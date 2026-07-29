Trực tiếp Kairat vs Omonia Nicosia: Hết hiệp 1, Kairat dẫn 1-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Kairat vs Omonia Nicosia: Hết hiệp 1, Kairat dẫn 1-0

    Đại Ngàn29/07/2026 16:57

    Kairat tiếp đón Omonia Nicosia tại Hisor Central Stadium lúc 22h ngày 29/07/2026, trong cuộc đối đầu mà Omonia Nicosia đang nhỉnh hơn về thành tích gần đây

    Kairat1 - 0Omonia NicosiaNghỉ giữa hiệp
    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 41'Aleksandr Mrynskiy nhận thẻ vàng

      Phút 41, Aleksandr Mrynskiy nhận thẻ vàng. Kairat vẫn đang dẫn Omonia Nicosia 1-0.

    • 37'Edmilson mở tỷ số cho Kairat

      Phút 37, Edmilson lập công sau đường kiến tạo của Luís Mata, đưa Kairat vượt lên dẫn Omonia Nicosia 1-0. Bàn thắng giúp Kairat cụ thể hóa thế trận chủ động và tạo lợi thế đáng kể.

    • 36'Kairat kiểm soát, Omonia chờ thời cơ

      Phút 36, Kairat đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 57 - 43 và vượt trội về dứt điểm 5 - 1. Omonia Nicosia phải tập trung phòng ngự, trong khi thế trận vẫn giằng co trước khung thành.

    • 36'Ismail Bekbolat vào sân phút 36

      Phút 36', Ismail Bekbolat được tung vào sân thay Lev Kurgin. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang có nhiều biến động sau thẻ đỏ của Andronikos Kakoullis.

    • 36'Edmilson vào sân thay Damir Kasabulat

      Phút 36, Edmilson được tung vào sân thay Damir Kasabulat. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận đã xuất hiện thẻ đỏ trước đó.

    • 26'Andronikos Kakoullis nhận thẻ đỏ

      Phút 26, Andronikos Kakoullis nhận thẻ đỏ, khiến Omonia Nicosia phải chơi thiếu người khi tỷ số vẫn là 0-0. Đây là bước ngoặt đáng chú ý của trận đấu.

    • 24'Kairat áp đảo thế trận

      Phút 24', Kairat đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 63 - 37 và tung ra 4 - 1 cú dứt điểm so với Omonia Nicosia. Đội khách phải tập trung phòng ngự, trong khi Kairat tiếp tục gia tăng sức ép dù tỷ số vẫn đang là 0 - 0.

    • 24'Oiva Jukkola nhận thẻ vàng

      Phút 24, Oiva Jukkola bị trọng tài rút thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ của trận đấu đang diễn ra với thế giằng co.

    • 12'Kairat nhỉnh hơn trong thế trận giằng co

      Phút 12, Kairat đang nhỉnh hơn khi kiểm soát bóng 53 - 47 và có 2 - 0 cú dứt điểm trước Omonia Nicosia. Omonia chủ động phòng ngự, chờ cơ hội phản công trong thế trận vẫn khá thận trọng.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Kairat tiếp đón Omonia Nicosia.

    Cập nhật lúc 22:50 29/07/2026

    Đội hình chính thức
    Kairat
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Omonia Nicosia
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Temirlan Anarbekov
    24
    Aleksandr Mrynskiy
    14
    Aleksandr Martynovich
    44
    Lucas Áfrico
    3
    Luís Mata
    13
    Jaakko Oksanen
    22
    Gustavo Pinto Mendonça
    19
    Oiva Jukkola
    4
    Damir Kasabulat
    5
    Lev Kurgin
    28
    Marc Gual
    40
    Fabiano
    27
    Stefan Simic
    5
    Senou Coulibaly
    30
    Nikolas Panagiotou
    29
    Jure Balkovec
    74
    Panagiotis Andreou
    14
    Mateo Maric
    22
    Muamer Tankovic
    11
    Ewandro Costa
    9
    Andronikos Kakoullis
    21
    Mihlali Mayambela
    Dự bị
    Kairat
    6 Adilet Sadybekov8 Olzhas Baybek9 Edmilson15 Mansur Birkurmanov17 Azamat Tuyakbaev20 Erkin Tapalov25 Aleksandr Shirobokov30 Danila Buch32 Adlan Nurgaliyev
    Omonia Nicosia
    6 Carel Eiting7 Jaden Montnor10 Anastasios Chatzigiovanis23 Francis Uzoho31 Ioannis Kousoulos78 Pantelis Michael82 Andreas Christou85 Angelos Neofytou90 Christos Konstantinidis
    Cập nhật đội hình lúc 21:20 29/07/2026
    KairatThống kêOmonia Nicosia
    57%
    Kiểm soát bóng
    43%
    6
    Dứt điểm
    1
    2
    Trúng đích
    0
    0
    Phạt góc
    2
    3
    Phạm lỗi
    7
    1
    Việt vị
    0
    0
    Thủ môn cứu thua
    1

    Thông tin trận đấu

    Kairat sẽ đối đầu Omonia Nicosia tại UEFA Champions League vào lúc 22h ngày 29/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Hisor Central Stadium.

