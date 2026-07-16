Tin mới

    TRỰC TIẾPTrực tiếp Mornar vs Atlètic Club d'Escaldes: Hết hiệp 1, Mornar dẫn 1-0

    Tuệ Nhân16/07/2026 23:18

    Mornar trở lại Stadion Topolica sau thất bại gần nhất, trong khi Atlètic Club d'Escaldes có lợi thế tâm lý từ chiến thắng và kết quả đối đầu

    Mornar1 - 0Atlètic Club d'EscaldesNghỉ giữa hiệp
    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 41'N. Vieira nhận thẻ vàng

      Phút 41, N. Vieira của Atlètic Club d'Escaldes nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo với đội khách trong bối cảnh họ đang bị Mornar dẫn trước.

    • 25'S. Denkovic nhận thẻ vàng

      Phút 25', S. Denkovic của Mornar nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm cho cầu thủ Mornar trong thế trận đội nhà đang dẫn trước.

    • 20'J. Dasic đưa Mornar vượt lên 1-0

      Phút 20', J. Dasic ghi bàn cho Mornar sau đường kiến tạo của D. Zoric, mở tỷ số 1-0 trước Atlètic Club d'Escaldes. Mornar có khởi đầu thuận lợi tại Stadion Topolica.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Mornar tiếp đón Atlètic Club d'Escaldes.

    Cập nhật lúc 02:34 17/07/2026

    Đội hình chính thức
    Mornar
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vesco Stesevic
    Atlètic Club d'Escaldes
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marti Riverola
    24
    Benjamin Krijestarac
    33
    Nikola Stijepović
    15
    Jovan Baošić
    6
    Ilija Martinović
    97
    Petar Vukčević
    17
    Jovan Dašić
    18
    Darko Zorić
    4
    Andrija Kaluđerović
    11
    Yann Michael Yao
    7
    Stefan Denković
    10
    Demir Skrijelj
    1
    Adriá Fernandez
    49
    Adrià Gallego
    15
    Sergio Rodriguez
    5
    Chinchu
    3
    Marcos Blasco
    14
    Hamza Ryahi
    6
    Emanoel
    10
    Gemelson Vieira
    11
    David Valero Climent
    7
    Juan Barragan
    17
    Sohaib Boulayoune
    Dự bị
    Mornar
    13 Vasilije Stojanović14 Nikola Vuković16 Filip Mitrović32 Velimir Ljutica8 Marko Đurišić21 Matija Rovčanin23 Balša Dubljević99 Vukas Dragović19 Nikola Vujnović
    Atlètic Club d'Escaldes
    30 Pacho Cano19 Diego Fernandes Antunes23 Kevin Olah8 Jean Luc9 Borja Morales Osuna20 Jota
    Cập nhật đội hình lúc 01:25 17/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Mornar sẽ đối đầu Atlètic Club d'Escaldes tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 17/07/2026 trên sân Stadion Topolica.

    Đây là cuộc chạm trán mà sự khác biệt về trạng thái thi đấu gần nhất và kết quả đối đầu có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách hai đội nhập cuộc. Mornar cần phản ứng sau thất bại, còn Atlètic Club d'Escaldes bước vào trận với sự tự tin cao hơn sau chiến thắng gần nhất.

    Mornar cần thay đổi sau thất bại gần nhất

    Phong độ gần nhất của Mornar được ghi nhận bằng một trận thua. Dù chỉ là một kết quả đơn lẻ, thất bại này đặt ra yêu cầu rõ ràng về khả năng kiểm soát trận đấu và duy trì sự ổn định trong những thời điểm quan trọng.

    Trên sân Stadion Topolica, Mornar có thể hướng đến cách nhập cuộc thận trọng hơn thay vì đẩy cao tốc độ ngay từ đầu. Việc giữ cự ly đội hình hợp lý sẽ giúp đội chủ nhà hạn chế khoảng trống, đồng thời tạo nền tảng cho những đợt lên bóng có tổ chức. Khi không có thêm thông tin về đội hình dự kiến hay sơ đồ chiến thuật, điểm đáng chú ý nhất vẫn là khả năng Mornar chuyển hóa lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế.

    Atlètic Club d'Escaldes có lợi thế tâm lý

    Atlètic Club d'Escaldes giành chiến thắng ở trận gần nhất, một tín hiệu tích cực trước chuyến làm khách tại Stadion Topolica. Kết quả này có thể giúp đội khách nhập cuộc với tâm lý chủ động hơn, đặc biệt trong các tình huống tranh chấp và triển khai bóng.

    Tuy nhiên, chiến thắng gần nhất không đồng nghĩa Atlètic Club d'Escaldes sẽ dễ dàng kiểm soát toàn bộ trận đấu. Đội khách vẫn phải đối mặt với sức ép từ sân nhà của Mornar và cần duy trì sự tập trung trong cả hai trạng thái: khi cầm bóng và khi lùi về phòng ngự. Khả năng giữ cấu trúc đội hình sẽ là yếu tố quan trọng nếu trận đấu diễn ra giằng co.

    Thế đối đầu nghiêng về Atlètic Club d'Escaldes

    Trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Mornar chưa có chiến thắng hay trận hòa, còn Atlètic Club d'Escaldes giành chiến thắng. Xu hướng này tạo cho đội khách một lợi thế tâm lý nhất định, dù không thể thay thế cho màn trình diễn trong trận đấu sắp tới.

    Với Mornar, mục tiêu trước mắt là phá vỡ ảnh hưởng của kết quả đối đầu bằng một màn trình diễn chắc chắn và kiên nhẫn. Atlètic Club d'Escaldes sẽ muốn tận dụng sự tự tin hiện có, nhưng phải tránh để lợi thế tâm lý biến thành sự chủ quan.

    Nhận định trước trận

    Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển trạng thái. Mornar cần cải thiện phản ứng sau thất bại gần nhất và tận dụng không gian quen thuộc tại Stadion Topolica. Trong khi đó, Atlètic Club d'Escaldes có cơ sở để tự tin nhờ chiến thắng gần nhất cùng kết quả thuận lợi ở lần đối đầu trước.

    Không có đủ thông tin để khẳng định đội nào sẽ áp đặt thế trận hoặc lựa chọn sơ đồ cụ thể. Dù vậy, cán cân tâm lý hiện nghiêng về Atlètic Club d'Escaldes, còn lợi thế sân nhà là điểm tựa quan trọng của Mornar. Vì thế, đây có thể là cuộc đấu đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội của cả hai đội.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Mornar · 0 thắng0 hòaAtlètic Club d'Escaldes · 1 thắng
    09/07/2026
    Atlètic Club d'Escaldes
    2 - 1
    Mornar
    ACD
    Mornar
    5 trận gần nhất
    BHTTT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
    Atlètic Club d'Escaldes
    5 trận gần nhất
    TTTBT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Trực tiếp Mornar vs Atlètic Club d'Escaldes: Hết hiệp 1, Mornar dẫn 1-0
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO