Tin mới

    TRỰC TIẾPTrực tiếp Minnesota United vs Vancouver Whitecaps: Vancouver kiểm soát thế trận, chưa có bàn thắng

    Tuệ Nhân26/07/2026 02:27

    Minnesota United tiếp Vancouver Whitecaps tại Allianz Field trong bối cảnh hai đội có phong độ trái chiều. Vancouver Whitecaps đang đứng đầu với 32 điểm, còn Minnesota United xếp thứ 9 với 22 điểm.

    Minnesota United0 - 0Vancouver WhitecapsHiệp 1 — phút 34'
    • 34'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 24'Vancouver kiểm soát thế trận

      Phút 24, Vancouver Whitecaps đang kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 37 - 63, buộc Minnesota United lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, thế trận chưa nghiêng hẳn khi hai đội cùng có 4 - 4 pha dứt điểm và tỷ số vẫn là 0-0.

    • 24'Jeevan Badwal nhận thẻ vàng

      Phút 24', Jeevan Badwal nhận thẻ vàng trong bối cảnh Minnesota United và Vancouver Whitecaps vẫn đang hòa 0-0. Trận đấu bắt đầu nóng lên, buộc các cầu thủ phải thận trọng hơn trong những pha tranh chấp.

    • 17'Mamadou Dieng nhận thẻ vàng

      Phút 17', Mamadou Dieng nhận thẻ vàng, trở thành cầu thủ đầu tiên bị cảnh cáo trong trận đấu đang có thế giằng co.

    • 12'Vancouver kiểm soát thế trận đầu trận

      Phút 12, Vancouver Whitecaps đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 44 - 56, trong khi Minnesota United chủ động lùi thấp và chờ cơ hội phản công. Đội khách cũng nhỉnh hơn ở khả năng tạo cơ hội, với số lần dứt điểm 0 - 2 và một pha trúng đích.

    • 11'Mihail Gherasimencov vào sân phút 11

      Phút 11, Mihail Gherasimencov vào sân thay Ranko Veselinović. Minnesota United có sự điều chỉnh sớm khi trận đấu vẫn đang giữ tỷ số 0-0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Minnesota United tiếp đón Vancouver Whitecaps.

    Cập nhật lúc 08:14 26/07/2026

    Đội hình chính thức
    Minnesota United
    Sơ đồ 4-3-3
    Vancouver Whitecaps
    Sơ đồ 4-2-3-1
    12
    Drake Callender
    3
    Kyle Duncan
    15
    Michael Boxall
    23
    Morris Duggan
    2
    Devin Padelford
    30
    Owen Gene
    20
    Wil Trapp
    26
    Joaquín Pereyra
    8
    Tomás Chancalay
    9
    Kelvin Yeboah
    13
    Anthony Markanich Jr.
    1
    Yohei Takaoka
    18
    Édier Ocampo
    33
    Tristan Blackmon
    2
    Mathías Laborda
    28
    Tate Johnson
    20
    Andrés Cubas
    8
    Oliver Larraz
    59
    Jeevan Badwal
    25
    Ryan Gauld
    14
    Bruno Caicedo
    24
    Brian White
    Dự bị
    Minnesota United
    1 Alec Smir6 Peter Stroud18 Mauricio Gonzalez21 Bongokuhle Hlongwane24 Julian Gressel27 D.J. Taylor28 Jefferson Díaz29 Mamadou Dieng33 Kieran Chandler
    Vancouver Whitecaps
    3 Sam Adekugbe4 Ranko Veselinović7 Cheikh Sabaly13 Thomas Müller19 Rayan Elloumi26 J.C. Ngando29 Mihail Gherasimencov32 Isaac Boehmer41 Nikola Djordjevic
    Cập nhật đội hình lúc 06:50 26/07/2026
    Minnesota UnitedThống kêVancouver Whitecaps
    37%
    Kiểm soát bóng
    63%
    4
    Dứt điểm
    4
    2
    Trúng đích
    2
    2
    Phạt góc
    0
    2
    Phạm lỗi
    3
    2
    Thủ môn cứu thua
    2

    Thông tin trận đấu

    Trận đấu: Minnesota United vs Vancouver Whitecaps

    Thời gian: 07h30 ngày 26/07/2026

    Sân vận động: Allianz Field

    Minnesota United sẽ đối đầu Vancouver Whitecaps tại Allianz Field trong trận đấu thuộc MLS (Nhà nghề Mỹ). Tương quan hiện tại nghiêng về đội khách khi Vancouver Whitecaps đứng đầu bảng với 32 điểm, trong khi Minnesota United xếp hạng 9 với 22 điểm. Khoảng cách 10 điểm tạo ra sự khác biệt rõ rệt về vị trí, nhưng màn so tài vẫn mở ra cơ hội để đội chủ nhà kiểm chứng khả năng phản ứng trước một đối thủ đang dẫn đầu.

    Phong độ tạo nên sự khác biệt

    Minnesota United bước vào trận đấu với chuỗi 5 trận gần nhất gồm 2 trận hòa và 3 trận thua, không có chiến thắng nào. Diễn biến này cho thấy đội chủ nhà đang gặp khó khăn trong việc duy trì kết quả tích cực qua nhiều trận liên tiếp. Hai trận hòa cho thấy Minnesota United vẫn có khả năng giữ lại điểm số, nhưng 3 thất bại cũng phản ánh sự thiếu ổn định trong giai đoạn gần đây.

