TRỰC TIẾP Trực tiếp Mỹ vs Bỉ: Hiệp 2 bắt đầu, Bỉ dẫn 2-1 Mỹ và Bỉ đối đầu trong trận đấu loại trực tiếp đầy kịch tính tại vòng 1/8 World Cup, nơi chỉ một trận thua đồng nghĩa với việc dừng bước. Phong độ hiện tại của cả hai đội hứa hẹn một cuộc đối đầu cân bằng và khó lường.

Mỹ 1 - 2 Bỉ Hiệp 2 — phút 56' 56' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Mỹ 1 - 2 Bỉ.

50' Bỉ áp đảo, thủ môn Mỹ liên tục cứu thua Bước sang phút 50, Bỉ vẫn là đội chủ động triển khai bóng và tạo sức ép rõ rệt lên khung thành đối phương, thể hiện qua thống kê dứt điểm áp đảo 3-11 và số cú trúng đích 1-5 . Hàng thủ cùng thủ môn Mỹ phải căng mình chống đỡ với 3 pha cứu thua, trong khi tuyển Mỹ chỉ biết chờ đợi cơ hội phản công để tìm bàn gỡ hòa.

46' Reyna vào sân ngay đầu hiệp hai Phút 46, HLV tuyển Mỹ tung ngay G. Reyna vào sân thay S. Dest khi trận đấu bước sang hiệp hai. Sự thay đổi diễn ra ngay khi bóng lăn trở lại, trong bối cảnh Mỹ đang bị Bỉ dẫn ngược 1-2 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ở hiệp một.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

37' Bỉ áp đảo, Mỹ co cụm chống đỡ Dù đang bị dẫn 1-2 , Bỉ vẫn là đội làm chủ thế trận với 57% cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về dứt điểm 8-1 , trong đó 4 pha đi trúng đích. Hàng thủ Mỹ phải gồng mình phòng ngự, thể hiện qua 2 pha cứu thua trong khi Bỉ chưa có nào, còn phía trước khung thành đối phương gần như bị phong tỏa.

35' McKennie phải nhận thẻ vàng sau pha kéo ngã Phút 35, McKennie bị bắt lỗi kéo ngã đối phương và lập tức nhận thẻ vàng từ trọng tài. Anh sẽ phải chơi thận trọng hơn trong phần còn lại, trong bối cảnh Mỹ đang bị Bỉ dẫn ngược 1-2 chỉ ít phút sau khi vừa gỡ hòa.

33' De Ketelaere đưa Bỉ vượt lên 2-1 chỉ sau 2 phút Phút 33, C. De Ketelaere lập công sau đường kiến tạo của L. Trossard , giúp Bỉ vượt lên 2-1 chỉ hai phút sau khi Mỹ vừa gỡ hòa. Một trận đấu rực lửa với ba bàn thắng chỉ trong vòng 24 phút, và Bỉ đang tỏ ra hiệu quả vượt trội dù bị Mỹ áp đảo thế trận.

31' Tillman đáp trả, Mỹ gỡ hòa 1-1 Phút 31, M. Tillman lập công giúp Mỹ san bằng cách biệt, đưa tỷ số về 1-1 sau bàn mở tỷ số của Bỉ ở phút 9. Dù bị đối thủ áp đảo về thế trận với chỉ 1 cú dứt điểm trúng đích so với 3 của Bỉ, tuyển Mỹ vẫn cho thấy sự tỉnh táo cần thiết ở trận đấu loại trực tiếp này.

25' Bỉ áp đảo hoàn toàn, Mỹ chưa dứt điểm nổi Bước sang phút 25, Bỉ đang kiểm soát thế trận rõ rệt với tỷ lệ cầm bóng 47% - 53% và đặc biệt là 7 cú dứt điểm (trong đó 3 lần trúng đích) so với con số 0 tròn trĩnh của Mỹ. Hàng thủ đội bóng Bắc Mỹ đang phải gồng mình chống đỡ, thể hiện qua 2 pha cứu thua liên tiếp, trong khi bên kia Bỉ vẫn đang nắm lợi thế 1-0 và tiếp tục dồn ép tìm cơ hội nhân đôi cách biệt.

