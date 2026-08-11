TRỰC TIẾP Trực tiếp NEC Nijmegen vs Olympiacos F.C.: Đội hình xuất phát Cuộc chạm trán giữa NEC Nijmegen và Olympiacos F.C. tại UEFA Champions League hứa hẹn mang đến kịch bản đầy kịch tính khi lịch sử đối đầu đang ở thế cân bằng.

NEC Nijmegen vs Olympiacos F.C. SẮP BẮT ĐẦU • 00:30 00:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của NEC Nijmegen và Olympiacos F.C. đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:30.

Cập nhật lúc 23:51 11/08/2026

Đội hình chính thức NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 Olympiacos F.C. Sơ đồ 4-2-3-1 1 Gonzalo Crettaz 21 Tobias Storm 3 Philippe Sandler 24 Deveron Fonville 25 Sami Ouaissa 6 Darko Nejasmic 10 Dusan Tadic 20 Noé Lebreton 9 Tjaronn Chery 99 Clement Bischoff 30 Bryan Linssen 31 Balsa Popovic 23 Rodinei 45 Panagiotis Retsos 5 Lorenzo Pirola 70 Bruno Onyemaechi 14 Dani García 32 Santiago Hezze 10 Gelson Martins 8 Gustavo Sá 20 Jota Silva 9 Ayoub El Kaabi Dự bị NEC Nijmegen 2 Brayann Pereira 5 Thomas Ouwejan 7 Emre Mor 8 Isak Hansen-Aarøen 11 Willum Thór Willumsson 14 Kaj Sierhuis 17 Bram Nuytinck 34 Kevin Kers 35 Jamiro Monteiro Olympiacos F.C. 1 Stefan Ortega 2 Manolis Saliakas 4 Zinedin Smajlović 6 David Carmo 7 Konstantinos Fortounis 16 Lorenzo Scipioni 22 Chiquinho 25 Pablo Maffeo 73 Joel Roca Cập nhật đội hình lúc 23:51 11/08/2026

Trận đấu giữa NEC Nijmegen và Olympiacos F.C. diễn ra lúc 00:30 ngày 12/08/2026 trong khuôn khổ giải đấu UEFA Champions League đang thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Màn so tài này được tổ chức trên sân vận động Goffertstadion, nơi NEC Nijmegen có lợi thế sân nhà để đón tiếp đại diện đến từ Hy Lạp.

Phân tích thế đối đầu giữa hai đội

Nhìn lại lịch sử chạm trán trực tiếp, NEC Nijmegen và Olympiacos F.C. mới chỉ đụng độ nhau đúng 1 lần. Ở lần đối đầu duy nhất đó, hai câu lạc bộ đã chia điểm trong một trận hòa cân bằng, khi NEC Nijmegen thắng 0 trận và Olympiacos F.C. cũng chưa có được chiến thắng nào.

Bên cạnh đó, việc chưa từng phân định thắng bại trong quá khứ khiến cuộc tái đấu lần này trở nên khó đoán. Sự cân bằng về mặt thành tích đối đầu phản ánh thực lực giữa hai đại diện, tạo tiền đề cho một trận đấu giằng co về mặt chiến thuật trên sân Goffertstadion.

Cục diện chiến thuật và kỳ vọng trận đấu

Lợi thế sân nhà Goffertstadion sẽ là điểm tựa quan trọng cho NEC Nijmegen. Việc thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà thường mang lại sự tự tin lớn cho đại diện Hà Lan. Tuy nhiên, Olympiacos F.C. luôn là đối thủ giàu kinh nghiệm ở đấu trường châu lục, sẵn sàng tạo ra nhiều thách thức cho đội chủ nhà.

Đặc biệt, với tính chất quan trọng của đấu trường UEFA Champions League, cả hai đội nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng. Mục tiêu hàng đầu của cả NEC Nijmegen lẫn Olympiacos F.C. là kiểm soát khu vực giữa sân và hạn chế tối đa các sai lầm cá nhân trước khi tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất NEC Nijmegen · 0 thắng 1 hòa Olympiacos F.C. · 0 thắng Olympiacos F.C. 0 - 0 NEC Nijmegen Hòa

NEC Nijmegen 5 trận gần nhất H Olympiacos F.C. 5 trận gần nhất H B H B

Tình hình lực lượng NEC Nijmegen ✚ Yassin Moslih (Unknown Injury) ✚ Bryan Linssen (Head Injury) ✚ Philippe Sandler (Unknown Injury) ✚ Adam Tahaui (No Eligibility) ✚ Thomas Ouwejan (Minor Knock) ✚ Koki Ogawa (Unknown Injury) ✚ Vito van Crooij (No Eligibility) ✚ Bram Nuytinck (Ankle Injury) Olympiacos F.C. ✚ Yusuf Yazıcı (Cruciate Ligament Tear)