TRỰC TIẾP Trực tiếp Lech Poznan vs Aarhus: Lech Poznan rút ngắn cách biệt 1-3 Lech Poznan có lợi thế sân Stadion Poznan và kết quả đối đầu tích cực, trong khi Aarhus cần phản ứng sau thất bại gần nhất tại UEFA Champions League.

Lech Poznan 1 - 3 Aarhus Hiệp phụ — phút 99' 99' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lech Poznan 1 - 3 Aarhus.

99' Lech Poznan dồn ép, Aarhus chống đỡ Bước sang phút 99, Lech Poznan vẫn dồn ép dù đang bị dẫn 1-3: đội chủ nhà nhỉnh hơn về dứt điểm 14-13 và vượt trội ở phạt góc 9-3 . Aarhus phải chống đỡ khá nhiều, thể hiện qua số pha cứu thua 2-7 , nhưng vẫn giữ được lợi thế.

98' Aarhus thay người ở phút 98 Phút 98, Aarhus đưa J. Serra vào sân thay M. Anderson. Sự điều chỉnh có thể nhằm gia cố đội hình trong những phút cuối, khi Aarhus đang dẫn Lech Poznan 1-3.

98' Aarhus thay người ở phút 98 Phút 98', Aarhus đưa T. Kristjansson vào sân thay F. Emmery. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối, khi Aarhus đang dẫn trước Lech Poznan.

98' Lech Poznan thay người ở phút 98 Phút 98, Lech Poznan đưa G. Thordarson vào sân thay R. Murawski. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3, đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối.

95' F. Jagiello rút ngắn cách biệt cho Lech Poznan Phút 95, F. Jagiello lập công, giúp Lech Poznan rút ngắn cách biệt xuống 1-3 trước Aarhus. Bàn thắng đến muộn nhưng đem lại điểm nhấn đáng kể cho đội chủ nhà.

91' F. Emmery nhận thẻ vàng ở phút 91 Phút 91, F. Emmery (Aarhus) nhận thẻ vàng sau pha roughing. Aarhus phải tiếp tục giữ sự tập trung trong những phút cuối trận.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

90+3' Aarhus thay người ở phút 90+3 Phút 90+3', Aarhus đưa M. Camara vào sân thay E. Kahl. Trong thế dẫn 0-3, đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối của Aarhus.

88' Lech Poznan thay người ở phút 88 Phút 88', Y. Agnero vào sân thay M. Ishak bên phía Lech Poznan. Đây là sự điều chỉnh muộn khi Lech Poznan đang bị Aarhus dẫn 0-3.

87' Lech Poznan thay người ở phút 87 Phút 87', D. Hakans vào sân thay P. Walemark, đánh dấu sự điều chỉnh của Lech Poznan trong những phút cuối.

86' Aarhus giữ thế chủ động cuối trận Bước sang phút 86, Aarhus vẫn nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 46% - 54% và dứt điểm 10 - 12. Lech Poznan nỗ lực gây sức ép qua 9 - 3 quả phạt góc, nhưng vẫn bị dẫn 0-3.

86' M. Anderson nhận thẻ vàng ở phút 86 Phút 86, M. Anderson (Aarhus) nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Đây là lời nhắc nhở muộn cho Aarhus trong những phút cuối, khi họ đang nắm lợi thế lớn.

81' Lech Poznan thay người ở phút 81 Phút 81, Lech Poznan đưa J. Pereira vào sân thay R. Gumny. Sự điều chỉnh đến trong bối cảnh đội chủ nhà đang bị dẫn sâu.

81' Lech Poznan thay người ở phút 81 Phút 81, F. Jagiello vào sân thay P. Rodriguez bên phía Lech Poznan. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Aarhus dẫn sâu.

75' Tingager ghi bàn, Aarhus nới rộng cách biệt Phút 75', F. Tingager lập công sau đường kiến tạo của E. Kahl, nâng tỷ số lên 0-3 cho Aarhus. Bàn thắng thứ ba giúp Aarhus nới rộng cách biệt và đẩy Lech Poznan vào thế khó.

74' Lech Poznan ép sân dù Aarhus dẫn sâu Phút 74', Aarhus đang dẫn 0-2 và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 45% - 55%. Dù vậy, Lech Poznan vẫn tạo sức ép đáng kể qua 9 - 2 quả phạt góc, buộc Aarhus phải đối mặt 5 pha cứu thua.

70' R. Carstensen vào sân thay J. Jonsson Phút 70', R. Carstensen vào sân thay J. Jonsson. Aarhus thực hiện điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn Lech Poznan 0-2.

70' Aarhus điều chỉnh nhân sự ở phút 70 Phút 70, Aarhus đưa S. Tchamche vào sân thay J. Bogere. Trong thế dẫn 0-2, sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách làm mới đội hình ở giai đoạn cuối trận.