21' Bỉ buộc phải thay người sớm ở phút 21 Phút 21, Onana rời sân nhường chỗ cho Vanaken trong màu áo Bỉ. Sự thay đổi bất ngờ này đến ngay sau khi Bỉ đã có bàn dẫn trước 0-1 , dù đang chơi lấn lướt hoàn toàn so với Mỹ.

13' Bỉ áp đảo toàn diện, Mỹ chưa dứt điểm nổi Sau bàn mở tỷ số sớm, Bỉ tiếp tục làm chủ thế trận với 66% cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về dứt điểm 7-0, trong đó có 3 pha trúng đích. Mỹ lùi sâu phòng ngự, chưa tung nổi cú sút nào và phải nhờ đến 2 pha cứu thua để giữ cách biệt tối thiểu 0-1.

9' De Ketelaere mở tỷ số sớm cho Bỉ Phút 9, C. De Ketelaere dứt điểm gọn gàng ấn định bàn mở tỷ số cho Bỉ sau đường kiến tạo của N. Raskin, đưa tỷ số lên 0-1 trước Mỹ. Bàn thắng đến giữa lúc Bỉ đang lấn lướt rõ rệt với thế trận cầm bóng vượt trội và hàng loạt cơ hội dứt điểm.

0' Trận đấu bắt đầu Mỹ tiếp đón Bỉ.

Cập nhật lúc 08:19 07/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 06:22 07/07/2026

Đội hình chính thức

Mỹ

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Mauricio Pochettino

Đội hình xuất phát:

24. Matthew Freese (G)

16. Alexander Freeman (D)

3. Chris Richards (D)

13. Tim Ream (D)

5. Antonee Robinson (D)

8. Weston McKennie (M)

4. Tyler Adams (M)

17. Malik Tillman (M)

2. Sergiño Dest (F)

20. Folarin Balogun (F)

10. Christian Pulišić (F)

Dự bị:

1. Matt Turner

25. Chris Brady

12. Miles Robinson

22. Mark McKenzie

6. Auston Trusty

23. Joe Scally

26. Alex Zendejas

7. Giovanni Reyna

18. Maximilian Arfsten

21. Timothy Weah

11. Brenden Aaronson

14. Sebastian Berhalter

19. Haji Wright

9. Ricardo Pepi

Bỉ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Rudi Garcia

Đội hình xuất phát:

1. Thibaut Courtois (G)

21. Timothy Castagne (D)

25. Nathan Ngoy (D)

4. Brandon Mechele (D)

5. Maxim De Cuyper (D)

23. Nicolas Raskin (M)

24. Amadou Onana (M)

14. Dodi Lukebakio (M)

8. Youri Tielemans (M)

10. Leandro Trossard (M)

17. Charles De Ketelaere (F)

Dự bị:

13. Mike Penders

12. Senne Lammens

18. Joaquin Seys

3. Arthur Theate

16. Koni De Winter

2. Zeno Debast

15. Thomas Meunier

19. Diego Moreira

11. Jérémy Doku

22. Alexis Saelemaekers

6. Axel Witsel

7. Kevin De Bruyne

20. Hans Vanaken

26. Matías Fernández-Pardo

9. Romelu Lukaku

Mỹ và Bỉ sẽ chạm trán tại vòng 1/8 World Cup 2026 trong một trận đấu mang tính chất được ăn cả ngã về không. Cuộc đối đầu diễn ra trên sân trung lập Lumen Field, đồng nghĩa không đội nào có lợi thế sân nhà hay sự ủng hộ áp đảo từ khán giả chủ nhà.

Đây là vòng đấu loại trực tiếp, nên áp lực tâm lý sẽ đè nặng lên cả hai huấn luyện viên. Một sai lầm nhỏ trong phòng ngự hay khoảnh khắc thiếu tỉnh táo cũng có thể khiến cả hành trình World Cup khép lại ngay lập tức.

Phong độ đối lập nhưng đều đáng gờm

Đoàn quân Mỹ bước vào trận đấu này với mạch trận ấn tượng khi thắng 3 trong 4 trận gần nhất, chỉ để thua đúng một lần. Chuỗi phong độ này cho thấy đội tuyển Mỹ đang có sự tự tin và ổn định cần thiết trước một đối thủ giàu kinh nghiệm như Bỉ.

