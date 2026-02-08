TRỰC TIẾP Trực tiếp LA Galaxy vs Dallas: Hết hiệp 1, hòa 0-0 LA Galaxy đối đầu Dallas tại Dignity Health Sports Park khi hai đội có phong độ trái chiều. Dallas được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí thứ 4.

LA Galaxy 0 - 0 Dallas Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Dallas áp đảo, LA Galaxy chịu trận Đến phút 36, Dallas đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 45 - 55 và vượt trội về dứt điểm 1 - 10 . LA Galaxy chủ yếu lùi sâu chống đỡ, khi Dallas tiếp tục tạo sức ép qua ưu thế phạt góc 1 - 4 .

35' Kaick nhận thẻ vàng ở phút 35 Phút 35, Kaick nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ ba được rút ra từ đầu trận, cho thấy màn so tài đang diễn ra khá quyết liệt.

31' Christian Cappis nhận thẻ vàng Phút 31', Christian Cappis nhận thẻ vàng, nâng tổng số thẻ phạt trong trận lên hai. LA Galaxy và Dallas vẫn hòa 0-0, đòi hỏi các cầu thủ giữ sự tỉnh táo trong phần còn lại.

24' Dallas chiếm ưu thế trong thế trận giằng co Đến phút 24, Dallas đang chiếm ưu thế với thời lượng cầm bóng 43 - 57 và số pha dứt điểm 1 - 4. LA Galaxy chịu sức ép, khi đối thủ cũng nhỉnh hơn ở phạt góc với 1 - 3, nhưng vẫn giữ được thế hòa 0 - 0.

12' Dallas nhỉnh hơn trong thế giằng co Phút 12', Dallas đang nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 45 - 55 và số pha dứt điểm 0 - 2 . LA Galaxy chủ yếu lùi về chịu sức ép, khi Dallas cũng có lợi thế phạt góc 0 - 1 .

4' Patrickson Delgado nhận thẻ vàng sớm Phút 4', Patrickson Delgado nhận thẻ vàng, một cảnh báo đến rất sớm trong trận đấu. Anh sẽ cần giữ sự tỉnh táo ở những phút tiếp theo.

0' Trận đấu bắt đầu LA Galaxy tiếp đón Dallas.

Cập nhật lúc 10:27 02/08/2026

Đội hình chính thức LA Galaxy Sơ đồ 4-3-3 Dallas Sơ đồ 4-4-2 12 JT Marcinkowski 63 Chris Rindov 4 Maya Yoshida 15 Justin Haak 3 Julián Aude 8 Lucas Sanabria 6 Edwin Cerrillo 21 Robert Taylor 26 Harbor Miller 18 Marco Reus 28 Joseph Paintsil 40 Jonathan Sirois 18 Shaq Moore 25 Sebastien Ibeagha 3 Osaze Urhoghide 32 Nolan Norris 21 Joaquín Valiente 12 Christian Cappis 55 Kaick 6 Ran Binyamin 9 Petar Musa 8 Patrickson Delgado Cập nhật đội hình lúc 08:53 02/08/2026

LA Galaxy Thống kê Dallas 45% Kiểm soát bóng 55% 1 Dứt điểm 10 0 Trúng đích 2 1 Phạt góc 4 8 Phạm lỗi 6 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 0

Thông tin trận đấu

LA Galaxy sẽ tiếp Dallas tại Dignity Health Sports Park lúc 09:30 ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ Nhà nghề Mỹ. Đây là cuộc đối đầu giữa đội đứng thứ 11 và đội đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, tạo nên một màn so tài đáng chú ý về phong độ cũng như khả năng kiểm soát thế trận.

Dallas bước vào trận đấu với 26 điểm, trong khi LA Galaxy có 21 điểm. Khoảng cách về vị trí cho thấy đội khách đang có nền tảng tốt hơn ở thời điểm hiện tại, nhưng lợi thế sân nhà giúp LA Galaxy vẫn có cơ sở để hướng tới một thế trận cạnh tranh.

Phong độ tạo ra thế đối lập

LA Galaxy có chuỗi phong độ gần nhất gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định cần thiết, đặc biệt khi số trận không thắng chiếm phần lớn trong 5 lần ra sân gần nhất.

Tuy nhiên, chuỗi kết quả của LA Galaxy không hoàn toàn tiêu cực. Hai trận hòa cho thấy đội bóng vẫn có khả năng giữ lại điểm số trong những trận đấu khó khăn. Vấn đề quan trọng là họ cần biến lợi thế sân nhà thành khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn, thay vì để cuộc chơi phụ thuộc vào những thời điểm riêng lẻ.

