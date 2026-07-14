TRỰC TIẾP Trực tiếp Levski Sofia vs Borac Banja Luka: Levski Sofia áp đảo thế trận, chưa có bàn thắng Levski Sofia và Borac Banja Luka bước vào cuộc đối đầu tại UEFA Champions League sau kết quả hòa gần nhất, tạo thế trận cân bằng tại Vivacom Arena Georgi Asparuhov.

Levski Sofia 0 - 0 Borac Banja Luka Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

44' Sebastian Herera nhận thẻ vàng Phút 44', Sebastian Herera (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của Borac Banja Luka trong hiệp một, khi Levski Sofia đang kiểm soát bóng nhiều hơn.

37' Levski Sofia áp đảo thế trận Phút 37, Levski Sofia đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 68% - 32% và tạo sức ép rõ rệt qua 4 - 1 quả phạt góc. Borac Banja Luka chủ động lùi sâu phòng ngự, trong khi chất lượng dứt điểm của hai đội vẫn chưa tạo ra khác biệt, với thống kê 5 - 2 nhưng đều chưa trúng đích.

17' S. Sanicanin nhận thẻ vàng ở phút 17 Phút 17, S. Sanicanin của Borac Banja Luka nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

0' Trận đấu bắt đầu Levski Sofia tiếp đón Borac Banja Luka.

Cập nhật lúc 01:16 15/07/2026

Đội hình chính thức Levski Sofia Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julio Velazquez Borac Banja Luka Sơ đồ 3-4-3 · HLV Vinko Marinovic 92 Svetoslav Vutsov 71 Oliver Kamdem 3 Maicon 35 Serginho 50 Kristian Dimitrov 20 Álex Centelles 31 Nikola Serafimov 18 Gašper Trdin 11 Armstrong Oko-Flex 7 Reinaldo 17 Everton Bala 21 Nikola Ćetković 30 Nemanja Jakšić 3 Abel Pascual 6 Siniša Saničanin 19 Viktor Rogan 98 Sandi Ogrinec 18 Miloš Jojić 16 Sebastian Herrera 12 Amer Hiroš 7 Luka Juričić 77 Stefan Savić Dự bị Levski Sofia 1 Ognyan Vladimirov 78 Martin Lukov 4 Christian Makoun 21 Aldair 19 El Mehdi Moubarik 27 David Kusso 47 Akram Bouras 77 Adrian Raychev 9 Juan Perea Borac Banja Luka 1 Damjan Siskovski 20 Erik Riđan 34 Diouf Cherif Atab 10 David Vuković 11 Damir Hrelja 28 Ognjen Radošević 23 Stojan Vranješ 44 Ante Roguljić 47 Amar Milak Cập nhật đội hình lúc 00:01 15/07/2026

Thông tin trận đấu

Levski Sofia sẽ đối đầu Borac Banja Luka tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 15/07/2026 trên sân Vivacom Arena Georgi Asparuhov.

Đây là cuộc chạm trán mà sự thận trọng có thể đóng vai trò đáng kể. Hai đội đều không giành chiến thắng ở trận gần nhất, trong khi lần đối đầu gần nhất giữa họ cũng khép lại với kết quả hòa. Những dữ kiện này cho thấy khoảng cách giữa Levski Sofia và Borac Banja Luka chưa được thể hiện rõ qua kết quả trực tiếp.

Hai đội cùng chịu sức ép tìm sự khác biệt

Levski Sofia bước vào trận đấu sau một kết quả hòa. Khi không có thêm dữ liệu về chuỗi trận dài hơn, khó xác định đội bóng này đang duy trì xu hướng áp đảo hay gặp vấn đề trong khâu kết thúc. Tuy nhiên, trên sân nhà, Levski Sofia sẽ cần tận dụng ưu thế địa điểm để chủ động hơn trong cách nhập cuộc và tạo sức ép đủ lớn lên đối thủ.

Borac Banja Luka cũng có kết quả hòa ở trận gần nhất. Điều đó khiến cuộc đấu trở nên cân bằng về mặt tâm lý: không đội nào có lợi thế rõ ràng từ phong độ tức thời, đồng thời cả hai đều có lý do để tránh một cách tiếp cận quá mạo hiểm. Borac Banja Luka nhiều khả năng sẽ ưu tiên duy trì sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội chuyển trạng thái.

Thế đối đầu củng cố sự cân bằng

Ở lần chạm trán gần nhất, Levski Sofia hòa 1 trận và Borac Banja Luka cũng hòa 1 trận, trong khi không đội nào giành chiến thắng. Với chỉ một lần đối đầu được cung cấp, chưa thể rút ra kết luận về ưu thế dài hạn. Dù vậy, kết quả này vẫn là cơ sở để dự báo một trận đấu có thể được quyết định bởi những khoảnh khắc cụ thể thay vì chênh lệch quá lớn giữa hai bên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trọng tâm của Levski Sofia sẽ là cách đội chủ nhà biến quyền chủ động thành cơ hội rõ ràng. Việc kiểm soát bóng, nếu có, chỉ mang lại giá trị khi được nối tiếp bằng những pha tấn công đủ tốc độ và chính xác ở khu vực quyết định. Ngược lại, Borac Banja Luka cần giữ cự ly đội hình ổn định, hạn chế khoảng trống và tận dụng tốt những thời điểm Levski Sofia dâng cao.

Do dữ liệu không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định chính xác những cá nhân sẽ tạo ra khác biệt. Vì thế, khả năng điều chỉnh trong trận và sự tỉnh táo ở các tình huống chuyển tiếp có thể trở thành yếu tố quan trọng.

Nhận định trước trận

Levski Sofia có lợi thế sân nhà, nhưng Borac Banja Luka cũng bước vào trận đấu với nền tảng kết quả gần nhất tương tự đối thủ. Lịch sử đối đầu được cung cấp cho thấy hai đội từng tạo ra thế cân bằng, trong khi phong độ tức thời chưa mang lại ưu thế rõ rệt cho bên nào.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó tách biệt hai đội trước giờ bóng lăn. Levski Sofia có thể cố gắng đẩy cao nhịp độ nhờ sân nhà, còn Borac Banja Luka sẽ hướng tới việc duy trì cấu trúc phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào đội tận dụng tốt hơn những thời điểm ít ỏi để phá vỡ thế giằng co.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Levski Sofia · 0 thắng 1 hòa Borac Banja Luka · 0 thắng Borac Banja Luka 1 - 1 Levski Sofia Hòa

Levski Sofia 5 trận gần nhất H T H T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Borac Banja Luka 5 trận gần nhất H B H T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới

Levski Sofia 33% Hòa 33% Borac Banja Luka 33% 33% 33% 33% Khuyến nghị: No predictions available