jeju World Cup Stadium trước hết mang đến cơ hội để người hâm mộ theo dõi màn chạm trán giữa hai đội đến từ những môi trường bóng đá khác nhau. Jeju United có lợi thế sân nhà, trong khi FC Bayern München tạo ra sự chú ý lớn nhờ tên tuổi của đội bóng.

    Ở góc độ chiến thuật, chưa có thông tin đủ để xác định sơ đồ, đội hình xuất phát hay những cá nhân sẽ đóng vai trò then chốt. Vì vậy, diễn biến trận đấu sẽ phụ thuộc nhiều vào lựa chọn nhân sự và mức độ ưu tiên của mỗi đội trong một cuộc so tài mang tính giao hữu.

    Nhận định trước trận

    Jeju United vs FC Bayern München là trận đấu đáng chú ý trong lịch thi đấu Giao hữu CLB, với địa điểm tổ chức tại Jeju World Cup Stadium. Sân nhà có thể giúp Jeju United nhận được sự cổ vũ trực tiếp, còn FC Bayern München được kỳ vọng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

    Không có cơ sở để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể. Điều có thể khẳng định là trận đấu sẽ mở ra cơ hội quan sát cách hai đội vận hành trong bối cảnh giao hữu, từ tổ chức lối chơi đến khả năng thích ứng trước đối thủ có phong cách và nền tảng khác biệt.

    FC Bayern München
    5 trận gần nhất
    TBTTH
    Tình hình lực lượng
    Jeju United
    Tobias Figueiredo (Unknown Injury)
    Chang-min Lee (Unknown Injury)
    FC Bayern München
    Lennart Karl (Muscle Tear)
    Tarek Buchmann (Syndesmotic Ligament Tear)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Trực tiếp Jeju United vs FC Bayern München: Jeju United gỡ hòa 1-1
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO