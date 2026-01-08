TRỰC TIẾP Trực tiếp Manchester United vs Atlético de Madrid: Atlético de Madrid dẫn 1-0 Manchester United tiếp đón Atlético de Madrid tại Old Trafford trong trận giao hữu ngày 01/08/2026. Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng nhẹ về đội khách.

Manchester United 0 - 1 Atlético de Madrid Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Manchester United 0 - 1 Atlético de Madrid.

37' Manchester United áp đảo nhưng vẫn bị dẫn Đến phút 37, Manchester United đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 61-39 và vượt trội về dứt điểm 6-2. Atlético de Madrid chịu sức ép nhưng vẫn bảo toàn lợi thế 0-1, chờ thời cơ phản công.

25' Manchester United kiểm soát, Atlético dẫn trước Phút 25, Manchester United đang nhỉnh hơn về thế trận với thời lượng cầm bóng 55 - 45 và dứt điểm 4 - 2, nhưng Atlético de Madrid mới là đội dẫn trước 0 - 1. Đội khách chủ động phòng ngự và chờ cơ hội, trong khi United đẩy cao sức ép tìm bàn gỡ.

13' Manchester United ép sân, Atlético giữ lợi thế Sau 13 phút, Manchester United kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 65-35 nhưng vẫn bị Atlético de Madrid dẫn 0-1. Đội chủ nhà đang đẩy cao sức ép, dù số lần dứt điểm chỉ là 3-2, còn Atlético lùi sâu bảo toàn lợi thế.

0' Trận đấu bắt đầu Manchester United tiếp đón Atlético de Madrid.

Cập nhật lúc 20:45 01/08/2026

Manchester United Thống kê Atlético de Madrid 61% Kiểm soát bóng 39% 6 Dứt điểm 2 2 Trúng đích 1 2 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 0

Thông tin trận đấu

Manchester United sẽ đối đầu Atlético de Madrid tại Old Trafford lúc 20:00 ngày 01/08/2026, trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa hai đội bóng giàu bản sắc, nơi cách tiếp cận chiến thuật và khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng sẽ được đặt lên hàng đầu.

Thế đối đầu nghiêng về Atlético de Madrid

Trong 2 lần đối đầu gần nhất, Manchester United chưa giành chiến thắng, với 1 trận hòa và 1 trận thua. Atlético de Madrid có thành tích tốt hơn khi thắng 1 trận và hòa 1 trận trong cùng khoảng thời gian.

Tuy nhiên, xu hướng này chỉ phản ánh kết quả tổng hợp của những lần chạm trán gần đây, không đủ để quyết định diễn biến cuộc đấu sắp tới. Manchester United có lợi thế sân nhà tại Old Trafford, trong khi Atlético de Madrid bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định từ thành tích đối đầu.

Cuộc đấu của cách tổ chức và khả năng chuyển trạng thái

Manchester United nhiều khả năng sẽ cần chủ động tạo ra thế trận có nhịp độ phù hợp trên sân nhà. Điều quan trọng với đội bóng Anh là duy trì sự liên kết giữa các tuyến, tránh để khoảng trống xuất hiện khi mất bóng và tận dụng những thời điểm có thể đẩy cao sức ép.

Ở chiều ngược lại, Atlético de Madrid vốn được nhận diện bởi khả năng tổ chức chặt chẽ và sự kỷ luật trong phòng ngự. Đội khách có thể ưu tiên giữ cự ly đội hình, chờ thời cơ chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Vì vậy, khả năng Manchester United kiên nhẫn xử lý trước một cấu trúc phòng ngự thấp sẽ là một trong những điểm đáng theo dõi.

Lực lượng và đội hình

Dữ liệu hiện có không cung cấp danh sách cầu thủ vắng mặt, lý do chấn thương hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Do đó, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về tác động của nhân sự đối với kế hoạch thi đấu của Manchester United và Atlético de Madrid.

Nhận định trước trận

Manchester United có lợi thế sân nhà, nhưng Atlético de Madrid sở hữu ưu thế trong 2 lần đối đầu gần nhất. Cục diện trận đấu nhiều khả năng phụ thuộc vào việc đội chủ nhà có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự có tổ chức của đối thủ hay không, đồng thời hạn chế những pha chuyển trạng thái nguy hiểm.

Nhìn chung, đây là màn so tài khó dự đoán dựa trên dữ liệu hiện có. Manchester United được kỳ vọng sẽ tìm cách kiểm soát thế trận tại Old Trafford, còn Atlético de Madrid có cơ sở để tiếp cận trận đấu thận trọng và khai thác những sai lầm trong quá trình đối thủ triển khai bóng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Manchester United · 0 thắng 1 hòa Atlético de Madrid · 1 thắng Manchester United 0 - 1 Atlético de Madrid ADM Atlético de Madrid 1 - 1 Manchester United Hòa

Manchester United 5 trận gần nhất T B T T H Atlético de Madrid 5 trận gần nhất T B T T B

Tình hình lực lượng Manchester United ✚ Manuel Ugarte (Cruciate Ligament Tear) ✚ Lisandro Martínez (Hamstring Injury) ✚ Matthijs de Ligt (Back Injury) Atlético de Madrid ✚ Johnny Cardoso (Ankle Surgery)