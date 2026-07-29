TRỰC TIẾP Trực tiếp Kairat vs Omonia Nicosia: mất người Kairat tiếp đón Omonia Nicosia tại Hisor Central Stadium lúc 22h ngày 29/07/2026, trong cuộc đối đầu mà Omonia Nicosia đang nhỉnh hơn về thành tích gần đây

Kairat 1 - 0 Omonia Nicosia Hiệp phụ — phút 121' 121' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Kairat 1 - 0 Omonia Nicosia.

115' Kairat áp đảo trong hiệp phụ Phút 115, Kairat vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận khi dẫn 1-0 và áp đảo thời lượng cầm bóng 70-30. Omonia Nicosia gần như chỉ chịu trận, thể hiện qua cách biệt dứt điểm 22-2 và cú sút trúng đích 9-0.

114' Kairat thay người ở phút 114 Phút 114, Angelos Neofytou vào sân thay Loïs Diony, khi Kairat vẫn dẫn Omonia Nicosia 1-0. Những phút cuối hứa hẹn thêm phần căng thẳng sau các thẻ đỏ đã xuất hiện.

111' Senou Coulibaly nhận thẻ đỏ ở phút 111 Phút 111, Senou Coulibaly nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Những phút còn lại hứa hẹn thêm căng thẳng khi trận đấu đang diễn ra với tỷ số 1-0.

102' Kairat hoàn toàn áp đảo ở cuối trận Đến phút 102, Kairat vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 68-32 và sức ép vượt trội qua 19-2 cú dứt điểm. Omonia Nicosia gần như chỉ tập trung phòng ngự, còn thủ môn Kairat chưa phải cứu thua lần nào trong khi đối thủ đã có 8 pha cứu thua.

102' Kairat thay người ở phút 102 Phút 102, Aleksandr Shirobokov vào sân thay Lucas Áfrico. Kairat thực hiện sự điều chỉnh trong những phút cuối để bảo toàn lợi thế 1-0 trước Omonia Nicosia.

96' Mateo Maric nhận thẻ vàng ở phút 96 Phút 96, Mateo Maric nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Kairat vẫn dẫn Omonia Nicosia 1-0.

90' Kairat vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận Phút 90, Kairat vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 68-32 và ưu thế dứt điểm 15-2. Omonia Nicosia gần như chỉ còn tập trung phòng ngự khi chưa có cú sút trúng đích nào, trong khi Kairat đã có 8-0 ở chỉ số này.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

80' Kairat thay người ở phút 80 Phút 80, Mansur Birkurmanov vào sân thay Oiva Jukkola. Kairat thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn Omonia Nicosia 1-0.

78' Kairat áp đảo, Omonia Nicosia chịu trận Phút 78, Kairat vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận khi dẫn 1-0 và chiếm 66 - 34% thời lượng cầm bóng. Omonia Nicosia gần như chỉ lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua chênh lệch dứt điểm 13 - 2 và số pha trúng đích 7 - 0.

76' Kairat thay người ở phút 76 Phút 76, Andreas Christou vào sân thay Stefan Simic. Kairat đang dẫn 1-0, và sự thay đổi này có thể giúp đội bóng duy trì lợi thế trong những phút cuối.

76' Kousoulos vào sân, Ewandro Costa rời trận Phút 76', Ioannis Kousoulos vào sân thay Ewandro Costa. Sự điều chỉnh diễn ra khi Kairat đang dẫn Omonia Nicosia 1-0.

72' Olzhas Baybek vào sân Phút 72, Olzhas Baybek vào sân thay Gustavo Pinto Mendonça.

72' Azamat Tuyakbaev vào sân Phút 72', Azamat Tuyakbaev vào sân thay Ismail Bekbolat. Sự thay đổi này mang đến thêm một lựa chọn nhân sự cho đội bóng trong chặng cuối trận.

68' Senou Coulibaly nhận thẻ vàng Phút 68, Senou Coulibaly bị trọng tài rút thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo tiếp theo trong trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

67' Gustavo Pinto Mendonça nhận thẻ vàng Phút 67, Gustavo Pinto Mendonça nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu tiếp tục diễn ra với nhiều va chạm đáng chú ý.

65' Anastasios Chatzigiovanis vào sân Phút 65, Anastasios Chatzigiovanis vào sân thay Muamer Tankovic. Mốc thay người diễn ra khi Kairat đang dẫn 1-0, hứa hẹn tạo thêm biến số cho chặng cuối trận.

65' Loïs Diony vào sân thay Mihlali Mayambela Phút 65', Loïs Diony vào sân thay Mihlali Mayambela. Kairat đang dẫn 1-0, trong khi Omonia Nicosia chơi thiếu người, tạo thêm lợi thế cho đội bóng này.

60' Kairat áp đảo, Omonia chịu trận Phút 60', Kairat vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62 - 38 và liên tục gây sức ép lên Omonia Nicosia. Đội chủ nhà vượt trội về dứt điểm 9 - 1, trong đó số lần trúng đích là 4 - 0, buộc đối thủ chủ yếu phải phòng ngự.

48' Kairat giữ thế chủ động sau giờ nghỉ Bước sang phút 48, Kairat vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 58 - 42 và vượt trội về dứt điểm 7 - 1, trong đó có 3 - 0 lần trúng đích. Omonia Nicosia đang phải lùi sâu chịu sức ép khi chưa tạo được nhiều cơ hội rõ rệt.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

41' Aleksandr Mrynskiy nhận thẻ vàng Phút 41, Aleksandr Mrynskiy nhận thẻ vàng. Kairat vẫn đang dẫn Omonia Nicosia 1-0.

37' Edmilson mở tỷ số cho Kairat Phút 37, Edmilson lập công sau đường kiến tạo của Luís Mata, đưa Kairat vượt lên dẫn Omonia Nicosia 1-0. Bàn thắng giúp Kairat cụ thể hóa thế trận chủ động và tạo lợi thế đáng kể.

36' Kairat kiểm soát, Omonia chờ thời cơ Phút 36, Kairat đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 57 - 43 và vượt trội về dứt điểm 5 - 1 . Omonia Nicosia phải tập trung phòng ngự, trong khi thế trận vẫn giằng co trước khung thành.

36' Ismail Bekbolat vào sân phút 36 Phút 36', Ismail Bekbolat được tung vào sân thay Lev Kurgin. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang có nhiều biến động sau thẻ đỏ của Andronikos Kakoullis.

36' Edmilson vào sân thay Damir Kasabulat Phút 36, Edmilson được tung vào sân thay Damir Kasabulat. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận đã xuất hiện thẻ đỏ trước đó.

26' Andronikos Kakoullis nhận thẻ đỏ Phút 26, Andronikos Kakoullis nhận thẻ đỏ, khiến Omonia Nicosia phải chơi thiếu người khi tỷ số vẫn là 0-0. Đây là bước ngoặt đáng chú ý của trận đấu.

24' Kairat áp đảo thế trận Phút 24', Kairat đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 63 - 37 và tung ra 4 - 1 cú dứt điểm so với Omonia Nicosia. Đội khách phải tập trung phòng ngự, trong khi Kairat tiếp tục gia tăng sức ép dù tỷ số vẫn đang là 0 - 0.

24' Oiva Jukkola nhận thẻ vàng Phút 24, Oiva Jukkola bị trọng tài rút thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ của trận đấu đang diễn ra với thế giằng co.

12' Kairat nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 12, Kairat đang nhỉnh hơn khi kiểm soát bóng 53 - 47 và có 2 - 0 cú dứt điểm trước Omonia Nicosia. Omonia chủ động phòng ngự, chờ cơ hội phản công trong thế trận vẫn khá thận trọng.

0' Trận đấu bắt đầu Kairat tiếp đón Omonia Nicosia.

Cập nhật lúc 00:34 30/07/2026

Đội hình chính thức Kairat Sơ đồ 4-2-3-1 Omonia Nicosia Sơ đồ 4-3-3 1 Temirlan Anarbekov 24 Aleksandr Mrynskiy 14 Aleksandr Martynovich 44 Lucas Áfrico 3 Luís Mata 13 Jaakko Oksanen 22 Gustavo Pinto Mendonça 19 Oiva Jukkola 4 Damir Kasabulat 5 Lev Kurgin 28 Marc Gual 40 Fabiano 27 Stefan Simic 5 Senou Coulibaly 30 Nikolas Panagiotou 29 Jure Balkovec 74 Panagiotis Andreou 14 Mateo Maric 22 Muamer Tankovic 11 Ewandro Costa 9 Andronikos Kakoullis 21 Mihlali Mayambela Dự bị Kairat 6 Adilet Sadybekov 8 Olzhas Baybek 9 Edmilson 15 Mansur Birkurmanov 17 Azamat Tuyakbaev 20 Erkin Tapalov 25 Aleksandr Shirobokov 30 Danila Buch 32 Adlan Nurgaliyev Omonia Nicosia 6 Carel Eiting 7 Jaden Montnor 10 Anastasios Chatzigiovanis 23 Francis Uzoho 31 Ioannis Kousoulos 78 Pantelis Michael 82 Andreas Christou 85 Angelos Neofytou 90 Christos Konstantinidis Cập nhật đội hình lúc 21:20 29/07/2026

