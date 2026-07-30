TRỰC TIẾP Trực tiếp Maccabi Tel Aviv vs Sheriff: Hết hiệp 1, Maccabi Tel Aviv dẫn 1-0 Maccabi Tel Aviv gặp Sheriff tại Baumit Arena lúc 23h ngày 30/07/2026, với lợi thế tâm lý từ chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất.

Maccabi Tel Aviv 1 - 0 Sheriff Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

37' Maccabi Tel Aviv nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Phút 37', Maccabi Tel Aviv đang dẫn Sheriff 1-0 trong thế trận cân bằng về thời lượng kiểm soát bóng (50-50). Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút ở khả năng tạo sức ép với 3-2 pha dứt điểm và 3-2 quả phạt góc, còn Sheriff chưa tạo được nhiều cơ hội.

29' Maccabi Tel Aviv mở tỷ số từ pha phản lưới Phút 29', Samba Koné bên phía Sheriff đá phản lưới nhà, giúp Maccabi Tel Aviv mở tỷ số 1-0. Bàn thắng đến trong thế trận Maccabi Tel Aviv đang kiểm soát bóng tốt hơn.

25' Maccabi Tel Aviv kiểm soát thế trận Sau 25 phút, Maccabi Tel Aviv đang kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 62 - 38, nhưng thế trận chưa tạo ra khác biệt rõ rệt khi số lần dứt điểm là 2 - 2. Sheriff chủ động phòng ngự và chờ cơ hội, dù Maccabi vẫn nhỉnh hơn ở khả năng đưa bóng trúng đích với 1 - 0.

13' Maccabi cầm bóng, Sheriff sắc nét hơn Sau 13 phút, Maccabi Tel Aviv kiểm soát bóng 61 - 39 nhưng thế trận chưa chuyển hóa thành sức ép rõ rệt khi chỉ số dứt điểm là 0 - 1. Sheriff chơi chặt chẽ và nhỉnh hơn ở các tình huống tạo cơ hội, thể hiện qua phạt góc 1 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Maccabi Tel Aviv tiếp đón Sheriff.

Cập nhật lúc 23:49 30/07/2026

Đội hình chính thức Maccabi Tel Aviv Sơ đồ 4-3-3 Sheriff Sơ đồ 4-3-3 22 Ofek Melika 21 Noam Ben Harush 5 Mohamed Camara 13 Raz Shlomo 3 Roy Revivo 42 Dor Peretz 28 Issouf Sissokho 36 Ido Shahar 11 Sagiv Jehezkel 34 Sayed Abu Farkhi 29 Hélio Varela 1 Emil Timbur 2 Mamoutou Ouédraogo 15 Baye Assane Ciss 35 Bourama Fomba 6 Raí 22 Miguel Mota 26 Dhoraso Klas 76 Arli Përgjoni 42 Loukou Jaures-Ulrich 99 Samba Koné 24 Danila Forov Dự bị Maccabi Tel Aviv 10 Kervin Andrade 18 Dan Glazer 23 Ori Azo 24 Noam Schwartz 25 Shahar Rosen 30 Itamar Noy 41 Itay Ben Hemo 50 Idan Trau 51 Shalev Saadya Sheriff 4 Natus Jamel Swen 11 Sapata 17 Vsevolod Nihaev 21 Ivan Dyulgerov 27 Veaceslav Cozma 28 Nicolae Cebotari 29 Soumaila Magassouba 33 Mihail Corotcov 37 Jair Modelo Cập nhật đội hình lúc 22:23 30/07/2026

Maccabi Tel Aviv Thống kê Sheriff 50% Kiểm soát bóng 50% 3 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 0 3 Phạt góc 2 1 Phạm lỗi 4 2 Việt vị 1

Thông tin trận đấu

Maccabi Tel Aviv sẽ đối đầu Sheriff tại UEFA Europa League vào lúc 23h ngày 30/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Baumit Arena, trong bối cảnh lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đang tạo ra điểm nhấn đáng chú ý cho cuộc so tài này.

Dữ liệu đối đầu cho thấy Maccabi Tel Aviv là đội giành chiến thắng trong lần gặp nhau gần nhất. Sheriff chưa có chiến thắng trước đối thủ ở thống kê này, trong khi hai đội cũng chưa có trận hòa được ghi nhận.

Lợi thế tâm lý nghiêng về Maccabi Tel Aviv

Chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất mang đến cho Maccabi Tel Aviv một cơ sở tâm lý tích cực trước giờ bóng lăn. Dù chỉ có một lần chạm trán được ghi nhận, kết quả này vẫn giúp đại diện Maccabi Tel Aviv bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định trong cách tiếp cận cuộc so tài.

Ngược lại, Sheriff cần tạo ra một màn trình diễn đủ chắc chắn để phá vỡ xu hướng bất lợi từ lần gặp trước. Khi dữ liệu đối đầu chỉ gồm một trận, không thể xem đây là cơ sở để khẳng định ưu thế tuyệt đối cho bất kỳ bên nào. Tuy nhiên, kết quả gần nhất vẫn là chi tiết có thể ảnh hưởng đến cách hai đội nhập cuộc.

Trận đấu khó đoán từ những dữ liệu hiện có

Thông tin được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật dự kiến của Maccabi Tel Aviv và Sheriff. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về khả năng kiểm soát bóng, hiệu quả tấn công hoặc độ chắc chắn trong phòng ngự của hai đội.

Trong bối cảnh đó, yếu tố quan trọng nhất được xác định là khả năng tận dụng lợi thế tâm lý và thích ứng với diễn biến trên sân. Maccabi Tel Aviv có thể hướng đến việc duy trì sự chủ động sau kết quả thuận lợi ở lần gặp trước, còn Sheriff cần thể hiện sự ổn định để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Nhận định Maccabi Tel Aviv vs Sheriff

Đây là trận đấu mà Maccabi Tel Aviv được nhắc đến với lợi thế từ lịch sử đối đầu gần nhất, nhưng khoảng cách thực tế giữa hai đội chưa thể được xác định chỉ từ một kết quả. Sheriff vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khác nếu tổ chức tốt và hạn chế ảnh hưởng từ thất bại trước đó.

Nhìn chung, Maccabi Tel Aviv có điểm tựa tâm lý rõ hơn trước trận đấu tại Baumit Arena. Tuy nhiên, khi không có thêm dữ liệu về phong độ, đội hình và chiến thuật, nhận định hợp lý nhất là chờ đợi một cuộc so tài cân bằng, trong đó khả năng xử lý những thời điểm then chốt sẽ đóng vai trò quyết định.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Maccabi Tel Aviv · 1 thắng 0 hòa Sheriff · 0 thắng Sheriff 0 - 5 Maccabi Tel Aviv MTA

Maccabi Tel Aviv 5 trận gần nhất T B T Sheriff 5 trận gần nhất B T H

Tình hình lực lượng Maccabi Tel Aviv ✚ Denny Gropper (Cruciate Ligament Tear) ✚ Ion Nicolaescu (Cruciate Ligament Tear) ✚ Hisham Layous (Unknown Injury) ✚ Kervin Andrade (Unknown Injury) ✚ Ori Azo (Back Injury) ✚ Kristijan Belic (Metatarsal Fracture) Sheriff Không có thông tin