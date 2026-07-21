TRỰC TIẾP Trực tiếp Larne vs FK Crvena Zvezda: FK Crvena Zvezda nới rộng cách biệt 0-3 Larne tiếp đón FK Crvena Zvezda tại Inver Park với tín hiệu tích cực từ hai chiến thắng gần nhất, nhưng trận đấu vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về cách tiếp cận.

Larne 0 - 3 FK Crvena Zvezda Hiệp 2 — phút 82' 82' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Larne 0 - 3 FK Crvena Zvezda.

81' Arnautovic vào sân, FK Crvena Zvezda thay người Phút 81', M. Arnautovic vào sân thay M. Abu Fani bên phía FK Crvena Zvezda. Với lợi thế 0-3, đội bóng này thực hiện sự điều chỉnh khi đang nắm thế chủ động.

76' Larne thay người giữa lúc bị dẫn sâu Phút 76 , Larne thay người: P. O'Neill vào sân thay J. McEneff. Đội chủ nhà cần thêm năng lượng khi đang bị FK Crvena Zvezda dẫn 0-3.

76' Larne điều chỉnh nhân sự ở phút 76 Phút 76', L. Wallace vào sân thay R. Doherty bên phía Larne. Trong bối cảnh đội chủ nhà đang bị dẫn 0-3, sự điều chỉnh này có thể giúp Larne làm mới hàng công.

73' FK Crvena Zvezda thay người sau bàn thứ ba Phút 73, M. Cham vào sân thay V. Kostov bên phía FK Crvena Zvezda. Đội khách điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn Larne 0-3.

73' J. Enem vào sân thay Bruno Duarte Phút 73', J. Enem vào sân thay Bruno Duarte bên phía FK Crvena Zvezda. Trong thế trận đang dẫn 0-3, sự điều chỉnh này có thể giúp FK Crvena Zvezda duy trì lợi thế.

73' A. Katai vào sân, FK Crvena Zvezda thay người Phút 73', A. Katai vào sân thay M. Ivanic bên phía FK Crvena Zvezda. Đội khách thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn Larne 0-3.

67' Bruno Duarte nới rộng cách biệt cho FK Crvena Zvezda Phút 67, Bruno Duarte lập công sau đường kiến tạo của M. Abu Fani, giúp FK Crvena Zvezda dẫn Larne 0-3. Cách biệt tiếp tục được nới rộng, cho thấy ưu thế rõ rệt của FK Crvena Zvezda.

63' Larne thay người trong thế bị dẫn 0-2 Phút 63', Larne đưa J. Simpson vào sân thay D. Sloan. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự trong lúc đang bị FK Crvena Zvezda dẫn 0-2.

55' V. Kostov giúp FK Crvena Zvezda nhân đôi cách biệt Phút 55, V. Kostov lập công sau đường kiến tạo của O. Bukari, đưa FK Crvena Zvezda dẫn Larne 0-2. Đội khách đang tạo ra cách biệt đáng kể tại Inver Park.

46' Larne thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Larne đưa K. O'Hara vào sân thay M. Lusty. Sự điều chỉnh đến ngay sau giờ nghỉ, khi Larne đang bị FK Crvena Zvezda dẫn trước.

46' FK Crvena Zvezda thay người đầu hiệp hai Phút 46', O. Bukari vào sân thay L. Loizou bên phía FK Crvena Zvezda. Đội khách có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai khi đang dẫn trước Larne.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

34' M. Lusty nhận thẻ vàng ở phút 34 Phút 34, M. Lusty của Larne nhận thẻ vàng vì Roughing. Đây là thẻ vàng thứ hai của Larne trong trận, cho thấy đội chủ nhà đang chịu sức ép khi bị FK Crvena Zvezda dẫn 0-1.

28' S. Graham nhận thẻ vàng vì Diving Phút 28', S. Graham của Larne nhận thẻ vàng vì hành vi Diving. Larne đang bị FK Crvena Zvezda dẫn trước 0-1, và chiếc thẻ này càng khiến đội chủ nhà chịu thêm sức ép.

26' Bruno Duarte mở tỷ số trên chấm phạt đền Phút 26', Bruno Duarte thực hiện thành công quả phạt đền, giúp FK Crvena Zvezda mở tỷ số trước Larne. Đội khách tạm dẫn 0-1 tại Inver Park.

20' Seol Young-Woo nhận thẻ vàng Phút 20, Seol Young-Woo của FK Crvena Zvezda nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Trận đấu tại Inver Park vẫn đang diễn ra giằng co.

