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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Orlando City SC vs Atletico San Luis: Hết hiệp 1, Orlando City SC dẫn 1-0

    Đại Ngàn13/08/2026 01:28

    Nhận định trận đấu giữa Orlando City SC và Atletico San Luis lúc 06h30 ngày 13/08/2026 tại giải Leagues Cup, phân tích phong độ cùng lịch sử đối đầu chi tiết.

    Orlando City SC1 - 0Atletico San LuisNghỉ giữa hiệp
    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 40'J. Caicedo nhận thẻ vàng, Atletico San Luis thêm khó khăn

      Phút 40, J. Caicedo của Atletico San Luis phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đang trong thế bị Orlando City SC dẫn trước 1-0, Atletico San Luis tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi số thẻ phạt ngày một tăng.

    • 39'Orlando City SC sắc bén dù cầm bóng ít hơn

      Tiến gần đến những phút cuối hiệp một, Orlando City SC vẫn đang duy trì lợi thế dẫn 1-0 nhờ lối chơi đầy thực dụng. Dù lép vế về tỷ lệ cầm bóng 35% - 65% và chịu số cú dứt điểm 6 - 8, đội bóng áo tím lại tỏ ra vượt trội ở độ sắc bén với 4 - 1 lần dứt điểm trúng đích.

    • 35'Iago Teodoro nhận thẻ vàng ở phút 35

      Phút 35, Iago Teodoro của Orlando City SC phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Đây là chiếc thẻ phạt thứ hai dành cho đội bóng MLS từ đầu trận, trong bối cảnh họ chịu áp lực lớn từ Atletico San Luis dù vẫn tạm dẫn 1-0.

    • 31'D. Dike lập công, Orlando City SC mở tỷ số

      Phút 31, D. Dike ghi bàn thắng quan trọng giúp Orlando City SC vươn lên dẫn trước 1-0. Dù chịu lép vớ về tỷ lệ kiểm soát bóng (36% - 64%), Orlando City SC vẫn thể hiện sự sắc bén trong các đợt hãm thành để tạo lợi thế trước Atletico San Luis.

    • 26'Atletico San Luis lấn lướt về thế trận

      Trôi qua 26 phút thi đấu, Atletico San Luis đang là đội nắm thế chủ động trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng 35% - 65%. Đội khách tạo ra nhiều sức ép hơn và nhỉnh hơn về chỉ số dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 2), tuy nhiên tỷ số trận đấu giữa Orlando City SC và Atletico San Luis vẫn đang là 0 - 0.

    • 17'Trận đấu gia tăng sức nóng, W. Cartagena nhận thẻ vàng

      Phút 17, đến lượt W. Cartagena bên phía Orlando City SC phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Thế trận trên sân đang diễn ra khá quyết liệt khi trước đó ở phút 15, A. Duarte của Atletico San Luis cũng đã bị dằn mặt bằng án phạt tương tự trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0.

    • 15'Thẻ vàng sớm cho A. Duarte bên phía Atletico San Luis

      Phút 15, trọng tài đã rút ra thẻ vàng cảnh cáo A. Duarte sau một tình huống phạm lỗi. Trung vệ của Atletico San Luis sẽ phải chơi cẩn trọng hơn trong phần còn lại của cuộc đối đầu tại Leagues Cup.

    • 14'Atletico San Luis lấn lướt Orlando City SC

      Sau 14 phút thi đấu, Atletico San Luis đang tạo ra thế trận áp đảo khi kiểm soát bóng vượt trội (24% - 76%). Đội khách liên tục dồn ép và dẫn trước ở chỉ số dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 1), nhưng tỷ số trận đấu vẫn đang là 0 - 0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Orlando City SC tiếp đón Atletico San Luis.

    Cập nhật lúc 07:29 13/08/2026

    Đội hình chính thức
    Orlando City SC
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Oscar Pareja
    Atletico San Luis
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Raul Chabrand
    12
    Javier Otero
    19
    Zakaria Taifi
    57
    Iago Silva
    25
    Colin Guske
    3
    Adrián Marín
    80
    Ignacio Gómez
    16
    Wilder Cartagena
    87
    Marco Pašalić
    11
    Tiago Souza
    23
    Harvey Sarajian
    9
    Daryl Dike
    25
    Gibran Lajud
    14
    Miguel Alonso García
    30
    Benjamín Galindo
    13
    Johan Caicedo
    18
    Aldo Cruz
    8
    Ronaldo Nájera
    26
    Sebastián Pérez Bouquet
    16
    Lucas Esteves
    20
    Leonardo Flores
    17
    Anderson Duarte
    19
    Santiago Muñoz
    Dự bị
    Orlando City SC
    40 Tristan Himes71 Maxime Crépeau4 David Brekalo24 Griffin Dorsey6 Robin Jansson38 Issah Haruna35 Joran Gerbet65 Gustavo Caraballo22 Justin Ellis
    Atletico San Luis
    23 Cesar Lopez1 Andrés Sánchez192 Yoshimar Molina31 Eduardo Águila2 Román Torres7 Benjamín Galdames242 Ángel Reyes10 Sébastien Salles-Lamonge21 Oscar Macías
    Cập nhật đội hình lúc 06:01 13/08/2026
    Orlando City SCThống kêAtletico San Luis
    33%
    Kiểm soát bóng
    67%
    6
    Dứt điểm
    9
    4
    Trúng đích
    1
    1
    Phạt góc
    2
    5
    Phạm lỗi
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    3

    Trận đấu giữa Orlando City SC và Atletico San Luis thuộc khuôn khổ giải đấu Leagues Cup sẽ diễn ra vào lúc 06h30 ngày 13/08/2026. Đây là cuộc chạm trán thu hút sự chú ý giữa đại diện bóng đá Mỹ và đối thủ đến từ Mexico.

    Phong độ và thành tích đối đầu giữa hai đội

    Xét về phong độ thi đấu gần đây, Orlando City SC trải qua những kết quả có sự trồi sụt khi ghi nhận 1 trận thắng và 1 trận thua trong 2 trận gần nhất. Đội bóng thi đấu với màn trình diễn chưa thực sự duy trì được sự ổn định xuyên suốt.

    Về lịch sử chạm trán, hai đội bóng mới chỉ đối đầu nhau tổng cộng 1 lần trong quá khứ. Ở lần đụng độ duy nhất đó, trận đấu đã khép lại với kết quả hòa. Chi tiết hơn, Orlando City SC chưa có chiến thắng nào trước đối thủ (thắng 0, hòa 1, thua 0), và Atletico San Luis cũng tương tự khi chưa từng đánh bại đối phương.

    Nhận định thế trận

    Dựa trên những thông số đối đầu cân bằng trong quá khứ cùng phong độ phập phồng gần đây của Orlando City SC, cuộc so tài sắp tới dự báo sẽ diễn ra thận trọng. Cả hai CLB đều thể hiện sự dè chừng nhất định khi đối đầu với nhau, hứa hẹn một trận đấu giằng co ở khu vực trung tuyến vào lúc 06h30 ngày 13/08.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Orlando City SC · 0 thắng1 hòaAtletico San Luis · 0 thắng
    05/08/2024
    Orlando City SC
    1 - 1
    Atletico San Luis
    Hòa
    Orlando City SC
    5 trận gần nhất
    BTBTT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    3
    Thủng lưới
    Atletico San Luis
    5 trận gần nhất
    BBHHB

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Orlando City SC vs Atletico San Luis: Hết hiệp 1, Orlando City SC dẫn 1-0
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