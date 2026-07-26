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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Karlsruher SC vs Inter: Inter nhỉnh quyền kiểm soát, thế trận cân bằng, chưa có bàn thắng

    Tuệ Nhân26/07/2026 16:29

    Karlsruher SC đối đầu Inter tại Wildparkstadion lúc 21h30 ngày 26/07/2026 trong trận giao hữu câu lạc bộ.

    Karlsruher SC0 - 0InterHiệp 1 — phút 41'
    • 41'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 37'Inter nhỉnh quyền kiểm soát, thế trận cân bằng

      Phút 37, Inter đang kiểm soát bóng tốt hơn với 40 - 60, nhưng chưa tạo được khác biệt khi hai đội cùng có 8 - 8 cú dứt điểm, trong đó 3 - 3 lần trúng đích. Karlsruher SC vẫn cho thấy sự chủ động nhất định qua 3 - 0 quả phạt góc, khiến thế trận 0 - 0 chưa nghiêng hẳn về đội khách.

    • 31'Leonardo Bovio nhận thẻ vàng

      Phút 31', Leonardo Bovio nhận thẻ vàng. Karlsruher SC và Inter vẫn đang hòa 0-0, khiến tấm thẻ này càng khiến anh phải thận trọng trong phần còn lại của trận đấu.

    • 25'Inter kiểm soát thế trận

      Sau 25 phút, Inter đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 34 - 66 và nhỉnh hơn về dứt điểm 4 - 5. Karlsruher SC chủ yếu lùi sâu chịu sức ép, nhưng thế trận vẫn chưa tạo ra khác biệt khi tỷ số đang là 0 - 0.

    • 13'Inter kiểm soát bóng, thế trận vẫn cân bằng

      Phút 13, Inter đang kiểm soát bóng nhiều hơn với 42 - 58, nhưng Karlsruher SC vẫn tạo được thế trận đáng chú ý khi dẫn 2 - 1 về dứt điểm. Nhịp độ chưa quá cao, còn khá giằng co khi phạt góc mới là 1 - 0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Karlsruher SC tiếp đón Inter.

    Cập nhật lúc 22:14 26/07/2026

    Đội hình chính thức
    Karlsruher SC
    Sơ đồ 3-5-2
    Inter
    Sơ đồ 3-5-2
    1
    Hans Christian Bernat
    36
    Rafael Pinto Pedrosa
    22
    Christoph Kobald
    28
    Marcel Franke
    2
    Sebastian Jung
    10
    Marvin Wanitzek
    26
    Danyal Zor
    7
    Kevin Wiethaup
    3
    Deniz Ofli
    13
    Shio Fukuda
    9
    Moritz Broschinski
    1
    Josep Martínez
    54
    Mattia Marello
    31
    Yann Bisseck
    46
    Leonardo Bovio
    11
    Luis Henrique
    23
    Nicolò Barella
    5
    Aleksandar Stanković
    22
    Henrikh Mkhitaryan
    30
    Carlos Augusto
    52
    Jamal Iddrissou
    94
    Pio Esposito
    Dự bị
    Karlsruher SC
    6 Santeri Väänänen11 Noel Eichinger15 Paul Scholl18 Ferdinand Gebert23 Tim Civeja30 Robin Himmelmann33 Viktor Bergh37 Jason Ponente-Ramirez
    Inter
    7 Piotr Zieliński12 Raffaele Di Gennaro16 Davide Frattesi17 Andy Diouf28 Benjamin Pavard32 Federico Dimarco41 Ebenezer Akinsanmiro48 Mattia Mosconi49 Ivan Provedel
    Cập nhật đội hình lúc 21:25 26/07/2026
    Karlsruher SCThống kêInter
    40%
    Kiểm soát bóng
    60%
    8
    Dứt điểm
    8
    3
    Trúng đích
    3
    3
    Phạt góc
    0
    3
    Phạm lỗi
    3
    3
    Thủ môn cứu thua
    3

    Karlsruher SC sẽ đối đầu Inter tại Wildparkstadion lúc 21h30 ngày 26/07/2026, trong khuôn khổ giao hữu câu lạc bộ. Đây là thông tin xác nhận về cặp đấu, thời gian và địa điểm tổ chức.

    Hiện chưa có dữ liệu được cung cấp về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, trận đấu chưa thể được đánh giá bằng các chỉ số cụ thể hay đưa ra kết luận về ưu thế chiến thuật của Karlsruher SC và Inter.

    Thông tin trận đấu

    • Trận đấu: Karlsruher SC vs Inter
    • Giải đấu: Giao hữu câu lạc bộ
    • Thời gian: 21h30 ngày 26/07/2026
    • Sân vận động: Wildparkstadion

    Nhận định trước trận

    Trong bối cảnh dữ liệu về phong độ và nhân sự chưa được cung cấp, chưa có đủ cơ sở để xác định cách tiếp cận của hai đội hoặc những điểm nóng chiến thuật có thể quyết định trận đấu. Các thông tin như sơ đồ thi đấu, cầu thủ vắng mặt và mục tiêu cụ thể của từng đội cũng chưa được xác nhận.

    Do là một trận giao hữu câu lạc bộ, diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc vào đội hình được sử dụng và cách hai bên phân bổ thời lượng thi đấu. Tuy nhiên, không nên suy đoán thêm về chiến thuật, kết quả hoặc tỷ số khi chưa có dữ liệu chính thức.

    Kết luận

    Karlsruher SC và Inter sẽ gặp nhau tại Wildparkstadion lúc 21h30 ngày 26/07/2026. Những đánh giá sâu hơn về phong độ, lực lượng và khả năng giành kết quả thuận lợi của mỗi đội cần chờ thêm thông tin xác nhận trước trận.

    Karlsruher SC
    5 trận gần nhất
    BHBT
    Inter
    5 trận gần nhất
    HHTTH
    Tình hình lực lượng
    Karlsruher SC
    Shio Fukuda (Ill)
    Lilian Egloff (Torn Muscle Fiber)
    Noel Eichinger (Ill)
    Paul Scholl (Ankle Injury)
    Inter
    Không có thông tin

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Karlsruher SC vs Inter: Inter nhỉnh quyền kiểm soát, thế trận cân bằng, chưa có bàn thắng
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