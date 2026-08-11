Trực tiếp Kauno Žalgiris vs Dinamo Zagreb: Trận đấu đang diễn ra

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Kauno Žalgiris vs Dinamo Zagreb: Trận đấu đang diễn ra

    Đại Ngàn11/08/2026 19:03

    Cuộc đối đầu giữa Kauno Žalgiris và Dinamo Zagreb tại UEFA Champions League hứa hẹn nhiều kịch tính khi đội khách đang sở hữu lợi thế đối đầu trong quá khứ.

    Kauno Žalgiris0 - 0Dinamo ZagrebHiệp 1 — phút 6'
    • 6'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Kauno Žalgiris tiếp đón Dinamo Zagreb.

    Cập nhật lúc 00:07 12/08/2026

    Đội hình chính thức
    Kauno Žalgiris
    Sơ đồ 4-1-4-1
    Dinamo Zagreb
    Sơ đồ 4-3-3
    22
    Deividas Mikelionis
    45
    Joris Moutachy
    3
    Anton Tolordava
    77
    Rokas Lekiatas
    33
    Marko Konatar
    32
    Franco Baldassarra
    24
    Motiejus Burba
    7
    Amine Benchaib
    14
    Vykintas Slivka
    9
    Leon Krekovic
    19
    Renan Oliveira
    44
    Ivan Filipovic
    25
    Moris Valincic
    36
    Sergi Domínguez
    26
    Scott McKenna
    22
    Matteo Pérez Vinlöf
    7
    Luka Stojkovic
    27
    Josip Misic
    80
    Lukas Kacavenda
    21
    Mateo Lisica
    9
    Dion Beljo
    99
    Mislav Orsic
    Dự bị
    Kauno Žalgiris
    8 Yukiyoshi Karashima10 Gratas Sirgėdas15 Léo Ribeiro17 Ivan Fiolic20 Anthony Kalik23 Aldayr Hernández27 Gabriel Debeljuh37 Nosa Iyobosa Edokpolor55 Tomas Švedkauskas
    Dinamo Zagreb
    1 Danijel Zagorac3 Bruno Goda6 Stjepan Radeljic8 Miha Zajc10 Gabriel Vidovic11 Arbër Hoxha13 Paul Tabinas14 Smail Prevljak15 Niko Galesic
    Cập nhật đội hình lúc 23:21 11/08/2026

    Thông tin trận đấu và bối cảnh màn so tài

    Màn so tài giữa Kauno Žalgiris và Dinamo Zagreb trong khuôn khổ giải đấu UEFA Champions League diễn ra vào lúc 00:00 ngày 12/08/2026. Trận đấu này được tổ chức trên sân vận động S. Dariaus ir S. Gireno stadionas.

    Được thi đấu trên sân nhà S. Dariaus ir S. Gireno stadionas mang lại cho Kauno Žalgiris điểm tựa về mặt tinh thần. Tuy nhiên, đối thủ của họ là Dinamo Zagreb - một đại diện có kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường châu Âu, tạo ra thử thách không nhỏ cho đội chủ nhà.

    Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

    Thống kê cho thấy hai đội đã chạm trán nhau 1 lần gần nhất trong quá khứ. Trong cuộc chạm trán duy nhất đó, Dinamo Zagreb là đội giành chiến thắng, trong khi Kauno Žalgiris chưa có được chiến thắng hay trận hòa nào trước đối thủ.

    Kết quả từ lần đụng độ trước mang lại ưu thế tâm lý nhất định cho Dinamo Zagreb. Bên cạnh đó, việc phải thi đấu trên sân khách đòi hỏi đại diện Croatia duy trì sự tập trung tối đa nhằm tìm kiếm kết quả thuận lợi.

    Nhận định chung

    Dựa trên dữ liệu đối đầu, Dinamo Zagreb đang nắm giữ lợi thế về mặt tinh thần trước khi bước vào cuộc so tài này. Nhìn chung, Kauno Žalgiris sẽ cần quyết tâm rất lớn để tận dụng tối đa lợi thế sân nhà S. Dariaus ir S. Gireno stadionas nhằm hướng tới một kết quả tích cực.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Kauno Žalgiris · 0 thắng0 hòaDinamo Zagreb · 1 thắng
    05/08/2026
    Dinamo Zagreb
    5 - 0
    Kauno Žalgiris
    DZ
    Kauno Žalgiris
    5 trận gần nhất
    BTHTH
    Dinamo Zagreb
    5 trận gần nhất
    TTHHB

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Kauno Žalgiris vs Dinamo Zagreb: Trận đấu đang diễn ra
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