    Trong khi đó, Vancouver Whitecaps có thành tích cân bằng hơn với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần nhất. Dù chưa duy trì được mạch bất bại, đội khách vẫn có nhiều chiến thắng hơn Minnesota United. Đặt trong bối cảnh Vancouver Whitecaps đang dẫn đầu bảng, chuỗi kết quả này giúp họ có thêm cơ sở để hướng tới một màn trình diễn chủ động trên sân khách.

    Điểm đáng chú ý nằm ở cách hai đội bước vào trận đấu với trạng thái khác nhau. Minnesota United cần tìm cách chấm dứt chuỗi kết quả không thắng, còn Vancouver Whitecaps có thể dựa vào vị trí hiện tại để thi đấu với sự tự tin cao hơn. Tuy nhiên, thứ hạng không tự quyết định diễn biến trên sân; khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng vẫn sẽ là yếu tố then chốt.

    Đối đầu gần đây nghiêng về Vancouver Whitecaps

    Ở 5 lần gặp nhau gần nhất, Minnesota United thắng 1 trận, hòa 1 trận và Vancouver Whitecaps thắng 3 trận. Xu hướng này cho thấy Vancouver Whitecaps thường có kết quả tốt hơn trong những cuộc đối đầu gần đây. Với Minnesota United, lợi thế sân Allianz Field có thể trở thành điểm tựa để họ tạo ra thế trận cân bằng hơn so với tương quan đối đầu tổng thể.

    Ngược lại, Vancouver Whitecaps có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định nhờ thành tích đối đầu tích cực. Dù vậy, những kết quả trong quá khứ chỉ phản ánh xu hướng, không bảo đảm kịch bản tương tự sẽ lặp lại. Đội khách vẫn phải xử lý tốt sức ép từ sân khách và duy trì sự tập trung trước một Minnesota United đang cần phản ứng.

    Điểm then chốt chiến thuật

    Với Minnesota United, ưu tiên hàng đầu là kiểm soát nhịp độ trận đấu và hạn chế những khoảng thời gian mất ổn định từng xuất hiện trong chuỗi 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà cần giữ cự ly đội hình hợp lý, tránh để việc tìm kiếm chiến thắng biến thành thế trận quá mạo hiểm. Sự kiên nhẫn có thể giúp Minnesota United duy trì khả năng cạnh tranh lâu hơn trong trận đấu.

    Vancouver Whitecaps nhiều khả năng sẽ tìm cách tận dụng vị thế và phong độ tốt hơn để gây sức ép lên đối thủ. Tuy nhiên, đội khách cũng cần cân bằng giữa việc tấn công và bảo toàn cấu trúc phòng ngự, đặc biệt khi Minnesota United được chơi tại Allianz Field. Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng hai đội chuyển đổi trạng thái và xử lý những thời điểm giằng co.

    Nhận định trước trận

    Vancouver Whitecaps có lợi thế rõ ràng hơn về vị trí trên bảng xếp hạng, số điểm và thành tích đối đầu gần đây. Đội khách cũng sở hữu chuỗi phong độ tích cực hơn khi đã có 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, trong khi Minnesota United chưa giành chiến thắng nào trong cùng khoảng thời gian.

    Dẫu vậy, Minnesota United không thiếu cơ sở để hướng tới một trận đấu chặt chẽ. Sân nhà và nhu cầu cải thiện kết quả có thể thúc đẩy đội bóng này nhập cuộc thận trọng, tập trung vào việc duy trì sự cân bằng trước khi tìm kiếm cơ hội. Nhìn chung, Vancouver Whitecaps được đánh giá cao hơn về nền tảng hiện tại, nhưng Minnesota United có thể khiến trận đấu trở nên khó đoán nếu giữ được sự ổn định trong suốt thời gian thi đấu.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Minnesota United · 1 thắng1 hòaVancouver Whitecaps · 3 thắng
    16/03/2026
    Vancouver Whitecaps
    6 - 0
    Minnesota United
    VW
    29/05/2025
    Vancouver Whitecaps
    0 - 0
    Minnesota United
    Hòa
    28/04/2025
    Minnesota United
    1 - 3
    Vancouver Whitecaps
    VW
    06/10/2024
    Vancouver Whitecaps
    0 - 1
    Minnesota United
    MU
    04/07/2024
    Minnesota United
    1 - 3
    Vancouver Whitecaps
    VW
    Minnesota United
    5 trận gần nhất
    BHBBH
    16
    Trận
    6-4-6
    T-H-B
    19
    Ghi (TB 1.2)
    24
    Thủng lưới
    Vancouver Whitecaps
    5 trận gần nhất
    BTBTH
    15
    Trận
    10-2-3
    T-H-B
    37
    Ghi (TB 2.5)
    16
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps151023+2132HTBTB
    2SJ Earthquakes161024+1532HBBTB
    3Los Angeles FC17935+1230BBTTT
    8St. Louis City16646-122THTTT
    9Minnesota United16646-522HBBHB
    10LA Galaxy17557-520BTHBB
    Tình hình lực lượng
    Minnesota United
    Peter Stroud (Leg Injury)
    Carlos Harvey (Called Up To National Team)
    Julian Gressel (Toe Injury)
    Vancouver Whitecaps
    Belal Halbouni (Knee Bruise)
    Sam Adekugbe (Hamstring Injury)
    Ryan Gauld (Knee Surgery)
    Brian White (Muscle Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Trực tiếp Minnesota United vs Vancouver Whitecaps: Vancouver kiểm soát thế trận, chưa có bàn thắng
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO