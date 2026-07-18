TRỰC TIẾP Trực tiếp Nice vs Nimes: Nice nhân đôi cách biệt Nice đối đầu Nimes lúc 23h ngày 18/07/2026 trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ. Lịch sử 5 lần gặp gần nhất nghiêng rõ về Nice với 4 chiến thắng.

Nice 2 - 0 Nimes Hiệp 1 — phút 44' 44' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Nice 2 - 0 Nimes.

18' Nice nhân đôi cách biệt từ sớm Phút 18, Nice ghi bàn để nhân đôi cách biệt trước Nimes, nâng tỷ số lên 2-0. Đội chủ nhà đang tạo ra lợi thế đáng kể ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

4' I. Jansson giúp Nice mở tỷ số Phút 4', I. Jansson lập công giúp Nice vượt lên dẫn 1-0. Đội bóng nước Pháp có khởi đầu thuận lợi trong trận đấu.

0' Trận đấu bắt đầu Nice tiếp đón Nimes.

Cập nhật lúc 23:44 18/07/2026

Thông tin trận đấu

Nice sẽ đối đầu Nimes lúc 23h ngày 18/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Đây là trận đấu mà tương quan từ lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về phía Nice.

Nice nắm lợi thế trong đối đầu gần đây

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Nice thắng 4 trận, hòa 0 trận và chỉ nhận 1 thất bại trước Nimes. Chuỗi kết quả này cho thấy Nice thường giành được kết quả tích cực khi gặp đối thủ này.

Tuy nhiên, những con số đối đầu chỉ phản ánh xu hướng trong quá khứ. Trận giao hữu sắp tới vẫn có thể được quyết định bởi cách hai đội tiếp cận trận đấu, khả năng duy trì cường độ và sự hiệu quả trong các thời điểm quan trọng.

Trận đấu chờ đợi cách tiếp cận của hai đội

Với lợi thế rõ rệt về thành tích đối đầu, Nice có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin. Đội bóng này cần biến ưu thế đó thành khả năng kiểm soát thế trận và tạo sức ép đều đặn, thay vì chỉ dựa vào lịch sử gặp nhau.

Ở chiều ngược lại, Nimes sẽ cần một cách tiếp cận chặt chẽ và kỷ luật hơn nếu muốn thu hẹp khoảng cách trong đối đầu. Việc hạn chế những khoảng trống và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu sẽ có ý nghĩa quan trọng với đại diện này.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Nice là đội được đánh giá cao hơn dựa trên kết quả 5 lần gặp gần nhất, với 4 chiến thắng và 1 thất bại. Dù vậy, do dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về phong độ gần đây, lực lượng hay chiến thuật cụ thể, chưa thể xác định chính xác diễn biến và kết quả của trận đấu.

Điểm đáng chú ý nhất vẫn là khả năng Nice tiếp tục duy trì ưu thế đối đầu, trong khi Nimes phải tìm cách phá vỡ xu hướng bất lợi này. Cách hai đội tổ chức thế trận và xử lý các thời điểm then chốt sẽ là yếu tố định hình cuộc so tài tại Giao hữu CLB (Friendlies Clubs).

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nice · 4 thắng 0 hòa Nimes · 1 thắng Nice 2 - 1 Nimes NIC Nimes 1 - 3 Nice NIC Nimes 0 - 2 Nice NIC Nice 1 - 3 Nimes NIM Nimes 1 - 2 Nice NIC

Nice 5 trận gần nhất T H B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Nimes 5 trận gần nhất T T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới