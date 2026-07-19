TRỰC TIẾP Trực tiếp Pháp vs Anh: Anh nhân đôi cách biệt Pháp và Anh cùng có 4 chiến thắng, 1 thất bại ở 5 trận gần nhất; Pháp bất bại trong 3 lần đối đầu gần đây trước trận tranh hạng ba World Cup.

Pháp 0 - 2 Anh Hiệp 1 — phút 29' 29' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Pháp 0 - 2 Anh.

27' Pháp kiểm soát bóng, Anh sắc bén hơn Sau 27 phút, Pháp nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 53% - 47%, nhưng Anh mới là đội sắc bén hơn khi dẫn 0 - 2 và có số lần dứt điểm 4 - 5. Đội khách đang phòng ngự kín kẽ, chờ những khoảng trống để duy trì sức ép lên phần sân Pháp.

18' E. Konsa giúp Anh nhân đôi cách biệt Phút 18, E. Konsa lập công sau đường kiến tạo của D. Rice, nâng tỷ số lên 0-2 cho Anh. Đội bóng áo trắng đang tạo khoảng cách đáng kể trước Pháp.

15' Anh nhỉnh thế, Pháp tìm cách đáp trả Phút 15, Anh đang dẫn 1-0 và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (48% - 52%), song thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội cùng có 3 - 3 dứt điểm. Pháp chưa tạo được sức ép rõ rệt, còn Anh mới có lợi thế nhẹ về phạt góc với 0 - 1.

3' D. Rice đưa Anh vượt lên từ phút 3 Phút 3, D. Rice lập công giúp Anh mở tỷ số trước Pháp. Đội tuyển Anh khởi đầu đầy thuận lợi khi sớm dẫn 1-0.

0' Trận đấu bắt đầu Pháp tiếp đón Anh.

Cập nhật lúc 04:28 19/07/2026

Đội hình chính thức Pháp Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Didier Deschamps Anh Sơ đồ 4-1-2-3 · HLV Thomas Tuchel 16 Mike Maignan 2 Malo Gusto 15 Ibrahima Konaté 26 Maxence Lacroix 19 Theo Hernández 14 Adrien Rabiot 18 Warren Zaïre-Emery 11 Michael Olise 24 Rayan Cherki 20 Désiré Doué 10 Kylian Mbappé 13 Dean Henderson 26 Jarell Quansah 6 Marc Guéhi 2 Ezri Konsa 24 Djed Spence 4 Declan Rice 21 Eberechi Eze 17 Morgan Rogers 7 Bukayo Saka 22 Ivan Toney 11 Marcus Rashford Dự bị Pháp 23 Robin Risser 30 Brice Samba 4 Dayot Upamecano 5 Jules Koundé 3 Lucas Digne 21 Lucas Hernández 2 William Saliba 8 Aurélien Tchouaméni 25 Maghnes Akliouche Anh 23 James Trafford 1 Jordan Pickford 15 Dan Burn 5 John Stones 24 Reece James 12 Trevoh Chalobah 3 Nico O'Reilly 8 Elliot Anderson 10 Jude Bellingham Cập nhật đội hình lúc 03:21 19/07/2026

Pháp Thống kê Anh 53% Kiểm soát bóng 47% 4 Dứt điểm 5 1 Trúng đích 2 1 Phạt góc 2 3 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

Pháp sẽ đối đầu Anh trong trận tranh hạng ba World Cup lúc 04:00 ngày 19/07/2026. Đây là cuộc đấu trên sân trung lập và mang tính loại trực tiếp: đội thắng sẽ đi tiếp, còn đội thua bị loại.

Trong bối cảnh không đội nào có lợi thế sân nhà, kết quả nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát trận đấu, tận dụng thời cơ và duy trì sự tập trung trong những thời điểm then chốt.

Phong độ gần đây cân bằng

Pháp và Anh cùng có chuỗi phong độ giống nhau trong 5 trận gần nhất: thắng 4 trận và thua 1 trận. Sự tương đồng này cho thấy hai đội bước vào trận đấu với nền tảng thi đấu khá ổn định, đồng thời không bên nào có ưu thế rõ rệt nếu chỉ xét kết quả gần đây.

Với Pháp, chuỗi bốn chiến thắng trước một thất bại cho thấy đội bóng này vẫn duy trì được khả năng giành kết quả tích cực trong phần lớn các trận đấu gần nhất. Anh cũng sở hữu thống kê tương tự, vì vậy cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra giằng co thay vì bị chi phối bởi khoảng cách phong độ lớn.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Pháp

Ở 3 lần gặp nhau gần nhất, Pháp thắng 2 trận và hòa 1 trận, trong khi Anh chưa giành chiến thắng. Đây là điểm nghiêng đáng chú ý trước giờ bóng lăn, dù không đủ để bảo đảm kết quả cho trận đấu lần này.

Thống kê đối đầu giúp Pháp có thêm cơ sở tâm lý, nhưng tính chất tranh hạng ba và thể thức loại trực tiếp khiến mọi lợi thế trong quá khứ chỉ mang tính tham khảo. Anh sẽ cần biến sự cân bằng về phong độ gần đây thành màn trình diễn hiệu quả hơn trên sân.

Điểm then chốt chiến thuật

Không có đội chủ nhà trong trận đấu này, vì vậy Pháp và Anh sẽ phải tự tạo ra lợi thế bằng cách tổ chức lối chơi và kiểm soát các thời điểm chuyển trạng thái. Đội nào duy trì được cự ly đội hình hợp lý, hạn chế sai lầm khi mất bóng và đưa bóng lên phía trước nhanh hơn sẽ có cơ hội tạo ra sức ép rõ rệt.

Pháp có thể bước vào trận đấu với sự tự tin từ thành tích đối đầu gần đây, trong khi Anh cần duy trì sự kiên nhẫn trước một đối thủ chưa từng thua trong 3 lần gặp nhau gần nhất. Tuy nhiên, cả hai đội đều đã thắng 4 trong 5 trận gần đây, nên khả năng chịu áp lực và tận dụng những tình huống quyết định sẽ quan trọng hơn sự chênh lệch về phong độ.

Nhận định trận đấu

Pháp có lợi thế nhất định từ lịch sử đối đầu, còn Anh sở hữu nền tảng phong độ tương đương. Trên sân trung lập, trận tranh hạng ba World Cup có thể được định hình bởi cách hai đội cân bằng giữa mục tiêu tấn công và yêu cầu tránh sai lầm.

Nhìn chung, đây là cuộc đấu khó dự đoán khi cả hai cùng thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Pháp được đánh giá nhỉnh hơn về tâm lý đối đầu, nhưng Anh vẫn có cơ sở để tạo ra thế trận cạnh tranh nếu duy trì được sự ổn định và hiệu quả trong các thời điểm quyết định.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Pháp · 2 thắng 1 hòa Anh · 0 thắng Anh 1 - 2 Pháp PHÁ Pháp 3 - 2 Anh PHÁ Pháp 1 - 1 Anh Hòa

Pháp 5 trận gần nhất B T T T T 7 Trận 6-0-1 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới Anh 7 Trận 5-1-1 T-H-B 14 Ghi (TB 2.0) 8 Thủng lưới