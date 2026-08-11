Trực tiếp NEC Nijmegen vs Olympiacos F.C.: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp NEC Nijmegen vs Olympiacos F.C.: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn11/08/2026 19:30

    Cuộc chạm trán giữa NEC Nijmegen và Olympiacos F.C. tại UEFA Champions League hứa hẹn mang đến kịch bản đầy kịch tính khi lịch sử đối đầu đang ở thế cân bằng.

    NEC NijmegenvsOlympiacos F.C.SẮP BẮT ĐẦU • 00:30
    • 00:30Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của NEC Nijmegen và Olympiacos F.C. đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:30.

    Cập nhật lúc 23:51 11/08/2026

    Đội hình chính thức
    NEC Nijmegen
    Sơ đồ 3-4-2-1
    Olympiacos F.C.
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Gonzalo Crettaz
    21
    Tobias Storm
    3
    Philippe Sandler
    24
    Deveron Fonville
    25
    Sami Ouaissa
    6
    Darko Nejasmic
    10
    Dusan Tadic
    20
    Noé Lebreton
    9
    Tjaronn Chery
    99
    Clement Bischoff
    30
    Bryan Linssen
    31
    Balsa Popovic
    23
    Rodinei
    45
    Panagiotis Retsos
    5
    Lorenzo Pirola
    70
    Bruno Onyemaechi
    14
    Dani García
    32
    Santiago Hezze
    10
    Gelson Martins
    8
    Gustavo Sá
    20
    Jota Silva
    9
    Ayoub El Kaabi
    Dự bị
    NEC Nijmegen
    2 Brayann Pereira5 Thomas Ouwejan7 Emre Mor8 Isak Hansen-Aarøen11 Willum Thór Willumsson14 Kaj Sierhuis17 Bram Nuytinck34 Kevin Kers35 Jamiro Monteiro
    Olympiacos F.C.
    1 Stefan Ortega2 Manolis Saliakas4 Zinedin Smajlović6 David Carmo7 Konstantinos Fortounis16 Lorenzo Scipioni22 Chiquinho25 Pablo Maffeo73 Joel Roca
    Cập nhật đội hình lúc 23:51 11/08/2026

    Trận đấu giữa NEC Nijmegen và Olympiacos F.C. diễn ra lúc 00:30 ngày 12/08/2026 trong khuôn khổ giải đấu UEFA Champions League đang thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Màn so tài này được tổ chức trên sân vận động Goffertstadion, nơi NEC Nijmegen có lợi thế sân nhà để đón tiếp đại diện đến từ Hy Lạp.

    Phân tích thế đối đầu giữa hai đội

    Nhìn lại lịch sử chạm trán trực tiếp, NEC Nijmegen và Olympiacos F.C. mới chỉ đụng độ nhau đúng 1 lần. Ở lần đối đầu duy nhất đó, hai câu lạc bộ đã chia điểm trong một trận hòa cân bằng, khi NEC Nijmegen thắng 0 trận và Olympiacos F.C. cũng chưa có được chiến thắng nào.

    Bên cạnh đó, việc chưa từng phân định thắng bại trong quá khứ khiến cuộc tái đấu lần này trở nên khó đoán. Sự cân bằng về mặt thành tích đối đầu phản ánh thực lực giữa hai đại diện, tạo tiền đề cho một trận đấu giằng co về mặt chiến thuật trên sân Goffertstadion.

    Cục diện chiến thuật và kỳ vọng trận đấu

    Lợi thế sân nhà Goffertstadion sẽ là điểm tựa quan trọng cho NEC Nijmegen. Việc thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà thường mang lại sự tự tin lớn cho đại diện Hà Lan. Tuy nhiên, Olympiacos F.C. luôn là đối thủ giàu kinh nghiệm ở đấu trường châu lục, sẵn sàng tạo ra nhiều thách thức cho đội chủ nhà.

    Đặc biệt, với tính chất quan trọng của đấu trường UEFA Champions League, cả hai đội nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng. Mục tiêu hàng đầu của cả NEC Nijmegen lẫn Olympiacos F.C. là kiểm soát khu vực giữa sân và hạn chế tối đa các sai lầm cá nhân trước khi tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    NEC Nijmegen · 0 thắng1 hòaOlympiacos F.C. · 0 thắng
    05/08/2026
    Olympiacos F.C.
    0 - 0
    NEC Nijmegen
    Hòa
    NEC Nijmegen
    5 trận gần nhất
    H
    Olympiacos F.C.
    5 trận gần nhất
    HBHB
    Tình hình lực lượng
    NEC Nijmegen
    Yassin Moslih (Unknown Injury)
    Bryan Linssen (Head Injury)
    Philippe Sandler (Unknown Injury)
    Adam Tahaui (No Eligibility)
    Thomas Ouwejan (Minor Knock)
    Koki Ogawa (Unknown Injury)
    Vito van Crooij (No Eligibility)
    Bram Nuytinck (Ankle Injury)
    Olympiacos F.C.
    Yusuf Yazıcı (Cruciate Ligament Tear)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp NEC Nijmegen vs Olympiacos F.C.: Đội hình xuất phát
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