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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Los Angeles Galaxy vs San Jose Earthquakes: San Jose Earthquakes lấn lướt ở chỉ số dứt điểm, chưa có bàn thắng

    Đại Ngàn20/08/2026 04:30

    Los Angeles Galaxy tiếp đón San Jose Earthquakes trên sân Dignity Health Sports Park trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang nỗ lực tìm lại cảm giác chiến thắng.

    Los Angeles Galaxy0 - 0San Jose EarthquakesHiệp 1 — phút 32'
    • 32'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 29'N. Fernandez nhận thẻ vàng ở phút 29

      Phút 29, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo N. Fernandez bên phía San Jose Earthquakes. Đây đã là tấm thẻ phạt thứ hai của trận đấu, sau khi H. Miller bên phía Los Angeles Galaxy nhận thẻ ở phút 24 trong thế trận hai đội vẫn đang hòa 0-0.

    • 24'San Jose Earthquakes lấn lướt ở chỉ số dứt điểm

      Đến phút 24, dù tỷ lệ cầm bóng tỏ ra khá cân bằng 49% - 51%, San Jose Earthquakes lại là bên tạo ra sức ép thực sự lên khung thành đối phương. Đội khách vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 3), khiến Los Angeles Galaxy phải vất vả chống đỡ với chỉ số cứu thua 2 - 0.

    • 24'H. Miller nhận thẻ vàng ở phút 24

      Phút 24, hậu vệ H. Miller bên phía Los Angeles Galaxy phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội chủ nhà đang trải qua những phút đầu trận tương đối khó khăn khi chịu lép vớ về số lần dứt điểm (0 - 6) trước San Jose Earthquakes.

    • 12'San Jose Earthquakes tích cực dứt điểm dù cầm bóng ít hơn

      Bước sang phút 12, Los Angeles Galaxy nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 55% - 45%, nhưng San Jose Earthquakes mới là bên thi đấu chủ động hơn trong các đợt tấn công. Đội khách lấn lướt về chỉ số dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), trong khi hai đội vẫn đang hòa nhau với tỷ số 0 - 0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Los Angeles Galaxy tiếp đón San Jose Earthquakes.

    Cập nhật lúc 10:11 20/08/2026

    Đội hình chính thức
    Los Angeles Galaxy
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney
    San Jose Earthquakes
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruce Arena
    12
    JT Marcinkowski
    26
    Harbor Miller
    5
    Jakob Glesnes
    4
    Maya Yoshida
    3
    Julián Aude
    7
    Kyogo Furuhashi
    15
    Justin Haak
    8
    Lucas Sanabria
    28
    Joseph Paintsil
    18
    Marco Reus
    11
    Hirving Lozano
    1
    Angus Gunn
    17
    Jack Jasinski
    25
    Max Floriani
    4
    Dave Romney
    2
    Jamar Ricketts
    20
    Nick Fernandez
    6
    Ian Harkes
    3
    Paul Marie
    10
    Niko Tsakiris
    16
    Jack Skahan
    9
    Luka Jovanovic
    Dự bị
    Los Angeles Galaxy
    1 Novak Mićović20 Chris Rindov14 John Nelson27 Erik Thommy76 Troy Elgersma16 Isaiah Parente24 Ruben Ramos21 Robert Taylor
    San Jose Earthquakes
    31 Francesco Montali5 Daniel Munie28 Benjamin Kikanović40 Jonathan Gonzalez87 Vitor Costa34 Beau Leroux11 Timo Werner7 Ousseni Bouda19 Preston Judd
    Cập nhật đội hình lúc 09:21 20/08/2026
    Los Angeles GalaxyThống kêSan Jose Earthquakes
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    1
    Dứt điểm
    6
    0
    Trúng đích
    3
    1
    Phạt góc
    1
    4
    Phạm lỗi
    4
    1
    Việt vị
    0
    2
    Thủ môn cứu thua
    0

    Trận derby đầy duyên nợ giữa Los Angeles Galaxy và San Jose Earthquakes tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) diễn ra trên sân vận động Dignity Health Sports Park thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Bối cảnh hiện tại tạo nên một màn so tài hứa hẹn đầy kịch tính khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua chuỗi phong độ chưa thực sự thuyết phục và rất cần những điểm số quan trọng.

    Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

    Đội chủ nhà Los Angeles Galaxy đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Trong 5 trận đấu gần nhất tại giải quốc nội, họ không giành được chiến thắng nào với thành tích thua 3 trận và hòa 2 trận. Sự sa sút này đẩy Los Angeles Galaxy xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 22 điểm tích lũy được.

    Ở bên kia chiến tuyến, San Jose Earthquakes có vị thế tốt hơn trên bảng xếp hạng khi đứng ở vị trí thứ 4 với 33 điểm. Dẫu vậy, phong độ gần đây của đội khách cũng gặp nhiều trục trặc. Trong 5 lần ra sân gần nhất, San Jose Earthquakes chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Việc đánh mất điểm số liên tiếp khiến đội khách gặp áp lực không nhỏ trước chuyến làm khách này.

    Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

    Thành tích đối đầu trong 5 cuộc đụng độ gần nhất đang nghiêng nhẹ về phía Los Angeles Galaxy. Đội chủ nhà giành được 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và San Jose Earthquakes chỉ có được 1 lần ăn mừng chiến thắng. Điểm tựa lịch sử sẽ là động lực tinh thần quan trọng cho Los Angeles Galaxy khi tiến ra mặt cỏ Dignity Health Sports Park.

    Nhìn chung, dù xếp trên đối thủ 9 bậc trên bảng xếp hạng và tạo khoảng cách 11 điểm, San Jose Earthquakes vẫn sẽ đối mặt với vô vàn thử thách. Los Angeles Galaxy dù có phong độ không tốt nhưng lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn có thể giúp họ chơi sòng phẳng. Màn so tài sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co quyết liệt giữa hai đội bóng đang khát khao trở lại mạch thắng.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Los Angeles Galaxy · 2 thắng2 hòaSan Jose Earthquakes · 1 thắng
    26/07/2026
    San Jose Earthquakes
    1 - 1
    Los Angeles Galaxy
    Hòa
    29/06/2025
    San Jose Earthquakes
    1 - 1
    Los Angeles Galaxy
    Hòa
    29/05/2025
    Los Angeles Galaxy
    0 - 1
    San Jose Earthquakes
    SJE
    01/08/2024
    San Jose Earthquakes
    1 - 2
    Los Angeles Galaxy
    LAG
    30/06/2024
    San Jose Earthquakes
    0 - 3
    Los Angeles Galaxy
    LAG
    Los Angeles Galaxy
    5 trận gần nhất
    BHHBB
    20
    Trận
    5-7-8
    T-H-B
    24
    Ghi (TB 1.2)
    30
    Thủng lưới
    San Jose Earthquakes
    5 trận gần nhất
    BBHBB
    19
    Trận
    10-3-6
    T-H-B
    38
    Ghi (TB 2.0)
    27
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps181143+2337THHBT
    2Houston Dynamo191126+435TTTTH
    3Los Angeles FC201046+1534BHTTT
    4San Jose Earthquakes191036+1133BBHBT
    5FC Dallas19865+830THBHT
    12San Diego19667+424THTBB
    13Los Angeles Galaxy20578-622BHHBB
    14Austin194510-1517BBBTB
    Tình hình lực lượng
    Los Angeles Galaxy
    C. Garces (Red Card)
    R. Puig (Knee Injury)
    E. Thommy (Injury)
    Joao Klauss (Foot Injury)
    M. Reus (Personal Reasons)
    E. Wynder (Injury)
    C. Garces (Red Card)
    R. Puig (Knee Injury)
    San Jose Earthquakes
    N. Adimabua (Lower-Body Injury)
    D. Jones (Achilles Tendon Injury)
    R. Roberts (Yellow Cards)
    E. Edwards (Lower-Body Injury)
    J. A. Gonzalez Mendoza (Lower-Body Injury)
    N. Adimabua (Lower-Body Injury)
    D. Jones (Achilles Tendon Injury)
    R. Roberts (Yellow Cards)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Los Angeles Galaxy vs San Jose Earthquakes: San Jose Earthquakes lấn lướt ở chỉ số dứt điểm, chưa có bàn thắng
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