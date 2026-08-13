TRỰC TIẾP Trực tiếp Monterrey vs Nashville SC: Nashville SC mở tỷ số Monterrey chạm trán Nashville SC lúc 07h00 ngày 13/08/2026 tại Leagues Cup trong cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa đại diện Liga MX và giải đấu MLS Mỹ.

Monterrey 0 - 1 Nashville SC Hiệp 1 — phút 28' 28' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Monterrey 0 - 1 Nashville SC.

25' Monterrey kiểm soát bóng nhưng Nashville SC nắm lợi thế Dù bị dẫn 0-1, Monterrey vẫn chủ động nỗ lực đẩy cao đội hình với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38% tính đến phút 25. Tuy nhiên, đại diện Mexico gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kín kẽ của đối thủ khi cả hai đội mới dừng lại ở số cú dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1).

23' Thẻ vàng cho J. Rodriguez ở phút 23 Phút 23, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Rodriguez bên phía Monterrey. Đội bóng Mexico vẫn đang gặp nhiều bế tắc khi bị đối thủ dẫn trước 0-1 ngay từ phút đầu tiên của trận đấu.

13' Monterrey nỗ lực ép sân sau bàn thua sớm Bị dẫn trước 0 - 1, Monterrey nhanh chóng gia tăng áp lực và kiểm soát tới 65% - 35% thời lượng bóng trên sân. Dù vậy, Nashville SC vẫn đang chơi rình rập đầy hiệu quả khi sở hữu chỉ số dứt điểm trúng đích 0 - 1 cùng 0 - 1 quả phạt góc tính đến phút 13.

1' Phủ đầu chớp nhoáng, A. Qasem mở tỷ số cho Nashville SC Ngay ở phút 1 của trận đấu, A. Qasem đã dội gáo nước lạnh vào Monterrey với bàn thắng mở tỷ số cho Nashville SC. Pha lập công chớp nhoáng giúp Nashville SC sớm vươn lên dẫn trước 0-1 ngay tại Geodis Park.

0' Trận đấu bắt đầu Monterrey tiếp đón Nashville SC.

Cập nhật lúc 07:37 13/08/2026

Đội hình chính thức Monterrey Sơ đồ 4-4-2 · HLV Matias Almeyda Nashville SC Sơ đồ 4-4-2 · HLV Brian Callaghan 22 Luis Cárdenas 7 Lucas Ocampos 4 Victor Guzmán 19 Alonso Aceves 30 Jorge Rodríguez 5 Fidel Ambríz 8 Óliver Torres 25 Orbelín Pineda 17 Jesús Corona 9 Diego Rossi 99 Hugo Cuypers 13 Xavier Valdez 22 Josh Bauer 5 Jack Maher 21 Thomas Williams 27 Reed Baker-Whiting 37 Ahmed Qasem 12 Charles-Emile Brunet 6 Bryan Acosta 19 Alex Muyl 10 Hany Mukhtar 14 Shakur Mohammed Dự bị Monterrey 31 César Ramos 232 Santiago Lomelin 3 Gerardo Arteaga 2 Ricardo Chávez 21 Luis Reyes 34 César Bustos 10 Luca Orellano 200 Omar Galvez 11 Iker Fimbres Nashville SC 99 Brian Schwake 1 Joe Willis 2 Daniel Lovitz 29 Julian Gaines 23 Jordan Knight 33 Christopher Applewhite 16 Matthew Corcoran 20 Edvard Tagseth 7 Cristian Espinoza Cập nhật đội hình lúc 06:31 13/08/2026

Monterrey Thống kê Nashville SC 62% Kiểm soát bóng 38% 2 Dứt điểm 2 0 Trúng đích 1 1 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 3

Màn đọ sức giữa Monterrey và Nashville SC trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup là cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực là Liga MX và MLS. Trận đấu diễn ra vào lúc 07:00 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Geodis Park, hứa hẹn mang đến những diễn biến chiến thuật căng thẳng.

Phong độ thi đấu và lịch sử đối đầu

Xét về phong độ gần đây, Monterrey thể hiện màn trình diễn chưa thực sự ổn định khi trải qua 2 trận đấu gần nhất với kết quả gồm 1 trận thắng và 1 trận thua. Đội bóng đại diện cho giải VĐQG Mexico vẫn đang nỗ lực tìm kiếm sự gắn kết cao nhất trong lối chơi để duy trì sự chủ động trên sân khách.

Về lịch sử đối đầu, hai CLB mới chỉ có duy nhất 1 lần chạm trán trực tiếp trong quá khứ. Ở cuộc đọ sức đó, Nashville SC đã thi đấu xuất sắc để giành 1 chiến thắng, trong khi Monterrey nhận 1 thất bại và chưa có trận hòa nào giữa hai đội. Chiến thắng trong quá khứ mang lại ưu thế tâm lý không nhỏ cho đại diện của bóng đá Mỹ trước cuộc tái đấu này.

Nhận định thế trận và điểm tựa chiến thuật

Việc phải thi đấu trên sân vận động Geodis Park sẽ mang lại lợi thế không nhỏ về mặt không gian và sự cổ vũ cho Nashville SC. Với điểm tựa sân nhà cùng thành tích đối đầu ủng hộ, Nashville SC dự kiến sẽ thi đấu chủ động nhằm kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu.

Ở chiều ngược lại, Monterrey dù gặp bất lợi khi làm khách nhưng sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt từ các cầu thủ Liga MX. Đại diện Mexico chắc chắn sẽ tập trung tối đa cho khâu phòng ngự và chờ đợi thời cơ tổ chức phản công nhanh để tìm kiếm kết quả có lợi.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Monterrey · 0 thắng 0 hòa Nashville SC · 1 thắng Monterrey 0 - 2 Nashville SC NS

Monterrey 5 trận gần nhất T B T B T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất T B H B T