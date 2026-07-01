TRỰC TIẾP Trực tiếp NK Varazdin vs FK Jablonec: Hết hiệp 1, hòa 1-1 NK Varazdin có lợi thế tâm lý trước FK Jablonec khi từng giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất tại UEFA Europa Conference League.

NK Varazdin 1 - 1 FK Jablonec Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

37' NK Varazdin thay người ở phút 37 Phút 37, NK Varazdin điều chỉnh nhân sự khi N. Tepsic vào sân thay E. Durakovic. Trong thế trận đang cân bằng 1-1, sự thay đổi này có thể giúp NK Varazdin tạo thêm sức sống.

27' M. Cedidla đưa FK Jablonec trở lại Phút 27', M. Cedidla lập công, giúp FK Jablonec gỡ hòa 1-1 trước NK Varazdin. Trận đấu trở lại vạch xuất phát chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số.

24' I. Tavares đưa NK Varazdin vượt lên Phút 24', I. Tavares lập công cho NK Varazdin sau đường kiến tạo của I. Canjuga, mở tỷ số 1-0 trước FK Jablonec.

15' L. Skaricic nhận thẻ vàng Phút 15, L. Skaricic của NK Varazdin nhận thẻ vàng sau pha kéo người. Đây là thẻ vàng thứ hai của NK Varazdin trong trận.

5' A. Latkovic nhận thẻ vàng sớm Phút 5', A. Latkovic của NK Varazdin nhận thẻ vàng sau tình huống Holding. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ NK Varazdin trong trận đấu.

0' Trận đấu bắt đầu NK Varazdin tiếp đón FK Jablonec.

Cập nhật lúc 01:52 24/07/2026

Thông tin trận đấu

NK Varazdin sẽ đối đầu FK Jablonec tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026 trên sân Gradski stadion Varazdin.

Đây là cuộc so tài mà lợi thế sân nhà có thể đóng vai trò quan trọng với NK Varazdin, đặc biệt khi đội bóng này từng giành chiến thắng trong lần gặp FK Jablonec gần nhất. Tuy nhiên, chừng đó dữ liệu chưa đủ để khẳng định cục diện trận đấu sẽ nghiêng hoàn toàn về phía đại diện Croatia.

NK Varazdin nắm lợi thế từ đối đầu gần nhất

Trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, NK Varazdin thắng FK Jablonec. Xu hướng này mang lại lợi thế nhất định về tâm lý cho đội chủ nhà trước giờ bóng lăn, đồng thời có thể giúp họ nhập cuộc chủ động hơn.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu chỉ được ghi nhận một lần. Vì vậy, không nên xem đây là cơ sở đủ mạnh để đánh giá toàn diện tương quan giữa hai đội. NK Varazdin cần biến lợi thế tinh thần thành khả năng kiểm soát thế trận, trong khi FK Jablonec sẽ hướng tới việc làm giảm ảnh hưởng của yếu tố sân khách.

Trận đấu khó đoán khi dữ liệu phong độ còn hạn chế

Thông tin được cung cấp không bao gồm chuỗi phong độ gần đây, vị trí tại giải đấu, lực lượng vắng mặt hay đội hình dự kiến của hai đội. Do đó, những yếu tố như khả năng duy trì cường độ, hiệu quả tấn công và sự chắc chắn trong phòng ngự chưa thể được định lượng cụ thể.

Trong bối cảnh đó, diễn biến những phút đầu có thể trở thành điểm then chốt. NK Varazdin có cơ sở để tìm cách tận dụng sân nhà và sự tự tin từ lần đối đầu trước, còn FK Jablonec cần giữ thế trận ổn định để tránh bị cuốn vào cách chơi của đối thủ.

Nhận định trước trận

NK Varazdin bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và kết quả tích cực trong lần gặp FK Jablonec gần nhất. Dù vậy, do dữ liệu về phong độ, đội hình và thành tích tại giải không được cung cấp, trận đấu vẫn khó được đánh giá theo hướng một chiều.

Nhìn chung, cuộc so tài tại Gradski stadion Varazdin nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách hai đội xử lý áp lực trong từng thời điểm. NK Varazdin có điểm tựa tâm lý, nhưng FK Jablonec vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cân bằng nếu duy trì được sự tập trung và hạn chế những sai sót không cần thiết.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất NK Varazdin · 1 thắng 0 hòa FK Jablonec · 0 thắng NK Varazdin 1 - 0 FK Jablonec NV

NK Varazdin 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FK Jablonec 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới