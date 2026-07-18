Trực tiếp Le Mans vs La Roche VF: La Roche VF vượt lên dẫn trước

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Le Mans vs La Roche VF: La Roche VF vượt lên dẫn trước

    Tuệ Nhân18/07/2026 22:00

    Le Mans đối đầu La Roche VF lúc 23:00 ngày 18/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB, nhưng chưa có dữ liệu về phong độ và lực lượng hai đội.

    Le Mans1 - 2La Roche VFHiệp 1 — phút 39'
    • 39'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Le Mans 1 - 2 La Roche VF.

    • 15'M. M. Samb giúp La Roche VF vượt lên

      Phút 15', M. M. Samb lập công, giúp La Roche VF vượt lên dẫn trước Le Mans với tỷ số 1-2. La Roche VF đã ghi liền hai bàn để đảo chiều thế trận.

    • 13'La Roche VF gỡ hòa sớm

      Phút 13, La Roche VF lập công, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1 trước Le Mans. Bàn gỡ đến nhanh sau khi Le Mans mở tỷ số ở phút 7.

    • 7'D. Gueye đưa Le Mans vượt lên

      Phút 7', D. Gueye lập công, đưa Le Mans vượt lên dẫn 1-0. Le Mans mở tỷ số và tạo lợi thế sớm trong trận đấu.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Le Mans tiếp đón La Roche VF.

    Cập nhật lúc 23:44 18/07/2026

    Le Mans sẽ chạm trán La Roche VF lúc 23:00 ngày 18/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là thông tin đã được xác nhận về cặp đấu, trong khi các dữ liệu chi tiết về phong độ, lực lượng và thành tích đối đầu chưa được cung cấp.

    Thông tin trận đấu

    Trận đấu: Le Mans vs La Roche VF

    Thời gian: 18/07/2026 23:00

    Giải đấu: Giao hữu CLB (Friendlies Clubs)

    Phong độ và lực lượng chưa có dữ liệu

    Chưa có thống kê về những trận gần nhất của Le Mans và La Roche VF. Vì vậy, chưa thể đánh giá chính xác xu hướng thi đấu, khả năng ghi bàn hay mức độ ổn định của hàng phòng ngự hai bên.

    Bên cạnh đó, thông tin về cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến và những điều chỉnh nhân sự trước trận cũng chưa được xác định. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội nhập cuộc và triển khai thế trận.

    Nhận định trước trận

    Trong bối cảnh thiếu dữ liệu về phong độ và chiến thuật, chưa thể đưa ra kết luận cụ thể về đội có lợi thế hơn. Trận đấu nhiều khả năng sẽ là cơ hội để hai bên kiểm tra nhân sự và cách vận hành đội hình, nhưng mọi đánh giá sâu hơn cần chờ thêm thông tin chính thức.

    Nhìn chung, Le Mans và La Roche VF sẽ bước vào cuộc đối đầu tại Giao hữu CLB theo lịch lúc 23:00 ngày 18/07/2026. Không có đủ cơ sở để dự đoán tỷ số hoặc khẳng định diễn biến trận đấu.

    Le Mans
    5 trận gần nhất
    THHTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    La Roche VF
    5 trận gần nhất
    TTHHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Le Mans vs La Roche VF: La Roche VF vượt lên dẫn trước
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