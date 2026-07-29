TRỰC TIẾP Trực tiếp Kairat vs Omonia Nicosia: Hết hiệp 1, Kairat dẫn 1-0 Kairat tiếp đón Omonia Nicosia tại Hisor Central Stadium lúc 22h ngày 29/07/2026, trong cuộc đối đầu mà Omonia Nicosia đang nhỉnh hơn về thành tích gần đây

Kairat 1 - 0 Omonia Nicosia Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

41' Aleksandr Mrynskiy nhận thẻ vàng Phút 41, Aleksandr Mrynskiy nhận thẻ vàng. Kairat vẫn đang dẫn Omonia Nicosia 1-0.

37' Edmilson mở tỷ số cho Kairat Phút 37, Edmilson lập công sau đường kiến tạo của Luís Mata, đưa Kairat vượt lên dẫn Omonia Nicosia 1-0. Bàn thắng giúp Kairat cụ thể hóa thế trận chủ động và tạo lợi thế đáng kể.

36' Kairat kiểm soát, Omonia chờ thời cơ Phút 36, Kairat đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 57 - 43 và vượt trội về dứt điểm 5 - 1 . Omonia Nicosia phải tập trung phòng ngự, trong khi thế trận vẫn giằng co trước khung thành.

36' Ismail Bekbolat vào sân phút 36 Phút 36', Ismail Bekbolat được tung vào sân thay Lev Kurgin. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang có nhiều biến động sau thẻ đỏ của Andronikos Kakoullis.

36' Edmilson vào sân thay Damir Kasabulat Phút 36, Edmilson được tung vào sân thay Damir Kasabulat. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận đã xuất hiện thẻ đỏ trước đó.

26' Andronikos Kakoullis nhận thẻ đỏ Phút 26, Andronikos Kakoullis nhận thẻ đỏ, khiến Omonia Nicosia phải chơi thiếu người khi tỷ số vẫn là 0-0. Đây là bước ngoặt đáng chú ý của trận đấu.

24' Kairat áp đảo thế trận Phút 24', Kairat đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 63 - 37 và tung ra 4 - 1 cú dứt điểm so với Omonia Nicosia. Đội khách phải tập trung phòng ngự, trong khi Kairat tiếp tục gia tăng sức ép dù tỷ số vẫn đang là 0 - 0.

24' Oiva Jukkola nhận thẻ vàng Phút 24, Oiva Jukkola bị trọng tài rút thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ của trận đấu đang diễn ra với thế giằng co.

12' Kairat nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 12, Kairat đang nhỉnh hơn khi kiểm soát bóng 53 - 47 và có 2 - 0 cú dứt điểm trước Omonia Nicosia. Omonia chủ động phòng ngự, chờ cơ hội phản công trong thế trận vẫn khá thận trọng.

0' Trận đấu bắt đầu Kairat tiếp đón Omonia Nicosia.

Cập nhật lúc 22:50 29/07/2026

Đội hình chính thức Kairat Sơ đồ 4-2-3-1 Omonia Nicosia Sơ đồ 4-3-3 1 Temirlan Anarbekov 24 Aleksandr Mrynskiy 14 Aleksandr Martynovich 44 Lucas Áfrico 3 Luís Mata 13 Jaakko Oksanen 22 Gustavo Pinto Mendonça 19 Oiva Jukkola 4 Damir Kasabulat 5 Lev Kurgin 28 Marc Gual 40 Fabiano 27 Stefan Simic 5 Senou Coulibaly 30 Nikolas Panagiotou 29 Jure Balkovec 74 Panagiotis Andreou 14 Mateo Maric 22 Muamer Tankovic 11 Ewandro Costa 9 Andronikos Kakoullis 21 Mihlali Mayambela Dự bị Kairat 6 Adilet Sadybekov 8 Olzhas Baybek 9 Edmilson 15 Mansur Birkurmanov 17 Azamat Tuyakbaev 20 Erkin Tapalov 25 Aleksandr Shirobokov 30 Danila Buch 32 Adlan Nurgaliyev Omonia Nicosia 6 Carel Eiting 7 Jaden Montnor 10 Anastasios Chatzigiovanis 23 Francis Uzoho 31 Ioannis Kousoulos 78 Pantelis Michael 82 Andreas Christou 85 Angelos Neofytou 90 Christos Konstantinidis Cập nhật đội hình lúc 21:20 29/07/2026

Kairat Thống kê Omonia Nicosia 57% Kiểm soát bóng 43% 6 Dứt điểm 1 2 Trúng đích 0 0 Phạt góc 2 3 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

Kairat sẽ đối đầu Omonia Nicosia tại UEFA Champions League vào lúc 22h ngày 29/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Hisor Central Stadium.

