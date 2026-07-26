TRỰC TIẾP Trực tiếp Los Angeles FC vs Sporting KC: Los Angeles FC mở tỷ số Los Angeles FC đứng hạng 3 với 30 điểm và có lợi thế đối đầu trước Sporting KC, đội đang xếp hạng 15 với 14 điểm tại MLS (Nhà nghề Mỹ).

Los Angeles FC 1 - 0 Sporting KC Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Los Angeles FC 1 - 0 Sporting KC.

5' Heung-min Son mở tỷ số cho Los Angeles FC Phút 5, Heung-min Son lập công, đưa Los Angeles FC vượt lên dẫn 1-0 trước Sporting KC. Bàn thắng sớm giúp Los Angeles FC nắm lợi thế ngay từ đầu trận.

2' Manu García nhận thẻ vàng sớm Phút 2, Manu García nhận thẻ vàng trong những phút đầu trận Los Angeles FC 0-0 Sporting KC. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ này khi trận đấu mới bắt đầu.

0' Trận đấu bắt đầu Los Angeles FC tiếp đón Sporting KC.

Cập nhật lúc 09:50 26/07/2026

Đội hình chính thức Los Angeles FC Sơ đồ 4-3-3 Sporting KC Sơ đồ 4-2-3-1 1 Hugo Lloris 24 Ryan Hollingshead 5 Ryan Porteous 91 Nkosi Tafari 23 Yevgen Cheberko 66 Mathieu Choinière 4 Eddie Segura 8 Mark Delgado 18 Jacob Shaffelburg 7 Heung-min Son 99 Denis Bouanga 30 Stefan Cleveland 8 Jake Davis 5 Or Blorian 28 Wyatt Meyer 18 Emir Karic 4 Lasse Berg Johnsen 22 Zorhan Bassong 7 Capita 6 Manu García 11 Calvin Harris 9 Dejan Joveljić Cập nhật đội hình lúc 08:50 26/07/2026

Los Angeles FC Thống kê Sporting KC 46% Kiểm soát bóng 54% 1 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 0 Phạm lỗi 2

Thông tin trận đấu

Los Angeles FC sẽ đối đầu Sporting KC tại BMO Stadium lúc 09:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS (Nhà nghề Mỹ). Tương quan hiện tại nghiêng về đội chủ nhà khi Los Angeles FC đứng hạng 3 với 30 điểm, còn Sporting KC xếp hạng 15 với 14 điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng tạo nên bối cảnh đáng chú ý cho trận đấu. Tuy nhiên, diễn biến trên sân sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội chuyển hóa phong độ gần đây thành khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự ổn định trong từng thời điểm.

Los Angeles FC có nền tảng tốt hơn

Phong độ của Los Angeles FC trong 5 trận gần nhất là 2 trận thua và 3 trận thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đã tìm lại sự hiệu quả sau giai đoạn khởi đầu không thuận lợi trong nhóm trận được thống kê.

Đáng chú ý, Los Angeles FC cũng chiếm ưu thế rõ rệt trong 4 lần đối đầu gần nhất. Họ thắng 3 trận và hòa 1 trận, trong khi Sporting KC chưa giành chiến thắng. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội chủ nhà, dù không thể thay thế màn trình diễn thực tế trong trận đấu sắp tới.

Sporting KC cần giải quyết sự thiếu ổn định

Sporting KC có phong độ gần đây gồm 3 trận thắng và 2 trận thua. So với Los Angeles FC, đội khách cũng sở hữu số trận thắng tương đương trong 5 trận gần nhất, nhưng vị trí hạng 15 với 14 điểm cho thấy họ đang đứng ở hoàn cảnh bất lợi hơn trên bảng xếp hạng.

Chuỗi kết quả theo thứ tự gần nhất đến cũ của Sporting KC là thắng, thắng, thua, thua, thắng. Điều đó cho thấy đội bóng này có khả năng tạo ra những giai đoạn thi đấu tích cực, nhưng vẫn cần duy trì sự cân bằng và hạn chế những khoảng trống trong trận đấu để tránh bị Los Angeles FC gây sức ép liên tục.

Điểm then chốt về thế trận

Los Angeles FC nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn và thành tích đối đầu để chủ động kiểm soát nhịp độ. Với 3 chiến thắng trong 4 lần gặp gần nhất, đội chủ nhà có cơ sở để nhập cuộc tự tin và gây áp lực lên Sporting KC từ những pha triển khai đầu tiên.

Trong khi đó, Sporting KC cần biến phong độ thắng 3 trong 5 trận gần nhất thành một cách tiếp cận chặt chẽ hơn. Nhiệm vụ quan trọng của đội khách là duy trì cự ly đội hình, tránh để đối thủ khai thác lợi thế tâm lý và tìm thời điểm phản công phù hợp thay vì để trận đấu trôi theo nhịp độ của Los Angeles FC.

Do dữ liệu không cung cấp đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt, những yếu tố này chưa thể được đánh giá cụ thể. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở sự tương phản giữa vị trí trên bảng xếp hạng, lợi thế sân nhà và xu hướng đối đầu gần đây.

Nhận định trước trận

Los Angeles FC bước vào trận đấu với lợi thế tổng thể rõ ràng hơn: họ đứng hạng 3, có 30 điểm, sở hữu chuỗi 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và chưa thua Sporting KC ở 4 lần đối đầu gần đây. Sporting KC vẫn có cơ sở để tạo ra thử thách khi đã thắng 3 trong 5 trận gần nhất, nhưng sự ổn định trong cả trận sẽ là yêu cầu then chốt.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Los Angeles FC được đánh giá cao hơn nhờ sự kết hợp giữa vị trí hiện tại, lợi thế sân BMO Stadium và thành tích đối đầu. Sporting KC cần một màn trình diễn kỷ luật, tỉnh táo và hiệu quả để cân bằng cán cân trước đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Los Angeles FC · 3 thắng 1 hòa Sporting KC · 0 thắng Los Angeles FC 3 - 1 Sporting KC LAF Sporting KC 0 - 2 Los Angeles FC LAF Sporting KC 0 - 3 Los Angeles FC LAF Los Angeles FC 0 - 0 Sporting KC Hòa

Los Angeles FC 5 trận gần nhất T T T B B 17 Trận 9-3-5 T-H-B 30 Ghi (TB 1.8) 18 Thủng lưới Sporting KC 5 trận gần nhất T B B T T 16 Trận 4-2-10 T-H-B 18 Ghi (TB 1.1) 40 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 15 10 2 3 +21 32 H T B T B 2 SJ Earthquakes 16 10 2 4 +15 32 H B B T B 3 Los Angeles FC 17 9 3 5 +12 30 B B T T T 4 Dallas 16 7 5 4 +8 26 T B T T H … 14 Austin 16 4 5 7 -10 17 H B B B T 15 Sporting KC 16 4 2 10 -22 14 T T B B T

Tình hình lực lượng Los Angeles FC ✚ Ryan Raposo (Ankle Injury) ✚ Jeremy Ebobisse (Calf Injury) ✚ Igor Jesus (Cruciate Ligament Tear) ✚ Sergi Palencia (Groin Injury) Sporting KC Không có thông tin