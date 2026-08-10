TRỰC TIẾP Trực tiếp Nashville SC vs Atletico San Luis: Nashville SC vượt lên dẫn trước Nashville SC đối đầu Atletico San Luis tại Leagues Cup ở sân Geodis Park lúc 07h00 ngày 10/08, màn so tài kịch tính giữa các đại diện của MLS và Liga MX.

Nashville SC 2 - 1 Atletico San Luis Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Nashville SC 2 - 1 Atletico San Luis.

38' Surridge lập công, Nashville SC vượt lên dẫn 2-1 Phút 38, S. Surridge ghi bàn thắng quan trọng giúp Nashville SC nâng tỷ số lên 2-1 trước Atletico San Luis. Chỉ hai phút sau bàn gỡ hòa, đội chủ nhà đã hoàn tất màn ngược dòng chớp nhoáng để vươn lên dẫn trước đối thủ.

37' Nashville SC nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Trôi về những phút cuối hiệp một, trận đấu vẫn giữ thế quân bình với tỷ số 1 - 1 . Nashville SC là đội kiểm soát cuộc chơi nhỉnh hơn nhờ tỷ lệ cầm bóng 57% - 43% cùng số lần dứt điểm 6 - 3 , song sự hiệu quả của hai bên vẫn ngang bằng khi đều đạt chỉ số trúng đích 1 - 1 .

36' C. Espinoza san bằng tỷ số 1-1 cho Nashville SC Phút 36, từ đường kiến tạo của E. Saad , C. Espinoza lập công mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Nashville SC. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ sân Geodis Park đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi bị dẫn trước từ sớm.

25' Nashville SC nỗ lực ép sân sau bàn thua sớm Sau khi nhận bàn thua 0 - 1 , Nashville SC dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ và chiếm 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Atletico San Luis vẫn tổ chức phòng ngự khá kín kẽ khiến số lần dứt điểm hai bên duy trì ở mức cân bằng 3 - 3 (trúng đích 1 - 1 ). Sự nôn nóng bám đuổi khiến đại diện Mỹ phải phạm lỗi 5 - 2 so với đối thủ sau 25 phút thi đấu.

18' R. Llorente mở tỷ số cho Atletico San Luis Phút 18, từ đường kiến tạo của E. Aguila , R. Llorente dứt điểm chính xác đưa Atletico San Luis vượt lên dẫn 0-1 trước Nashville SC. Bàn mở tỷ số sớm giúp đội khách chiếm thế chủ động ngay trên sân Geodis Park.

13' Thế trận giằng co trong những phút đầu Trải qua 13 phút đầu tiên, Nashville SC là đội kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 57% - 43% trước Atletico San Luis. Dù vậy, đôi bên thi đấu khá thận trọng khi mới chỉ có 1 - 1 lần dứt điểm (trúng đích 0 - 0 ) và tỷ số vẫn giữ ở mốc 0-0 .

13' R. Torres nhận thẻ vàng sớm ở phút 13 Phút 13, trọng tài rút chiếc thẻ vàng cảnh cáo R. Torres bên phía Atletico San Luis. Trận đấu trên sân Geodis Park đang diễn ra giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0 và hai đội mới chỉ có cùng 1-1 cú dứt điểm.

0' Trận đấu bắt đầu Nashville SC tiếp đón Atletico San Luis.

Cập nhật lúc 07:56 10/08/2026

Đội hình chính thức Nashville SC Sơ đồ 4-4-2 · HLV Brian Callaghan Atletico San Luis Sơ đồ 3-4-3 · HLV Raul Chabrand 99 Brian Schwake 31 Andy Najar 3 Maxwell Woledzi 4 Jeisson Palacios 2 Daniel Lovitz 7 Cristian Espinoza 20 Edvard Tagseth 16 Matthew Corcoran 19 Alex Muyl 9 Sam Surridge 11 Elias Saad 1 Andrés Sánchez 30 Benjamín Galindo 14 Miguel Alonso García 31 Eduardo Águila 2 Román Torres 21 Oscar Macías 10 Sébastien Salles-Lamonge 18 Aldo Cruz 11 David Rodriguez 99 Felipe Mora 22 Rafa Llorente Dự bị Nashville SC 13 Xavier Valdez 1 Joe Willis 5 Jack Maher 22 Josh Bauer 27 Reed Baker-Whiting 23 Jordan Knight 6 Bryan Acosta 12 Charles-Emile Brunet 37 Ahmed Qasem Atletico San Luis 25 Gibran Lajud 23 Cesar Lopez 16 Lucas Esteves 192 Yoshimar Molina 7 Benjamín Galdames 8 Ronaldo Nájera 242 Ángel Reyes 13 Johan Caicedo 26 Sebastián Pérez Bouquet Cập nhật đội hình lúc 06:40 10/08/2026

Nashville SC Thống kê Atletico San Luis 57% Kiểm soát bóng 43% 8 Dứt điểm 3 3 Trúng đích 1 8 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Bối cảnh trận đấu giữa đại diện MLS và Liga MX

Trận đấu giữa Nashville SC và Atletico San Luis sẽ diễn ra vào lúc 07h00 ngày 10/08/2026 trên sân vận động Geodis Park. Đây là cuộc chạm trán nằm trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup, nơi các câu lạc bộ đại diện cho giải Nhà nghề Mỹ (MLS) đối đầu trực tiếp với những đội bóng đến từ Giải VĐQG Mexico (Liga MX).

Các trận đấu giữa hai nền bóng đá lớn nhất khu vực luôn mang đến sức hút đặc biệt. Lợi thế được chơi trên mặt cỏ quen thuộc Geodis Park được kỳ vọng sẽ giúp Nashville SC tạo dựng thế trận chủ động trước đối thủ đến từ Mexico.

Phong độ gần đây của hai đội bóng

Về phía Atletico San Luis, đại diện của Liga MX bước vào màn so tài này sau khi để thua 1 trận ở lần ra sân gần nhất. Việc không thể giành chiến thắng ở trận đấu trước khiến áp lực tâm lý gia tăng đáng kể đối với đội khách trong chuyến hành quân này.

Bên cạnh áp lực từ kết quả gần đây, Atletico San Luis còn phải đối mặt với thử thách lớn khi thi đấu dưới sức ép của cổ động viên đối phương. Họ cần cải thiện sự tập trung nơi hàng phòng ngự nếu muốn duy trì sự an toàn cho khung thành trước sức ép từ đội chủ nhà.

Nhận định thế trận và điểm tựa Geodis Park

Nhờ lợi thế sân nhà Geodis Park, Nashville SC nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu bằng lối chơi chủ động dâng cao, tổ chức kiểm soát bóng và gia tăng áp lực lên phần sân của Atletico San Luis. Sự chủ động trong các tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân sẽ là chìa khóa để họ kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Trái lại, Atletico San Luis có thể lựa chọn phương án thi đấu thận trọng hơn, duy trì đội hình thấp để rình rập thời cơ phản công. Sự chủ động nhiều khả năng thuộc về Nashville SC, nhưng Atletico San Luis vẫn là thách thức không thể coi thường nhờ lối chơi quyết liệt đặc trưng của bóng đá Mexico.

Nashville SC 5 trận gần nhất B H B T T Atletico San Luis 5 trận gần nhất B H H B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới