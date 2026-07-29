TRỰC TIẾP Trực tiếp Lech Poznań vs AGF: Lech Poznań rút ngắn cách biệt 1-3 Lech Poznań gặp AGF tại UEFA Champions League trong trận đấu diễn ra ở Enea stadion, với lợi thế đối đầu gần nhất nghiêng về đội bóng Ba Lan

Lech Poznań 1 - 3 AGF Hiệp phụ — phút 99' 99' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lech Poznań 1 - 3 AGF.

98' Lech Poznań thay người ở phút 98 Phút 98, Gísli Thórdarson vào sân thay Radosław Murawski. Lech Poznań đang bị AGF dẫn 1-3, và sự điều chỉnh muộn này có thể nhằm tìm kiếm thêm sức bật.

97' Lech Poznań ép sân dù AGF dẫn trước Phút 97, Lech Poznań vẫn là đội chủ động gây sức ép dù AGF đang dẫn 1-3, thể hiện qua 14 - 13 lần dứt điểm và 9 - 3 quả phạt góc. AGF nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 48 - 52, nhưng 7 pha cứu thua cho thấy đội khách đang phải chống đỡ khá nhiều.

97' Tómas Óli Kristjánsson vào sân Phút 97', Tómas Óli Kristjánsson vào sân thay Frederik Emmery.

97' Janni Serra vào sân ở phút 97 Phút 97, Janni Serra vào sân thay Mikael Anderson khi Lech Poznań đang bị dẫn 1-3. Đây là sự điều chỉnh đến ở những phút cuối trận.

95' Filip Jagiełło rút ngắn cách biệt cho Lech Poznań Phút 95, Filip Jagiełło lập công, giúp Lech Poznań rút ngắn tỷ số xuống 1-3 trước AGF. Bàn thắng đến muộn nhưng thắp lên chút hy vọng cho đội chủ nhà.

91' Frederik Emmery nhận thẻ vàng phút 91 Phút 91, Frederik Emmery nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. AGF vẫn đang dẫn Lech Poznań 0-3.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

90+3' Mouhammade Camara vào sân phút 90+3 Phút 90+3', Mouhammade Camara vào sân thay Eric Kahl. Đây là sự điều chỉnh ở những phút bù giờ, khi AGF đang nắm lợi thế lớn trước Lech Poznań.

88' Yannick Agnero vào sân phút 88 Phút 88, Yannick Agnero vào sân thay Mikael Ishak. AGF tiếp tục làm mới đội hình trong những phút cuối trận.

87' Daniel Håkans vào sân ở phút 87 Phút 87, Daniel Håkans vào sân thay Patrik Wålemark. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu bước vào những phút cuối.

86' Mikael Anderson nhận thẻ vàng phút 86 Phút 86, Mikael Anderson nhận thẻ vàng. AGF vẫn đang dẫn 0-3 khi trận đấu bước vào những phút cuối.

85' AGF kiểm soát thế trận cuối trận Bước sang phút 85, AGF vẫn kiểm soát tốt thế trận với thời lượng cầm bóng 46 - 54 và nhỉnh hơn về dứt điểm 10 - 12. Lech Poznań có 9 - 3 quả phạt góc nhưng gặp nhiều sức ép hơn, thể hiện qua số lần cứu thua 1 - 5 khi AGF đang dẫn 0 - 3.

81' Filip Jagiełło vào sân ở phút 81 Phút 81', Filip Jagiełło vào sân thay Pablo Rodríguez. Trong bối cảnh Lech Poznań đang bị dẫn 0-3, đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của AGF ở những phút cuối.

81' AGF thay người khi đang dẫn sâu Phút 81, Joel Pereira vào sân thay Robert Gumny bên phía AGF. Đội khách thực hiện điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang dẫn Lech Poznań 3-0.

75' Tingager ghi bàn, AGF nới rộng cách biệt Phút 75, Frederik Tingager lập công sau đường kiến tạo của Eric Kahl, giúp AGF nới rộng cách biệt lên 0-3 trước Lech Poznań.

73' AGF giữ bóng, Lech Poznań gia tăng sức ép Phút 73', AGF vẫn nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 45 - 55 , nhưng Lech Poznań đang dồn sức tìm bàn khi vượt trội ở số phạt góc 9 - 3 . Thế trận giằng co ở khâu dứt điểm với 10 - 10 , song AGF phải chống đỡ nhiều hơn trước sức ép liên tục của đội chủ nhà.

70' Carstensen vào sân, AGF giữ lợi thế Phút 70, Rasmus Carstensen vào sân thay Jens Jönsson. AGF đang dẫn Lech Poznań 0-2, nên sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách duy trì lợi thế trong những phút còn lại.

70' Stefen Tchamche vào sân phút 70 Phút 70, Stefen Tchamche vào sân thay James Bogere. AGF đang dẫn Lech Poznań 0-2, nên sự điều chỉnh này diễn ra trong lúc đội bóng nắm lợi thế rõ rệt.

68' Allahyar Sayyadmanesh vào sân phút 68 Phút 68, Allahyar Sayyadmanesh vào sân thay Luis Palma. AGF tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế đang dẫn Lech Poznań 2-0.

61' Lech Poznań dồn ép dù AGF dẫn hai bàn Bước sang phút 61, AGF nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 46 - 54, nhưng Lech Poznań mới là đội gây sức ép rõ hơn qua 9 - 6 cú dứt điểm và 8 - 1 quả phạt góc. Dù vậy, AGF đang dẫn 0 - 2 và vẫn chống đỡ hiệu quả.

60' C. Storch vào sân thay Jonas Jensen-Abbew Phút 60', C. Storch vào sân thay Jonas Jensen-Abbew . Sự điều chỉnh diễn ra khi tỷ số đang là Lech Poznań 0-2 AGF.

55' Kristian Arnstad nâng tỷ số lên 0-2 Phút 55', Kristian Arnstad lạnh lùng lập công trên chấm phạt đền, giúp AGF nhân đôi cách biệt trước Lech Poznań. AGF đang tạo ra thế trận đầy sức nặng với lợi thế 0-2.

53' VAR rà soát tình huống của Frederik Emmery Phút 53, trọng tài sử dụng VAR để xem xét tình huống liên quan đến Frederik Emmery. Kết luận của tổ trọng tài chưa được thông báo.

49' AGF kiểm soát bóng, Lech tăng sức ép Phút 49 , AGF kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 43-57 và đang chủ động giữ thế dẫn bàn. Lech Poznań vẫn gây sức ép đáng kể qua 6-1 quả phạt góc, nhưng AGF phòng ngự khá chắc khi thủ môn đã có 0-3 pha cứu thua.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45' James Bogere nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 45, James Bogere nhận thẻ vàng sau tình huống phạt góc. Lech Poznań khép lại hiệp một trong thế bị AGF dẫn 0-1.

40' Antoni Kozubal nhận thẻ vàng Phút 40, Antoni Kozubal bị trọng tài rút thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Lech Poznań đang bị AGF dẫn 0-1, và chiếc thẻ này buộc Kozubal phải thận trọng hơn trong phần còn lại.

37' AGF kiểm soát thế trận Phút 37, AGF đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 40 - 60 và nhỉnh hơn về dứt điểm 3 - 4, qua đó duy trì thế chủ động khi dẫn 0-1. Lech Poznań vẫn tạo được sức ép từ các tình huống cố định, thể hiện qua 4 - 1 quả phạt góc, nhưng chưa đủ để xoay chuyển cục diện.

32' Tobias Bech đưa AGF vượt lên Phút 32, Tobias Bech lập công sau đường kiến tạo của Kristian Arnstad, giúp AGF mở tỷ số 0-1 trước Lech Poznań. Đội khách đang nắm lợi thế sau bàn thắng quan trọng này.

25' AGF kiểm soát bóng, Lech tạo sức ép Đến phút 25', AGF kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 34 - 66, nhưng Lech Poznań mới là đội tạo sức ép rõ hơn ở các tình huống cố định khi dẫn 4 - 0 về phạt góc. Thế trận vì vậy khá giằng co: AGF cầm bóng nhiều, còn Lech chủ động tìm cơ hội và đang có 2 - 0 cú dứt điểm trúng đích.

20' VAR hủy phạt đền, Jonas Jensen-Abbew nhận thẻ vàng Phút 20, VAR vào cuộc và hủy quyết định phạt đền; Jonas Jensen-Abbew nhận thẻ vàng. Lech Poznań và AGF vẫn hòa 0-0.

13' AGF kiểm soát bóng, Lech chờ cơ hội Phút 13, AGF đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 40 - 60 , trong khi Lech Poznań chủ động chờ cơ hội phản công. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm 2 - 1 và phạt góc 2 - 0 , khiến thế trận vẫn khá giằng co khi tỷ số là 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Lech Poznań tiếp đón AGF.

