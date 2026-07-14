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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Levski Sofia vs Borac Banja Luka: Levski Sofia áp đảo thế trận, chưa có bàn thắng

    Tuệ Nhân14/07/2026 22:52

    Levski Sofia và Borac Banja Luka bước vào cuộc đối đầu tại UEFA Champions League sau kết quả hòa gần nhất, tạo thế trận cân bằng tại Vivacom Arena Georgi Asparuhov.

    Levski Sofia0 - 0Borac Banja LukaHiệp 1 — phút 45'
    • 45'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 44'Sebastian Herera nhận thẻ vàng

      Phút 44', Sebastian Herera (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của Borac Banja Luka trong hiệp một, khi Levski Sofia đang kiểm soát bóng nhiều hơn.

    • 37'Levski Sofia áp đảo thế trận

      Phút 37, Levski Sofia đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 68% - 32% và tạo sức ép rõ rệt qua 4 - 1 quả phạt góc. Borac Banja Luka chủ động lùi sâu phòng ngự, trong khi chất lượng dứt điểm của hai đội vẫn chưa tạo ra khác biệt, với thống kê 5 - 2 nhưng đều chưa trúng đích.

    • 17'S. Sanicanin nhận thẻ vàng ở phút 17

      Phút 17, S. Sanicanin của Borac Banja Luka nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Levski Sofia tiếp đón Borac Banja Luka.

    Cập nhật lúc 01:16 15/07/2026

    Đội hình chính thức
    Levski Sofia
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julio Velazquez
    Borac Banja Luka
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Vinko Marinovic
    92
    Svetoslav Vutsov
    71
    Oliver Kamdem
    3
    Maicon
    35
    Serginho
    50
    Kristian Dimitrov
    20
    Álex Centelles
    31
    Nikola Serafimov
    18
    Gašper Trdin
    11
    Armstrong Oko-Flex
    7
    Reinaldo
    17
    Everton Bala
    21
    Nikola Ćetković
    30
    Nemanja Jakšić
    3
    Abel Pascual
    6
    Siniša Saničanin
    19
    Viktor Rogan
    98
    Sandi Ogrinec
    18
    Miloš Jojić
    16
    Sebastian Herrera
    12
    Amer Hiroš
    7
    Luka Juričić
    77
    Stefan Savić
    Dự bị
    Levski Sofia
    1 Ognyan Vladimirov78 Martin Lukov4 Christian Makoun21 Aldair19 El Mehdi Moubarik27 David Kusso47 Akram Bouras77 Adrian Raychev9 Juan Perea
    Borac Banja Luka
    1 Damjan Siskovski20 Erik Riđan34 Diouf Cherif Atab10 David Vuković11 Damir Hrelja28 Ognjen Radošević23 Stojan Vranješ44 Ante Roguljić47 Amar Milak
    Cập nhật đội hình lúc 00:01 15/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Levski Sofia sẽ đối đầu Borac Banja Luka tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 15/07/2026 trên sân Vivacom Arena Georgi Asparuhov.

    Đây là cuộc chạm trán mà sự thận trọng có thể đóng vai trò đáng kể. Hai đội đều không giành chiến thắng ở trận gần nhất, trong khi lần đối đầu gần nhất giữa họ cũng khép lại với kết quả hòa. Những dữ kiện này cho thấy khoảng cách giữa Levski Sofia và Borac Banja Luka chưa được thể hiện rõ qua kết quả trực tiếp.

    Hai đội cùng chịu sức ép tìm sự khác biệt

    Levski Sofia bước vào trận đấu sau một kết quả hòa. Khi không có thêm dữ liệu về chuỗi trận dài hơn, khó xác định đội bóng này đang duy trì xu hướng áp đảo hay gặp vấn đề trong khâu kết thúc. Tuy nhiên, trên sân nhà, Levski Sofia sẽ cần tận dụng ưu thế địa điểm để chủ động hơn trong cách nhập cuộc và tạo sức ép đủ lớn lên đối thủ.

    Borac Banja Luka cũng có kết quả hòa ở trận gần nhất. Điều đó khiến cuộc đấu trở nên cân bằng về mặt tâm lý: không đội nào có lợi thế rõ ràng từ phong độ tức thời, đồng thời cả hai đều có lý do để tránh một cách tiếp cận quá mạo hiểm. Borac Banja Luka nhiều khả năng sẽ ưu tiên duy trì sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội chuyển trạng thái.

    Thế đối đầu củng cố sự cân bằng

    Ở lần chạm trán gần nhất, Levski Sofia hòa 1 trận và Borac Banja Luka cũng hòa 1 trận, trong khi không đội nào giành chiến thắng. Với chỉ một lần đối đầu được cung cấp, chưa thể rút ra kết luận về ưu thế dài hạn. Dù vậy, kết quả này vẫn là cơ sở để dự báo một trận đấu có thể được quyết định bởi những khoảnh khắc cụ thể thay vì chênh lệch quá lớn giữa hai bên.

    Điểm then chốt về chiến thuật

    Trọng tâm của Levski Sofia sẽ là cách đội chủ nhà biến quyền chủ động thành cơ hội rõ ràng. Việc kiểm soát bóng, nếu có, chỉ mang lại giá trị khi được nối tiếp bằng những pha tấn công đủ tốc độ và chính xác ở khu vực quyết định. Ngược lại, Borac Banja Luka cần giữ cự ly đội hình ổn định, hạn chế khoảng trống và tận dụng tốt những thời điểm Levski Sofia dâng cao.

    Do dữ liệu không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định chính xác những cá nhân sẽ tạo ra khác biệt. Vì thế, khả năng điều chỉnh trong trận và sự tỉnh táo ở các tình huống chuyển tiếp có thể trở thành yếu tố quan trọng.

    Nhận định trước trận

    Levski Sofia có lợi thế sân nhà, nhưng Borac Banja Luka cũng bước vào trận đấu với nền tảng kết quả gần nhất tương tự đối thủ. Lịch sử đối đầu được cung cấp cho thấy hai đội từng tạo ra thế cân bằng, trong khi phong độ tức thời chưa mang lại ưu thế rõ rệt cho bên nào.

    Nhìn chung, đây là trận đấu khó tách biệt hai đội trước giờ bóng lăn. Levski Sofia có thể cố gắng đẩy cao nhịp độ nhờ sân nhà, còn Borac Banja Luka sẽ hướng tới việc duy trì cấu trúc phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào đội tận dụng tốt hơn những thời điểm ít ỏi để phá vỡ thế giằng co.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Levski Sofia · 0 thắng1 hòaBorac Banja Luka · 0 thắng
    08/07/2026
    Borac Banja Luka
    1 - 1
    Levski Sofia
    Hòa
    Levski Sofia
    5 trận gần nhất
    HTHTT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Borac Banja Luka
    5 trận gần nhất
    HBHTT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Levski Sofia 33%Hòa 33%Borac Banja Luka 33%
    33%
    33%
    33%
    Khuyến nghị: No predictions available

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Levski Sofia vs Borac Banja Luka: Levski Sofia áp đảo thế trận, chưa có bàn thắng
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