Trong khi đó, Bỉ lại thể hiện một bộ mặt khác biệt với 2 trận hòa liên tiếp gần nhất, trước đó là 2 chiến thắng. Điều này phản ánh một đội bóng chưa thể hiện được sự bùng nổ, nhưng vẫn giữ được sự chắc chắn cần thiết khi không để thua trong 4 trận gần nhất.

Sự khác biệt trong quỹ đạo phong độ giữa hai đội tạo nên một bài toán chiến thuật thú vị. Mỹ đang lên tinh thần nhờ chuỗi chiến thắng, còn Bỉ lại cần tìm lại sự sắc bén trong khâu dứt điểm sau giai đoạn thi đấu cầm chừng.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Bỉ

Nhìn vào các cuộc chạm trán gần nhất, Bỉ đang chiếm ưu thế tuyệt đối khi thắng cả hai lần gặp Mỹ gần đây nhất, trong khi đội tuyển Mỹ chưa có được kết quả khả quan nào. Yếu tố tâm lý này có thể tạo ra áp lực nhất định cho các học trò của huấn luyện viên đội tuyển Mỹ khi bước vào trận đấu quan trọng bậc nhất trong năm.

Tuy nhiên, bóng đá luôn tồn tại những bất ngờ, đặc biệt ở đấu trường loại trực tiếp nơi một trận đấu đơn lẻ có thể xóa nhòa mọi thành tích trong quá khứ. Với phong độ đang lên, Mỹ hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào khả năng viết lại câu chuyện đối đầu.

Bài toán chiến thuật then chốt

Với tính chất một trận đấu loại trực tiếp trên sân trung lập, cả hai huấn luyện viên nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự trước khi tính đến các phương án tấn công mạo hiểm. Bỉ, với kinh nghiệm dày dạn tại các giải đấu lớn, có thể sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng, chờ đợi thời cơ để khai thác sai lầm của đối thủ.

Ngược lại, Mỹ với nguồn năng lượng dồi dào từ chuỗi kết quả tích cực gần đây, nhiều khả năng sẽ chủ động gây sức ép ngay từ những phút đầu, tận dụng tốc độ và thể lực để áp đảo đối thủ trong hiệp một.

Nhận định

Trận đấu giữa Mỹ và Bỉ hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu cân bằng và giàu cảm xúc. Phong độ đang lên của Mỹ là điểm tựa quan trọng, nhưng bản lĩnh trận mạc cùng lịch sử đối đầu thuận lợi lại là lợi thế không nhỏ dành cho Bỉ.

Trong bối cảnh một trận đấu loại trực tiếp, yếu tố tâm lý và khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quyết định hơn là các thống kê trước trận. Người hâm mộ có quyền chờ đợi một màn trình diễn kịch tính đến những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

29/03/2026: Mỹ 2 - 5 Bỉ

02/07/2014: Bỉ 2 - 1 Mỹ

Phong độ gần đây của Mỹ

02/07/2026: Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina (Thắng)

26/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 Mỹ (Thua)

20/06/2026: Mỹ 2-0 Úc (Thắng)

13/06/2026: Mỹ 4-1 Paraguay (Thắng)

07/06/2026: Mỹ 1-2 Đức (Thua)

Phong độ gần đây của Bỉ

02/07/2026: Bỉ 3-2 Senegal (Thắng)

27/06/2026: New Zealand 1-5 Bỉ (Thắng)

22/06/2026: Bỉ 0-0 Iran (Hòa)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

06/06/2026: Bỉ 5-0 Tunisia (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Mỹ 1 6 WLWW

Phong độ và thống kê đội

Mỹ

Phong độ 5 trận gần nhất: WWLW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 0

Thua: 1

Bàn thắng:

Ghi được: 10 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Bỉ

Phong độ 5 trận gần nhất: DDWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 2

Hòa: 2

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

USA

F. Balogun: Red Card (Missing Fixture)

M. McKenzie: Bruised Foot (Missing Fixture)

C. Roldan: Muscle Bruise (Missing Fixture)

Belgium

Z. Debast: Leg Injury (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Bỉ

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Mỹ thắng: 10%

Hòa: 45%

Bỉ thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Mỹ: -3.5 bàn

Bỉ: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or Belgium