Trực tiếp Monterrey vs Nashville SC: Nashville SC mở tỷ số

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Monterrey vs Nashville SC: Nashville SC mở tỷ số

    Đại Ngàn13/08/2026 01:57

    Monterrey chạm trán Nashville SC lúc 07h00 ngày 13/08/2026 tại Leagues Cup trong cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa đại diện Liga MX và giải đấu MLS Mỹ.

    Monterrey0 - 1Nashville SCHiệp 1 — phút 28'
    • 28'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Monterrey 0 - 1 Nashville SC.

    • 25'Monterrey kiểm soát bóng nhưng Nashville SC nắm lợi thế

      Dù bị dẫn 0-1, Monterrey vẫn chủ động nỗ lực đẩy cao đội hình với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38% tính đến phút 25. Tuy nhiên, đại diện Mexico gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kín kẽ của đối thủ khi cả hai đội mới dừng lại ở số cú dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1).

    • 23'Thẻ vàng cho J. Rodriguez ở phút 23

      Phút 23, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Rodriguez bên phía Monterrey. Đội bóng Mexico vẫn đang gặp nhiều bế tắc khi bị đối thủ dẫn trước 0-1 ngay từ phút đầu tiên của trận đấu.

    • 13'Monterrey nỗ lực ép sân sau bàn thua sớm

      Bị dẫn trước 0 - 1, Monterrey nhanh chóng gia tăng áp lực và kiểm soát tới 65% - 35% thời lượng bóng trên sân. Dù vậy, Nashville SC vẫn đang chơi rình rập đầy hiệu quả khi sở hữu chỉ số dứt điểm trúng đích 0 - 1 cùng 0 - 1 quả phạt góc tính đến phút 13.

    • 1'Phủ đầu chớp nhoáng, A. Qasem mở tỷ số cho Nashville SC

      Ngay ở phút 1 của trận đấu, A. Qasem đã dội gáo nước lạnh vào Monterrey với bàn thắng mở tỷ số cho Nashville SC. Pha lập công chớp nhoáng giúp Nashville SC sớm vươn lên dẫn trước 0-1 ngay tại Geodis Park.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Monterrey tiếp đón Nashville SC.

    Cập nhật lúc 07:37 13/08/2026

    Đội hình chính thức
    Monterrey
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Matias Almeyda
    Nashville SC
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Brian Callaghan
    22
    Luis Cárdenas
    7
    Lucas Ocampos
    4
    Victor Guzmán
    19
    Alonso Aceves
    30
    Jorge Rodríguez
    5
    Fidel Ambríz
    8
    Óliver Torres
    25
    Orbelín Pineda
    17
    Jesús Corona
    9
    Diego Rossi
    99
    Hugo Cuypers
    13
    Xavier Valdez
    22
    Josh Bauer
    5
    Jack Maher
    21
    Thomas Williams
    27
    Reed Baker-Whiting
    37
    Ahmed Qasem
    12
    Charles-Emile Brunet
    6
    Bryan Acosta
    19
    Alex Muyl
    10
    Hany Mukhtar
    14
    Shakur Mohammed
    Dự bị
    Monterrey
    31 César Ramos232 Santiago Lomelin3 Gerardo Arteaga2 Ricardo Chávez21 Luis Reyes34 César Bustos10 Luca Orellano200 Omar Galvez11 Iker Fimbres
    Nashville SC
    99 Brian Schwake1 Joe Willis2 Daniel Lovitz29 Julian Gaines23 Jordan Knight33 Christopher Applewhite16 Matthew Corcoran20 Edvard Tagseth7 Cristian Espinoza
    Cập nhật đội hình lúc 06:31 13/08/2026
    MonterreyThống kêNashville SC
    62%
    Kiểm soát bóng
    38%
    2
    Dứt điểm
    2
    0
    Trúng đích
    1
    1
    Phạt góc
    1
    1
    Phạm lỗi
    3

    Màn đọ sức giữa Monterrey và Nashville SC trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup là cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực là Liga MX và MLS. Trận đấu diễn ra vào lúc 07:00 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Geodis Park, hứa hẹn mang đến những diễn biến chiến thuật căng thẳng.

    Phong độ thi đấu và lịch sử đối đầu

    Xét về phong độ gần đây, Monterrey thể hiện màn trình diễn chưa thực sự ổn định khi trải qua 2 trận đấu gần nhất với kết quả gồm 1 trận thắng và 1 trận thua. Đội bóng đại diện cho giải VĐQG Mexico vẫn đang nỗ lực tìm kiếm sự gắn kết cao nhất trong lối chơi để duy trì sự chủ động trên sân khách.

    Về lịch sử đối đầu, hai CLB mới chỉ có duy nhất 1 lần chạm trán trực tiếp trong quá khứ. Ở cuộc đọ sức đó, Nashville SC đã thi đấu xuất sắc để giành 1 chiến thắng, trong khi Monterrey nhận 1 thất bại và chưa có trận hòa nào giữa hai đội. Chiến thắng trong quá khứ mang lại ưu thế tâm lý không nhỏ cho đại diện của bóng đá Mỹ trước cuộc tái đấu này.

    Nhận định thế trận và điểm tựa chiến thuật

    Việc phải thi đấu trên sân vận động Geodis Park sẽ mang lại lợi thế không nhỏ về mặt không gian và sự cổ vũ cho Nashville SC. Với điểm tựa sân nhà cùng thành tích đối đầu ủng hộ, Nashville SC dự kiến sẽ thi đấu chủ động nhằm kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu.

    Ở chiều ngược lại, Monterrey dù gặp bất lợi khi làm khách nhưng sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt từ các cầu thủ Liga MX. Đại diện Mexico chắc chắn sẽ tập trung tối đa cho khâu phòng ngự và chờ đợi thời cơ tổ chức phản công nhanh để tìm kiếm kết quả có lợi.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Monterrey · 0 thắng0 hòaNashville SC · 1 thắng
    16/08/2023
    Bán kết
    Monterrey
    0 - 2
    Nashville SC
    NS
    Monterrey
    5 trận gần nhất
    TBTBT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    3
    Thủng lưới
    Nashville SC
    5 trận gần nhất
    TBHBT

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Monterrey vs Nashville SC: Nashville SC mở tỷ số
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