Cập nhật lúc 02:10 30/07/2026

Đội hình chính thức Lech Poznań Sơ đồ 4-2-3-1 AGF Sơ đồ 3-4-3 1 Mateusz Lis 20 Robert Gumny 27 Wojciech Mońka 59 Terry Yegbe 15 Michał Gurgul 22 Radosław Murawski 43 Antoni Kozubal 10 Patrik Wålemark 21 Pablo Rodríguez 77 Luis Palma 9 Mikael Ishak 21 Mads Hedenstad 40 Jonas Jensen-Abbew 5 Frederik Tingager 19 Eric Kahl 39 Frederik Emmery 4 Magnus Knudsen 10 Kristian Arnstad 23 Mikael Anderson 28 James Bogere 31 Tobias Bech 16 Jens Jönsson Dự bị Lech Poznań 2 Joel Pereira 4 João Moutinho 7 Yannick Agnero 11 Daniel Håkans 17 Allahyar Sayyadmanesh 23 Gísli Thórdarson 24 Filip Jagiełło 35 Mateusz Pruchniewski 41 Bartosz Mrozek AGF 8 Sebastian Jørgensen 13 Janni Serra 20 Tómas Óli Kristjánsson 22 O. Haugstrup 27 Stefen Tchamche 29 Rasmus Carstensen 41 Otto Lyhne 42 Marius van der Raad 43 Zander Grantzau Cập nhật đội hình lúc 23:20 29/07/2026

Lech Poznań Thống kê AGF 48% Kiểm soát bóng 52% 14 Dứt điểm 13 8 Trúng đích 5 9 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 7

Thông tin trận đấu

Lech Poznań sẽ đối đầu AGF tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 30/07/2026 tại Enea stadion. Đây là cuộc chạm trán được chú ý bởi hai đội từng gặp nhau trong một lần gần nhất.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Lech Poznań

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Lech Poznań giành chiến thắng trước AGF. Kết quả tổng hợp là Lech Poznań thắng 1 trận, hòa 0 trận và AGF thắng 0 trận.

Con số này tạo ra một điểm tựa nhất định cho Lech Poznań trước cuộc tái đấu. Tuy nhiên, lợi thế từ một lần gặp trước không thể thay thế cho màn trình diễn thực tế trong trận đấu sắp tới. AGF vẫn có cơ hội làm mới thế cân bằng nếu kiểm soát tốt các giai đoạn quan trọng của trận đấu.

Trận đấu có thể được quyết định bởi sự thận trọng

Do dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về phong độ gần đây, đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật, chưa thể xác định cách tiếp cận cụ thể của hai đội. Vì vậy, điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở khả năng tổ chức, kiểm soát khoảng trống và tận dụng những thời điểm chuyển trạng thái.

Lech Poznań có thể bước vào trận đấu với sự tự tin hơn nhờ kết quả đối đầu gần nhất. Dù vậy, đội bóng này cần biến lợi thế tâm lý thành khả năng gây sức ép hiệu quả, thay vì chỉ dựa vào lịch sử. Với AGF, việc duy trì cự ly đội hình và hạn chế các tình huống mất bóng ở khu vực nguy hiểm sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Nhận định trước trận

Lech Poznań đang nắm ưu thế về kết quả đối đầu gần nhất, nhưng dữ liệu chưa đủ để khẳng định khoảng cách giữa hai đội về phong độ hoặc lực lượng. Trận đấu tại Enea stadion vì thế có thể diễn ra giằng co, trong đó sự chính xác ở các tình huống quyết định sẽ đóng vai trò lớn.

Nhìn chung, Lech Poznań có nền tảng tâm lý thuận lợi hơn từ lần gặp trước. Tuy nhiên, AGF vẫn có thể tạo ra thế trận cạnh tranh nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào cách mỗi đội xử lý áp lực trong một trận đấu thuộc UEFA Champions League.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Lech Poznań · 1 thắng 0 hòa AGF · 0 thắng AGF 1 - 4 Lech Poznań LP

Lech Poznań 5 trận gần nhất T T T T B AGF 5 trận gần nhất B T T H B

Tình hình lực lượng Lech Poznań ✚ Ali Gholizadeh (Cruciate Ligament Tear) ✚ Kamil Jakóbczyk (Bruise On Ankle) AGF ✚ Jens Jönsson (Back Injury) ✚ R. Gyamfi (Unknown Injury) ✚ Stefen Tchamche (Back Injury)