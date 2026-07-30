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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Maccabi Tel Aviv vs Sheriff: Hết hiệp 1, Maccabi Tel Aviv dẫn 1-0

    Đại Ngàn30/07/2026 18:05

    Maccabi Tel Aviv gặp Sheriff tại Baumit Arena lúc 23h ngày 30/07/2026, với lợi thế tâm lý từ chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất.

    Maccabi Tel Aviv1 - 0SheriffNghỉ giữa hiệp
    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 37'Maccabi Tel Aviv nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng

      Phút 37', Maccabi Tel Aviv đang dẫn Sheriff 1-0 trong thế trận cân bằng về thời lượng kiểm soát bóng (50-50). Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút ở khả năng tạo sức ép với 3-2 pha dứt điểm và 3-2 quả phạt góc, còn Sheriff chưa tạo được nhiều cơ hội.

    • 29'Maccabi Tel Aviv mở tỷ số từ pha phản lưới

      Phút 29', Samba Koné bên phía Sheriff đá phản lưới nhà, giúp Maccabi Tel Aviv mở tỷ số 1-0. Bàn thắng đến trong thế trận Maccabi Tel Aviv đang kiểm soát bóng tốt hơn.

    • 25'Maccabi Tel Aviv kiểm soát thế trận

      Sau 25 phút, Maccabi Tel Aviv đang kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 62 - 38, nhưng thế trận chưa tạo ra khác biệt rõ rệt khi số lần dứt điểm là 2 - 2. Sheriff chủ động phòng ngự và chờ cơ hội, dù Maccabi vẫn nhỉnh hơn ở khả năng đưa bóng trúng đích với 1 - 0.

    • 13'Maccabi cầm bóng, Sheriff sắc nét hơn

      Sau 13 phút, Maccabi Tel Aviv kiểm soát bóng 61 - 39 nhưng thế trận chưa chuyển hóa thành sức ép rõ rệt khi chỉ số dứt điểm là 0 - 1. Sheriff chơi chặt chẽ và nhỉnh hơn ở các tình huống tạo cơ hội, thể hiện qua phạt góc 1 - 2.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Maccabi Tel Aviv tiếp đón Sheriff.

    Cập nhật lúc 23:49 30/07/2026

    Đội hình chính thức
    Maccabi Tel Aviv
    Sơ đồ 4-3-3
    Sheriff
    Sơ đồ 4-3-3
    22
    Ofek Melika
    21
    Noam Ben Harush
    5
    Mohamed Camara
    13
    Raz Shlomo
    3
    Roy Revivo
    42
    Dor Peretz
    28
    Issouf Sissokho
    36
    Ido Shahar
    11
    Sagiv Jehezkel
    34
    Sayed Abu Farkhi
    29
    Hélio Varela
    1
    Emil Timbur
    2
    Mamoutou Ouédraogo
    15
    Baye Assane Ciss
    35
    Bourama Fomba
    6
    Raí
    22
    Miguel Mota
    26
    Dhoraso Klas
    76
    Arli Përgjoni
    42
    Loukou Jaures-Ulrich
    99
    Samba Koné
    24
    Danila Forov
    Dự bị
    Maccabi Tel Aviv
    10 Kervin Andrade18 Dan Glazer23 Ori Azo24 Noam Schwartz25 Shahar Rosen30 Itamar Noy41 Itay Ben Hemo50 Idan Trau51 Shalev Saadya
    Sheriff
    4 Natus Jamel Swen11 Sapata17 Vsevolod Nihaev21 Ivan Dyulgerov27 Veaceslav Cozma28 Nicolae Cebotari29 Soumaila Magassouba33 Mihail Corotcov37 Jair Modelo
    Cập nhật đội hình lúc 22:23 30/07/2026
    Maccabi Tel AvivThống kêSheriff
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    3
    Dứt điểm
    2
    1
    Trúng đích
    0
    3
    Phạt góc
    2
    1
    Phạm lỗi
    4
    2
    Việt vị
    1

    Thông tin trận đấu

    Maccabi Tel Aviv sẽ đối đầu Sheriff tại UEFA Europa League vào lúc 23h ngày 30/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Baumit Arena, trong bối cảnh lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đang tạo ra điểm nhấn đáng chú ý cho cuộc so tài này.