Dallas có phong độ gần nhất gồm 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Thành tích này nhỉnh hơn LA Galaxy về số trận thắng, dù đội khách cũng chưa tạo được cảm giác hoàn toàn ổn định. Việc Dallas vừa có những chiến thắng vừa phải nhận thất bại cho thấy màn trình diễn của họ có thể thay đổi đáng kể tùy vào cách nhập cuộc và khả năng duy trì cường độ.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, LA Galaxy thắng 2 trận, hòa 1 trận và Dallas thắng 2 trận. Cán cân này không nghiêng về bên nào, vì vậy lịch sử đối đầu không tạo ra lợi thế rõ ràng cho đội chủ nhà hay đội khách.

Điểm đáng chú ý là hai đội đều từng giành chiến thắng trong giai đoạn đối đầu gần đây. Điều đó khiến trận đấu sắp tới nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng triển khai kế hoạch cụ thể, thay vì chỉ dựa vào thành tích quá khứ.

Dallas có lợi thế từ vị trí trên bảng xếp hạng

Dallas đang đứng thứ 4 với 26 điểm, trong khi LA Galaxy xếp thứ 11 với 21 điểm. Vị trí hiện tại mang đến cho Dallas sự tự tin nhất định trước chuyến làm khách, đồng thời đặt yêu cầu đội bóng phải thể hiện được bản lĩnh của một tập thể đang ở nhóm cao hơn.

Ở chiều ngược lại, LA Galaxy cần tận dụng tối đa không gian quen thuộc tại Dignity Health Sports Park. Khi khoảng cách về vị trí không đồng nghĩa với cách biệt tuyệt đối về năng lực trong một trận đấu, đội chủ nhà có thể tìm cách kéo Dallas vào thế trận giằng co và chờ đợi những thời điểm có lợi.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trọng tâm của LA Galaxy sẽ là khả năng kiểm soát nhịp độ. Đội chủ nhà cần tránh để Dallas tạo ra thế trận chủ động từ sớm, đồng thời duy trì sự gắn kết giữa các tuyến khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Với phong độ chưa ổn định, sự kiên nhẫn có thể quan trọng không kém khả năng tạo sức ép.

Dallas có thể tìm cách tận dụng vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng để nhập cuộc tự tin. Tuy nhiên, đội khách cũng cần thận trọng trước sức ép trên sân của LA Galaxy. Khả năng giữ cự ly đội hình, xử lý các tình huống chuyển trạng thái và duy trì sự tập trung sẽ là những yếu tố có thể định hình cục diện.

Vì hai đội có thành tích đối đầu cân bằng, cuộc đấu nhiều khả năng sẽ là màn so tài giữa sự chủ động của Dallas và nỗ lực tận dụng sân nhà của LA Galaxy. Đội nào kiểm soát tốt hơn những thời điểm quyết định sẽ có cơ hội tạo ra khác biệt.

Nhận định LA Galaxy vs Dallas

Dallas được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí thứ 4 và thành tích có nhiều chiến thắng hơn trong 5 trận gần nhất. Dù vậy, đội khách chưa đạt trạng thái ổn định tuyệt đối, còn LA Galaxy vẫn có điểm tựa sân nhà cùng lịch sử đối đầu cân bằng.

Đây là trận đấu mà LA Galaxy cần chơi chặt chẽ và hạn chế sai sót, trong khi Dallas phải chứng minh vị trí trên bảng xếp hạng bằng khả năng kiểm soát thế trận. Cục diện được dự báo sẽ giằng co, và kết quả có thể phụ thuộc vào sự hiệu quả trong các thời điểm chuyển đổi quan trọng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất LA Galaxy · 2 thắng 1 hòa Dallas · 2 thắng Dallas 2 - 2 LA Galaxy Hòa LA Galaxy 2 - 1 Dallas LG Dallas 2 - 1 LA Galaxy DAL Dallas 2 - 0 LA Galaxy DAL LA Galaxy 3 - 1 Dallas LG

LA Galaxy 5 trận gần nhất H B B T H 18 Trận 5-6-7 T-H-B 24 Ghi (TB 1.3) 29 Thủng lưới Dallas 5 trận gần nhất B H T T B 17 Trận 7-5-5 T-H-B 32 Ghi (TB 1.9) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 16 10 3 3 +21 33 T B T B H 2 Los Angeles FC 18 10 3 5 +16 33 B T T T T 3 SJ Earthquakes 17 10 3 4 +15 33 B B T B H 4 Dallas 17 7 5 5 +7 26 B T T H B 5 Real Salt Lake 16 8 2 6 +4 26 T T H B B … 10 Portland Timbers 17 6 3 8 -1 21 B B T H T 11 LA Galaxy 18 5 6 7 -5 21 T H B B H 12 San Diego 17 5 5 7 +3 20 T H B B T …

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