TRỰC TIẾP Trực tiếp Na Uy vs Anh: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Na Uy và Anh bước vào cuộc đối đầu loại trực tiếp tại tứ kết World Cup trên sân trung lập Hard Rock Stadium, nơi chỉ một đội giành vé đi tiếp còn đội thua sẽ dừng bước.

Na Uy 1 - 1 Anh Hiệp 2 — phút 54' 54' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Na Uy 1 - 1 Anh.

51' Anh kiểm soát bóng vượt trội Bước sang phút 51, Anh kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 32% - 68% , buộc Na Uy phải ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Dù vậy, sự áp đảo về thời lượng kiểm soát chưa tạo khác biệt rõ ràng khi hai đội cùng có 5 - 5 pha dứt điểm.

46' Saka vào sân ngay đầu hiệp hai Phút 46', B. Saka vào sân thay N. Madueke bên phía Anh. Sự xuất hiện của Saka mang đến thêm một lựa chọn đáng chú ý cho Anh khi thế trận đang cân bằng.

46' E. Eze vào sân, D. Rice rời trận Phút 46', E. Eze được tung vào sân thay D. Rice, ngay khi hiệp hai bắt đầu. Anh có sự điều chỉnh đầu tiên sau hiệp đấu khép lại với tỷ số 1-1 trước Na Uy.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+2' Bellingham gỡ hòa phút bù giờ, Anh cân bằng 1-1 Phút 45+2, J. Bellingham dứt điểm ghi bàn sau đường kiến tạo của A. Gordon , đưa tỷ số Na Uy 1-1 Anh ngay trước giờ nghỉ. Bàn thắng như liều thuốc tinh thần cho Tam Sư, xóa đi bàn mở tỷ số của Na Uy ở phút 36 và giúp họ bước vào hiệp hai với tâm thế hoàn toàn khác.

38' Anh cầm bóng vượt trội nhưng chưa xuyên phá được Na Uy Bước sang phút 38, Na Uy vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 dù bị Anh áp đảo hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 35% - 65% nghiêng hẳn về phía Tam Sư. Hàng công Anh mới chỉ có 1 pha dứt điểm trúng đích trong tổng số dứt điểm 1-1 của cả trận, cho thấy hàng thủ Na Uy đang chống đỡ khá chắc chắn trước sức ép liên tục.

36' Schjelderup mở tỷ số cho Na Uy trước Anh Phút 36, Schjelderup dứt điểm gọn gàng sau đường kiến tạo của Odegaard , đưa Na Uy vươn lên dẫn trước Anh với tỷ số 1-0 tại tứ kết. Bàn thắng đến đúng lúc dù Na Uy đang cầm bóng ít hơn hẳn đối thủ, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong những pha phản công của thầy trò xứ Bắc Âu.

24' Anh áp đảo hoàn toàn, Na Uy lùi sâu co cụm Bước sang phút 24, Anh vẫn nắm thế trận tuyệt đối với 70% thời lượng cầm bóng so với chỉ 30% của Na Uy. Đoàn quân áo trắng cũng nhỉnh hơn về mọi chỉ số tấn công với dứt điểm 0-1, phạt góc 0-1, trong khi Na Uy mới chỉ biết phòng ngự và phạm lỗi để ngăn đối thủ, tỷ số phạm lỗi đang là 1-2 nghiêng về đội chủ nhà.

12' Anh áp đảo cầm bóng nhưng chưa dứt điểm Bước sang phút 12, Anh đang chiếm ưu thế rõ rệt về thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 74% so với 26% của Na Uy, dù cả hai đội đều chưa tung ra cú dứt điểm nào (0-0). Tuyển Anh đang kiên nhẫn tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự đối phương, trong khi Na Uy lùi sâu chờ đợi thời cơ phản công.

0' Trận đấu bắt đầu Na Uy tiếp đón Anh.

Cập nhật lúc 05:16 12/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 03:22 12/07/2026

Đội hình chính thức

Na Uy

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Stale Solbakken

Đội hình xuất phát:

1. Ørjan Nyland (G)

26. Julian Ryerson (D)

3. Kristoffer Ajer (D)

17. Torbjørn Heggem (D)

5. David Møller Wolfe (D)

10. Martin Ødegaard (M)

8. Sander Berge (M)

6. Patrick Berg (M)

7. Alexander Sørloth (F)

9. Erling Haaland (F)

21. Andreas Schjelderup (F)

Dự bị:

12. Sander Tangvik

13. Egil Selvik

4. Leo Østigård

15. Fredrik André Bjørkan

24. Sondre Langås

25. Henrik Sælebakke Falchener

16. Marcus Pedersen

2. Morten Thorsby

14. Fredrik Aursnes

18. Kristian Thorstvedt

19. Thelo Aasgaard

22. Oscar Bobb

23. Jens Petter Hauge

11. Jørgen Strand Larsen

20. Antonio Nusa

Anh

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Thomas Tuchel

Đội hình xuất phát:

1. Jordan Pickford (G)

2. Ezri Konsa (D)

5. John Stones (D)

6. Marc Guéhi (D)

3. Nico O'Reilly (D)

8. Elliot Anderson (M)

4. Declan Rice (M)

20. Noni Madueke (M)

10. Jude Bellingham (M)

18. Anthony Gordon (M)

9. Harry Kane (F)

Dự bị:

13. Dean Henderson

23. James Trafford

12. Trevoh Chalobah

15. Dan Burn

24. Reece James

25. Djed Spence

14. Jordan Henderson

16. Kobbie Mainoo

17. Morgan Rogers

21. Eberechi Eze

7. Bukayo Saka

11. Marcus Rashford

19. Ollie Watkins

22. Ivan Toney

Trận tứ kết giữa Na Uy và Anh diễn ra lúc 4h00 ngày 12/7/2026 trên sân trung lập Hard Rock Stadium sẽ là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất vòng knock-out. Đây là trận đấu loại trực tiếp: đội thắng bước tiếp vào bán kết, đội thua khép lại hành trình World Cup ngay tại đây.

Phong độ hai đội trước giờ bóng lăn

Na Uy bước vào trận tứ kết với chuỗi kết quả gần nhất là thắng, thắng, thua, thắng, thắng. Có thể thấy đội bóng Bắc Âu này duy trì được sự ổn định đáng kể, chỉ để thua đúng một trận trong năm lần ra sân gần nhất. Đó là nền tảng tâm lý tốt để họ tự tin bước vào một trận đấu mang tính quyết định.

Trong khi đó, Anh cũng không hề kém cạnh khi có chuỗi thành tích thắng, hòa, thắng, thắng, thắng trong năm trận gần nhất. Đoàn quân xứ sở sương mù chỉ chấp nhận một kết quả hòa duy nhất, còn lại đều giành trọn vẹn ba điểm. Phong độ này cho thấy Anh đang có sự ổn định và chắc chắn hơn về mặt kết quả so với đối thủ.

Tính chất một trận đấu không có ngày mai

Bởi đây là vòng đấu loại trực tiếp, mọi toan tính về tỷ số hòa hay việc chơi thăm dò gần như không còn chỗ đứng. Cả hai huấn luyện viên đều buộc phải tính toán để tạo ra sự khác biệt trong 90 phút, thậm chí là hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu nếu cần thiết.

Với việc trận đấu diễn ra trên sân trung lập, yếu tố lợi thế sân nhà gần như không tồn tại. Cả Na Uy lẫn Anh đều phải thích nghi với một môi trường thi đấu trung tính, nơi bản lĩnh và sự chuẩn bị chiến thuật sẽ đóng vai trò quyết định nhiều hơn là sự cổ vũ từ khán đài.

Dự đoán chiến thuật

Nhìn vào chuỗi phong độ gần đây, Anh nhỉnh hơn đôi chút về sự ổn định khi chỉ có một kết quả không trọn vẹn trong năm trận. Tuy nhiên, Na Uy với bốn chiến thắng trong năm trận gần nhất cũng cho thấy họ hoàn toàn đủ khả năng tạo bất ngờ trước một đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trong một trận đấu mang tính chất sinh tử như tứ kết World Cup, sự tập trung, khả năng tận dụng cơ hội và bản lĩnh tâm lý sẽ là những yếu tố quyết định then chốt hơn là các con số phong độ trước đó. Cả hai đội đều bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định, hứa hẹn mang đến một cuộc so tài hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Phong độ gần đây của Na Uy

06/07/2026: Brazil 1-2 Na Uy (Thắng)

01/07/2026: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy (Thắng)

27/06/2026: Na Uy 1-4 Pháp (Thua)

23/06/2026: Na Uy 3-2 Senegal (Thắng)

17/06/2026: Iraq 1-4 Na Uy (Thắng)

Phong độ gần đây của Anh

06/07/2026: Mexico 2-3 Anh (Thắng)

01/07/2026: Anh 2-1 CHDC Congo (Thắng)

28/06/2026: Panama 0-2 Anh (Thắng)

24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)

18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Na Uy 2 6 WWLWW

Phong độ và thống kê đội

Na Uy

Phong độ 5 trận gần nhất: WWLWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 4

Hòa: 0

Thua: 1

Bàn thắng:

Ghi được: 12 bàn (TB: 2.4 bàn/trận)

Thủng lưới: 9 bàn (TB: 1.8 bàn/trận)

Anh

Phong độ 5 trận gần nhất: WDWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 4

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 11 bàn (TB: 2.2 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Norway

M. Pedersen: Cold (Missing Fixture)

England

J. Henderson: Wirst Injury (Missing Fixture)

J. Quansah: Suspension Through Sports Court (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Anh

Tỷ lệ dự đoán:

Na Uy thắng: 10%

Hòa: 45%

Anh thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Na Uy: -2.5 bàn

Anh: -5.5 bàn

Lời khuyên: Combo Winner : England and +1.5 goals