TRỰC TIẾP Trực tiếp Lech Poznań vs AGF: AGF mở tỷ số Lech Poznań gặp AGF tại UEFA Champions League trong trận đấu diễn ra ở Enea stadion, với lợi thế đối đầu gần nhất nghiêng về đội bóng Ba Lan

Lech Poznań 0 - 1 AGF Hiệp 1 — phút 37' 37' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lech Poznań 0 - 1 AGF.

37' AGF kiểm soát thế trận Phút 37, AGF đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 40 - 60 và nhỉnh hơn về dứt điểm 3 - 4, qua đó duy trì thế chủ động khi dẫn 0-1. Lech Poznań vẫn tạo được sức ép từ các tình huống cố định, thể hiện qua 4 - 1 quả phạt góc, nhưng chưa đủ để xoay chuyển cục diện.

32' Tobias Bech đưa AGF vượt lên Phút 32, Tobias Bech lập công sau đường kiến tạo của Kristian Arnstad, giúp AGF mở tỷ số 0-1 trước Lech Poznań. Đội khách đang nắm lợi thế sau bàn thắng quan trọng này.

25' AGF kiểm soát bóng, Lech tạo sức ép Đến phút 25', AGF kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 34 - 66, nhưng Lech Poznań mới là đội tạo sức ép rõ hơn ở các tình huống cố định khi dẫn 4 - 0 về phạt góc. Thế trận vì vậy khá giằng co: AGF cầm bóng nhiều, còn Lech chủ động tìm cơ hội và đang có 2 - 0 cú dứt điểm trúng đích.

20' VAR hủy phạt đền, Jonas Jensen-Abbew nhận thẻ vàng Phút 20, VAR vào cuộc và hủy quyết định phạt đền; Jonas Jensen-Abbew nhận thẻ vàng. Lech Poznań và AGF vẫn hòa 0-0.

13' AGF kiểm soát bóng, Lech chờ cơ hội Phút 13, AGF đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 40 - 60 , trong khi Lech Poznań chủ động chờ cơ hội phản công. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm 2 - 1 và phạt góc 2 - 0 , khiến thế trận vẫn khá giằng co khi tỷ số là 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Lech Poznań tiếp đón AGF.

Cập nhật lúc 00:38 30/07/2026

Đội hình chính thức Lech Poznań Sơ đồ 4-2-3-1 AGF Sơ đồ 3-4-3 1 Mateusz Lis 20 Robert Gumny 27 Wojciech Mońka 59 Terry Yegbe 15 Michał Gurgul 22 Radosław Murawski 43 Antoni Kozubal 10 Patrik Wålemark 21 Pablo Rodríguez 77 Luis Palma 9 Mikael Ishak 21 Mads Hedenstad 40 Jonas Jensen-Abbew 5 Frederik Tingager 19 Eric Kahl 39 Frederik Emmery 4 Magnus Knudsen 10 Kristian Arnstad 23 Mikael Anderson 28 James Bogere 31 Tobias Bech 16 Jens Jönsson Dự bị Lech Poznań 2 Joel Pereira 4 João Moutinho 7 Yannick Agnero 11 Daniel Håkans 17 Allahyar Sayyadmanesh 23 Gísli Thórdarson 24 Filip Jagiełło 35 Mateusz Pruchniewski 41 Bartosz Mrozek AGF 8 Sebastian Jørgensen 13 Janni Serra 20 Tómas Óli Kristjánsson 22 O. Haugstrup 27 Stefen Tchamche 29 Rasmus Carstensen 41 Otto Lyhne 42 Marius van der Raad 43 Zander Grantzau Cập nhật đội hình lúc 23:20 29/07/2026

Lech Poznań Thống kê AGF 40% Kiểm soát bóng 60% 3 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 1 4 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 2 0 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

Lech Poznań sẽ đối đầu AGF tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 30/07/2026 tại Enea stadion. Đây là cuộc chạm trán được chú ý bởi hai đội từng gặp nhau trong một lần gần nhất.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Lech Poznań

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Lech Poznań giành chiến thắng trước AGF. Kết quả tổng hợp là Lech Poznań thắng 1 trận, hòa 0 trận và AGF thắng 0 trận.

Con số này tạo ra một điểm tựa nhất định cho Lech Poznań trước cuộc tái đấu. Tuy nhiên, lợi thế từ một lần gặp trước không thể thay thế cho màn trình diễn thực tế trong trận đấu sắp tới. AGF vẫn có cơ hội làm mới thế cân bằng nếu kiểm soát tốt các giai đoạn quan trọng của trận đấu.

Trận đấu có thể được quyết định bởi sự thận trọng

Do dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về phong độ gần đây, đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật, chưa thể xác định cách tiếp cận cụ thể của hai đội. Vì vậy, điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở khả năng tổ chức, kiểm soát khoảng trống và tận dụng những thời điểm chuyển trạng thái.

Lech Poznań có thể bước vào trận đấu với sự tự tin hơn nhờ kết quả đối đầu gần nhất. Dù vậy, đội bóng này cần biến lợi thế tâm lý thành khả năng gây sức ép hiệu quả, thay vì chỉ dựa vào lịch sử. Với AGF, việc duy trì cự ly đội hình và hạn chế các tình huống mất bóng ở khu vực nguy hiểm sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Nhận định trước trận

Lech Poznań đang nắm ưu thế về kết quả đối đầu gần nhất, nhưng dữ liệu chưa đủ để khẳng định khoảng cách giữa hai đội về phong độ hoặc lực lượng. Trận đấu tại Enea stadion vì thế có thể diễn ra giằng co, trong đó sự chính xác ở các tình huống quyết định sẽ đóng vai trò lớn.

Nhìn chung, Lech Poznań có nền tảng tâm lý thuận lợi hơn từ lần gặp trước. Tuy nhiên, AGF vẫn có thể tạo ra thế trận cạnh tranh nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào cách mỗi đội xử lý áp lực trong một trận đấu thuộc UEFA Champions League.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Lech Poznań · 1 thắng 0 hòa AGF · 0 thắng AGF 1 - 4 Lech Poznań LP

Lech Poznań 5 trận gần nhất T T T T B AGF 5 trận gần nhất B T T H B

Tình hình lực lượng Lech Poznań ✚ Ali Gholizadeh (Cruciate Ligament Tear) ✚ Kamil Jakóbczyk (Bruise On Ankle) AGF ✚ Jens Jönsson (Back Injury) ✚ R. Gyamfi (Unknown Injury) ✚ Stefen Tchamche (Back Injury)