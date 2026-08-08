Trực tiếp Norwich vs Milton Keynes Dons: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Norwich vs Milton Keynes Dons: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn08/08/2026 17:19

    Norwich tiếp đón Milton Keynes Dons trên sân Carrow Road tại EFL Cup trong trận đấu có tính chất loại trực tiếp đầy căng thẳng với thành tích đối đầu cân bằng.

    NorwichvsMilton Keynes DonsSẮP BẮT ĐẦU • 21:00
    • 21:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Norwich và Milton Keynes Dons đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

    Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    Norwich
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Philippe Clement
    Milton Keynes Dons
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Paul Warne
    1
    Vladan Kovačević
    3
    Jack Stacey
    6
    Harry Darling
    33
    José Córdoba
    14
    Ben Chrisene
    7
    Pelle Mattsson
    23
    Kenny McLean
    11
    Andre Brooks
    20
    Anis Ben Slimane
    29
    Oscar Schwartau
    21
    Mohamed Touré
    1
    Craig McGillivray
    2
    Gethin Jones
    5
    Charlie Goode
    15
    Cohen Bramall
    35
    Curtis Nelson
    26
    Ben Wiles
    24
    Ryan Wintle
    6
    Liam Kelly
    13
    Callum Paterson
    11
    Nathaniel Méndez-Laing
    9
    Sam Nombe
    Dự bị
    Norwich
    32 Daniel Grimshaw43 Vatan Özcan28 Bruno Alves15 Ruairi McConville26 Sam Field10 Matěj Jurásek25 Paris Maghoma16 Jacob Wright30 Mathias Kvistgaarden
    Milton Keynes Dons
    51 Sebastian Stacey21 Marvin Ekpiteta32 Jack Sanders17 Samuel Silvera7 Dan Crowley28 Jay Matete47 Simone Troso4 Daniel Barlaser10 Aaron Collins
    Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

    Trận đọ sức giữa Norwich và Milton Keynes Dons diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Carrow Road trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất sinh tử khi áp dụng thể thức loại trực tiếp, đội giành chiến thắng sẽ giành vé đi tiếp trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng cuộc chơi.

    Tính chất căng thẳng của thể thức loại trực tiếp

    Do không phải là cuộc tranh tài ở vòng bảng, cả Norwich và Milton Keynes Dons đều không có cơ hội sửa sai. Yếu tố này buộc hai đội phải đưa ra những tính toán chiến thuật cẩn trọng ngay từ những phút đầu tiên. Việc phân định thắng thua chỉ trong một trận duy nhất sẽ đẩy áp lực tâm lý lên cao độ đối với cả hai câu lạc bộ.

    Sân nhà Carrow Road mang lại điểm tựa về mặt không gian và sự cổ vũ từ khán giả cho Norwich. Tuy nhiên, tính chất bất ngờ của các giải đấu cup luôn chứa đựng nhiều kịch bản khó lường, đòi hỏi đội chủ nhà phải giữ sự tập trung tối đa.

    Lịch sử đối đầu cân bằng

    Nhìn lại dữ liệu trong quá khứ, hai đội bóng mới chỉ gặp nhau 2 lần gần nhất. Kết quả diễn ra hoàn toàn cân bằng khi Norwich giành chiến thắng 1 trận và Milton Keynes Dons cũng sở hữu 1 chiến thắng.

    Sự tương quan về thành tích đối đầu gần đây cho thấy Milton Keynes Dons luôn biết cách tạo ra khó khăn khi chạm trán Norwich. Điều này hứa hẹn một thế trận giằng co và đầy kịch tính khi cả hai quyết tâm ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo của EFL Cup.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Norwich · 1 thắng0 hòaMilton Keynes Dons · 1 thắng
    21/08/2020
    Norwich
    6 - 0
    Milton Keynes Dons
    NOR
    24/08/2011
    Norwich
    0 - 4
    Milton Keynes Dons
    MKD
    Norwich
    5 trận gần nhất
    HBTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Milton Keynes Dons
    5 trận gần nhất
    THBBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Norwich vs Milton Keynes Dons: Đội hình xuất phát
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