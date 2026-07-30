TRỰC TIẾP Trực tiếp Pafos FC vs Hajduk Split: Hiệp 2 bắt đầu, Pafos FC dẫn 1-0 Pafos FC gặp Hajduk Split tại Alphamega Stadium lúc 00:00 ngày 31/07/2026, với ưu thế đối đầu duy nhất đang nghiêng về đội khách

Pafos FC 1 - 0 Hajduk Split Hiệp 2 — phút 65' 65' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Pafos FC 1 - 0 Hajduk Split.

63' Marko Livaja vào sân ở phút 63 Phút 63, Marko Livaja vào sân thay Simun Hrgovic. Hajduk Split cần thêm sức bật khi đang bị Pafos FC dẫn 1-0.

63' Niko Sigur vào sân ở phút 63 Phút 63 , Niko Sigur vào sân thay Mathieu Acapandié, trong một sự điều chỉnh của Hajduk Split khi đội đang bị Pafos FC dẫn trước. Sự góp mặt của Niko Sigur mang đến thêm lựa chọn cho Hajduk Split trong phần còn lại.

61' Pafos FC áp đảo, Hajduk Split chịu trận Phút 61', Pafos FC vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận khi dẫn 1-0, nắm 71-29% thời lượng cầm bóng và tung ra 14-2 cú dứt điểm. Hajduk Split gần như chỉ tập trung phòng ngự, trong khi Pafos FC tiếp tục gây sức ép với lợi thế phạt góc 5-1.

53' Pafos FC thay người sau giờ nghỉ Phút 53', Abdoulie Sanyang vào sân thay Adam Guram. Pafos FC thực hiện điều chỉnh trong thế đang dẫn 1-0 và kiểm soát tốt trận đấu.

50' Adrion Pajaziti nhận thẻ vàng Phút 50, Adrion Pajaziti bị trọng tài rút thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

49' Pafos FC áp đảo sau giờ nghỉ Phút 49', Pafos FC vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 69-31 và số lần dứt điểm vượt trội 11-1. Hajduk Split đang phải lùi sâu chống đỡ, trong khi đội chủ nhà duy trì sức ép để bảo vệ lợi thế dẫn bàn.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+5' Guga nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 45+5', Guga nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trận đấu chững lại. Pafos FC vẫn đang giữ lợi thế 1-0 trước Hajduk Split.

45+3' Vlad Dragomir vào sân thay Jajá Phút 45+3', Vlad Dragomir vào sân thay Jajá. Pafos FC vẫn đang dẫn 1-0, và sự điều chỉnh này đến ngay trước giờ nghỉ.

40' Guga đưa Pafos FC vượt lên Phút 40, Guga lập công, giúp Pafos FC mở tỷ số 1-0. Bàn thắng đến đúng lúc, đưa Pafos FC nắm lợi thế trước giờ nghỉ.

37' Pafos FC áp đảo trước Hajduk Split Phút 37, Pafos FC đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59 - 41 và vượt trội về dứt điểm 9 - 1 . Hajduk Split chịu sức ép rõ rệt, trong khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

25' Pafos FC chiếm ưu thế rõ rệt Phút 25 , Pafos FC đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và số lần dứt điểm vượt trội 5 - 1 . Hajduk Split chủ yếu lùi sâu phòng ngự, chờ cơ hội phản công trong thế bị ép sân.

13' Pafos FC kiểm soát thế trận Sau 13 phút, Pafos FC đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 61-39 và tạo ra 3-1 pha dứt điểm. Hajduk Split chủ động lùi đội hình, chờ cơ hội phản công trong thế trận vẫn đang hòa 0-0.

12' David Goldar nhận thẻ vàng ở phút 12 Phút 12, David Goldar nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang diễn ra với thế giằng co.

0' Trận đấu bắt đầu Pafos FC tiếp đón Hajduk Split.

Cập nhật lúc 01:27 31/07/2026

Đội hình chính thức Pafos FC Sơ đồ 4-3-3 Hajduk Split Sơ đồ 4-2-3-1 99 Radoslaw Majecki 7 Bruno 5 David Goldar 4 David Luiz 14 Nikolas Ioannou 8 Domingos Quina 26 Ivan Šunjić 6 Guga 20 Biel 18 Lelê 11 Jajá 33 Toni Silic 22 Mathieu Acapandié 15 Dario Maresic 5 Alec Van Hoorenbeeck 32 Simun Hrgovic 21 Rokas Pukstas 4 Adrion Pajaziti 26 Adam Guram 9 Dalisson de Almeida 17 Dario Melnjak 11 Michele Sego Dự bị Pafos FC 3 Samy Mmaee 12 Ken Sema 30 Vlad Dragomir 42 Georgios Michael 47 Murad Mammadov 50 Alexandre Brito 71 Michalis Papastylianou 72 Kosmas Ioannou 77 João Correia Hajduk Split 1 Ivica Ivusic 7 Abdoulie Sanyang 8 Niko Sigur 10 Marko Livaja 14 Ron Raci 16 Andjelo Sutalo 19 Etnik Brruti 20 Alberto del Moral 36 Marino Skelin Cập nhật đội hình lúc 23:22 30/07/2026

Pafos FC Thống kê Hajduk Split 71% Kiểm soát bóng 29% 15 Dứt điểm 2 2 Trúng đích 1 5 Phạt góc 1 10 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 2

Thông tin trận đấu

Pafos FC sẽ đối đầu Hajduk Split tại Alphamega Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026. Đây là cuộc so tài mà dữ liệu đối đầu gần nhất đang tạo ra lợi thế tâm lý ban đầu cho đội khách.

Thông tin hiện có không bao gồm vị trí của hai đội, phong độ gần đây, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến. Vì vậy, nhận định trước trận cần tập trung vào xu hướng đối đầu đã được xác nhận, đồng thời tránh đưa ra kết luận vượt quá dữ liệu.

Hajduk Split chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất

Pafos FC và Hajduk Split mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả tổng hợp cho thấy Pafos FC chưa giành chiến thắng và cũng chưa có trận hòa, trong khi Hajduk Split là đội giành chiến thắng.

Con số này giúp Hajduk Split bước vào trận đấu với lợi thế về thành tích đối đầu. Tuy nhiên, chỉ một lần chạm trán chưa đủ để khẳng định sự vượt trội lâu dài giữa hai đội, cũng như không thể thay thế cho các dữ liệu về phong độ, lực lượng hay cách vận hành chiến thuật hiện tại.

Ở chiều ngược lại, Pafos FC có cơ hội thay đổi xu hướng đối đầu khi được thi đấu tại Alphamega Stadium. Dù vậy, lợi thế sân nhà không nên được xem là cơ sở để dự đoán chắc chắn kết quả, bởi nguồn thông tin hiện có không cung cấp thêm số liệu liên quan đến thành tích của đội tại địa điểm này.

Những điểm chưa thể xác định về chiến thuật

Dữ liệu nguồn không nêu sơ đồ thi đấu, đội hình dự kiến, nhân sự chủ chốt hay những cầu thủ vắng mặt của Pafos FC và Hajduk Split. Do đó, chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, tổ chức tấn công biên hay lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn.

Điểm then chốt của trận đấu nhiều khả năng sẽ nằm ở khả năng mỗi đội chuyển hóa ưu thế trên sân thành cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên, đây là khía cạnh cần được đánh giá từ đội hình chính thức và diễn biến thực tế, thay vì khẳng định trước khi có thêm thông tin.

Với Hajduk Split, thành tích thắng trong lần đối đầu gần nhất có thể tạo thêm sự tự tin. Trong khi đó, Pafos FC cần duy trì sự tập trung và không để kết quả trước đây ảnh hưởng đến cách nhập cuộc. Những yếu tố này mang tính định hướng phân tích, không phải kết luận về phong độ hiện tại của hai đội.

Nhận định trước trận

Hajduk Split đang nắm ưu thế đối đầu duy nhất được xác nhận trước màn so tài tại Alphamega Stadium. Pafos FC có lợi thế sân nhà, nhưng chưa có đủ số liệu để đánh giá mức độ ảnh hưởng của yếu tố này hoặc so sánh toàn diện sức mạnh hai đội.

Vì thiếu dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, chưa thể đưa ra dự đoán cụ thể về tỷ số hay khẳng định đội nào sẽ chiếm ưu thế trong toàn bộ trận đấu. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu mà Hajduk Split có điểm tựa từ lịch sử gần nhất, còn Pafos FC cần tận dụng sân nhà để tạo ra thế cân bằng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Pafos FC · 0 thắng 0 hòa Hajduk Split · 1 thắng Hajduk Split 2 - 0 Pafos FC HS

Pafos FC 5 trận gần nhất B B B H T Hajduk Split 5 trận gần nhất T B T T T

Tình hình lực lượng Pafos FC ✚ David Goldar (Unknown Injury) ✚ Charalampos Kyriakidis (Arm Injury) Hajduk Split ✚ Roko Brajkovic (Cruciate Ligament Tear)