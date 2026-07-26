TRỰC TIẾP Trực tiếp New York RB vs Charlotte: Hết hiệp 1, Charlotte dẫn 2-0 New York RB và Charlotte cùng có 22 điểm, lần lượt đứng thứ 8 và 7 trên bảng xếp hạng MLS. Trận đấu tại Sports Illustrated Stadium hứa hẹn giằng co khi phong độ gần đây của hai đội khá cân bằng.

New York RB 0 - 2 Charlotte Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

37' New York RB ép sân, Charlotte dẫn hai bàn Phút 37, New York RB đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59-41 và vượt trội về dứt điểm 11-2. Dù chịu sức ép, Charlotte vẫn bảo toàn lợi thế 0-2, với thủ môn đã có 3 pha cứu thua.

25' New York RB kiểm soát bóng, Charlotte sắc bén Phút 25', New York RB chiếm ưu thế về kiểm soát bóng với 58-42, nhưng chưa tạo ra khác biệt ở số lần dứt điểm khi hai đội cùng có 2-2 cú sút. Charlotte đang dẫn 0-2 và sắc bén hơn với 2 cú sút trúng đích, trong khi đối thủ chưa có lần nào.

13' New York RB cầm bóng nhưng Charlotte hiệu quả Phút 13', New York RB kiểm soát bóng 64-36 nhưng chưa tạo được sức ép tương xứng, khi chỉ có 1-2 lần dứt điểm. Charlotte chủ động nhường thế trận, chờ cơ hội và đang tỏ ra hiệu quả hơn với 0-2 cú dứt điểm trúng đích.

12' Ashley Westwood nhân đôi cách biệt cho Charlotte Phút 12, Ashley Westwood lập công, giúp Charlotte nâng tỷ số lên 0-2 trước New York RB. Nếu giữ tỷ số này, Charlotte tạm đứng #7 còn New York RB ở #8, nhưng suất đi tiếp vẫn chưa được chốt.

7' Pep Biel đưa Charlotte mở tỷ số Phút 7', Pep Biel lập công sau đường kiến tạo của Liel Abada, giúp Charlotte mở tỷ số trước New York RB.

0' Trận đấu bắt đầu New York RB tiếp đón Charlotte.

Cập nhật lúc 06:28 26/07/2026

Đội hình chính thức New York RB Sơ đồ 4-3-3 Charlotte Sơ đồ 4-3-3 34 Ethan Horvath 3 Jahkeele Marshall-Rutty 2 Justin Che 12 Dylan Nealis 56 Matthew Dos Santos 48 Ronald Donkor 15 Adri Mehmeti 10 Emil Forsberg 7 Cade Cowell 16 Julian Hall 11 Jorge Ruvalcaba 1 Kristijan Kahlina 35 Will Cleary 44 Agyemang Morrison 3 Tim Ream 15 Harry Toffolo 8 Ashley Westwood 17 Luca de la Torre 16 Pep Biel 18 Kerwin Vargas 7 Archie Goodwin 11 Liel Abada Dự bị New York RB 4 Gustav Berggren 5 Omar Valencia 14 Julián Bazán 26 Tim Parker 37 Mohammed Sofo 70 Andy Rojas 77 John McCarthy 80 Nate Worth 91 Mijahir Jiménez Charlotte 4 Andrew Privett 9 Idan Toklomati 13 Brandt Bronico 14 Nathan Byrne 21 Tyler Miller 22 Henry Kessler 25 Tyger Smalls 28 Djibril Diani 37 Rodolfo Aloko Cập nhật đội hình lúc 04:50 26/07/2026

New York RB Thống kê Charlotte 59% Kiểm soát bóng 41% 11 Dứt điểm 2 3 Trúng đích 2 2 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 3 0 Thủ môn cứu thua 3

Thông tin trận đấu

New York RB sẽ đối đầu Charlotte tại Sports Illustrated Stadium trong khuôn khổ MLS. Trận đấu diễn ra lúc 05h30 ngày 26/07/2026.

Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng. Charlotte xếp hạng 7 với 22 điểm, trong khi New York RB đứng thứ 8 và cũng có 22 điểm. Khoảng cách về vị trí không đi kèm chênh lệch điểm số, vì vậy cuộc đối đầu này có tính cân bằng rõ rệt.

Phong độ gần đây cân bằng

New York RB bước vào trận đấu với thành tích thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà có khả năng tạo ra những màn trình diễn tích cực, nhưng tính ổn định vẫn là vấn đề cần được cải thiện.

Charlotte có phong độ tương tự khi thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. So với New York RB, đội khách ít thất bại hơn trong cùng khoảng thời gian, đồng thời có nhiều trận hòa hơn. Điều đó cho thấy Charlotte có xu hướng duy trì thế trận chặt chẽ ngay cả khi chưa thể giành chiến thắng.

Vì hai đội đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng trong giai đoạn gần đây, khả năng kiểm soát nhịp độ sẽ đóng vai trò quan trọng. New York RB có lợi thế sân nhà, còn Charlotte sở hữu chuỗi kết quả ổn định hơn đôi chút.

Đối đầu chia đều

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, New York RB thắng 2 trận, hai đội hòa 1 trận và Charlotte thắng 2 trận. Cán cân này phản ánh sự giằng co trong cặp đấu, khi không bên nào tạo được ưu thế rõ ràng về kết quả tổng thể.

Vì thế, những chi tiết trong từng thời điểm của trận đấu có thể quyết định cục diện. Khả năng tận dụng cơ hội, duy trì sự tập trung và xử lý tốt các giai đoạn chuyển trạng thái sẽ là những yếu tố đáng chú ý.

Thế trận được chờ đợi

New York RB nhiều khả năng sẽ cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà để chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Tuy nhiên, thành tích gần đây cho thấy đội bóng này cần tránh những khoảng thời gian mất kiểm soát, đặc biệt sau khi không duy trì được lợi thế về thế trận.

Ở phía đối diện, Charlotte có cơ sở để lựa chọn cách chơi thận trọng và chờ thời điểm thích hợp. Với thành tích thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, đội khách cho thấy khả năng hạn chế thất bại. Charlotte cũng có thể hướng tới việc kéo trận đấu vào thế giằng co, nơi sự kiên nhẫn và kỷ luật có thể tạo ra khác biệt.

Không có dữ liệu về đội hình dự kiến hay cầu thủ vắng mặt, vì vậy chưa thể xác định những điều chỉnh nhân sự cụ thể của hai bên. Trọng tâm chiến thuật nhiều khả năng nằm ở cách mỗi đội cân bằng giữa việc tấn công và bảo vệ cấu trúc phòng ngự.

Nhận định New York RB vs Charlotte

New York RB có lợi thế sân nhà, nhưng Charlotte đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng và sở hữu phong độ gần đây ít thất bại hơn. Trong khi đó, lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất cho thấy hai đội hoàn toàn cân bằng với cùng 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó phân định ưu thế trước giờ bóng lăn. New York RB cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép đủ lớn, còn Charlotte sẽ hướng tới việc duy trì sự ổn định và tận dụng những thời điểm đối thủ sơ hở. Cục diện có thể phụ thuộc vào đội kiểm soát tốt hơn các tình huống then chốt thay vì chỉ dựa vào vị trí trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New York RB · 2 thắng 1 hòa Charlotte · 2 thắng Charlotte 6 - 1 New York RB CHA Charlotte 1 - 0 New York RB CHA New York RB 4 - 2 Charlotte NYR Charlotte 1 - 1 New York RB Hòa New York RB 3 - 1 Charlotte NYR

New York RB 5 trận gần nhất B T H T T 16 Trận 6-4-6 T-H-B 26 Ghi (TB 1.6) 35 Thủng lưới Charlotte 5 trận gần nhất H T T B H 16 Trận 6-4-6 T-H-B 26 Ghi (TB 1.6) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B … 6 New York City 16 6 4 6 +5 22 T T H B T 7 Charlotte 16 6 4 6 +1 22 H B T T H 8 New York RB 16 6 4 6 -9 22 T T H T B 9 DC United 16 4 7 5 -4 19 H B H H H …

Tình hình lực lượng New York RB ✚ Matthew Dos Santos (Calf Injury) ✚ Emil Forsberg (Hip Injury) ✚ AJ Marcucci (Cruciate Ligament Tear) ✚ Eric-Maxim Choupo-Moting (Knee Problems) Charlotte ✚ Harry Toffolo (Muscle Injury) ✚ Tim Ream (Called Up To National Team) ✚ Nimfasha Berchimas (Foot Injury)