TRỰC TIẾP Trực tiếp OFI vs CSKA Sofia: OFI nhân đôi cách biệt OFI tiếp CSKA Sofia lúc 01:00 ngày 21/08/2026 tại Pankritio Stadium, trong cuộc đấu loại trực tiếp nơi một thất bại đồng nghĩa bị loại ngay lập tức.

OFI 2 - 0 CSKA Sofia Hiệp 2 — phút 67' 67' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: OFI 2 - 0 CSKA Sofia.

66' OFI điều chỉnh nhân sự, Z. Karachalios vào sân Phút 66, câu lạc bộ OFI thực hiện sự thay đổi người khi rút T. Fountas rời sân để nhường chỗ cho Z. Karachalios . Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 , đội chủ nhà chủ động đưa thêm nhân tố mới nhằm củng cố thế trận trong thời gian còn lại.

66' OFI đưa L. Dickmann vào sân thế chỗ A. Bouchalakis Phút 66, câu lạc bộ OFI thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Dickmann được tung vào sân để thế chỗ A. Bouchalakis . Đang sở hữu lợi thế dẫn 2-0, đội chủ nhà chủ động đưa ra điều chỉnh nhằm duy trì sức ép và củng cố thế trận.

64' CSKA Sofia thay người: J. Zwarts thế chỗ L. Godoy Phút 64, ban huấn luyện CSKA Sofia quyết định tung J. Zwarts vào sân để thay thế L. Godoy . Trong bối cảnh đang bị OFI dẫn trước 2-0, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng cải thiện thế trận.

63' OFI duy trì lợi thế dẫn trước ở phút 63 Bước sang phút 63, OFI vẫn đang bảo toàn tốt tỷ số 2 - 0 trước CSKA Sofia . Trận đấu diễn ra với nhịp độ không quá dồn dập khi chỉ số phạt góc giữa hai đội vẫn dừng ở mức 0 - 0 cùng 0 - 2 tình huống phạm lỗi.

56' CSKA Sofia điều chỉnh nhân sự: M. Brahimi vào sân Phút 56, CSKA Sofia thực hiện sự thay đổi người khi M. Brahimi được tung vào sân thay cho Pastor . Đang bị OFI dẫn 0-2, đội khách buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự nhằm hy vọng xoay chuyển thế trận.

56' CSKA Sofia điều chỉnh nhân sự: C. Itu vào thay J. Eto'o Phút 56, CSKA Sofia quyết định đưa C. Itu vào sân thay thế cho J. Eto'o . Trong thế bị dẫn 0-2, đội khách rất cần những sự thay đổi để xốc lại tinh thần và tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số.

54' T. Ivanov nhận thẻ vàng Phút 54, T. Ivanov của CSKA Sofia bị phạt thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt. Đây là thẻ vàng thứ hai liên tiếp của đội khách chỉ trong ít phút.

53' S. Sensi nhận thẻ vàng vì lỗi hành vi Phút 53, S. Sensi bên phía CSKA Sofia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau hành vi phi thể thao. Việc để OFI dẫn trước 2-0 ngay trước đó dường như đã ảnh hưởng tâm lý, khiến các cầu thủ đội khách dần mất bình tĩnh.

51' OFI giữ lợi thế, thế trận chưa rõ nét Bước sang phút 51, OFI vẫn duy trì lợi thế dẫn bàn trước CSKA Sofia, trong khi các chỉ số chưa cho thấy bên nào tạo được sức ép rõ rệt: phạt góc và việt vị đều 0 - 0. CSKA Sofia phạm lỗi 2 lần, còn OFI chưa có lần nào.

51' T. Fountas nhân đôi cách biệt cho OFI Phút 51, T. Fountas thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0 cho OFI trước CSKA Sofia. OFI đã tạo ra khoảng cách đáng kể sau bàn thắng này.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

38' OFI duy trì lợi thế dẫn bàn trước CSKA Sofia Trôi về những phút cuối hiệp một (phút 38), OFI vẫn đang bảo vệ thành công lợi thế dẫn trước 1-0. Thế trận diễn ra tương đối giằng co và thiếu đột biến khi chỉ số phạt góc của hai đội vẫn ở mốc 0-0, trong khi chỉ số phạm lỗi đang là 0-2 nghiêng về phía CSKA Sofia.

19' T. Fountas tỏa sáng, OFI mở tỷ số ở phút 19 Phút 19, T. Fountas lập công khai thông thế bế tắc, mang về bàn mở tỷ số cho OFI . Đội chủ nhà tạm thời vượt lên dẫn CSKA Sofia với tỷ số 1-0 trên sân Pankritio Stadium.

0' Trận đấu bắt đầu OFI tiếp đón CSKA Sofia.

Cập nhật lúc 02:25 21/08/2026

Đội hình chính thức OFI Sơ đồ · HLV Christos Kontis CSKA Sofia Sơ đồ · HLV Hristo Yanev Cập nhật đội hình lúc 00:31 21/08/2026

OFI Thống kê CSKA Sofia 0% Kiểm soát bóng 0% 1 Trúng đích 1 0 Phạt góc 0 0 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 0

OFI sẽ gặp CSKA Sofia lúc 01:00 ngày 21/08/2026 tại Pankritio Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là màn so tài loại trực tiếp, vì vậy đội thắng sẽ đi tiếp còn đội thua phải dừng cuộc chơi.

CSKA Sofia mang theo nền tảng phong độ tích cực

CSKA Sofia bước vào trận đấu với chuỗi 5 trận gần nhất gồm 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng có khả năng duy trì sự ổn định tương đối, đồng thời biết cách trở lại sau những thời điểm không đạt kết quả như mong muốn.

Trong bối cảnh chỉ một trận đấu có thể quyết định số phận, phong độ gần đây không bảo đảm kết quả nhưng tạo ra điểm tựa đáng kể về sự tự tin. CSKA Sofia sẽ cần chuyển sự ổn định đó thành khả năng kiểm soát các thời điểm then chốt của trận đấu.

Tính chất loại trực tiếp định hình cách tiếp cận

Không có chỗ cho việc tính toán thứ hạng hay chờ đợi cơ hội sửa sai ở vòng bảng. OFI và CSKA Sofia đều phải cân bằng giữa khát vọng giành lợi thế với yêu cầu hạn chế rủi ro, bởi một sai lầm có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện.

Điểm đáng chú ý sẽ là cách hai đội phản ứng trước áp lực. OFI có lợi thế được thi đấu tại Pankritio Stadium, trong khi CSKA Sofia sở hữu hành trang là 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Cuộc đấu vì thế hứa hẹn được quyết định bởi bản lĩnh và khả năng tận dụng khoảnh khắc hơn là những toan tính dài hạn.

Nhận định trận OFI vs CSKA Sofia

CSKA Sofia bước vào trận với tín hiệu phong độ rõ nét hơn từ chuỗi 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, thể thức loại trực tiếp khiến mọi lợi thế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện trong 90 phút tại Pankritio Stadium. OFI có cơ sở để tạo ra một cuộc đấu chặt chẽ, còn CSKA Sofia cần giữ được sự hiệu quả đã thể hiện trong thời gian gần đây.

OFI 5 trận gần nhất H B B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới CSKA Sofia 5 trận gần nhất T B T T T 6 Trận 4-1-1 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 6 Thủng lưới