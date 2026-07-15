TRỰC TIẾP Trực tiếp Malisheva vs Vllaznia Shkodër: Malisheva nới rộng cách biệt 4-0 Malisheva cần phản ứng sau thất bại gần nhất, trong khi Vllaznia Shkodër có lợi thế tâm lý từ chiến thắng ở trận gần đây và lịch sử đối đầu.

Malisheva 4 - 0 Vllaznia Shkodër Hiệp 2 — phút 73' 73' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Malisheva 4 - 0 Vllaznia Shkodër.

68' Vllaznia Shkodër điều chỉnh nhân sự ở phút 68 Phút 68, Vllaznia Shkodër thay người: S. Uldedaj vào sân thay G. Pusi. Trong bối cảnh đội khách đang bị dẫn 4-0, sự xuất hiện của S. Uldedaj có thể giúp Vllaznia Shkodër làm mới đội hình.

68' Vllaznia Shkodër thay người ở phút 68 Phút 68, Vllaznia Shkodër đưa S. Uldedaj vào sân thay E. Musta. Sự điều chỉnh diễn ra khi Malisheva đang dẫn 4-0, và Vllaznia Shkodër cần tìm cách cải thiện thế trận.

68' Malisheva thay người ở phút 68 Phút 68', Malisheva đưa V. Nafiu vào sân thay V. Isgandarli. Với tỷ số 4-0 trước Vllaznia Shkodër, Malisheva đang nắm lợi thế rất lớn trong phần còn lại của trận đấu.

60' G. Kubazi vào sân, Vllaznia Shkodër thay đổi nhân sự Phút 60, G. Kubazi vào sân thay J. Celikovic bên phía Vllaznia Shkodër. Đội khách có sự điều chỉnh trong thế đang bị Malisheva dẫn 4-0.

60' Vllaznia Shkodër thay người ở phút 60 Phút 60', Vllaznia Shkodër đưa A. Ara vào sân thay E. Murataj. Sự điều chỉnh này đến trong lúc đội khách đang bị Malisheva dẫn 4-0, với hy vọng tạo thêm khác biệt ở phần còn lại.

57' A. Veliu đưa Malisheva dẫn 4-0 Phút 57, A. Veliu lập công cho Malisheva sau đường kiến tạo của K. Uka, nới rộng cách biệt lên 4-0. Vllaznia Shkodër đang đối mặt với một thử thách quá lớn.

52' K. Uka giúp Malisheva dẫn 3-0 Phút 52, K. Uka lập công, giúp Malisheva nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Vllaznia Shkodër. Đội chủ nhà đang tạo ra thế trận áp đảo với lợi thế rất lớn.

51' A. Pira nhận thẻ vàng ở phút 51 Phút 51', A. Pira của Malisheva nhận thẻ vàng.

46' V. Isgandarli nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 46', V. Isgandarli của Malisheva nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế rõ rệt khi dẫn Vllaznia Shkodër 2-0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45+2' D. Ibishi nhân đôi cách biệt cho Malisheva Phút 45+2', D. Ibishi lập công cho Malisheva sau đường kiến tạo của V. Isgandarli. Malisheva khép lại hiệp một với lợi thế 2-0 trước Vllaznia Shkodër.

37' C. Dros nhận thẻ vàng trong thế bị dẫn Phút 37', C. Dros của Vllaznia Shkodër nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo với đội khách khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng sau bàn thắng của Malisheva.

34' K. Uka đưa Malisheva mở tỷ số Phút 34, K. Uka lập công, giúp Malisheva mở tỷ số trước Vllaznia Shkodër. Malisheva đang dẫn 1-0.

30' J. Celikovic nhận thẻ vàng Phút 30', J. Celikovic của Vllaznia Shkodër nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt thứ hai liên tiếp, khi trận đấu giữa Malisheva và Vllaznia Shkodër đang diễn ra căng thẳng.

29' L. Xhylani nhận thẻ vàng Phút 29, L. Xhylani của Malisheva nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo để cầu thủ Malisheva chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

0' Trận đấu bắt đầu Malisheva tiếp đón Vllaznia Shkodër.

Cập nhật lúc 23:02 15/07/2026

Đội hình chính thức Malisheva Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bekim Isufi Vllaznia Shkodër Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Eduard Martini 1 Ilir Avdyli 20 Arber Pira 55 Kesli Shani 5 Dreni Kryeziu 2 Arlind Veliu 10 Laurent Xhylani 30 Donart Vitija 6 Besnik Ferati 7 Kreshnik Uka 99 Dzemal Ibishi 17 Vüsal İsgändärli 12 Aron Jukaj 29 Emiljano Musta 4 Jasmin Čeliković 3 Gledjan Pusi 2 Erdenis Gurishta 40 Ensar Tafili 6 Cristian Dros 25 Klinti Qato 11 Edon Murataj 22 Rrok Toma 9 Bekim Balaj Dự bị Malisheva 25 Adnan Kanurić 23 Enes Morina 3 Omer Bajraktari 33 Redjep Murati 19 Emir Zogaj 8 Mark Bushaj 14 Korab Luma 18 Valjmir Nafiu 4 Ardian Sopaj Vllaznia Shkodër 31 Rezart Bunjaj 66 Simon Uldedaj 30 Amer Kthupi 80 Xhoel Hajdari 19 Aris Ara 27 Gerald Kubazi 44 Sokol Uldedaj 70 Klajti Halili Cập nhật đội hình lúc 21:04 15/07/2026

Thông tin trận đấu

Malisheva sẽ đối đầu Vllaznia Shkodër tại UEFA Europa Conference League vào lúc 21h30 ngày 15/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadiumi Zahir Pajaziti.

