TRỰC TIẾP Trực tiếp Orlando City SC vs Atletico San Luis: Hết hiệp 1, Orlando City SC dẫn 1-0 Nhận định trận đấu giữa Orlando City SC và Atletico San Luis lúc 06h30 ngày 13/08/2026 tại giải Leagues Cup, phân tích phong độ cùng lịch sử đối đầu chi tiết.

Orlando City SC 1 - 0 Atletico San Luis Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

40' J. Caicedo nhận thẻ vàng, Atletico San Luis thêm khó khăn Phút 40, J. Caicedo của Atletico San Luis phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đang trong thế bị Orlando City SC dẫn trước 1-0, Atletico San Luis tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi số thẻ phạt ngày một tăng.

39' Orlando City SC sắc bén dù cầm bóng ít hơn Tiến gần đến những phút cuối hiệp một, Orlando City SC vẫn đang duy trì lợi thế dẫn 1-0 nhờ lối chơi đầy thực dụng. Dù lép vế về tỷ lệ cầm bóng 35% - 65% và chịu số cú dứt điểm 6 - 8, đội bóng áo tím lại tỏ ra vượt trội ở độ sắc bén với 4 - 1 lần dứt điểm trúng đích.

35' Iago Teodoro nhận thẻ vàng ở phút 35 Phút 35, Iago Teodoro của Orlando City SC phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Đây là chiếc thẻ phạt thứ hai dành cho đội bóng MLS từ đầu trận, trong bối cảnh họ chịu áp lực lớn từ Atletico San Luis dù vẫn tạm dẫn 1-0.

31' D. Dike lập công, Orlando City SC mở tỷ số Phút 31, D. Dike ghi bàn thắng quan trọng giúp Orlando City SC vươn lên dẫn trước 1-0. Dù chịu lép vớ về tỷ lệ kiểm soát bóng (36% - 64%), Orlando City SC vẫn thể hiện sự sắc bén trong các đợt hãm thành để tạo lợi thế trước Atletico San Luis.

26' Atletico San Luis lấn lướt về thế trận Trôi qua 26 phút thi đấu, Atletico San Luis đang là đội nắm thế chủ động trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng 35% - 65%. Đội khách tạo ra nhiều sức ép hơn và nhỉnh hơn về chỉ số dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 2), tuy nhiên tỷ số trận đấu giữa Orlando City SC và Atletico San Luis vẫn đang là 0 - 0.

17' Trận đấu gia tăng sức nóng, W. Cartagena nhận thẻ vàng Phút 17, đến lượt W. Cartagena bên phía Orlando City SC phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Thế trận trên sân đang diễn ra khá quyết liệt khi trước đó ở phút 15, A. Duarte của Atletico San Luis cũng đã bị dằn mặt bằng án phạt tương tự trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0.

15' Thẻ vàng sớm cho A. Duarte bên phía Atletico San Luis Phút 15, trọng tài đã rút ra thẻ vàng cảnh cáo A. Duarte sau một tình huống phạm lỗi. Trung vệ của Atletico San Luis sẽ phải chơi cẩn trọng hơn trong phần còn lại của cuộc đối đầu tại Leagues Cup.

14' Atletico San Luis lấn lướt Orlando City SC Sau 14 phút thi đấu, Atletico San Luis đang tạo ra thế trận áp đảo khi kiểm soát bóng vượt trội (24% - 76%). Đội khách liên tục dồn ép và dẫn trước ở chỉ số dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 1), nhưng tỷ số trận đấu vẫn đang là 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Orlando City SC tiếp đón Atletico San Luis.

Cập nhật lúc 07:29 13/08/2026

Đội hình chính thức Orlando City SC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Oscar Pareja Atletico San Luis Sơ đồ 3-4-3 · HLV Raul Chabrand 12 Javier Otero 19 Zakaria Taifi 57 Iago Silva 25 Colin Guske 3 Adrián Marín 80 Ignacio Gómez 16 Wilder Cartagena 87 Marco Pašalić 11 Tiago Souza 23 Harvey Sarajian 9 Daryl Dike 25 Gibran Lajud 14 Miguel Alonso García 30 Benjamín Galindo 13 Johan Caicedo 18 Aldo Cruz 8 Ronaldo Nájera 26 Sebastián Pérez Bouquet 16 Lucas Esteves 20 Leonardo Flores 17 Anderson Duarte 19 Santiago Muñoz Dự bị Orlando City SC 40 Tristan Himes 71 Maxime Crépeau 4 David Brekalo 24 Griffin Dorsey 6 Robin Jansson 38 Issah Haruna 35 Joran Gerbet 65 Gustavo Caraballo 22 Justin Ellis Atletico San Luis 23 Cesar Lopez 1 Andrés Sánchez 192 Yoshimar Molina 31 Eduardo Águila 2 Román Torres 7 Benjamín Galdames 242 Ángel Reyes 10 Sébastien Salles-Lamonge 21 Oscar Macías Cập nhật đội hình lúc 06:01 13/08/2026

Orlando City SC Thống kê Atletico San Luis 33% Kiểm soát bóng 67% 6 Dứt điểm 9 4 Trúng đích 1 1 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 3 1 Thủ môn cứu thua 3

Trận đấu giữa Orlando City SC và Atletico San Luis thuộc khuôn khổ giải đấu Leagues Cup sẽ diễn ra vào lúc 06h30 ngày 13/08/2026. Đây là cuộc chạm trán thu hút sự chú ý giữa đại diện bóng đá Mỹ và đối thủ đến từ Mexico.

Phong độ và thành tích đối đầu giữa hai đội

Xét về phong độ thi đấu gần đây, Orlando City SC trải qua những kết quả có sự trồi sụt khi ghi nhận 1 trận thắng và 1 trận thua trong 2 trận gần nhất. Đội bóng thi đấu với màn trình diễn chưa thực sự duy trì được sự ổn định xuyên suốt.

Về lịch sử chạm trán, hai đội bóng mới chỉ đối đầu nhau tổng cộng 1 lần trong quá khứ. Ở lần đụng độ duy nhất đó, trận đấu đã khép lại với kết quả hòa. Chi tiết hơn, Orlando City SC chưa có chiến thắng nào trước đối thủ (thắng 0, hòa 1, thua 0), và Atletico San Luis cũng tương tự khi chưa từng đánh bại đối phương.

Nhận định thế trận

Dựa trên những thông số đối đầu cân bằng trong quá khứ cùng phong độ phập phồng gần đây của Orlando City SC, cuộc so tài sắp tới dự báo sẽ diễn ra thận trọng. Cả hai CLB đều thể hiện sự dè chừng nhất định khi đối đầu với nhau, hứa hẹn một trận đấu giằng co ở khu vực trung tuyến vào lúc 06h30 ngày 13/08.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Orlando City SC · 0 thắng 1 hòa Atletico San Luis · 0 thắng Orlando City SC 1 - 1 Atletico San Luis Hòa

Orlando City SC 5 trận gần nhất B T B T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới Atletico San Luis 5 trận gần nhất B B H H B