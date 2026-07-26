TRỰC TIẾP Trực tiếp Karlsruher SC vs Inter: Inter nhỉnh quyền kiểm soát, thế trận cân bằng, chưa có bàn thắng Karlsruher SC đối đầu Inter tại Wildparkstadion lúc 21h30 ngày 26/07/2026 trong trận giao hữu câu lạc bộ.

Karlsruher SC 0 - 0 Inter Hiệp 1 — phút 41' 41' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

37' Inter nhỉnh quyền kiểm soát, thế trận cân bằng Phút 37, Inter đang kiểm soát bóng tốt hơn với 40 - 60, nhưng chưa tạo được khác biệt khi hai đội cùng có 8 - 8 cú dứt điểm, trong đó 3 - 3 lần trúng đích. Karlsruher SC vẫn cho thấy sự chủ động nhất định qua 3 - 0 quả phạt góc, khiến thế trận 0 - 0 chưa nghiêng hẳn về đội khách.

31' Leonardo Bovio nhận thẻ vàng Phút 31', Leonardo Bovio nhận thẻ vàng. Karlsruher SC và Inter vẫn đang hòa 0-0, khiến tấm thẻ này càng khiến anh phải thận trọng trong phần còn lại của trận đấu.

25' Inter kiểm soát thế trận Sau 25 phút, Inter đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 34 - 66 và nhỉnh hơn về dứt điểm 4 - 5. Karlsruher SC chủ yếu lùi sâu chịu sức ép, nhưng thế trận vẫn chưa tạo ra khác biệt khi tỷ số đang là 0 - 0.

13' Inter kiểm soát bóng, thế trận vẫn cân bằng Phút 13, Inter đang kiểm soát bóng nhiều hơn với 42 - 58, nhưng Karlsruher SC vẫn tạo được thế trận đáng chú ý khi dẫn 2 - 1 về dứt điểm. Nhịp độ chưa quá cao, còn khá giằng co khi phạt góc mới là 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Karlsruher SC tiếp đón Inter.

Cập nhật lúc 22:14 26/07/2026

Đội hình chính thức Karlsruher SC Sơ đồ 3-5-2 Inter Sơ đồ 3-5-2 1 Hans Christian Bernat 36 Rafael Pinto Pedrosa 22 Christoph Kobald 28 Marcel Franke 2 Sebastian Jung 10 Marvin Wanitzek 26 Danyal Zor 7 Kevin Wiethaup 3 Deniz Ofli 13 Shio Fukuda 9 Moritz Broschinski 1 Josep Martínez 54 Mattia Marello 31 Yann Bisseck 46 Leonardo Bovio 11 Luis Henrique 23 Nicolò Barella 5 Aleksandar Stanković 22 Henrikh Mkhitaryan 30 Carlos Augusto 52 Jamal Iddrissou 94 Pio Esposito Dự bị Karlsruher SC 6 Santeri Väänänen 11 Noel Eichinger 15 Paul Scholl 18 Ferdinand Gebert 23 Tim Civeja 30 Robin Himmelmann 33 Viktor Bergh 37 Jason Ponente-Ramirez Inter 7 Piotr Zieliński 12 Raffaele Di Gennaro 16 Davide Frattesi 17 Andy Diouf 28 Benjamin Pavard 32 Federico Dimarco 41 Ebenezer Akinsanmiro 48 Mattia Mosconi 49 Ivan Provedel Cập nhật đội hình lúc 21:25 26/07/2026

Karlsruher SC Thống kê Inter 40% Kiểm soát bóng 60% 8 Dứt điểm 8 3 Trúng đích 3 3 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 3 3 Thủ môn cứu thua 3

Karlsruher SC sẽ đối đầu Inter tại Wildparkstadion lúc 21h30 ngày 26/07/2026, trong khuôn khổ giao hữu câu lạc bộ. Đây là thông tin xác nhận về cặp đấu, thời gian và địa điểm tổ chức.

Hiện chưa có dữ liệu được cung cấp về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, trận đấu chưa thể được đánh giá bằng các chỉ số cụ thể hay đưa ra kết luận về ưu thế chiến thuật của Karlsruher SC và Inter.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Karlsruher SC vs Inter

Karlsruher SC vs Inter Giải đấu: Giao hữu câu lạc bộ

Giao hữu câu lạc bộ Thời gian: 21h30 ngày 26/07/2026

21h30 ngày 26/07/2026 Sân vận động: Wildparkstadion

Nhận định trước trận

Trong bối cảnh dữ liệu về phong độ và nhân sự chưa được cung cấp, chưa có đủ cơ sở để xác định cách tiếp cận của hai đội hoặc những điểm nóng chiến thuật có thể quyết định trận đấu. Các thông tin như sơ đồ thi đấu, cầu thủ vắng mặt và mục tiêu cụ thể của từng đội cũng chưa được xác nhận.

Do là một trận giao hữu câu lạc bộ, diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc vào đội hình được sử dụng và cách hai bên phân bổ thời lượng thi đấu. Tuy nhiên, không nên suy đoán thêm về chiến thuật, kết quả hoặc tỷ số khi chưa có dữ liệu chính thức.

Kết luận

Karlsruher SC và Inter sẽ gặp nhau tại Wildparkstadion lúc 21h30 ngày 26/07/2026. Những đánh giá sâu hơn về phong độ, lực lượng và khả năng giành kết quả thuận lợi của mỗi đội cần chờ thêm thông tin xác nhận trước trận.

Karlsruher SC 5 trận gần nhất B H B T Inter 5 trận gần nhất H H T T H

Tình hình lực lượng Karlsruher SC ✚ Shio Fukuda (Ill) ✚ Lilian Egloff (Torn Muscle Fiber) ✚ Noel Eichinger (Ill) ✚ Paul Scholl (Ankle Injury) Inter Không có thông tin