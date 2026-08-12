Trực tiếp Manchester United vs Leeds United: Hết hiệp 1, hòa 1-1

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Manchester United vs Leeds United: Hết hiệp 1, hòa 1-1

    Đại Ngàn12/08/2026 21:59

    Manchester United đụng độ Leeds United lúc 01h30 ngày 13/08/2026 tại Croke Park. Trận giao hữu CLB hứa hẹn là màn thử nghiệm lực lượng đầy chú ý giữa hai đội.

    Manchester United1 - 1Leeds UnitedNghỉ giữa hiệp
    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

    • 36'Manchester United gia tăng sức ép lên Leeds United

      Tính đến phút 36, Manchester United đang là đội chủ động hơn khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 54-46 cùng vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7-3 (trúng đích 4-1). Dù tạo ra sự chênh lệch 3-0 về phạt góc, đội bóng này vẫn chưa thể có bàn dẫn trước khi tỷ số đang là 1-1.

    • 29'Brenden Aaronson gỡ hòa 1-1 cho Leeds United

      Phút 29, từ đường kiến tạo của Daniel James, Brenden Aaronson đã dứt điểm chính xác đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 giúp Leeds United lấy lại sự tự tin sau khi để Manchester United dẫn trước từ phút 16.

    • 24'Manchester United áp đảo về chỉ số dứt điểm

      Đến phút 24, Manchester United đang duy trì lợi thế dẫn 1 - 0 cùng một thế trận tấn công lấn lướt. Dù thời lượng cầm bóng giữa hai bên khá cân bằng ở mức 52 - 48, Manchester United tỏ ra hiệu quả vượt trội khi áp đảo Leeds United về số cú dứt điểm (6 - 1, trúng đích 4 - 0) cùng 3 - 0 quả phạt góc.

    • 16'Joshua Zirkzee mở tỷ số cho Manchester United

      Phút 16, Joshua Zirkzee tận dụng tốt đường kiến tạo của Bryan Mbeumo để ghi bàn đưa Manchester United vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng sớm giúp Manchester United cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội trước Leeds United ngay từ những phút đầu trận.

    • 12'Leeds kiểm soát bóng, Manchester United tạo sóng gió

      Trôi qua 12 phút thi đấu, Leeds United chủ động giữ nhịp và nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 40 - 60, nhưng Manchester United lại tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt tấn công. Đội chủ nhà vượt trội về số lần dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0), buộc thủ môn đối phương phải có 0 - 2 lần cứu thua để giữ nguyên tỷ số 0 - 0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Manchester United tiếp đón Leeds United.

    Cập nhật lúc 02:17 13/08/2026

    Đội hình chính thức
    Manchester United
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Leeds United
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Senne Lammens
    2
    Diogo Dalot
    15
    Leny Yoro
    26
    Ayden Heaven
    41
    Harry Amass
    17
    Andrey Santos
    39
    T. Fletcher
    16
    Amad Diallo
    11
    Joshua Zirkzee
    13
    Patrick Dorgu
    19
    Bryan Mbeumo
    1
    James Trafford
    33
    Sebastiaan Bornauw
    15
    Jaka Bijol
    5
    Tarik Muharemović
    2
    Jayden Bogle
    22
    Ao Tanaka
    8
    Sean Longstaff
    47
    Rhys Chadwick-Chaplin
    7
    Daniel James
    11
    Brenden Aaronson
    14
    Lukas Nmecha
    Dự bị
    Manchester United
    8 Bruno Fernandes10 Matheus Cunha18 Youri Tielemans23 Luke Shaw27 Tynan Thompson38 Jack Fletcher43 Toby Collyer45 Dermot Mee46 S. Lacey
    Leeds United
    4 Ethan Ampadu6 Joe Rodon9 Dominic Calvert-Lewin10 Joël Piroe17 Harry Wilson18 Anton Stach19 Noah Okafor21 Alex Cairns24 James Justin
    Cập nhật đội hình lúc 00:51 13/08/2026
    Manchester UnitedThống kêLeeds United
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    7
    Dứt điểm
    3
    4
    Trúng đích
    1
    3
    Phạt góc
    0
    8
    Phạm lỗi
    4
    2
    Thủ môn cứu thua
    3

    Trận đấu giao hữu giữa Manchester United và Leeds United diễn ra vào lúc 01h30 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Croke Park. Đây là màn so tài mang tính chất thử nghiệm quan trọng giúp ban huấn luyện hai bên kiểm tra chất lượng đội hình và đánh giá các phương án chiến thuật.

    Bối cảnh và tính chất trận đấu

    Các cuộc chạm trán ở loạt trận giao hữu luôn mang đến cơ hội tốt để các cầu thủ tích lũy thể lực và lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Việc thi đấu trên sân Croke Park sẽ là thử thách đáng chú ý cho Manchester United, trong khi Leeds United cũng muốn tận dụng ưu thế sân nhà để tạo đà tâm lý thuận lợi.

    Thành tích đối đầu

    Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Leeds United đang nắm ưu thế nhỉnh hơn với 1 chiến thắng. Hai trận đấu còn lại kết thúc với kết quả hòa, đồng nghĩa với việc Manchester United chưa giành được chiến thắng nào trước đối thủ ở 3 lần so tài này.

    Dự đoán thế trận

    Do tính chất của một trận giao hữu thử nghiệm, hai đội nhiều khả năng sẽ thi đấu cởi mở và sẵn sàng thực hiện nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Lối chơi cống hiến có thể sẽ được cả Manchester United lẫn Leeds United ưu tiên nhằm rà soát tối đa năng lực của các cầu thủ.

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Manchester United · 0 thắng2 hòaLeeds United · 1 thắng
    14/04/2026
    Manchester United
    1 - 2
    Leeds United
    LU
    04/01/2026
    Leeds United
    1 - 1
    Manchester United
    Hòa
    19/07/2025
    Manchester United
    0 - 0
    Leeds United
    Hòa
    Manchester United
    5 trận gần nhất
    HTTBT
    Leeds United
    5 trận gần nhất
    TBTHT
    Tình hình lực lượng
    Manchester United
    Manuel Ugarte (Cruciate Ligament Tear)
    Lisandro Martínez (Hamstring Injury)
    Matthijs de Ligt (Back Injury)
    Leeds United
    Mateo Joseph (Cruciate Ligament Tear)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Manchester United vs Leeds United: Hết hiệp 1, hòa 1-1
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