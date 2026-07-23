Trực tiếp Malisheva vs Hibernian: Hiệp 2 bắt đầu, Malisheva dẫn 1-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Malisheva vs Hibernian: Hiệp 2 bắt đầu, Malisheva dẫn 1-0

    Tuệ Nhân23/07/2026 16:42

    Malisheva đối đầu Hibernian tại Stadiumi Fadil Vokrri lúc 21h30 ngày 23/07/2026. Đội chủ nhà bước vào trận đấu với phong độ gần nhất gồm một thắng và một thua.

    Malisheva1 - 0HibernianHiệp 2 — phút 72'
    • 72'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Malisheva 1 - 0 Hibernian.

    • 72'Malisheva thay người ở phút 72

      Phút 72', Malisheva đưa A. Pira vào sân thay V. Isgandarli. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn Hibernian 1-0.

    • 72'Malisheva thay người ở phút 72

      Phút 72, V. Nafiu vào sân thay L. Xhylani bên phía Malisheva. Đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn Hibernian 1-0.

    • 68'Hibernian điều chỉnh nhân sự phút 68

      Phút 68, Hibernian đưa T. Klidje vào sân thay M. Boyle. Đội khách có sự điều chỉnh khi đang bị Malisheva dẫn 1-0.

    • 68'Hibernian thay người ở phút 68

      Phút 68, J. Newell vào sân thay O. Elding, trong sự điều chỉnh của Hibernian.

    • 52'W. O'Hora nhận thẻ vàng

      Phút 52', W. O'Hora của Hibernian nhận thẻ vàng khi đội bóng này đang bị Malisheva dẫn 1-0. Hibernian sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

    • 46'Hibernian thay người ngay đầu hiệp hai

      Phút 46', Hibernian đưa A. Mayor vào sân thay J. Iredale. Sự điều chỉnh diễn ra khi Hibernian đang bị Malisheva dẫn 1-0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 21'K. Uka đưa Malisheva vượt lên

      Phút 21', K. Uka lập công sau đường kiến tạo của A. Veliu, đưa Malisheva dẫn trước Hibernian 1-0. Đội chủ nhà đã có khởi đầu đầy hứng khởi tại Stadiumi Fadil Vokrri.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Malisheva tiếp đón Hibernian.

    Cập nhật lúc 23:00 23/07/2026

    Đội hình chính thức
    Malisheva
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jusufi Bekim
    Hibernian
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV David Gray
    1
    Ilir Avdyli
    55
    Kesli Shani
    5
    Dreni Kryeziu
    27
    Andreas Skovgaard
    2
    Arlind Veliu
    17
    Vüsal İsgändärli
    10
    Laurent Xhylani
    30
    Donart Vitija
    6
    Besnik Ferati
    99
    Dzemal Ibishi
    7
    Kreshnik Uka
    1
    Raphael Sallinger
    25
    Felix Passlack
    5
    Warren O'Hora
    4
    Grant Hanley
    15
    Jack Iredale
    14
    Miguel Changa Chaiwa
    8
    Josh Mulligan
    21
    Jordan Obita
    10
    Martin Boyle
    9
    Nathan Lowe
    7
    Owen Elding
    Dự bị
    Malisheva
    23 Enes Morina25 Adnan Kanurić3 Omer Bajraktari20 Arber Pira33 Redjep Murati4 Ardian Sopaj8 Mark Bushaj14 Korab Luma18 Valjmir Nafiu
    Hibernian
    13 Jordan Smith35 Freddie Owens6 Jason Kerr3 Adam Mayor11 Joe Newell20 Rudi Allan Molotnikov27 Kanayochukwu Megwa30 Jacob MacIntyre32 Josh Campbell
    Cập nhật đội hình lúc 21:03 23/07/2026

    Malisheva sẽ đối đầu Hibernian tại UEFA Europa Conference League vào lúc 21h30 ngày 23/07/2026 trên sân Stadiumi Fadil Vokrri. Đây là trận đấu mà mọi đánh giá trước giờ bóng lăn cần được đặt trong bối cảnh dữ liệu hiện có còn hạn chế, đặc biệt khi chưa có thông tin về phong độ gần đây của Hibernian, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai bên.

    Phong độ Malisheva chưa tạo được sự ổn định

    Trong hai kết quả gần nhất được ghi nhận, Malisheva có một chiến thắng và một thất bại. Diễn biến này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định tuyệt đối trước cuộc chạm trán Hibernian.

    Với mẫu phong độ ngắn, rất khó rút ra kết luận chắc chắn về xu hướng vận hành của Malisheva. Tuy nhiên, việc vừa có kết quả tích cực vừa nhận thất bại khiến khả năng kiểm soát trận đấu và duy trì hiệu suất trong cả 90 phút trở thành điểm cần theo dõi.

    Hibernian là ẩn số trước giờ đấu

    Dữ liệu hiện có không cung cấp chuỗi kết quả gần đây, vị trí, lực lượng hay những thông tin cụ thể về Hibernian. Vì vậy, chưa thể xác định đội khách sẽ tiếp cận trận đấu theo hướng chủ động kiểm soát bóng, chơi thận trọng hay ưu tiên chuyển trạng thái nhanh.

    Sự thiếu vắng các dữ kiện về Hibernian cũng khiến việc so sánh trực tiếp hai đội cần được thực hiện thận trọng. Trận đấu vì thế có thể được định hình rõ hơn bởi cách mỗi bên nhập cuộc và phản ứng trước những diễn biến đầu tiên.

    Điểm then chốt trên sân

    Stadiumi Fadil Vokrri là địa điểm tổ chức trận đấu, qua đó Malisheva sẽ thi đấu trên sân được nêu trong thông tin trận đấu. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu đủ để khẳng định lợi thế cụ thể từ sân nhà hoặc dự đoán cách đội bóng này bố trí đội hình.

    Về chiến thuật, chưa thể xác định sơ đồ, nhân sự chủ chốt hay những khu vực mà hai đội có khả năng tập trung khai thác. Do đó, những chi tiết đáng chú ý sẽ nằm ở khả năng tổ chức, mức độ chính xác trong các pha xử lý và cách hai đội điều chỉnh khi thế trận thay đổi.

    Nhận định trước trận

    Malisheva bước vào cuộc đối đầu với Hibernian sau chuỗi kết quả gần nhất gồm một thắng và một thua. Phong độ này chưa đủ để tạo ra ưu thế rõ ràng, trong khi Hibernian vẫn là ẩn số do không có dữ liệu về thành tích gần đây và lực lượng.

    Nhìn chung, đây là trận đấu khó phân định chỉ từ những thông tin hiện có. Malisheva cần thể hiện sự ổn định hơn so với hai kết quả gần nhất, còn Hibernian sẽ phải chứng minh năng lực ngay trên sân. Diễn biến thực tế và cách hai đội giải quyết các thời điểm then chốt nhiều khả năng sẽ quyết định cục diện trận đấu.

    Malisheva
    5 trận gần nhất
    TBTBT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 3.0)
    2
    Thủng lưới
    Hibernian
    5 trận gần nhất
    TTBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Malisheva vs Hibernian: Hiệp 2 bắt đầu, Malisheva dẫn 1-0
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