Đây là cuộc so tài có thế cân bằng nhất định, nhưng cán cân đối đầu gần đây đang nghiêng nhẹ về phía Omonia Nicosia. Những dữ liệu hiện có cho thấy hai đội từng tạo ra các trận đấu giằng co, thay vì một xu hướng áp đảo hoàn toàn từ một phía.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Omonia Nicosia

Trong 3 lần chạm trán gần nhất, Kairat chưa giành chiến thắng. Đội bóng này có 2 trận hòa và nhận 1 thất bại trước Omonia Nicosia.

Chi tiết đó mang đến cho Omonia Nicosia lợi thế nhất định về sự tự tin khi bước vào trận đấu. Tuy nhiên, 2 trận hòa cũng cho thấy khoảng cách giữa hai đội không quá lớn. Kairat vẫn có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn chặt chẽ và tìm cách phá vỡ thế cân bằng đã xuất hiện trong những lần gặp nhau trước đây.

Trận đấu khó đoán khi dữ liệu phong độ còn hạn chế

Hiện chưa có thông tin về phong độ gần đây, vị trí, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có lợi thế rõ rệt về nhịp thi đấu, khả năng kiểm soát bóng hay tính ổn định trong phòng ngự.

Trong bối cảnh đó, màn trình diễn thực tế tại Hisor Central Stadium sẽ đóng vai trò quyết định. Kairat cần tận dụng lợi thế sân nhà để tạo sức ép và cải thiện thành tích đối đầu. Trong khi đó, Omonia Nicosia có thể bước vào trận đấu với sự tự tin từ việc bất bại trong 3 lần gặp Kairat gần nhất.

Điểm then chốt về chiến thuật

Không có dữ liệu đủ cụ thể để dự đoán sơ đồ hoặc cách bố trí nhân sự của hai đội. Dù vậy, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc Kairat có biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế hay không, cũng như cách Omonia Nicosia duy trì sự chắc chắn trước đối thủ từng cầm hòa họ trong 2 lần chạm trán gần đây.

Với thành tích đối đầu gồm 2 trận hòa và 1 trận thắng cho Omonia Nicosia trong 3 lần gặp gần nhất, cuộc so tài này hứa hẹn tiếp tục diễn ra chặt chẽ. Kairat có động lực rõ ràng để thay đổi xu hướng đó, còn Omonia Nicosia sẽ hướng tới việc duy trì ưu thế đang có.

Nhận định Kairat vs Omonia Nicosia

Omonia Nicosia nhỉnh hơn về thành tích đối đầu, nhưng 2 trận hòa trong 3 lần gặp gần nhất cho thấy Kairat vẫn đủ khả năng tạo ra thế trận cân bằng. Trận đấu tại Hisor Central Stadium vì thế có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và mức độ kỷ luật của mỗi đội, thay vì một ưu thế tuyệt đối được thể hiện từ trước.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Kairat · 0 thắng 2 hòa Omonia Nicosia · 1 thắng Omonia Nicosia 1 - 0 Kairat ON Omonia Nicosia 0 - 0 Kairat Hòa Kairat 0 - 0 Omonia Nicosia Hòa

Kairat 5 trận gần nhất B T T B T Omonia Nicosia 5 trận gần nhất T T H H T

Tình hình lực lượng Kairat Không có thông tin Omonia Nicosia ✚ Fotis Kitsos (Cruciate Ligament Tear) ✚ Moses Odubajo (Muscle Injury) ✚ Panagiotis Andreou (Muscle Injury) ✚ Jure Balkovec (Unknown Injury) ✚ Mateo Maric (Indirect Card Suspension)