Kairat Thống kê Omonia Nicosia 70% Kiểm soát bóng 30% 22 Dứt điểm 2 9 Trúng đích 0 11 Phạt góc 2 20 Phạm lỗi 16 3 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 7

Thông tin trận đấu

Kairat sẽ đối đầu Omonia Nicosia tại UEFA Champions League vào lúc 22h ngày 29/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Hisor Central Stadium.

Đây là cuộc so tài có thế cân bằng nhất định, nhưng cán cân đối đầu gần đây đang nghiêng nhẹ về phía Omonia Nicosia. Những dữ liệu hiện có cho thấy hai đội từng tạo ra các trận đấu giằng co, thay vì một xu hướng áp đảo hoàn toàn từ một phía.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Omonia Nicosia

Trong 3 lần chạm trán gần nhất, Kairat chưa giành chiến thắng. Đội bóng này có 2 trận hòa và nhận 1 thất bại trước Omonia Nicosia.

Chi tiết đó mang đến cho Omonia Nicosia lợi thế nhất định về sự tự tin khi bước vào trận đấu. Tuy nhiên, 2 trận hòa cũng cho thấy khoảng cách giữa hai đội không quá lớn. Kairat vẫn có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn chặt chẽ và tìm cách phá vỡ thế cân bằng đã xuất hiện trong những lần gặp nhau trước đây.

Trận đấu khó đoán khi dữ liệu phong độ còn hạn chế

Hiện chưa có thông tin về phong độ gần đây, vị trí, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có lợi thế rõ rệt về nhịp thi đấu, khả năng kiểm soát bóng hay tính ổn định trong phòng ngự.

Trong bối cảnh đó, màn trình diễn thực tế tại Hisor Central Stadium sẽ đóng vai trò quyết định. Kairat cần tận dụng lợi thế sân nhà để tạo sức ép và cải thiện thành tích đối đầu. Trong khi đó, Omonia Nicosia có thể bước vào trận đấu với sự tự tin từ việc bất bại trong 3 lần gặp Kairat gần nhất.

Điểm then chốt về chiến thuật

Không có dữ liệu đủ cụ thể để dự đoán sơ đồ hoặc cách bố trí nhân sự của hai đội. Dù vậy, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc Kairat có biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế hay không, cũng như cách Omonia Nicosia duy trì sự chắc chắn trước đối thủ từng cầm hòa họ trong 2 lần chạm trán gần đây.

Với thành tích đối đầu gồm 2 trận hòa và 1 trận thắng cho Omonia Nicosia trong 3 lần gặp gần nhất, cuộc so tài này hứa hẹn tiếp tục diễn ra chặt chẽ. Kairat có động lực rõ ràng để thay đổi xu hướng đó, còn Omonia Nicosia sẽ hướng tới việc duy trì ưu thế đang có.

Nhận định Kairat vs Omonia Nicosia

Omonia Nicosia nhỉnh hơn về thành tích đối đầu, nhưng 2 trận hòa trong 3 lần gặp gần nhất cho thấy Kairat vẫn đủ khả năng tạo ra thế trận cân bằng. Trận đấu tại Hisor Central Stadium vì thế có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và mức độ kỷ luật của mỗi đội, thay vì một ưu thế tuyệt đối được thể hiện từ trước.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Kairat · 0 thắng 2 hòa Omonia Nicosia · 1 thắng Omonia Nicosia 1 - 0 Kairat ON Omonia Nicosia 0 - 0 Kairat Hòa Kairat 0 - 0 Omonia Nicosia Hòa

Kairat 5 trận gần nhất B T T B T Omonia Nicosia 5 trận gần nhất T T H H T

Tình hình lực lượng Kairat Không có thông tin Omonia Nicosia ✚ Fotis Kitsos (Cruciate Ligament Tear) ✚ Moses Odubajo (Muscle Injury) ✚ Panagiotis Andreou (Muscle Injury) ✚ Jure Balkovec (Unknown Injury) ✚ Mateo Maric (Indirect Card Suspension)