    Dữ liệu đối đầu cho thấy Maccabi Tel Aviv là đội giành chiến thắng trong lần gặp nhau gần nhất. Sheriff chưa có chiến thắng trước đối thủ ở thống kê này, trong khi hai đội cũng chưa có trận hòa được ghi nhận.

    Lợi thế tâm lý nghiêng về Maccabi Tel Aviv

    Chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất mang đến cho Maccabi Tel Aviv một cơ sở tâm lý tích cực trước giờ bóng lăn. Dù chỉ có một lần chạm trán được ghi nhận, kết quả này vẫn giúp đại diện Maccabi Tel Aviv bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định trong cách tiếp cận cuộc so tài.

    Ngược lại, Sheriff cần tạo ra một màn trình diễn đủ chắc chắn để phá vỡ xu hướng bất lợi từ lần gặp trước. Khi dữ liệu đối đầu chỉ gồm một trận, không thể xem đây là cơ sở để khẳng định ưu thế tuyệt đối cho bất kỳ bên nào. Tuy nhiên, kết quả gần nhất vẫn là chi tiết có thể ảnh hưởng đến cách hai đội nhập cuộc.

    Trận đấu khó đoán từ những dữ liệu hiện có

    Thông tin được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật dự kiến của Maccabi Tel Aviv và Sheriff. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về khả năng kiểm soát bóng, hiệu quả tấn công hoặc độ chắc chắn trong phòng ngự của hai đội.

    Trong bối cảnh đó, yếu tố quan trọng nhất được xác định là khả năng tận dụng lợi thế tâm lý và thích ứng với diễn biến trên sân. Maccabi Tel Aviv có thể hướng đến việc duy trì sự chủ động sau kết quả thuận lợi ở lần gặp trước, còn Sheriff cần thể hiện sự ổn định để đưa trận đấu về thế cân bằng.

    Nhận định Maccabi Tel Aviv vs Sheriff

    Đây là trận đấu mà Maccabi Tel Aviv được nhắc đến với lợi thế từ lịch sử đối đầu gần nhất, nhưng khoảng cách thực tế giữa hai đội chưa thể được xác định chỉ từ một kết quả. Sheriff vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khác nếu tổ chức tốt và hạn chế ảnh hưởng từ thất bại trước đó.

    Nhìn chung, Maccabi Tel Aviv có điểm tựa tâm lý rõ hơn trước trận đấu tại Baumit Arena. Tuy nhiên, khi không có thêm dữ liệu về phong độ, đội hình và chiến thuật, nhận định hợp lý nhất là chờ đợi một cuộc so tài cân bằng, trong đó khả năng xử lý những thời điểm then chốt sẽ đóng vai trò quyết định.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Maccabi Tel Aviv · 1 thắng0 hòaSheriff · 0 thắng
    24/07/2026
    Sheriff
    0 - 5
    Maccabi Tel Aviv
    MTA
    Maccabi Tel Aviv
    5 trận gần nhất
    TBT
    Sheriff
    5 trận gần nhất
    BTH
    Tình hình lực lượng
    Maccabi Tel Aviv
    Denny Gropper (Cruciate Ligament Tear)
    Ion Nicolaescu (Cruciate Ligament Tear)
    Hisham Layous (Unknown Injury)
    Kervin Andrade (Unknown Injury)
    Ori Azo (Back Injury)
    Kristijan Belic (Metatarsal Fracture)
    Sheriff
    Không có thông tin

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Maccabi Tel Aviv vs Sheriff: Hết hiệp 1, Maccabi Tel Aviv dẫn 1-0
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