68' A. Sayyadmanesh vào sân cho Lech Poznan Phút 68, A. Sayyadmanesh được tung vào sân thay L. Palma bên phía Lech Poznan. Trong thế đang bị Aarhus dẫn 0-2, sự xuất hiện của Sayyadmanesh có thể tiếp thêm sức tấn công cho đội chủ nhà.

62' Aarhus kiểm soát, Lech Poznan tăng sức ép Phút 62 , Aarhus nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 46% - 54% và đang dẫn 0 - 2, nhưng Lech Poznan vẫn tạo sức ép đáng kể qua 9 - 6 pha dứt điểm cùng 8 - 1 quả phạt góc. Thế trận vì thế giằng co: Aarhus chủ động giữ bóng, còn đội chủ nhà nỗ lực đẩy cao tìm cơ hội.

60' C. Storch vào sân cho Aarhus Phút 60, C. Storch vào sân thay J. Jensen-Abbew bên phía Aarhus. Đội khách thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn Lech Poznan 0-2.

54' K. Arnstad lập công trên chấm phạt đền Phút 54', K. Arnstad thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Aarhus nâng tỷ số lên 0-2 trước Lech Poznan. Bàn thắng này giúp Aarhus nhân đôi cách biệt.

50' Aarhus kiểm soát, Lech Poznan tăng sức ép Phút 50', Aarhus vẫn nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 43% - 57% và đang dẫn 1-0, nhưng Lech Poznan chưa chịu buông khi có 6 - 1 quả phạt góc. Thế trận vì thế khá giằng co: Aarhus kiểm soát tốt hơn, còn đội chủ nhà tìm cách gây sức ép từ các tình huống cố định.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45' J. Bogere nhận thẻ vàng cuối hiệp một Phút 45', J. Bogere của Aarhus nhận thẻ vàng sau lỗi Roughing. Aarhus khép lại hiệp một với lợi thế 0-1 trước Lech Poznan.

40' Kozubal nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 40', A. Kozubal (Lech Poznan) nhận thẻ vàng vì lỗi Roughing. Lech Poznan đang bị Aarhus dẫn 0-1 trong thế trận khá giằng co.

38' Aarhus kiểm soát thế trận Phút 38', Aarhus đang dẫn 0-1 và kiểm soát bóng vượt trội với 33% - 67%, khiến Lech Poznan phải lùi sâu chống đỡ. Dù vậy, Lech vẫn có 4 - 0 quả phạt góc, cho thấy đội chủ nhà còn tìm được những khoảng thời gian gây sức ép.

32' Aarhus mở tỷ số nhờ T. Bech Phút 32', T. Bech dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của K. Arnstad, đưa Aarhus vượt lên dẫn 0-1. Đội khách tận dụng tốt cơ hội để tạo bước ngoặt tại Enea Poznań.

26' Aarhus kiểm soát, Lech Poznan rình rập Sau 26 phút, Aarhus kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 34% - 66% , nhưng chưa tạo được cú dứt điểm trúng đích nào trong khi Lech Poznan có 2 - 0 lần đưa bóng đi đúng hướng. Đội chủ nhà vẫn gây sức ép từ các tình huống cố định, thể hiện qua 4 - 0 quả phạt góc.

14' Aarhus nhỉnh bóng, Lech tạo sức ép Phút 14, Aarhus nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 46% - 54%, nhưng Lech Poznan mới là đội tạo được nhiều sức ép hơn qua thống kê dứt điểm 2 - 1 và phạt góc 2 - 0. Thế trận vẫn giằng co khi hai đội chưa tìm được bàn mở tỷ số.

0' Trận đấu bắt đầu Lech Poznan tiếp đón Aarhus.

Cập nhật lúc 02:10 30/07/2026

Đội hình chính thức Lech Poznan Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Niels Frederiksen Aarhus Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jakob Poulsen 1 Mateusz Lis 20 Robert Gumny 27 Wojciech Mońka 59 Terry Yegbe 15 Michal Gurgul 22 Radosław Murawski 43 Antoni Kozubal 10 Patrik Wålemark 21 Pablo Rodríguez 77 Luis Palma 9 Mikael Ishak 21 Mads Hedenstad 40 Jonas Jensen-Abbew 5 Frederik Tingager 19 Eric Kahl 39 Frederik Emmery 4 Magnus Knudsen 10 Kristian Arnstad 23 Mikael Anderson 28 James Bogere 31 Tobias Bech 16 Jens Jønsson Dự bị Lech Poznan 35 Mateusz Pruchniewski 41 Bartosz Mrozek 2 Joel Pereira 4 João Moutinho 72 Mateusz Skrzypczak 90 Hubert Janyszka 11 Daniel Håkans 17 Allahyar Sayyadmanesh 23 Gisli Thordarson Aarhus 42 Marius van der Raad 41 Otto Lyhne 44 Mouhammade Camara 43 Zander Grantzau 45 Christian Storch 46 Hamuza Sengooba 8 Sebastian Jørgensen 22 Oskar Haugstrup 29 Rasmus Carstensen Cập nhật đội hình lúc 23:43 29/07/2026

Lech Poznan Thống kê Aarhus 48% Kiểm soát bóng 52% 14 Dứt điểm 13 8 Trúng đích 5 9 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 7

Thông tin trận đấu

Lech Poznan đối đầu Aarhus tại UEFA Champions League vào lúc 00:00 ngày 30/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadion Poznan, nơi Lech Poznan được xác định là đội nhà.

Những dữ liệu hiện có cho thấy hai đội bước vào trận đấu với kết quả gần nhất trái ngược. Lech Poznan giành chiến thắng trong lần ra sân gần nhất, còn Aarhus nhận thất bại.

Lech Poznan có điểm tựa từ kết quả gần nhất

Lech Poznan đang có sự khởi đầu thuận lợi hơn xét trên kết quả mới nhất. Đội bóng này thắng trận gần nhất, qua đó bước vào cuộc đối đầu với tín hiệu tích cực về mặt tinh thần.

Dù chỉ có một kết quả gần nhất được cung cấp, chiến thắng đó vẫn giúp Lech Poznan có cơ sở để nhập cuộc chủ động hơn. Việc thi đấu tại Stadion Poznan cũng tạo điều kiện để đội nhà duy trì cường độ và gây sức ép ngay từ những thời điểm đầu tiên.

Tuy nhiên, không có đủ dữ liệu để khẳng định Lech Poznan sẽ sử dụng sơ đồ nào, kiểm soát bóng ra sao hoặc lựa chọn cách triển khai cụ thể. Vì vậy, điểm đáng chú ý nhất của đội chủ nhà nằm ở khả năng chuyển lợi thế tinh thần và sân bãi thành thế trận thực tế.

Aarhus cần phản ứng sau thất bại

Aarhus bước vào trận đấu sau một thất bại ở lần ra sân gần nhất. Kết quả này đặt ra yêu cầu về phản ứng nhanh, đặc biệt trong cách đội khách tổ chức phòng ngự và duy trì sự tập trung trước sức ép trên sân đối phương.

Không có thông tin cụ thể về nguyên nhân thất bại, lực lượng hoặc hệ thống chiến thuật của Aarhus. Do đó, chưa thể xác định đội khách sẽ ưu tiên phòng ngự chắc chắn, tranh chấp ở khu vực giữa sân hay tìm cách đẩy cao đội hình. Dẫu vậy, khả năng giữ thế cân bằng trong giai đoạn đầu có thể đóng vai trò quan trọng đối với Aarhus.

Đối đầu nghiêng về Lech Poznan

Trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Lech Poznan giành chiến thắng, còn Aarhus không có trận thắng. Hai đội chưa hòa nhau trong kết quả đối đầu này.

Xu hướng đó mang lại cho Lech Poznan một lợi thế nhất định về sự tự tin khi bước vào cuộc tái đấu. Tuy nhiên, chỉ một lần đối đầu không đủ để tạo ra kết luận rộng hơn về tương quan lâu dài giữa hai đội. Aarhus vẫn có cơ hội thay đổi diễn biến nếu cải thiện khả năng ứng phó so với trận đấu gần nhất.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách Lech Poznan tận dụng lợi thế sân nhà và cách Aarhus chống đỡ áp lực ban đầu. Đội chủ nhà cần duy trì sự chủ động nhưng tránh để khoảng trống phía sau hàng tiền vệ, trong khi đội khách phải bảo đảm cự ly đội hình trước khi tìm cơ hội phản công.

Do dữ liệu không cung cấp đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về từng vị trí. Những điều chỉnh trong trận, đặc biệt sau các tình huống thay đổi thế trận, có thể trở thành yếu tố quan trọng.

Nhận định trước trận

Lech Poznan có nhiều tín hiệu thuận lợi hơn nhờ chiến thắng gần nhất, sân Stadion Poznan và kết quả đối đầu gần nhất. Trong khi đó, Aarhus cần chứng minh khả năng phản ứng sau thất bại và duy trì sự ổn định khi thi đấu trên sân khách.

Nhìn chung, Lech Poznan đang chiếm ưu thế về bối cảnh trước trận, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để khẳng định một kịch bản cụ thể. Cuộc đối đầu sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng đội chủ nhà kiểm soát thế trận và cách Aarhus vượt qua sức ép trong những thời điểm quan trọng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Lech Poznan · 1 thắng 0 hòa Aarhus · 0 thắng Aarhus 1 - 4 Lech Poznan LP

Lech Poznan 5 trận gần nhất H T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới Aarhus 5 trận gần nhất H B T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới