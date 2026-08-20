TRỰC TIẾP Trực tiếp Los Angeles Galaxy vs San Jose Earthquakes: San Jose Earthquakes lấn lướt ở chỉ số dứt điểm, chưa có bàn thắng Los Angeles Galaxy tiếp đón San Jose Earthquakes trên sân Dignity Health Sports Park trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang nỗ lực tìm lại cảm giác chiến thắng.

Los Angeles Galaxy 0 - 0 San Jose Earthquakes Hiệp 1 — phút 32' 32' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

29' N. Fernandez nhận thẻ vàng ở phút 29 Phút 29, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo N. Fernandez bên phía San Jose Earthquakes. Đây đã là tấm thẻ phạt thứ hai của trận đấu, sau khi H. Miller bên phía Los Angeles Galaxy nhận thẻ ở phút 24 trong thế trận hai đội vẫn đang hòa 0-0.

24' San Jose Earthquakes lấn lướt ở chỉ số dứt điểm Đến phút 24, dù tỷ lệ cầm bóng tỏ ra khá cân bằng 49% - 51%, San Jose Earthquakes lại là bên tạo ra sức ép thực sự lên khung thành đối phương. Đội khách vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 3), khiến Los Angeles Galaxy phải vất vả chống đỡ với chỉ số cứu thua 2 - 0.

24' H. Miller nhận thẻ vàng ở phút 24 Phút 24, hậu vệ H. Miller bên phía Los Angeles Galaxy phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội chủ nhà đang trải qua những phút đầu trận tương đối khó khăn khi chịu lép vớ về số lần dứt điểm (0 - 6) trước San Jose Earthquakes.

12' San Jose Earthquakes tích cực dứt điểm dù cầm bóng ít hơn Bước sang phút 12, Los Angeles Galaxy nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 55% - 45%, nhưng San Jose Earthquakes mới là bên thi đấu chủ động hơn trong các đợt tấn công. Đội khách lấn lướt về chỉ số dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), trong khi hai đội vẫn đang hòa nhau với tỷ số 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Los Angeles Galaxy tiếp đón San Jose Earthquakes.

Cập nhật lúc 10:11 20/08/2026

Đội hình chính thức Los Angeles Galaxy Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney San Jose Earthquakes Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruce Arena 12 JT Marcinkowski 26 Harbor Miller 5 Jakob Glesnes 4 Maya Yoshida 3 Julián Aude 7 Kyogo Furuhashi 15 Justin Haak 8 Lucas Sanabria 28 Joseph Paintsil 18 Marco Reus 11 Hirving Lozano 1 Angus Gunn 17 Jack Jasinski 25 Max Floriani 4 Dave Romney 2 Jamar Ricketts 20 Nick Fernandez 6 Ian Harkes 3 Paul Marie 10 Niko Tsakiris 16 Jack Skahan 9 Luka Jovanovic Dự bị Los Angeles Galaxy 1 Novak Mićović 20 Chris Rindov 14 John Nelson 27 Erik Thommy 76 Troy Elgersma 16 Isaiah Parente 24 Ruben Ramos 21 Robert Taylor San Jose Earthquakes 31 Francesco Montali 5 Daniel Munie 28 Benjamin Kikanović 40 Jonathan Gonzalez 87 Vitor Costa 34 Beau Leroux 11 Timo Werner 7 Ousseni Bouda 19 Preston Judd Cập nhật đội hình lúc 09:21 20/08/2026

Los Angeles Galaxy Thống kê San Jose Earthquakes 46% Kiểm soát bóng 54% 1 Dứt điểm 6 0 Trúng đích 3 1 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 0

Trận derby đầy duyên nợ giữa Los Angeles Galaxy và San Jose Earthquakes tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) diễn ra trên sân vận động Dignity Health Sports Park thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Bối cảnh hiện tại tạo nên một màn so tài hứa hẹn đầy kịch tính khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua chuỗi phong độ chưa thực sự thuyết phục và rất cần những điểm số quan trọng.

Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

Đội chủ nhà Los Angeles Galaxy đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Trong 5 trận đấu gần nhất tại giải quốc nội, họ không giành được chiến thắng nào với thành tích thua 3 trận và hòa 2 trận. Sự sa sút này đẩy Los Angeles Galaxy xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 22 điểm tích lũy được.

Ở bên kia chiến tuyến, San Jose Earthquakes có vị thế tốt hơn trên bảng xếp hạng khi đứng ở vị trí thứ 4 với 33 điểm. Dẫu vậy, phong độ gần đây của đội khách cũng gặp nhiều trục trặc. Trong 5 lần ra sân gần nhất, San Jose Earthquakes chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Việc đánh mất điểm số liên tiếp khiến đội khách gặp áp lực không nhỏ trước chuyến làm khách này.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Thành tích đối đầu trong 5 cuộc đụng độ gần nhất đang nghiêng nhẹ về phía Los Angeles Galaxy. Đội chủ nhà giành được 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và San Jose Earthquakes chỉ có được 1 lần ăn mừng chiến thắng. Điểm tựa lịch sử sẽ là động lực tinh thần quan trọng cho Los Angeles Galaxy khi tiến ra mặt cỏ Dignity Health Sports Park.

Nhìn chung, dù xếp trên đối thủ 9 bậc trên bảng xếp hạng và tạo khoảng cách 11 điểm, San Jose Earthquakes vẫn sẽ đối mặt với vô vàn thử thách. Los Angeles Galaxy dù có phong độ không tốt nhưng lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn có thể giúp họ chơi sòng phẳng. Màn so tài sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co quyết liệt giữa hai đội bóng đang khát khao trở lại mạch thắng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Los Angeles Galaxy · 2 thắng 2 hòa San Jose Earthquakes · 1 thắng San Jose Earthquakes 1 - 1 Los Angeles Galaxy Hòa San Jose Earthquakes 1 - 1 Los Angeles Galaxy Hòa Los Angeles Galaxy 0 - 1 San Jose Earthquakes SJE San Jose Earthquakes 1 - 2 Los Angeles Galaxy LAG San Jose Earthquakes 0 - 3 Los Angeles Galaxy LAG

Los Angeles Galaxy 5 trận gần nhất B H H B B 20 Trận 5-7-8 T-H-B 24 Ghi (TB 1.2) 30 Thủng lưới San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất B B H B B 19 Trận 10-3-6 T-H-B 38 Ghi (TB 2.0) 27 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 18 11 4 3 +23 37 T H H B T 2 Houston Dynamo 19 11 2 6 +4 35 T T T T H 3 Los Angeles FC 20 10 4 6 +15 34 B H T T T 4 San Jose Earthquakes 19 10 3 6 +11 33 B B H B T 5 FC Dallas 19 8 6 5 +8 30 T H B H T … 12 San Diego 19 6 6 7 +4 24 T H T B B 13 Los Angeles Galaxy 20 5 7 8 -6 22 B H H B B 14 Austin 19 4 5 10 -15 17 B B B T B …

Tình hình lực lượng Los Angeles Galaxy ✚ C. Garces (Red Card) ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ E. Thommy (Injury) ✚ Joao Klauss (Foot Injury) ✚ M. Reus (Personal Reasons) ✚ E. Wynder (Injury) ✚ C. Garces (Red Card) ✚ R. Puig (Knee Injury) San Jose Earthquakes ✚ N. Adimabua (Lower-Body Injury) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ R. Roberts (Yellow Cards) ✚ E. Edwards (Lower-Body Injury) ✚ J. A. Gonzalez Mendoza (Lower-Body Injury) ✚ N. Adimabua (Lower-Body Injury) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ R. Roberts (Yellow Cards)