Đây là cuộc chạm trán có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong bối cảnh phong độ gần nhất đang tạo ra sự tương phản. Malisheva cần tìm cách nhanh chóng lấy lại sự chắc chắn, còn Vllaznia Shkodër có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn.

Phong độ tạo ra khác biệt ban đầu

Ở trận gần nhất, Malisheva nhận thất bại. Dù chỉ có một kết quả được cung cấp để đánh giá, diễn biến này vẫn cho thấy đội chủ nhà cần cải thiện khả năng nhập cuộc và duy trì sự ổn định trong các thời điểm quan trọng.

Ngược lại, Vllaznia Shkodër giành chiến thắng ở trận gần nhất. Kết quả đó mang lại lợi thế về tinh thần trước chuyến làm khách, đồng thời giúp đội bóng có thêm cơ sở để tiếp cận trận đấu với sự chủ động hơn.

Tuy nhiên, sự khác biệt về kết quả gần nhất không đồng nghĩa cục diện đã được định đoạt. Malisheva có lợi thế sân nhà, trong khi Vllaznia Shkodër phải chứng minh rằng trạng thái hưng phấn có thể được duy trì khi đối đầu với một đối thủ đang cần phản ứng.

Vllaznia Shkodër nhỉnh hơn ở đối đầu

Trong lần đối đầu gần nhất, Vllaznia Shkodër giành chiến thắng, còn Malisheva không thắng và hai đội không chia điểm. Đây là lợi thế tâm lý đáng chú ý dành cho đội khách, đặc biệt khi kết quả ấy kết hợp với phong độ gần nhất của họ.

Dẫu vậy, lịch sử đối đầu chỉ được ghi nhận qua một lần chạm trán. Vì thế, yếu tố này nên được xem là tham khảo thay vì cơ sở duy nhất để đánh giá trận đấu. Màn thể hiện tại Stadiumi Zahir Pajaziti vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào cách mỗi đội xử lý áp lực và tận dụng những thời điểm có lợi.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Malisheva, ưu tiên đầu tiên là bảo đảm sự cân bằng trong giai đoạn đầu trận. Sau thất bại gần nhất, đội chủ nhà cần tránh để tâm lý ảnh hưởng đến khả năng tổ chức, đồng thời duy trì cự ly hợp lý giữa các tuyến khi Vllaznia Shkodër tìm cách kiểm soát thế trận.

Về phía Vllaznia Shkodër, chiến thắng gần nhất và ưu thế đối đầu có thể khuyến khích đội khách chơi tự tin hơn. Tuy nhiên, nếu đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát, họ có thể trao cho Malisheva cơ hội khai thác khoảng trống phía sau. Khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công sẽ là một trong những yếu tố đáng theo dõi.

Dữ liệu hiện có không đủ để xác định sơ đồ chiến thuật hoặc những cá nhân cụ thể sẽ đóng vai trò quyết định. Do đó, trọng tâm hợp lý nhất vẫn là cách hai đội kiểm soát nhịp độ, bảo vệ khu vực trước khung thành và phản ứng sau những tình huống nguy hiểm.

Nhận định trước trận

Vllaznia Shkodër đang có lợi thế nhất định nhờ chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả tích cực trong lần đối đầu gần nhất. Malisheva, trong khi đó, có sân nhà làm điểm tựa và động lực rõ ràng để thay đổi hình ảnh sau thất bại.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội tận dụng tốt hơn những thời điểm chuyển trạng thái. Malisheva cần sự chắc chắn và kiên nhẫn, còn Vllaznia Shkodër phải duy trì tính tổ chức thay vì chỉ dựa vào ưu thế tâm lý. Đây là màn so tài mà cả hai bên đều có lý do để thận trọng, nhưng cũng không thể đánh mất cơ hội chủ động khi trận đấu mở ra.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Malisheva · 0 thắng 0 hòa Vllaznia Shkodër · 1 thắng Vllaznia Shkodër 2 - 1 Malisheva VS

Malisheva 5 trận gần nhất B T B T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Vllaznia Shkodër 5 trận gần nhất T B B B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Dự đoán trước trận Malisheva 0% Hòa 50% Vllaznia Shkodër 50% 0% 50% 50% Khuyến nghị: Double chance : draw or Vllaznia Shkodër · dự đoán tỷ số -1.5--2.5