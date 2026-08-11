TRỰC TIẾP Trực tiếp Kauno Žalgiris vs Dinamo Zagreb: Trận đấu đang diễn ra Cuộc đối đầu giữa Kauno Žalgiris và Dinamo Zagreb tại UEFA Champions League hứa hẹn nhiều kịch tính khi đội khách đang sở hữu lợi thế đối đầu trong quá khứ.

Kauno Žalgiris 0 - 0 Dinamo Zagreb Hiệp 1 — phút 6' 6' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Kauno Žalgiris tiếp đón Dinamo Zagreb.

Cập nhật lúc 00:07 12/08/2026

Đội hình chính thức Kauno Žalgiris Sơ đồ 4-1-4-1 Dinamo Zagreb Sơ đồ 4-3-3 22 Deividas Mikelionis 45 Joris Moutachy 3 Anton Tolordava 77 Rokas Lekiatas 33 Marko Konatar 32 Franco Baldassarra 24 Motiejus Burba 7 Amine Benchaib 14 Vykintas Slivka 9 Leon Krekovic 19 Renan Oliveira 44 Ivan Filipovic 25 Moris Valincic 36 Sergi Domínguez 26 Scott McKenna 22 Matteo Pérez Vinlöf 7 Luka Stojkovic 27 Josip Misic 80 Lukas Kacavenda 21 Mateo Lisica 9 Dion Beljo 99 Mislav Orsic Dự bị Kauno Žalgiris 8 Yukiyoshi Karashima 10 Gratas Sirgėdas 15 Léo Ribeiro 17 Ivan Fiolic 20 Anthony Kalik 23 Aldayr Hernández 27 Gabriel Debeljuh 37 Nosa Iyobosa Edokpolor 55 Tomas Švedkauskas Dinamo Zagreb 1 Danijel Zagorac 3 Bruno Goda 6 Stjepan Radeljic 8 Miha Zajc 10 Gabriel Vidovic 11 Arbër Hoxha 13 Paul Tabinas 14 Smail Prevljak 15 Niko Galesic Cập nhật đội hình lúc 23:21 11/08/2026

Thông tin trận đấu và bối cảnh màn so tài

Màn so tài giữa Kauno Žalgiris và Dinamo Zagreb trong khuôn khổ giải đấu UEFA Champions League diễn ra vào lúc 00:00 ngày 12/08/2026. Trận đấu này được tổ chức trên sân vận động S. Dariaus ir S. Gireno stadionas.

Được thi đấu trên sân nhà S. Dariaus ir S. Gireno stadionas mang lại cho Kauno Žalgiris điểm tựa về mặt tinh thần. Tuy nhiên, đối thủ của họ là Dinamo Zagreb - một đại diện có kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường châu Âu, tạo ra thử thách không nhỏ cho đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Thống kê cho thấy hai đội đã chạm trán nhau 1 lần gần nhất trong quá khứ. Trong cuộc chạm trán duy nhất đó, Dinamo Zagreb là đội giành chiến thắng, trong khi Kauno Žalgiris chưa có được chiến thắng hay trận hòa nào trước đối thủ.

Kết quả từ lần đụng độ trước mang lại ưu thế tâm lý nhất định cho Dinamo Zagreb. Bên cạnh đó, việc phải thi đấu trên sân khách đòi hỏi đại diện Croatia duy trì sự tập trung tối đa nhằm tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Nhận định chung

Dựa trên dữ liệu đối đầu, Dinamo Zagreb đang nắm giữ lợi thế về mặt tinh thần trước khi bước vào cuộc so tài này. Nhìn chung, Kauno Žalgiris sẽ cần quyết tâm rất lớn để tận dụng tối đa lợi thế sân nhà S. Dariaus ir S. Gireno stadionas nhằm hướng tới một kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Kauno Žalgiris · 0 thắng 0 hòa Dinamo Zagreb · 1 thắng Dinamo Zagreb 5 - 0 Kauno Žalgiris DZ

Kauno Žalgiris 5 trận gần nhất B T H T H Dinamo Zagreb 5 trận gần nhất T T H H B