0' Trận đấu bắt đầu Larne tiếp đón FK Crvena Zvezda.

Cập nhật lúc 03:41 22/07/2026

Đội hình chính thức Larne Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gary Haveron FK Crvena Zvezda Sơ đồ 4-3-2-1 · HLV Dejan Stankovic 1 Rohan Ferguson 23 Tomas Cosgrove 26 Dan Bent 3 Matt Ridley 4 Aaron Donnelly 15 Ronan Doherty 6 Chris Gallagher 11 Sean Graham 22 Jordan McEneff 30 Matthew Lusty 25 Dylan Sloan 1 Matheus 66 Young-woo Seol 13 Miloš Veljković 25 Strahinja Eraković 23 Nair Tiknizyan 75 Loizos Loizou 15 Mohammad Abu Fani 21 Timi Max Elšnik 22 Vasilije Kostov 4 Mirko Ivanić 17 Bruno Duarte Dự bị Larne 31 Daniel Collett 36 Dylan Graham 2 Logan Wallace 7 Conor McKendry 14 Benji Magee 47 James Simpson 9 Paul O'Neill 19 Kevin O'Hara 45 Montel Gibson FK Crvena Zvezda 50 Savo Radanović 77 Ivan Guteša 24 Nikola Stanković 27 Matej Strika 30 Franklin Tebo 45 Stefan Gudelj 8 Kristiyan Balov 10 Aleksandar Katai 14 Osman Bukari Cập nhật đội hình lúc 01:33 22/07/2026

Thông tin trận đấu

Larne sẽ đối đầu FK Crvena Zvezda tại UEFA Champions League vào lúc 02:00 ngày 22/07/2026 trên sân Inver Park. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà có thể mang theo sự tự tin nhất định sau chuỗi kết quả gần đây, trong khi những dữ liệu cụ thể về phong độ của đội khách không được cung cấp.

Larne có điểm tựa từ phong độ gần đây

Larne đã thắng cả hai trận gần nhất. Chuỗi kết quả này chưa đủ để phản ánh toàn diện sức mạnh của đội bóng, nhưng vẫn là tín hiệu tích cực trước một trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Điều quan trọng với Larne là biến sự hưng phấn đó thành một cách nhập cuộc chặt chẽ. Trên sân nhà, đội bóng cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và tránh để đối thủ kiểm soát nhịp độ quá sớm.

Thế trận có thể được quyết định ở khả năng kiểm soát

Dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin chi tiết về hệ thống chiến thuật, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, chưa thể khẳng định Larne sẽ lựa chọn cách chơi thiên về kiểm soát bóng hay ưu tiên phòng ngự phản công.

Tuy nhiên, với lợi thế sân Inver Park và phong độ gần nhất đang có chiều hướng thuận lợi, Larne có cơ sở để hướng tới một thế trận chủ động trong khả năng của mình. Đội chủ nhà cần đặc biệt chú trọng những thời điểm chuyển trạng thái, bởi các quyết định xử lý nhanh sau khi giành lại bóng có thể giúp họ tạo ra khác biệt.

Ở chiều ngược lại, FK Crvena Zvezda bước vào trận đấu mà không có dữ liệu phong độ cụ thể trong phần thông tin được cung cấp. Do đó, mọi đánh giá về sức mạnh hiện tại, cách vận hành hay mức độ vượt trội của đội khách đều cần được giữ ở mức thận trọng.

Nhận định trước trận

Hai chiến thắng liên tiếp giúp Larne có nền tảng tinh thần tốt trước cuộc tiếp đón FK Crvena Zvezda. Dẫu vậy, đội chủ nhà sẽ cần nhiều hơn sự tự tin: khả năng tổ chức phòng ngự, giữ cự ly giữa các tuyến và tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố then chốt.

Trận đấu tại Inver Park vì thế có thể diễn ra với sự giằng co về thế trận. Larne có lợi thế từ sân nhà và phong độ gần nhất, nhưng chưa có đủ dữ liệu để kết luận về tương quan toàn diện giữa hai đội. Xu hướng đáng chú ý nhất là đội chủ nhà cần chơi tỉnh táo, kiên nhẫn và tránh biến lợi thế tinh thần thành cách tiếp cận quá mạo hiểm.

Larne 5 trận gần nhất T T T T H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới FK Crvena Zvezda 5 trận gần nhất T B H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới