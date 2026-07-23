Trực tiếp Panevėžys vs FK Tobol Kostanay: Trận đấu đang diễn ra

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Panevėžys vs FK Tobol Kostanay: Trận đấu đang diễn ra

    Tuệ Nhân23/07/2026 17:41

    Panevėžys đối đầu FK Tobol Kostanay tại UEFA Europa Conference League vào 23/07/2026, trong trận đấu diễn ra trên sân Aukstaitijos Stadium.

    Panevėžys0 - 0FK Tobol KostanayHiệp 1 — phút 31'
    • 31'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 22'V. Paulauskas nhận thẻ vàng

      Phút 22, V. Paulauskas của Panevėžys nhận thẻ vàng. Đây là lời nhắc nhở để cầu thủ này và đội chủ nhà thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Panevėžys tiếp đón FK Tobol Kostanay.

    Cập nhật lúc 23:02 23/07/2026

    Đội hình chính thức
    Panevėžys
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Toni Korkeakunnas
    FK Tobol Kostanay
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Romashchenko
    1
    Vytautas Černiauskas
    28
    Ernestas Burdzilauskas
    33
    Seydina Keita
    13
    Strahinja Kerkez
    66
    Dovydas Balsys
    77
    Parfait Bizoza
    6
    Matas Ramanauskas
    34
    Isaac Asante
    79
    Valdas Paulauskas
    27
    Kwadwo Asamoah
    24
    Nauris Petkevičius
    1
    Sultan Busurmanov
    21
    Nauryzbek Zhagorov
    4
    Nemanja Cavnić
    72
    Rayan Senhadji
    25
    Antonio Boršić
    8
    Askhat Tagybergen
    6
    Maksim Myakish
    10
    Islam Chesnokov
    19
    Dauren Zhumat
    30
    Luis Guerra
    18
    Uroš Milovanović
    Dự bị
    Panevėžys
    12 Liudvikas Valius22 Arijus Brazinskas5 Miano van den Bos15 Justinas Janusevskis25 Ignas Lukosevicius95 Joël Bopesu8 Salomon Kouadio17 Oleksandr Kurtsev80 Elivelto Ribeiro Dantas
    FK Tobol Kostanay
    35 Yuriy Melikhov44 Danil Ustimenko3 Roman Asrankulov5 Pape Alioune Ndiaye22 Aleksandr Marochkin14 Amine Talal17 Aleksander Zuev56 Emin Mussayev57 Azamat Zinadin
    Cập nhật đội hình lúc 22:03 23/07/2026

    Panevėžys sẽ chạm trán FK Tobol Kostanay tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu được ấn định diễn ra vào 23/07/2026 lúc 22:30 trên sân Aukstaitijos Stadium.

    Thông tin trận đấu

    Cuộc đối đầu giữa Panevėžys và FK Tobol Kostanay sẽ diễn ra tại Aukstaitijos Stadium. Đây là những thông tin được xác nhận về địa điểm và thời gian của trận đấu.

    Hiện chưa có thêm dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chiến thuật hay dự đoán kết quả mà không suy đoán ngoài thông tin được cung cấp.

    Nhận định trước trận

    Panevėžys có lợi thế sân nhà khi tiếp đón FK Tobol Kostanay tại Aukstaitijos Stadium. Tuy nhiên, lợi thế này chưa đủ để xác định cục diện trận đấu nếu thiếu các số liệu về màn trình diễn gần đây và tình hình nhân sự của hai đội.

    Diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội tổ chức thế trận, khả năng kiểm soát bóng và hiệu quả trong các tình huống tấn công. Những yếu tố này cần được đánh giá thêm khi có thông tin đầy đủ hơn về đội hình dự kiến và phong độ của Panevėžys cùng FK Tobol Kostanay.

    Kết luận

    Panevėžys và FK Tobol Kostanay sẽ gặp nhau vào 23/07/2026 lúc 22:30 tại Aukstaitijos Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Với các dữ kiện hiện có, trận đấu được xác định về thời gian, địa điểm và cặp đấu, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận đội nào chiếm ưu thế.

    Panevėžys
    5 trận gần nhất
    BHBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    FK Tobol Kostanay
    5 trận gần nhất
    HTBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Panevėžys vs FK Tobol Kostanay: Trận đấu đang diễn ra
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