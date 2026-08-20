TRỰC TIẾP Trực tiếp Motherwell vs SC Freiburg: Hết hiệp 1, hòa 1-1 Motherwell chạm trán SC Freiburg tại sân Fir Park trong khuôn khổ trận chiến loại trực tiếp ở UEFA Europa Conference League với mục tiêu giành tấm vé đi tiếp.

Motherwell 1 - 1 SC Freiburg Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

43' Freiburg kiểm soát thế trận trước giờ nghỉ Phút 43, SC Freiburg kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 38% - 62% và tạo ra sức ép rõ rệt qua số cú dứt điểm 1 - 7. Motherwell phải chống đỡ vất vả khi thủ môn đã có 3 lần cứu thua, nhưng tỷ số vẫn là 1 - 1.

39' L. Fadinger nhận thẻ vàng phút 39 Phút 39, L. Fadinger của Motherwell bị phạt thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của đội chủ nhà khi thế trận đang cân bằng 1-1.

30' Freiburg kiểm soát bóng, Motherwell chống đỡ Qua 30 phút, SC Freiburg kiểm soát thế trận rõ rệt với tỷ lệ cầm bóng 38% - 62% và dứt điểm 1 - 7. Motherwell phải chống đỡ nhiều hơn, thể hiện qua 3 - 0 cứu thua, nhưng vẫn giữ được thế cân bằng.

28' M. Ginter đưa SC Freiburg trở lại Phút 28, M. Ginter đệm bóng gỡ hòa 1-1 cho SC Freiburg sau đường kiến tạo của D. Scherhant. Bàn thắng giúp đội khách nhanh chóng đáp trả sau khởi đầu bất lợi.

21' J. Hodge nhận thẻ vàng Phút 21, J. Hodge của Motherwell nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi kéo ngã đối thủ. Motherwell cần thận trọng hơn khi đang dẫn trước SC Freiburg.

2' R. Charles-Cook mở tỷ số sớm cho Motherwell Ngay ở phút thứ 2, R. Charles-Cook dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của E. Longelo để mở tỷ số cho Motherwell. Khởi đầu bùng nổ trên sân Fir Park giúp đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn SC Freiburg 1-0 tại vòng Playoff UEFA Europa Conference League.

0' Trận đấu bắt đầu Motherwell tiếp đón SC Freiburg.

Cập nhật lúc 02:19 21/08/2026

Motherwell Thống kê SC Freiburg 38% Kiểm soát bóng 62% 1 Dứt điểm 7 1 Trúng đích 2 0 Phạt góc 2 2 Phạm lỗi 4 3 Thủ môn cứu thua 0

Cuộc đối đầu giữa Motherwell và SC Freiburg trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp UEFA Europa Conference League sẽ diễn ra vào lúc 01:30 ngày 21/08/2026 trên sân vận động Fir Park. Với thể thức loại trực tiếp nghiệt ngã, hai đội bóng bước vào trận đấu này với mục tiêu duy nhất: giành chiến thắng để lấy vé đi tiếp, bởi thất bại đồng nghĩa với việc chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Phong độ ấn tượng của Motherwell trước màn tiếp đón SC Freiburg

Bước vào cuộc chạm trán quan trọng này, Motherwell sở hữu hành trang tương đối ấn tượng về mặt phong độ. Đội chủ nhà đang duy trì sự ổn định cao với chuỗi 4 trận gần nhất đạt thành tích thắng 3 trận và hòa 1 trận. Sự tự tin cùng lợi thế thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Fir Park sẽ là điểm tựa lớn cho Motherwell trong nỗ lực tìm kiếm lợi thế trước đối thủ.

Tính chất quyết định của cuộc đối đầu loại trực tiếp

Do đây là vòng đấu loại trực tiếp chứ không phải thi đấu vòng bảng, cả Motherwell lẫn SC Freiburg đều không có cơ hội sửa sai hay tính toán đến việc cải thiện thứ hạng. Thể thức một mất một còn buộc hai HLV phải chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật, cân bằng giữa khả năng tấn công và sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể trả giá bằng cả chiến dịch châu Âu, hứa hẹn tạo nên màn đọ sức vô cùng căng thẳng tại Fir Park.

Motherwell 5 trận gần nhất B T H H T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới SC Freiburg 5 trận gần nhất T T T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới