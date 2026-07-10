TRỰC TIẾP Trực tiếp Pháp vs Maroc: Pháp nhỉnh hơn nhưng chưa tạo khác biệt, chưa có bàn thắng Pháp và Maroc chạm trán trong trận tứ kết loại trực tiếp trên sân trung lập Gillette Stadium, nơi chỉ một đội được đi tiếp. Phong độ ấn tượng của cả hai hứa hẹn một cuộc đối đầu cân bằng và giàu kịch tính.

Pháp 0 - 0 Maroc Hiệp 1 — phút 23' 23' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

12' Pháp nhỉnh hơn nhưng chưa tạo khác biệt Phút 12, Pháp nhỉnh hơn về thế trận với các pha dứt điểm 3-0, dù cầm bóng chỉ nhích hơn đôi chút ở mức 45% - 55% nghiêng về Maroc. Hàng thủ Maroc vẫn đứng vững, thủ môn mới phải vào cuộc một lần với thống kê cứu thua 0-1, trong khi phạt góc 1-0 cho thấy sức ép của đại diện châu Âu mới chỉ ở mức vừa phải.

0' Trận đấu bắt đầu Pháp tiếp đón Maroc.

Cập nhật lúc 03:22 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 02:22 10/07/2026

Đội hình chính thức

Pháp

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Didier Deschamps

Đội hình xuất phát:

16. Mike Maignan (G)

5. Jules Koundé (D)

4. Dayot Upamecano (D)

17. William Saliba (D)

3. Lucas Digne (D)

6. Manu Koné (M)

14. Adrien Rabiot (M)

7. Ousmane Dembélé (M)

11. Michael Olise (M)

20. Désiré Doué (M)

10. Kylian Mbappé (F)

Dự bị:

1. Brice Samba

23. Robin Risser

15. Ibrahima Konaté

21. Lucas Hernández

2. Malo Gusto

19. Theo Hernández

26. Maxence Lacroix

8. Aurélien Tchouaméni

18. Warren Zaïre-Emery

24. Rayan Cherki

13. N'Golo Kanté

25. Maghnes Akliouche

9. Marcus Thuram

22. Jean-Philippe Mateta

12. Bradley Barcola

Maroc

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Mohamed Ouahbi

Đội hình xuất phát:

1. Yassine Bounou (G)

2. Achraf Hakimi (D)

14. Issa Diop (D)

3. Noussair Mazraoui (D)

26. Anass Salah-Eddine (D)

6. Ayyoub Bouaddi (M)

24. Neil El Aynaoui (M)

7. Chemsdine Talbi (M)

8. Azzedine Ounahi (M)

23. Bilal El Khannouss (M)

10. Brahim Díaz (F)

Dự bị:

12. Munir El Kajoui

22. Ahmed Reda Tagnaouti

5. Marwane Saadane

13. Zakaria El Ouahdi

18. Chadi Riad

25. Redouane Halhal

19. Youssef Belammari

17. Amine Sbai

16. Gessime Yassine

15. Samir El Mourabet

4. Sofyan Amrabat

11. Ismael Saibari

20. Ayoub El Kaabi

21. Ayoube Amaimouni Echghouyab

9. Soufiane Rahimi

Trận tứ kết giữa Pháp và Maroc diễn ra vào lúc 3h00 ngày 10/7/2026 trên sân Gillette Stadium sẽ là một cuộc đối đầu mang tính bước ngoặt. Đây là vòng đấu loại trực tiếp, đồng nghĩa với việc chỉ có chiến thắng mới giúp một trong hai đội tiếp tục hành trình tại giải đấu, trong khi đội thua cuộc sẽ phải dừng bước ngay lập tức.

Phong độ ấn tượng của cả hai đội

Pháp đang thể hiện phong độ cực kỳ thuyết phục khi giành chiến thắng trong cả 5 trận gần nhất. Chuỗi trận toàn thắng này cho thấy sự ổn định cả về lối chơi lẫn tâm lý thi đấu, giúp đội bóng áo Lam bước vào trận tứ kết với sự tự tin cao độ.

Trong khi đó, Maroc cũng không hề kém cạnh khi có 4 chiến thắng và chỉ để mất điểm trong 1 trận hòa ở 5 lần ra sân gần nhất. Đại diện châu Phi đã chứng minh khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ lớn, và chuỗi phong độ ổn định này là nền tảng quan trọng trước cuộc đối đầu quan trọng bậc nhất giải đấu.

Lịch sử đối đầu gần nhất

Ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Pháp là bên giành chiến thắng. Tuy nhiên, với tính chất một trận đấu loại trực tiếp và bối cảnh hoàn toàn khác biệt, kết quá khứ chỉ mang giá trị tham khảo chứ khó có thể quyết định cục diện trận đấu sắp tới.

Bối cảnh đặc biệt trên sân trung lập

Đáng chú ý, trận đấu diễn ra trên sân trung lập trong khuôn khổ một giải đấu tập trung, vì vậy không bên nào có lợi thế sân nhà hay sự cổ vũ áp đảo từ khán giả chủ nhà. Yếu tố này càng khiến cục diện trận đấu trở nên khó đoán, khi bản lĩnh và chất lượng chuyên môn thuần túy sẽ là yếu tố quyết định.

Nhận định chuyên môn

Với việc cả hai đội đều đang có phong độ tốt trước thềm trận tứ kết, đây hứa hẹn là một cuộc đối đầu cân bằng và giàu cảm xúc. Pháp bước vào trận đấu với chuỗi toàn thắng ấn tượng, cho thấy sự vượt trội nhẹ về sự ổn định trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Maroc với phong độ gần như tương đương hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh áp lực tâm lý của một trận đấu loại trực tiếp có thể ảnh hưởng đến bất kỳ đội bóng nào, kể cả những ứng viên được đánh giá cao.

Tính chất một mất một còn của vòng tứ kết sẽ buộc cả hai huấn luyện viên phải tính toán kỹ lưỡng về chiến thuật, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự sẽ là chìa khóa để giành vé vào bán kết.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

15/12/2022: Pháp 2 - 0 Maroc

Phong độ gần đây của Pháp

05/07/2026: Paraguay 0-1 Pháp (Thắng)

01/07/2026: Pháp 3-0 Thụy Điển (Thắng)

27/06/2026: Na Uy 1-4 Pháp (Thắng)

23/06/2026: Pháp 3-0 Iraq (Thắng)

17/06/2026: Pháp 3-1 Senegal (Thắng)

Phong độ gần đây của Maroc

05/07/2026: Canada 0-3 Maroc (Thắng)

30/06/2026: Hà Lan 1-1 Maroc (Hòa)

25/06/2026: Maroc 4-2 Haiti (Thắng)

20/06/2026: Scotland 0-1 Maroc (Thắng)

14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Maroc 2 7 WWWWD

Phong độ và thống kê đội

Pháp

Phong độ 5 trận gần nhất: WWWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 5

Hòa: 0

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 14 bàn (TB: 2.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.4 bàn/trận)

Maroc

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 4

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 11 bàn (TB: 2.2 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

France: Không có thông tin chấn thương

Morocco

I. Saibari: Hamstring Injury (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Pháp

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Pháp thắng: 45%

Hòa: 45%

Maroc thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Pháp: -2.5 bàn

Maroc: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : France or draw