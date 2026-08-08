TRỰC TIẾP Trực tiếp Norwich vs Milton Keynes Dons: Đội hình xuất phát Norwich tiếp đón Milton Keynes Dons trên sân Carrow Road tại EFL Cup trong trận đấu có tính chất loại trực tiếp đầy căng thẳng với thành tích đối đầu cân bằng.

Norwich vs Milton Keynes Dons SẮP BẮT ĐẦU • 21:00 21:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Norwich và Milton Keynes Dons đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

Đội hình chính thức Norwich Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Philippe Clement Milton Keynes Dons Sơ đồ 4-4-2 · HLV Paul Warne 1 Vladan Kovačević 3 Jack Stacey 6 Harry Darling 33 José Córdoba 14 Ben Chrisene 7 Pelle Mattsson 23 Kenny McLean 11 Andre Brooks 20 Anis Ben Slimane 29 Oscar Schwartau 21 Mohamed Touré 1 Craig McGillivray 2 Gethin Jones 5 Charlie Goode 15 Cohen Bramall 35 Curtis Nelson 26 Ben Wiles 24 Ryan Wintle 6 Liam Kelly 13 Callum Paterson 11 Nathaniel Méndez-Laing 9 Sam Nombe Dự bị Norwich 32 Daniel Grimshaw 43 Vatan Özcan 28 Bruno Alves 15 Ruairi McConville 26 Sam Field 10 Matěj Jurásek 25 Paris Maghoma 16 Jacob Wright 30 Mathias Kvistgaarden Milton Keynes Dons 51 Sebastian Stacey 21 Marvin Ekpiteta 32 Jack Sanders 17 Samuel Silvera 7 Dan Crowley 28 Jay Matete 47 Simone Troso 4 Daniel Barlaser 10 Aaron Collins Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Trận đọ sức giữa Norwich và Milton Keynes Dons diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Carrow Road trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất sinh tử khi áp dụng thể thức loại trực tiếp, đội giành chiến thắng sẽ giành vé đi tiếp trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng cuộc chơi.

Tính chất căng thẳng của thể thức loại trực tiếp

Do không phải là cuộc tranh tài ở vòng bảng, cả Norwich và Milton Keynes Dons đều không có cơ hội sửa sai. Yếu tố này buộc hai đội phải đưa ra những tính toán chiến thuật cẩn trọng ngay từ những phút đầu tiên. Việc phân định thắng thua chỉ trong một trận duy nhất sẽ đẩy áp lực tâm lý lên cao độ đối với cả hai câu lạc bộ.

Sân nhà Carrow Road mang lại điểm tựa về mặt không gian và sự cổ vũ từ khán giả cho Norwich. Tuy nhiên, tính chất bất ngờ của các giải đấu cup luôn chứa đựng nhiều kịch bản khó lường, đòi hỏi đội chủ nhà phải giữ sự tập trung tối đa.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Nhìn lại dữ liệu trong quá khứ, hai đội bóng mới chỉ gặp nhau 2 lần gần nhất. Kết quả diễn ra hoàn toàn cân bằng khi Norwich giành chiến thắng 1 trận và Milton Keynes Dons cũng sở hữu 1 chiến thắng.

Sự tương quan về thành tích đối đầu gần đây cho thấy Milton Keynes Dons luôn biết cách tạo ra khó khăn khi chạm trán Norwich. Điều này hứa hẹn một thế trận giằng co và đầy kịch tính khi cả hai quyết tâm ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo của EFL Cup.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Norwich · 1 thắng 0 hòa Milton Keynes Dons · 1 thắng Norwich 6 - 0 Milton Keynes Dons NOR Norwich 0 - 4 Milton Keynes Dons MKD

Norwich 5 trận gần nhất H B T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Milton Keynes Dons 5 trận gần nhất T H B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới