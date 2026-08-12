Thể thao 360 TRỰC TIẾP Trực tiếp Manchester United vs Leeds United: Hết hiệp 1, hòa 1-1 Manchester United đụng độ Leeds United lúc 01h30 ngày 13/08/2026 tại Croke Park. Trận giao hữu CLB hứa hẹn là màn thử nghiệm lực lượng đầy chú ý giữa hai đội.

Manchester United 1 - 1 Leeds United Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

36' Manchester United gia tăng sức ép lên Leeds United Tính đến phút 36, Manchester United đang là đội chủ động hơn khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 54-46 cùng vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7-3 (trúng đích 4-1). Dù tạo ra sự chênh lệch 3-0 về phạt góc, đội bóng này vẫn chưa thể có bàn dẫn trước khi tỷ số đang là 1-1.

29' Brenden Aaronson gỡ hòa 1-1 cho Leeds United Phút 29, từ đường kiến tạo của Daniel James , Brenden Aaronson đã dứt điểm chính xác đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 giúp Leeds United lấy lại sự tự tin sau khi để Manchester United dẫn trước từ phút 16.

24' Manchester United áp đảo về chỉ số dứt điểm Đến phút 24, Manchester United đang duy trì lợi thế dẫn 1 - 0 cùng một thế trận tấn công lấn lướt. Dù thời lượng cầm bóng giữa hai bên khá cân bằng ở mức 52 - 48, Manchester United tỏ ra hiệu quả vượt trội khi áp đảo Leeds United về số cú dứt điểm (6 - 1, trúng đích 4 - 0) cùng 3 - 0 quả phạt góc.

16' Joshua Zirkzee mở tỷ số cho Manchester United Phút 16, Joshua Zirkzee tận dụng tốt đường kiến tạo của Bryan Mbeumo để ghi bàn đưa Manchester United vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng sớm giúp Manchester United cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội trước Leeds United ngay từ những phút đầu trận.

12' Leeds kiểm soát bóng, Manchester United tạo sóng gió Trôi qua 12 phút thi đấu, Leeds United chủ động giữ nhịp và nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 40 - 60 , nhưng Manchester United lại tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt tấn công. Đội chủ nhà vượt trội về số lần dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0 ), buộc thủ môn đối phương phải có 0 - 2 lần cứu thua để giữ nguyên tỷ số 0 - 0 .

0' Trận đấu bắt đầu Manchester United tiếp đón Leeds United.

Cập nhật lúc 02:17 13/08/2026

Đội hình chính thức Manchester United Sơ đồ 4-2-3-1 Leeds United Sơ đồ 3-4-2-1 1 Senne Lammens 2 Diogo Dalot 15 Leny Yoro 26 Ayden Heaven 41 Harry Amass 17 Andrey Santos 39 T. Fletcher 16 Amad Diallo 11 Joshua Zirkzee 13 Patrick Dorgu 19 Bryan Mbeumo 1 James Trafford 33 Sebastiaan Bornauw 15 Jaka Bijol 5 Tarik Muharemović 2 Jayden Bogle 22 Ao Tanaka 8 Sean Longstaff 47 Rhys Chadwick-Chaplin 7 Daniel James 11 Brenden Aaronson 14 Lukas Nmecha Dự bị Manchester United 8 Bruno Fernandes 10 Matheus Cunha 18 Youri Tielemans 23 Luke Shaw 27 Tynan Thompson 38 Jack Fletcher 43 Toby Collyer 45 Dermot Mee 46 S. Lacey Leeds United 4 Ethan Ampadu 6 Joe Rodon 9 Dominic Calvert-Lewin 10 Joël Piroe 17 Harry Wilson 18 Anton Stach 19 Noah Okafor 21 Alex Cairns 24 James Justin Cập nhật đội hình lúc 00:51 13/08/2026

Manchester United Thống kê Leeds United 54% Kiểm soát bóng 46% 7 Dứt điểm 3 4 Trúng đích 1 3 Phạt góc 0 8 Phạm lỗi 4 2 Thủ môn cứu thua 3

Trận đấu giao hữu giữa Manchester United và Leeds United diễn ra vào lúc 01h30 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Croke Park. Đây là màn so tài mang tính chất thử nghiệm quan trọng giúp ban huấn luyện hai bên kiểm tra chất lượng đội hình và đánh giá các phương án chiến thuật.

Bối cảnh và tính chất trận đấu

Các cuộc chạm trán ở loạt trận giao hữu luôn mang đến cơ hội tốt để các cầu thủ tích lũy thể lực và lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Việc thi đấu trên sân Croke Park sẽ là thử thách đáng chú ý cho Manchester United, trong khi Leeds United cũng muốn tận dụng ưu thế sân nhà để tạo đà tâm lý thuận lợi.

Thành tích đối đầu

Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Leeds United đang nắm ưu thế nhỉnh hơn với 1 chiến thắng. Hai trận đấu còn lại kết thúc với kết quả hòa, đồng nghĩa với việc Manchester United chưa giành được chiến thắng nào trước đối thủ ở 3 lần so tài này.

Dự đoán thế trận

Do tính chất của một trận giao hữu thử nghiệm, hai đội nhiều khả năng sẽ thi đấu cởi mở và sẵn sàng thực hiện nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Lối chơi cống hiến có thể sẽ được cả Manchester United lẫn Leeds United ưu tiên nhằm rà soát tối đa năng lực của các cầu thủ.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Manchester United · 0 thắng 2 hòa Leeds United · 1 thắng Manchester United 1 - 2 Leeds United LU Leeds United 1 - 1 Manchester United Hòa Manchester United 0 - 0 Leeds United Hòa

Manchester United 5 trận gần nhất H T T B T Leeds United 5 trận gần nhất T B T H T

Tình hình lực lượng Manchester United ✚ Manuel Ugarte (Cruciate Ligament Tear) ✚ Lisandro Martínez (Hamstring Injury) ✚ Matthijs de Ligt (Back Injury) Leeds United ✚ Mateo Joseph (Cruciate Ligament Tear)