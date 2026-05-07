TRỰC TIẾP Trực tiếp Paraguay vs Pháp: Pháp mở tỷ số Paraguay bước vào trận đấu loại trực tiếp với Pháp trong tư thế không có nhiều lợi thế, khi đối đầu gần nhất chứng kiến đội bóng châu Âu giành chiến thắng. Cuộc chạm trán tại Lincoln Financial Field hứa hẹn là bài kiểm tra khắc nghiệt cho tham vọng của đại diện Nam Mỹ.

Paraguay 0 - 1 Pháp Hiệp 2 — phút 86' 86' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Paraguay 0 - 1 Pháp.

86' Pháp áp đảo hoàn toàn, Paraguay gồng mình chống đỡ Bước sang phút 86, Pháp tiếp tục làm chủ thế trận với 77% thời lượng cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về số cơ hội với 11-3 tổng số dứt điểm. Hàng thủ Paraguay phải gắng gượng, phạt góc cũng nghiêng hẳn 10-1 nhưng may mắn khung thành đội nhà mới chỉ phải nhận 1-0 bàn thua khi thủ môn còn thực hiện pha cứu thua đáng giá.

84' Cherki vào sân, Pháp giữ nhịp tấn công Phút 84, HLV Pháp tung Cherki vào sân thay Dembele khi đội nhà đang dẫn Paraguay 0-1. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi Pháp vừa có thêm thẻ vàng, có thể nhằm giữ sức và duy trì thế trận áp đảo với 77% cầm bóng cùng 11 cú dứt điểm đã thực hiện.

81' Kone lại phải nhận thẻ vàng Phút 81, M. Kone bị bắt lỗi kéo ngã đối phương và phải nhận thẻ vàng, dù Pháp đang kiểm soát thế trận áp đảo và dẫn Paraguay 0-1. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai bên phía Pháp sau trường hợp của Barcola ở phút 19, khiến hàng thủ đội tuyển này cần thận trọng hơn trong quãng thời gian còn lại.

74' Pháp áp đảo toàn diện, Paraguay cố thủ Bước sang phút 74, Pháp vẫn kiểm soát thế trận với 78% thời lượng cầm bóng, áp đảo hoàn toàn số cú dứt điểm 11-3 dù chỉ 2 pha đi trúng đích. Paraguay co cụm phòng ngự, chấp nhận nhường phạt góc 1-10 và cố gắng bảo toàn cách biệt tối thiểu 0-1 trước sức ép liên tục từ đối thủ.

71' Paraguay đưa Mauricio vào sân Phút 71, Paraguay thực hiện thay người khi Mauricio vào sân thay G. Gomez. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi Pháp vừa vươn lên dẫn 0-1 ở phút 70, có thể nhằm tìm thêm sinh lực cho hàng công.

71' Paraguay xoay người, tung Avalos vào sân Phút 71, Paraguay thực hiện thay đổi khi G. Avalos vào sân thay M. Almiron , ngay sau khi đội nhà vừa nhận bàn thua ở phút 70. Đang bị dẫn 0-1 và lép vế toàn diện về thế trận lẫn số cú dứt điểm, đây có thể là nước đi nhằm tìm thêm sinh khí cho hàng công chủ nhà.

70' Mbappe đá phạt đền, Pháp vượt lên 0-1 Phút 70, Mbappe lạnh lùng dứt điểm thành công chấm 11m, mở tỷ số 0-1 cho Pháp trước Paraguay. Bàn thắng đến đúng lúc thế trận đang nghiêng hẳn về phía Pháp với thế áp đảo toàn diện, và có thể là bước ngoặt định đoạt tấm vé đi tiếp ở vòng 1/8.

62' Pháp áp đảo nhưng chưa thể xuyên phá Paraguay Bước sang phút 62, Pháp vẫn áp đặt hoàn toàn thế trận với 78% cầm bóng và tung tới 8 cú dứt điểm so với chỉ 3 của Paraguay, nhưng độ chính xác lại rất hạn chế khi tỷ lệ trúng đích chỉ là 0-1. Số phạt góc chênh lệch 1-10 cho thấy sức ép liên tục từ đại diện châu Âu, trong khi hàng thủ Paraguay vẫn đang gắng gượng cầm cự để giữ tỷ số 0-0.

61' Paraguay xoay bài, Caballero vào sân Phút 61, HLV Paraguay quyết định rút Enciso để tung Caballero vào sân trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 trước Pháp. Sự thay đổi diễn ra khi Paraguay đang bị đối thủ áp đảo hoàn toàn về thế trận lẫn số cơ hội dứt điểm, nên đây có thể là nước đi nhằm tìm thêm sinh khí cho hàng công.

61' Deschamps tung Doue thay Barcola Phút 61, HLV tung D. Doue vào sân thay B. Barcola - người đã nhận thẻ vàng từ phút 19. Pháp đang lép vế về thế trận nhưng vẫn áp đảo hoàn toàn về số lần dứt điểm so với Paraguay, và sự tươi mới từ Doue được kỳ vọng giúp Les Bleus tìm bàn thắng phá vỡ thế bế tắc 0-0.

58' Paraguay xáo trộn hàng thủ, tung Canale vào sân Phút 58, HLV Paraguay rút O. Alderete để đưa J. Canale vào sân trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 với Pháp. Sự thay đổi diễn ra khi Paraguay đang bị đối thủ lấn lướt hoàn toàn về thế trận, chỉ cầm bóng 22% và tung ra vỏn vẹn 3 cú dứt điểm so với 8 của Pháp.

50' Pháp áp đảo hoàn toàn, Paraguay gồng mình chống đỡ Bước sang phút 50, tỷ số vẫn là 0-0 nhưng thế trận nghiêng hẳn về phía Pháp khi họ cầm bóng tới 79% và dứt điểm 5 lần so với 2 của Paraguay. Đội bóng Nam Mỹ gần như không có phạt góc nào (0-7) và co cụm phòng ngự, chấp nhận phạm lỗi nhiều để ngăn các đợt lên bóng của đối thủ.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

38' Pháp áp đảo nhưng chưa thể xuyên phá Bước sang phút 38, Pháp vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 80% , liên tục dồn ép và giành tới 4 quả phạt góc so với con số 0 của Paraguay. Dù dứt điểm hai bên đang ngang nhau 2-2, hàng phòng ngự Paraguay vẫn đứng vững và chưa để thủng lưới, giữ nguyên tỷ số 0-0.

25' Pháp áp đảo toàn diện, Paraguay lùi sâu chống đỡ Bước sang phút 25, Pháp đang làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 19% - 81% , đồng thời hơn hẳn về phạt góc 0 - 4 . Dù chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng khi dứt điểm mới chỉ 0 - 1 và chưa có cú sút nào trúng đích, đoàn quân áo lam vẫn liên tục dồn ép, buộc Paraguay phải co cụm phòng ngự và phạm lỗi tới 0 - 3 để ngăn các đợt lên bóng.

19' Barcola nhận vàng sớm phút 19 Phút 19, Bradley Barcola phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng, bàn giao lợi thế nhỏ cho Paraguay trong thế trận mà Pháp đang lép vế hoàn toàn về cầm bóng. Một pha nóng vội không cần thiết khi tỷ số vẫn đang là 0-0 và cả hai đội chưa có nổi cú dứt điểm nào.

12' Pháp áp đảo tuyệt đối, chưa xuyên thủng Paraguay Mới phút 12 nhưng Pháp đã cho thấy sự vượt trội hoàn toàn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 9% - 91%, liên tục dồn ép Paraguay trong phần sân đối phương. Dù vậy các học trò của ông thầy người Pháp vẫn chưa tạo ra được cú dứt điểm nào đáng kể, thống kê sút cầu môn hai bên vẫn là 0-0, chỉ có duy nhất một quả phạt góc 0-1 nghiêng về đội bóng áo lam.

0' Trận đấu bắt đầu Paraguay tiếp đón Pháp.

Cập nhật lúc 05:49 05/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 03:22 05/07/2026

Đội hình chính thức

Paraguay

Sơ đồ: 5-4-1

HLV: Gustavo Alfaro

Đội hình xuất phát:

12. Orlando Gill (G)

4. Juan Cáceres (D)

2. Gustavo Velázquez (D)

15. Gustavo Gómez (D)

3. Omar Alderete (D)

6. Junior Alonso (D)

8. Diego Gómez (M)

14. Andrés Cubas (M)

23. Matías Galarza (M)

10. Miguel Almirón (M)

19. Julio Enciso (F)

Dự bị:

22. Gastón Olveira

1. Roberto Fernández

5. Fabián Balbuena

13. José Canale

26. Alexandro Maidana

11. Mauricio

16. Damián Bobadilla

20. Braian Ojeda

24. Gustavo Caballero

17. Alejandro Romero

7. Ramón Sosa

9. Antonio Sanabria

18. Alex Arce

21. Gabriel Ávalos

25. Isidro Pitta

Pháp

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Didier Deschamps

Đội hình xuất phát:

16. Mike Maignan (G)

5. Jules Koundé (D)

4. Dayot Upamecano (D)

17. William Saliba (D)

3. Lucas Digne (D)

6. Manu Koné (M)

14. Adrien Rabiot (M)

7. Ousmane Dembélé (M)

11. Michael Olise (M)

12. Bradley Barcola (M)

10. Kylian Mbappé (F)

Dự bị:

23. Robin Risser

1. Brice Samba

2. Malo Gusto

15. Ibrahima Konaté

19. Theo Hernández

21. Lucas Hernández

26. Maxence Lacroix

8. Aurélien Tchouaméni

13. N'Golo Kanté

18. Warren Zaïre-Emery

24. Rayan Cherki

25. Maghnes Akliouche

9. Marcus Thuram

20. Désiré Doué

22. Jean-Philippe Mateta

Vòng 1/8 World Cup 2026 chứng kiến cuộc đối đầu giữa Paraguay và Pháp diễn ra vào lúc 04h00 ngày 05/07/2026 trên sân Lincoln Financial Field. Đây là trận đấu loại trực tiếp, đồng nghĩa với việc chỉ có chiến thắng mới đưa đội bóng đi tiếp, trong khi thất bại sẽ khép lại hành trình tại giải đấu.

Phong độ đối lập rõ rệt

Nhìn vào chuỗi trận gần nhất, sự chênh lệch phong độ giữa hai đội là điều dễ nhận thấy. Pháp đang có mạch bốn trận thắng liên tiếp, cho thấy sự ổn định và sức mạnh tấn công đáng gờm trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên của giải.

Trong khi đó, Paraguay có phong độ thất thường hơn với một trận thua, một trận hòa và hai trận thắng trong bốn lần ra sân gần nhất. Sự thiếu nhất quán này có thể là điểm bất lợi khi đại diện Nam Mỹ phải đối mặt với một đối thủ đang lên tinh thần như Pháp.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Pháp

Xét về thành tích đối đầu, hai đội mới chỉ gặp nhau một lần và Pháp là bên giành chiến thắng. Dù mẫu số lịch sử còn khá mỏng để đưa ra kết luận chắc chắn, nhưng đây vẫn là yếu tố tâm lý có lợi cho đoàn quân áo lam khi bước vào cuộc chạm trán mang tính quyết định.

Áp lực của trận đấu loại trực tiếp

Khác với vòng bảng, tính chất một trận đấu quyết định thắng thua tại vòng 1/8 sẽ tạo ra áp lực tâm lý lớn cho cả hai đội. Paraguay, với phong độ chưa thực sự ổn định, sẽ cần một màn trình diễn kỷ luật và chắc chắn để hóa giải sức mạnh tấn công của Pháp.

Ngược lại, Pháp bước vào trận đấu với sự tự tin từ chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp. Đây là nền tảng tâm lý quan trọng giúp đội bóng này giữ được sự chủ động, đặc biệt trong những thời điểm then chốt của một trận đấu không có cửa hòa để đi tiếp.

Nhận định

Với sự chênh lệch phong độ hiện tại cùng lợi thế nhẹ từ lịch sử đối đầu, Pháp được đánh giá là đội có nhiều lợi thế hơn bước vào trận đấu này. Tuy nhiên, bóng đá loại trực tiếp luôn tiềm ẩn bất ngờ, và Paraguay hoàn toàn có thể tạo ra thử thách nếu thi đấu với sự tập trung cao độ trong 90 phút định đoạt tấm vé đi tiếp.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

03/06/2017: Pháp 5 - 0 Paraguay

Phong độ gần đây của Paraguay

30/06/2026: Đức 1-1 Paraguay (Hòa)

26/06/2026: Paraguay 0-0 Úc (Hòa)

20/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay (Thắng)

13/06/2026: Mỹ 4-1 Paraguay (Thua)

06/06/2026: Paraguay 4-0 Nicaragua (Thắng)

Phong độ gần đây của Pháp

01/07/2026: Pháp 3-0 Thụy Điển (Thắng)

27/06/2026: Na Uy 1-4 Pháp (Thắng)

23/06/2026: Pháp 3-0 Iraq (Thắng)

17/06/2026: Pháp 3-1 Senegal (Thắng)

09/06/2026: Pháp 3-1 Bắc Ireland (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Paraguay 3 4 WDWL

Phong độ và thống kê đội

Paraguay (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LWDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 2 (0 sân nhà)

Hòa: 1 (1 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Pháp (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 4 (1 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 13 bàn (TB: 3.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Paraguay: Không có thông tin chấn thương

France: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: France

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 0%

Hòa: 50%

Khách thắng: 50%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -4.5 bàn

Lời khuyên: Winner : France