    Đây là cuộc so tài có thế cân bằng nhất định, nhưng cán cân đối đầu gần đây đang nghiêng nhẹ về phía Omonia Nicosia. Những dữ liệu hiện có cho thấy hai đội từng tạo ra các trận đấu giằng co, thay vì một xu hướng áp đảo hoàn toàn từ một phía.

    Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Omonia Nicosia

    Trong 3 lần chạm trán gần nhất, Kairat chưa giành chiến thắng. Đội bóng này có 2 trận hòa và nhận 1 thất bại trước Omonia Nicosia.

    Chi tiết đó mang đến cho Omonia Nicosia lợi thế nhất định về sự tự tin khi bước vào trận đấu. Tuy nhiên, 2 trận hòa cũng cho thấy khoảng cách giữa hai đội không quá lớn. Kairat vẫn có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn chặt chẽ và tìm cách phá vỡ thế cân bằng đã xuất hiện trong những lần gặp nhau trước đây.

    Trận đấu khó đoán khi dữ liệu phong độ còn hạn chế

    Hiện chưa có thông tin về phong độ gần đây, vị trí, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có lợi thế rõ rệt về nhịp thi đấu, khả năng kiểm soát bóng hay tính ổn định trong phòng ngự.

    Trong bối cảnh đó, màn trình diễn thực tế tại Hisor Central Stadium sẽ đóng vai trò quyết định. Kairat cần tận dụng lợi thế sân nhà để tạo sức ép và cải thiện thành tích đối đầu. Trong khi đó, Omonia Nicosia có thể bước vào trận đấu với sự tự tin từ việc bất bại trong 3 lần gặp Kairat gần nhất.

    Điểm then chốt về chiến thuật

    Không có dữ liệu đủ cụ thể để dự đoán sơ đồ hoặc cách bố trí nhân sự của hai đội. Dù vậy, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc Kairat có biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế hay không, cũng như cách Omonia Nicosia duy trì sự chắc chắn trước đối thủ từng cầm hòa họ trong 2 lần chạm trán gần đây.

    Với thành tích đối đầu gồm 2 trận hòa và 1 trận thắng cho Omonia Nicosia trong 3 lần gặp gần nhất, cuộc so tài này hứa hẹn tiếp tục diễn ra chặt chẽ. Kairat có động lực rõ ràng để thay đổi xu hướng đó, còn Omonia Nicosia sẽ hướng tới việc duy trì ưu thế đang có.

    Nhận định Kairat vs Omonia Nicosia

    Omonia Nicosia nhỉnh hơn về thành tích đối đầu, nhưng 2 trận hòa trong 3 lần gặp gần nhất cho thấy Kairat vẫn đủ khả năng tạo ra thế trận cân bằng. Trận đấu tại Hisor Central Stadium vì thế có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và mức độ kỷ luật của mỗi đội, thay vì một ưu thế tuyệt đối được thể hiện từ trước.

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Kairat · 0 thắng2 hòaOmonia Nicosia · 1 thắng
    23/07/2026
    Omonia Nicosia
    1 - 0
    Kairat
    ON
    10/12/2021
    Omonia Nicosia
    0 - 0
    Kairat
    Hòa
    16/09/2021
    Kairat
    0 - 0
    Omonia Nicosia
    Hòa
    Kairat
    5 trận gần nhất
    BTTBT
    Omonia Nicosia
    5 trận gần nhất
    TTHHT
    Tình hình lực lượng
    Kairat
    Không có thông tin
    Omonia Nicosia
    Fotis Kitsos (Cruciate Ligament Tear)
    Moses Odubajo (Muscle Injury)
    Panagiotis Andreou (Muscle Injury)
    Jure Balkovec (Unknown Injury)
    Mateo Maric (Indirect Card Suspension)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Kairat vs Omonia Nicosia: Hết hiệp 1, Kairat dẫn 1-0
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