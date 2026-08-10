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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Nashville SC vs Atletico San Luis: Nashville SC vượt lên dẫn trước

    Đại Ngàn10/08/2026 03:18

    Nashville SC đối đầu Atletico San Luis tại Leagues Cup ở sân Geodis Park lúc 07h00 ngày 10/08, màn so tài kịch tính giữa các đại diện của MLS và Liga MX.

    Nashville SC2 - 1Atletico San LuisHiệp 1 — phút 45'
    • 45'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Nashville SC 2 - 1 Atletico San Luis.

    • 38'Surridge lập công, Nashville SC vượt lên dẫn 2-1

      Phút 38, S. Surridge ghi bàn thắng quan trọng giúp Nashville SC nâng tỷ số lên 2-1 trước Atletico San Luis. Chỉ hai phút sau bàn gỡ hòa, đội chủ nhà đã hoàn tất màn ngược dòng chớp nhoáng để vươn lên dẫn trước đối thủ.

    • 37'Nashville SC nhỉnh hơn về kiểm soát bóng

      Trôi về những phút cuối hiệp một, trận đấu vẫn giữ thế quân bình với tỷ số 1 - 1. Nashville SC là đội kiểm soát cuộc chơi nhỉnh hơn nhờ tỷ lệ cầm bóng 57% - 43% cùng số lần dứt điểm 6 - 3, song sự hiệu quả của hai bên vẫn ngang bằng khi đều đạt chỉ số trúng đích 1 - 1.

    • 36'C. Espinoza san bằng tỷ số 1-1 cho Nashville SC

      Phút 36, từ đường kiến tạo của E. Saad, C. Espinoza lập công mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Nashville SC. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ sân Geodis Park đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi bị dẫn trước từ sớm.

    • 25'Nashville SC nỗ lực ép sân sau bàn thua sớm

      Sau khi nhận bàn thua 0 - 1, Nashville SC dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ và chiếm 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Atletico San Luis vẫn tổ chức phòng ngự khá kín kẽ khiến số lần dứt điểm hai bên duy trì ở mức cân bằng 3 - 3 (trúng đích 1 - 1). Sự nôn nóng bám đuổi khiến đại diện Mỹ phải phạm lỗi 5 - 2 so với đối thủ sau 25 phút thi đấu.

    • 18'R. Llorente mở tỷ số cho Atletico San Luis

      Phút 18, từ đường kiến tạo của E. Aguila, R. Llorente dứt điểm chính xác đưa Atletico San Luis vượt lên dẫn 0-1 trước Nashville SC. Bàn mở tỷ số sớm giúp đội khách chiếm thế chủ động ngay trên sân Geodis Park.

    • 13'Thế trận giằng co trong những phút đầu

      Trải qua 13 phút đầu tiên, Nashville SC là đội kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 57% - 43% trước Atletico San Luis. Dù vậy, đôi bên thi đấu khá thận trọng khi mới chỉ có 1 - 1 lần dứt điểm (trúng đích 0 - 0) và tỷ số vẫn giữ ở mốc 0-0.

    • 13'R. Torres nhận thẻ vàng sớm ở phút 13

      Phút 13, trọng tài rút chiếc thẻ vàng cảnh cáo R. Torres bên phía Atletico San Luis. Trận đấu trên sân Geodis Park đang diễn ra giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0 và hai đội mới chỉ có cùng 1-1 cú dứt điểm.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Nashville SC tiếp đón Atletico San Luis.

    Cập nhật lúc 07:56 10/08/2026

    Đội hình chính thức
    Nashville SC
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Brian Callaghan
    Atletico San Luis
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Raul Chabrand
    99
    Brian Schwake
    31
    Andy Najar
    3
    Maxwell Woledzi
    4
    Jeisson Palacios
    2
    Daniel Lovitz
    7
    Cristian Espinoza
    20
    Edvard Tagseth
    16
    Matthew Corcoran
    19
    Alex Muyl
    9
    Sam Surridge
    11
    Elias Saad
    1
    Andrés Sánchez
    30
    Benjamín Galindo
    14
    Miguel Alonso García
    31
    Eduardo Águila
    2
    Román Torres
    21
    Oscar Macías
    10
    Sébastien Salles-Lamonge
    18
    Aldo Cruz
    11
    David Rodriguez
    99
    Felipe Mora
    22
    Rafa Llorente
    Dự bị
    Nashville SC
    13 Xavier Valdez1 Joe Willis5 Jack Maher22 Josh Bauer27 Reed Baker-Whiting23 Jordan Knight6 Bryan Acosta12 Charles-Emile Brunet37 Ahmed Qasem
    Atletico San Luis
    25 Gibran Lajud23 Cesar Lopez16 Lucas Esteves192 Yoshimar Molina7 Benjamín Galdames8 Ronaldo Nájera242 Ángel Reyes13 Johan Caicedo26 Sebastián Pérez Bouquet
    Cập nhật đội hình lúc 06:40 10/08/2026
    Nashville SCThống kêAtletico San Luis
    57%
    Kiểm soát bóng
    43%
    8
    Dứt điểm
    3
    3
    Trúng đích
    1
    8
    Phạm lỗi
    3
    1
    Việt vị
    0
    0
    Thủ môn cứu thua
    1

    Bối cảnh trận đấu giữa đại diện MLS và Liga MX

    Trận đấu giữa Nashville SC và Atletico San Luis sẽ diễn ra vào lúc 07h00 ngày 10/08/2026 trên sân vận động Geodis Park. Đây là cuộc chạm trán nằm trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup, nơi các câu lạc bộ đại diện cho giải Nhà nghề Mỹ (MLS) đối đầu trực tiếp với những đội bóng đến từ Giải VĐQG Mexico (Liga MX).

    Các trận đấu giữa hai nền bóng đá lớn nhất khu vực luôn mang đến sức hút đặc biệt. Lợi thế được chơi trên mặt cỏ quen thuộc Geodis Park được kỳ vọng sẽ giúp Nashville SC tạo dựng thế trận chủ động trước đối thủ đến từ Mexico.

    Phong độ gần đây của hai đội bóng

    Về phía Atletico San Luis, đại diện của Liga MX bước vào màn so tài này sau khi để thua 1 trận ở lần ra sân gần nhất. Việc không thể giành chiến thắng ở trận đấu trước khiến áp lực tâm lý gia tăng đáng kể đối với đội khách trong chuyến hành quân này.

    Bên cạnh áp lực từ kết quả gần đây, Atletico San Luis còn phải đối mặt với thử thách lớn khi thi đấu dưới sức ép của cổ động viên đối phương. Họ cần cải thiện sự tập trung nơi hàng phòng ngự nếu muốn duy trì sự an toàn cho khung thành trước sức ép từ đội chủ nhà.

    Nhận định thế trận và điểm tựa Geodis Park

    Nhờ lợi thế sân nhà Geodis Park, Nashville SC nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu bằng lối chơi chủ động dâng cao, tổ chức kiểm soát bóng và gia tăng áp lực lên phần sân của Atletico San Luis. Sự chủ động trong các tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân sẽ là chìa khóa để họ kiểm soát nhịp độ trận đấu.

    Trái lại, Atletico San Luis có thể lựa chọn phương án thi đấu thận trọng hơn, duy trì đội hình thấp để rình rập thời cơ phản công. Sự chủ động nhiều khả năng thuộc về Nashville SC, nhưng Atletico San Luis vẫn là thách thức không thể coi thường nhờ lối chơi quyết liệt đặc trưng của bóng đá Mexico.

    Nashville SC
    5 trận gần nhất
    BHBTT
    Atletico San Luis
    5 trận gần nhất
    BHHBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    4
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Nashville SC vs Atletico San Luis: Nashville SC vượt lên dẫn trước
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